В українських школах не буде обов'язкового предмету "християнська етика", буде просто "етика", - Шкарлет. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет спростував інформацію про те, що його відомство запропонувало внести до шкільної програми обов'язковий предмет "християнська етика". Раніше можливість введення такого предмета викликала гострі дискусії.
Про це він розповів в інтерв'ю виданню "Новое время", відео опубліковано на YouTube-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"Це неправда, це такий же фейк, як і те, що діти не потраплять в 10-11 класи. Є дисципліна "етика", в типовій освітній програмі вона вказана. А викладач або школа на основі типової освітньої програми можуть формувати різні варіанти цієї "етики", - сказав міністр.
За словами Шкарлета, школи самі будуть формувати програму в контексті цього предмета.
Він зазначив, що питання морально-духовного виховання обговорюють на Всеукраїнській раді церков, де представники всіх конфесій висловилися за такий напрямок предмету, як "етика".
Будь ласка, зачекайте...
С текстологической точки зрения (самая ранняя копия относительно оригинального списка, количество переводов, и количество копий ранних списков, Библия является самой достоверной книгой древности. Для особо невнимательных (это не к Вам Владислав), с текстологической !!! точки зрения.
Так вот Если вы возьмете протестантскую Библию и Ефиопскуюи сравните, то вы не найдете в них ничего, что будет противоречить смыслу друг друга. Более того, те не вошедшие в Канон книги, тоже не будут противоречить главному учению общеканонических книг Библии о том, что Бог создал мир, человек стал грешен, но Бог по Своей любви проложил путь к спасению, через заместительную жертву Сына Божьего, Господа нашего Иисуса Христа.
Вы совершенно верно указали, что между оригиналом книг Нового завета, и самой ранней его сохранившийся копией это около 100 лет. И именно поэтому Библия и является рекордсменов среди древних текстов. После Библии идет Гомер. Гомер написал Иллиаду в 900 до РХ, а самая ранняя копия дошедшая до нас датируется 500 после РХ - 600 лет!
Светоний 800 лет
Цезарь 1000 лет
Платон 1200 лет
Согласитеся 100 лет у Нового завета выглядят очень уж скромно. Это я еще говорю о колличестве копий. Вот тут можете поинтересоваться https://www.reformed.org.ua/2/337/4/McDowell
Попрошу привести ссылку, где в Евангелиях проповедуется насилие!!!
Ананербе это христианская или оккультная секта.
Церковь Сатаны была основана в Сан Франциско, вы ведь не будете утверждать, что ее протестанты основали?
Чем вы собираетесь забивать головы несчастным детям?
Понятиями и категориями?
Основные проблемы этики
Проблема критериев добра и зла, добродетели и пороков.
Проблема смысла жизни и назначения человека
Проблема свободы воли
Проблема должного, его совмещение с естественным желанием счастья[1]
Уж лучше бы ввели изучение правил дорожного движения, хоть какой-то смысл!
а коли буде голод в три дорого його продати своїм же громадянам - БРЕХНЯ - написано, що зерон було зібрано, щоб зробити запаси на випадок голоду, і про "втридорого" нічого ніде не сказано, порядні атеїсти таких брехливих заявок заявок не роблять.
Якщо країна хоче отримати мракобісся то вона повинна скрізь насаждати панівну і не панівну релігію, яка вб'є останні ростки мислення БРЕХНЯ - "Набування премудрости як же це ліпше від золота, набування ж розуму добірніше від срібла!" (Приповісті Соломона 16:16)
Она сказала: «Я верю, что Бог так же, как и мы, глубоко скорбит о том, что произошло. Но ведь мы годами выгоняли Бога из наших школ, из нашего правительства, из нашей жизни. И я думаю, что Бог, будучи джентльменом, просто отступил. Можем ли мы ожидать от Бога благословения и защиты, если мы при этом требуем, чтобы Он нас оставил?»
Давайте вспомним… По-моему, все началось, когда Мэдлин Мюррэй О'Хара (она была убита, ее тело было найдено недавно) заявила, что в школе не место молитве,
и мы сказали: «Хорошо».
