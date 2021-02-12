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В українських школах не буде обов'язкового предмету "християнська етика", буде просто "етика", - Шкарлет. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет спростував інформацію про те, що його відомство запропонувало внести до шкільної програми обов'язковий предмет "християнська етика". Раніше можливість введення такого предмета викликала гострі дискусії.

Про це він розповів в інтерв'ю виданню "Новое время", відео опубліковано на YouTube-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Це неправда, це такий же фейк, як і те, що діти не потраплять в 10-11 класи. Є дисципліна "етика", в типовій освітній програмі вона вказана. А викладач або школа на основі типової освітньої програми можуть формувати різні варіанти цієї "етики", - сказав міністр.

За словами Шкарлета, школи самі будуть формувати програму в контексті цього предмета.

Читайте: Закриття 10 класів у низці шкіл відбувається через нормотворчий "прокол". Необхідно відстрочити цю норму, - співголова "Батьки SOS" Бондаренко

Він зазначив, що питання морально-духовного виховання обговорюють на Всеукраїнській раді церков, де представники всіх конфесій висловилися за такий напрямок предмету, як "етика".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+13
Детей надо учить надеяться на себя,а не на бога.А то будет голова забита молитвами на удачу,на здоровье,на деньги и еще всякой ерундой.Будут всю жизнь ждать результатов от молений.
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12.02.2021 09:58
+8
С чего вдруг "исконно христианская", а не например, исконно языческая?
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12.02.2021 09:57
+8
Мы живём уже 2021 год в РОЖДЕСТВО ХРИСТОВЕ
Потому Ваш Вопрос от антихриста из кацапии 😀😀😀
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12.02.2021 10:01
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Что красивая сказка? От того, что люди называли себя христианами, а по сути таковыми не были, и были эти крестовые походы. Поэтому Мартин Лютер и начал Реформацию церкви, настаивая, что каждый должен читать Библию, а не слушать, кто, что сказал. Именно из Реформации и выросла Европа, стала богатой и зажиточной. Реформация пересмотрела отношения человека к труду, к жизни, к близким, к детям. Именно желание читать Библию, дало толчок к развитию школ и университетов. Потому что все должны были быть грамотными.
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12.02.2021 11:12 Відповісти
Ок. Почему тогда последователи Мартина Лютера, такие реформированные и набожные, взяли и устроили Третий Рейх? Без вашей библии люди жили и учились. Тому пример - античность! Только спустя 1000 лет христиане смогли построить что-либо по масштабам похожее с античными храмами, создать скульптуру или фреску подобную античной. А так целых 1000 лет мрака, просто вычеркнутые годы человечества.
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12.02.2021 11:18 Відповісти
Почитайте Библию. Учение Христа - это про душу, про спасение, про умение быть человеком, а вовсе не про строительство пирамид иди других сооружений. Ну, а Гитлер не был христианином. Это исчадие ада. Дьявол во плоти.
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12.02.2021 11:23 Відповісти
Не хочу богохульствовать но и Библия менялась после каждого ее обновления под стать существующей власти.Почему первоисточник Библии или засекречен или недоступен для всех мирян?
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12.02.2021 12:49 Відповісти
Кто вам такое сказал? Библия не менялась. Можно просто открыть и почитать.
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12.02.2021 13:05 Відповісти
Если у Вас имеется первоисточник то почитаю с удовольствием.
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12.02.2021 13:15 Відповісти
Вы можете его купить или найти в инете. Называется Библия. Просто возьмите и почитайте ее. Начните изучать этот вопрос.
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12.02.2021 13:17 Відповісти
Изучите вопрос. Для начала можете воспользоваться Гуглом.
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12.02.2021 14:49 Відповісти
Библия не менялась. Это подтверждают археологические открытия, сравнительный анализ копий Библии и сотнитысячные ее переводы.
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12.02.2021 14:01 Відповісти
Бред не пишите, а лучше поинтересуйтесь историей вопроса. Например у протестантов число книг канона 66, а у Эфиопской православной церкви 81 книга. Кроме того очередность этих книг постоянно менялась, в зависимости от решений того или иного собора. Да и привычное вам деление на главы и стихи было сделано где-то в 15-16 веках.
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12.02.2021 14:45 Відповісти
Но от того что Вы поменяете местами слова "Мама мыла раму" или "Раму мыла мама" Смысл текста не поменяется.
С текстологической точки зрения (самая ранняя копия относительно оригинального списка, количество переводов, и количество копий ранних списков, Библия является самой достоверной книгой древности. Для особо невнимательных (это не к Вам Владислав), с текстологической !!! точки зрения.
Так вот Если вы возьмете протестантскую Библию и Ефиопскуюи сравните, то вы не найдете в них ничего, что будет противоречить смыслу друг друга. Более того, те не вошедшие в Канон книги, тоже не будут противоречить главному учению общеканонических книг Библии о том, что Бог создал мир, человек стал грешен, но Бог по Своей любви проложил путь к спасению, через заместительную жертву Сына Божьего, Господа нашего Иисуса Христа.
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12.02.2021 19:16 Відповісти
В чем же ее достоверность? Все ваши евангелия были написаны не теми, кому приписывается авторство. До 170 г.н.э. нет ни одного упоминания о них. В дальнейшем на соборах решалось что в нее войдёт, что нет. Итого имеем что это ни какое не божественное послание, а абсолютно рукотворная, экстремистская книжонка, проповедующая культ насилия.
