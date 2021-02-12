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В Україні перше щеплення проти COVID-19 зроблять медичному працівникові, - Ляшко. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Здоров'я

Перше щеплення проти коронавірусу в Україні зроблять медичному працівникові.

Про це в ефірі телеканалу 1+1 повідомляв головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

"Кому дістанеться перший укол? Він точно дістанеться медичному працівникові. Тому що Україна прийняла рішення починати кампанію імунопрофілактики з медичних працівників, щоб захистити тих людей, які з першого дня на передовій боротьби з коронавірусом. Я вважаю, що будь-який медичний працівник сьогодні герой і він може стати тим, хто отримає перше щеплення. І ми можемо не ділити і не визначати, хто більше заслуговує, а хто менше", - сказав Ляшко.

Читайте також: Перехворілі COVID-19 можуть вакцинуватися від коронавірусної інфекції через 6 місяців після хвороби, - Ляшко

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Топ коментарі
+3
Анекдот в тему:
Возвращается супруг домой, супруга приболела, лежит, плохо ей.
- Иди поешь, я не могу встать, там пирожки на кухне.
- А можно два?
- Можно...
Через пол часа
- Ну как ты себя чувствуешь?
- Да нормально, а что?
- Значит я не пирожками отравилась...
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12.02.2021 05:50
+2
Я сподіваюся, що вакцина російська і колоти будуть Степанова, а він потім покусає зеленого
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11.02.2021 22:41
+2
Я вимагаю прямої трансляції по ТВ як його санітари будуть тримати а колоти буде Пальчєвський
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11.02.2021 23:14
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Я сподіваюся, що вакцина російська і колоти будуть Степанова, а він потім покусає зеленого
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11.02.2021 22:41 Відповісти
Я вимагаю прямої трансляції по ТВ як його санітари будуть тримати а колоти буде Пальчєвський
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11.02.2021 23:14 Відповісти
А главный санитарный врач - медицинский работник?
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11.02.2021 22:45 Відповісти
он - медицинский ассенизатор.
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11.02.2021 23:32 Відповісти
Интересно, а в каком году планируется вторая бесплатная прививка?
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12.02.2021 07:50 Відповісти
Бесплатного в этой жизни не бывает ничего. Даже за сыр в мышеловке предполагается плата...
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12.02.2021 08:54 Відповісти
Вопрос касался не бесплатности, а скорее сроков) надеюсь, сарказм прозвучал достаточно доступно! В следующий раз, в коментариях, постараюсь выразить сарказм еще более достуно.
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12.02.2021 09:01 Відповісти
А сроки зависят от финансов. Как заплатят, так и получат. Как получат, так и уколют.
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12.02.2021 09:14 Відповісти
Дополню. Процесс заключения контракта, оплаты, производства и логистики вакцины от гриппа занимает примерно полгода. Чтоб получить вакцину от гриппа к сезонному увеличению заболеваемости (это осень), процесс начинается еще примерно в феврале, оплата где-то в начале весны, потом изготавливают и везут. Как раз к осени успевают. С вакциной от ковида то же самое, только с учетом ажиотажного спроса.
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12.02.2021 09:17 Відповісти
Да я понимаю! Комент был... Ну как вам пояснить?
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12.02.2021 09:25 Відповісти
В Україні перше щеплення проти COVID-19 зроблять медичному працівникові, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1896
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12.02.2021 09:26 Відповісти
Ляшко, вы страной ошиблись, у нас как-то ни запугивания, ни шантаж особо не работают.
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11.02.2021 22:48 Відповісти
Вакцинация во всем мире идёт полным ходом !Позорные 🤢🎪🤡👹😈ублюдки , хорош брехать ! Себя и своих выродков , уже вакцинировали ,а китайской бодягой на других готовитесь барыжеть !
