В українських школах не буде обов'язкового предмету "християнська етика", буде просто "етика", - Шкарлет. ВIДЕО

Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет спростував інформацію про те, що його відомство запропонувало внести до шкільної програми обов'язковий предмет "християнська етика". Раніше можливість введення такого предмета викликала гострі дискусії.

Про це він розповів в інтерв'ю виданню "Новое время", відео опубліковано на YouTube-каналі, передає Цензор.НЕТ.

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"Це неправда, це такий же фейк, як і те, що діти не потраплять в 10-11 класи. Є дисципліна "етика", в типовій освітній програмі вона вказана. А викладач або школа на основі типової освітньої програми можуть формувати різні варіанти цієї "етики", - сказав міністр.

За словами Шкарлета, школи самі будуть формувати програму в контексті цього предмета.

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Він зазначив, що питання морально-духовного виховання обговорюють на Всеукраїнській раді церков, де представники всіх конфесій висловилися за такий напрямок предмету, як "етика".