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12.02.2021 19:38 Відповісти
Я же сказала. Текстологическая достоверность. Ни один древний литературный документ не пришел к нам в виде оригинала. Гомер, Цезарь, Платон, Тацит - все они пришли к нам в виде копий оригиналов, сделанный не ксероксом, а переписчиками.
Вы совершенно верно указали, что между оригиналом книг Нового завета, и самой ранней его сохранившийся копией это около 100 лет. И именно поэтому Библия и является рекордсменов среди древних текстов. После Библии идет Гомер. Гомер написал Иллиаду в 900 до РХ, а самая ранняя копия дошедшая до нас датируется 500 после РХ - 600 лет!
Светоний 800 лет
Цезарь 1000 лет
Платон 1200 лет
Согласитеся 100 лет у Нового завета выглядят очень уж скромно. Это я еще говорю о колличестве копий. Вот тут можете поинтересоваться https://www.reformed.org.ua/2/337/4/McDowell
Попрошу привести ссылку, где в Евангелиях проповедуется насилие!!!
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12.02.2021 19:54 Відповісти
Почему именно в евангелиях? Весь ветхий завет рассказ о том, как ваше злое божество издевалось над несчастными скотоводами синайского полуострова.
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12.02.2021 20:42 Відповісти
Ну вы же сказали, в предыдущем посте, " Все ваши евангелия были написаны не теми, кому приписывается авторство. До 170 г.н.э. нет ни одного упоминания о них. В дальнейшем на соборах решалось что в нее войдёт, что нет. Итого имеем что это ни какое не божественное послание, а абсолютно рукотворная, экстремистская книжонка, проповедующая культ насилия."
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12.02.2021 21:08 Відповісти
Ну давайте по-честному. Свастика это христианский или оккультный символ?
Ананербе это христианская или оккультная секта.
Церковь Сатаны была основана в Сан Франциско, вы ведь не будете утверждать, что ее протестанты основали?
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12.02.2021 12:20 Відповісти
Свастика - это не христианский символ. В христианстве нет символов. Почитайте первоисточник. Кто и что там основал - это были люди. Кем они себя называли и кем были на самом деле - два разных вопроса.
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12.02.2021 13:06 Відповісти
Уважаемая, Анна! Так я и указала этот пример, на заявление Владислава Изюмского про то, что "последователи Мартина Лютера, такие реформированные и набожные, взяли и устроили Третий Рейх". Вы абсолютно, правы. У истинного христианства символов нет (кроме хлебопреломления и крещения). А устроители Третьего Рейха взяли индуисткий символ солнца, наверное, для подпитки своих действий темными силами.
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12.02.2021 18:44 Відповісти
Арийский символ.
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12.02.2021 13:49 Відповісти
Причем здесь свастика? Мало ли кто какой символ использовал. Вы же не будете возражать против того факта, что приверженцы Третьего Рейха были как раз в большинстве своем не язычники и атеисты, а верующие христиане.
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12.02.2021 14:48 Відповісти
Это они так себя называли. А по сути были просто сатаной. У нас вон рассказывают, что гендер - это когда можно считать себя кем угодно, к твоему полу это не имеет никакого отношения. Антинаучную дурь несут. Но пытаются в школы всунуть. Тем не менее считают себя христианами.
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12.02.2021 15:07 Відповісти
Антинаучную дурь несёте вы. Бывает что половые органы одного пола, а гормоны вырабатываются присущие противоположному. Кстати, к какому полу себя причислял мифический Адам, до появления Евы? И зачем его создал бог мужчиной, с половым органом, который применить было не с кем. Бозя поощрял скотоложество, или создал Адама для собственных утех?
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12.02.2021 16:12 Відповісти
Это называется патология. И тогда вам - к врачу.
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12.02.2021 16:45 Відповісти
Якби при владі був Петя, це б назвали "Європейська етика"
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12.02.2021 09:51 Відповісти
Это правильно! Бога нет, а правила о том, что порядочно, а что нет - это полезно. Если все будут жить по правилам благим для всех, то в таком обществе будет приятнее жить. Этику Аристотеля надо преподавать и Сенеки - Нравственные письма Луцилию. Еще у Платона понравилось в книге - Государство, что в человеке живут - животное и разум, и человек делая глупости, развлечение, злость, и прочие порочные действия - это кормежка животного, которое дикое. А второе - разум, и нужно его кормить порядочными поступками - читать книги, заниматься спортом, злость брать под контроль, и т.п. Нужно не кормить животное и держать его ну сухом пайке, и нужно кормить разум и развиваться.
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12.02.2021 09:52 Відповісти
Ага. Ещё был предмет в школе « Основы коммунистической морали». Поэтому до сих пор и боятся слово христианский. Хотя, как припечет, так все к Богу обращаются. Мол, спасибо и помоги, дай здоровье, дай денег, дай удачи, дай, дай, дай. Совершенно не понимая учения Христа и не читая Библию.
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12.02.2021 10:03 Відповісти
А плагіатити дисертацію це етично?))
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12.02.2021 10:10 Відповісти
Шкарлет сам понимает что несет: "Учителя могут сами формировать различные варианты этой "этики". Он специально закладывает такие качели? Пример "различных вариантов": Один учитель говорит, что россия-агрессор, второй - обходит эту тему стороной,третий говорит, что это гражданская война в Украине, четвертый - что Украина во всем виновата.
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12.02.2021 10:24 Відповісти
Какая, в жопу, этика?
Чем вы собираетесь забивать головы несчастным детям?
Понятиями и категориями?