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11.02.2021 22:50 Відповісти
Так Степашка уже заявил, что вакцина будет закцпаться не у производителей, а у дистрибьютеров (скорее всего 5х в цепочке), так будет ДЕШЕВЛЕ!
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12.02.2021 07:53 Відповісти
степашку и ляшко можно смело не считать медработниками - первый ни дня не работал по специальности, ну а второй кроме самолюбования в эфирах и бреда в сети ничего не может выдать.
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11.02.2021 22:57 Відповісти
+ они оба прото тупые!
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12.02.2021 07:54 Відповісти
Чому в майже в усіх країнах вакцинують перших медиків потім людей яким більше 60 років а дальше по відповідній черговості а у нас, крім медиків, в першу чергу правоохоронці а люди похилого віку яким більше 60 років аж в третій черзі ?
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11.02.2021 23:15 Відповісти
взагалі-то правильно було б першими вакціонувати медиків і весь бюрократичний аппарат, бо вони повинні працювати з людьми і не розносити заразу! а пенси можуть посидіті вдома
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11.02.2021 23:23 Відповісти
Український бюрократичний аппарат такий, що розносить заразу і до, і після вакцинації.
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11.02.2021 23:35 Відповісти
Что ты втираешь пи.добол, первые прививки уже давно сделали чиновники, их семьи и родственники. Особо показательная некомпетентность и дичайший непрофессионализм чиновников отвечающих за вакцинацию и преЗЕдента видна на примере соседней Польши, где УЖЕ привито более 1,5 миллиона человек. А у нас в место конкретных дел зелядь сыплет фейковыми перемогами и виртуальной лапшой, в очередной раз перенося сроки вакцинации.
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11.02.2021 23:19 Відповісти
дуже скоро це непорозуміння буде видавати за досягнення саме зеко-манди вакцінацію в 22-ому році ))))
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11.02.2021 23:24 Відповісти
Чому **** така, не назвав логістичну приватну компанію? Що секрет державний?
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11.02.2021 23:29 Відповісти
Опять показуха? Торжественно, в присутствии сотен журналистов.. клоун задвинет героическую речь... А может без показухи просто начать делать сотнями уколы?
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11.02.2021 23:59 Відповісти
Посмотрим как у Нас медработники согласятся на вакцинирование (тем более - неизвестно чем), пример того что сейчас в США идут серьезные протесты(которые замалчиваются) именно врачей !!!, которые против любой поголовной вакцинации даже их собственной вакциной Pfizer которая прошла как мы знаем почти все испытания, а ни тем чем будут колоть Нас.. Думаем..
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12.02.2021 00:16 Відповісти
Анекдот в тему:
Возвращается супруг домой, супруга приболела, лежит, плохо ей.
- Иди поешь, я не могу встать, там пирожки на кухне.
- А можно два?
- Можно...
Через пол часа
- Ну как ты себя чувствуешь?
- Да нормально, а что?
- Значит я не пирожками отравилась...
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12.02.2021 05:50 Відповісти
А як же найсвітлійший і найвеличнійший політик світу?)))Буде без вукола?А він зможе без вукола на роялі потім грать?)))
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12.02.2021 05:02 Відповісти
Там нема за що хвилюватися, зробить вукол в музичний орган, змаже зеленкою та й буде грати знову.
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12.02.2021 05:52 Відповісти
Краще першими вакцинувати депутатів, якщо передохнуть прийдуть нові. А якщо помирають лікарі, де ми візьмем нових?
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12.02.2021 05:46 Відповісти
Тут не так важно кому первому сделают, как, кому второму.
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12.02.2021 07:19 Відповісти
Каша, мед, говно и пчелы. У него вчера 10 раз спросили почему вакцина у нас стоит в 6 раз дороже чем везде в мире?! Почему Украина покупала вакцину через фирму прокладку?! А он выучил текст что ему написали, и одним текстом на все вопросы вещал как попугай, неужели это сейчас наша украинская элита такая????
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12.02.2021 12:30 Відповісти
 
 