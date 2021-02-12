В Україні перше щеплення проти COVID-19 зроблять медичному працівникові, - Ляшко. ВIДЕО

Перше щеплення проти коронавірусу в Україні зроблять медичному працівникові.

Про це в ефірі телеканалу 1+1 повідомляв головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

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"Кому дістанеться перший укол? Він точно дістанеться медичному працівникові. Тому що Україна прийняла рішення починати кампанію імунопрофілактики з медичних працівників, щоб захистити тих людей, які з першого дня на передовій боротьби з коронавірусом. Я вважаю, що будь-який медичний працівник сьогодні герой і він може стати тим, хто отримає перше щеплення. І ми можемо не ділити і не визначати, хто більше заслуговує, а хто менше", - сказав Ляшко.

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