Основные проблемы этики
Проблема критериев добра и зла, добродетели и пороков.
Проблема смысла жизни и назначения человека
Проблема свободы воли
Проблема должного, его совмещение с естественным желанием счастья[1]

Уж лучше бы ввели изучение правил дорожного движения, хоть какой-то смысл!
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12.02.2021 10:24 Відповісти
Не бывает просто како-то этики. Этика - это свод моральных правил, поток отымать живет общество. Это те моральные ценности, которые есть у любого народа и государства. Мне однажды Лилия Гриневич сказала, что у нас в стране нет моральный ценностей. Просто нет. У нас как раз была очень острая дискуссия по поводу продвижения лгбт идеологии в школьные учебники. Мне таким образом аргументировали почему антинаучный гендер нужно детям с садика в голову вбивать.
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12.02.2021 10:27 Відповісти
Школа і наука повинна бути очищена від священників. Древніми міфами ракету і електроніку не виготовиш. Окультна картина світу надто спрощена щоб нею жити. Віра це догма яка не передбачає мислення. Тож треба вчити реальну фізичну картину світу, щоб не стати повними олігофренами.
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12.02.2021 10:27 Відповісти
Вот вам пример человека, который сам книжки не читает (и поэтому логично и критически мыслить не умеет) и историей не интересуется (и потому и не знает люди какого мировоззрения создавали научный прогресс).
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12.02.2021 12:24 Відповісти
Для розробки ракети згідно з Білією потрібно лише - молитись молитись і молитись. Православна етика - тобто ідеологія, це в тому числі і радник фараона Йосип, який порекомендував скупити фараону все зерно у людей, а коли буде голод в три дорого його продати своїм же громадянам і на цьому піднятись. Тому ці казочки про богів, це наративи минулих віків, і тоді Бог був логічним чому? Да тому , що він був невід'ємною частиною тогочасного суспільства і індивіда, в наслідок: 1) непізнаної природи світу, 2) несправедливості того суспільного ладу. На землі було пекло, а от там в світі тонких енергій - поживемо. Тому зараз це анахронізм, тим більше, що РФ, яка фактично окупована попами і равинами демонструє повне мракобісся і абсолютне потворство в міжнародному праві. Якщо країна хоче отримати мракобісся то вона повинна скрізь насаждати панівну і не панівну релігію, яка вб'є останні ростки мислення і волелюбства . Таким чином релігія це опіум народу , який дає змогу тупо виживати примітивам, але не розвиватись.
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12.02.2021 13:05 Відповісти
Для розробки ракети згідно з Білією потрібно лише - молитись молитись і молитись. - БРЕХНЯ - "Хто не робить той, ха не їсть (2 післання до Солунян 3:10)

а коли буде голод в три дорого його продати своїм же громадянам - БРЕХНЯ - написано, що зерон було зібрано, щоб зробити запаси на випадок голоду, і про "втридорого" нічого ніде не сказано, порядні атеїсти таких брехливих заявок заявок не роблять.

Якщо країна хоче отримати мракобісся то вона повинна скрізь насаждати панівну і не панівну релігію, яка вб'є останні ростки мислення БРЕХНЯ - "Набування премудрости як же це ліпше від золота, набування ж розуму добірніше від срібла!" (Приповісті Соломона 16:16)
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12.02.2021 19:33 Відповісти