Потом кто-то сказал, что лучше бы в школе не читать Библию (Библию, в которой сказано: «Не убивай», «Не кради» и «Возлюби ближнего твоего, как самого себя»!).
И мы сказали :хорошо
Затем кто-то сказал: «Давайте разрешим нашим дочерям делать аборты, если они этого хотят. Им даже не придется рассказывать родителям».
И мы сказали: «Хорошо». Тогда какой-то мудрый член школьного совета сказал: «Мальчишки всегда будут мальчишками и всегда будут этим заниматься. Так что давайте дадим нашим сыновьям столько презервативов, сколько они хотят, чтобы они могли развлекаться, как им угодно. А нам не придется рассказывать их родителям, что они получили их в школе».
И мы сказали: «Хорошо».
Потом кто-то из нами же выбранной верховной власти сказал, что неважно, что у нас в частной жизни, если мы хорошо делаем свою работу. И, соглашаясь с этим, мы сказали, что нам неважно, кто (включая президента) чем в частной жизни занимается, если у нас есть работа и с экономикой все в порядке.
Тогда кто-то сказал: «Давайте печатать журналы с изображением обнаженных женщин и будем называть это здоровой практической
высокой оценкой красоты женского тела». И мы сказали: «Хорошо». Тогда некоторые пошли с этой высокой оценкой еще дальше и начали публиковать фотографии обнаженных детей, а затем и еще дальше, поместив их в Интернет.
И мы сказали: «Хорошо, у них есть свобода слова».
Затем индустрия развлечений сказала: «Давайте делать фильмы и телепрограммы, пропагандирующие насилие, богохульство и запрещенный секс. И давайте записывать музыку, поощряющую употребление наркотиков, изнасилования, убийства, самоубийства и сатанизм».
И мы сказали: «Это всего лишь развлечение, негативного эффекта эта музыка не несет, всерьез ее никто не воспринимает, так что продолжайте в том же духе».
И теперь мы спрашиваем себя, почему у наших детей нет совести, почему они не могут отличить плохое от хорошего, почему они, не задумываясь, убивают незнакомцев, своих одноклассников и самих себя. Возможно, если мы всерьез и надолго задумаемся, то мы сможем в этом разобраться. Я думаю, что здесь дело в том, что «что посеешь, то и пожнешь».
Один молодой человек написал: «Дорогой Господь, почему Ты не спас маленькую девочку, убитую прямо у себя в классе? Искренне Твой, беспокоящийся студент».
Вот ответ: «Дорогой беспокоящийся студент, Меня не пускают в школы. Искренне твой, Бог».
Смешно, как людям легко избавляться от Бога, а потом удивляться, почему мир превращается в ад.
Смешно, когда мы верим тому, что говорят газеты, и сомневаемся в том, что говорит Библия.
Смешно, когда все хотят попасть на небеса, при этом не веря, не думая, не говоря и не делая ничего из того, о чем говорит Библия.
Смешно, когда кто-то говорит «Я верю в Бога», но сам следует за сатаной, тоже, между прочим, «верящего» в Бога.
Смешно, когда нам так легко судить и так трудно быть судимыми другими.
Смешно, когда глупые шутки распространяются со скоростью света, но люди дважды подумают, поделиться ли с друзьями статусом, в котором говорится о Боге.
Смешно, когда все непристойное, грубое, похотливое и вульгарное спокойно находится в Интернете, а в школе или на работе открытая дискуссия о Боге невозможна.
Без Бога, без Абсолюта, без Истины, без Святого Судьи, без Творца, человек сам делает себя "богом", создает свою вымышлинную вселенную со своими вымышленными правилами и законами... И эти законы становятся звериными, людоедскими, несовершенными или даже злыми, ведущими к деградации, войнам, смерти...
И на сколько нужно быть слепым и тупым, чтобы отвергать Бога и не замечать вокруг себя гениальность природы и живых существ... Не замечать строение клетки и сложнейшую структуру ДНК и генетичесскую информацию...