Ви як Сталін трактуєте Біблію Хто не працює той не їсть. А в Біблії написано - Хто не працює той не їж. Тобто за біблією людина вирішує, а не партія чи олігархи їсти чи ні. Але не можна отримати достойне майбутнє на ідеології минулих віків. Скільки б ви не шдудували Біблію ви не зумієте вичислити елементарні задачі Математики, фізики, хімії , техніки. З таким успіхом можна боготворити і Колобка, і пеньки. І бубніти придіже комне каждий труждающийся... Але від бубніння навіть сосолька не впаде. Якщо вам приємно борсатись в темних віках це ваше право - борсайтесь. Релігія це догма, а догма забороняє мислення. Тобто розвиток.
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12.02.2021 19:44 Відповісти
Вся Європа виросла на цих "Догмах". Декарту, Гегелю, Ньютону вони не заважали розвивати науку. Поганому танцюристу і тапки заважають.
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12.02.2021 21:14 Відповісти
Я вже давав відповідь на це питання В ті часи віра і Бог був логічним чому? Да тому , що він був невід'ємною частиною тогочасного суспільства і індивіда, в наслідок: 1) непізнаної природи світу, 2) несправедливості того суспільного ладу. Зараз це анахронізм коли людям читають древні міфи, дотого ж зібрані від різних релігій тих часів і оце все чомусь повинні всі сповідувати. Ці чуда в храмах настільки примітивні, що після запуску космічних ракет, електромобілів, досягнень фізики, хімії, математики, психології , крім культорологічних потреб тримати місточок з минулим, вони не здані ні на що. Людство повинно йти вперед, а не плентатись в минулих віках в тих догмах древніх міфів. І до речі, та Європи скоро з католиків стане мусульманською. Отжа визнанчення Бога залежить виключно від фантазії мозку тих хто його придумав, написав свої міркування, вдало продав цю ідею і став на ній заробляти. Як наприклад НЛП.
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12.02.2021 22:03 Відповісти
Все вами приведенные деятели относятся к эпохе ренессанса, когда церковь уже ослабла. Учились они не в духовных учреждениях, а в светских, финансируемых монархами, а не церковью. И да, Копернику, Бруно, Галилею, Серверу, Парацельсу и многим другим эти догмы очень мешали. Христианство отбросило развитие человечества как минимум на тысячелетие, а то и полтора, смотря по каким критериям сравнивать.
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13.02.2021 06:03 Відповісти
Вы абсолютно правы, у нас нет времени жить без мозгов следуя мифам и догмам, это РФ может себе ресурсно позволить побаловаться в религию. За всю глупость она заплатит национальными богатствами и обнищанием народа, а мы без мышления кончим развалом страны на фрагменты. Религия может существовать только как культурологический памятник эпох, иметь свою небольшую нишу, и не вмешиваться в жизнь страны, а тем более влезать в ее институты власти, образования, экономики и т.д. .
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13.02.2021 08:37 Відповісти
100%.
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14.02.2021 00:02 Відповісти
Видели ли вы, как дочь Билли Грэма участвовала в ток-шоу, посвященном событиям 11 сентября? На вопрос ведущей Джейн Клэйсон: «Как Бог мог позволить такому случиться?» Анна Грэм дала очень глубокий и проницательный ответ.
Она сказала: «Я верю, что Бог так же, как и мы, глубоко скорбит о том, что произошло. Но ведь мы годами выгоняли Бога из наших школ, из нашего правительства, из нашей жизни. И я думаю, что Бог, будучи джентльменом, просто отступил. Можем ли мы ожидать от Бога благословения и защиты, если мы при этом требуем, чтобы Он нас оставил?»

Давайте вспомним… По-моему, все началось, когда Мэдлин Мюррэй О'Хара (она была убита, ее тело было найдено недавно) заявила, что в школе не место молитве,
и мы сказали: «Хорошо».
Потом кто-то сказал, что лучше бы в школе не читать Библию (Библию, в которой сказано: «Не убивай», «Не кради» и «Возлюби ближнего твоего, как самого себя»!).
И мы сказали :хорошо
Затем кто-то сказал: «Давайте разрешим нашим дочерям делать аборты, если они этого хотят. Им даже не придется рассказывать родителям».
И мы сказали: «Хорошо». Тогда какой-то мудрый член школьного совета сказал: «Мальчишки всегда будут мальчишками и всегда будут этим заниматься. Так что давайте дадим нашим сыновьям столько презервативов, сколько они хотят, чтобы они могли развлекаться, как им угодно. А нам не придется рассказывать их родителям, что они получили их в школе».
И мы сказали: «Хорошо».

Потом кто-то из нами же выбранной верховной власти сказал, что неважно, что у нас в частной жизни, если мы хорошо делаем свою работу. И, соглашаясь с этим, мы сказали, что нам неважно, кто (включая президента) чем в частной жизни занимается, если у нас есть работа и с экономикой все в порядке.

Тогда кто-то сказал: «Давайте печатать журналы с изображением обнаженных женщин и будем называть это здоровой практической
высокой оценкой красоты женского тела». И мы сказали: «Хорошо». Тогда некоторые пошли с этой высокой оценкой еще дальше и начали публиковать фотографии обнаженных детей, а затем и еще дальше, поместив их в Интернет.
И мы сказали: «Хорошо, у них есть свобода слова».

Затем индустрия развлечений сказала: «Давайте делать фильмы и телепрограммы, пропагандирующие насилие, богохульство и запрещенный секс. И давайте записывать музыку, поощряющую употребление наркотиков, изнасилования, убийства, самоубийства и сатанизм».
И мы сказали: «Это всего лишь развлечение, негативного эффекта эта музыка не несет, всерьез ее никто не воспринимает, так что продолжайте в том же духе».

И теперь мы спрашиваем себя, почему у наших детей нет совести, почему они не могут отличить плохое от хорошего, почему они, не задумываясь, убивают незнакомцев, своих одноклассников и самих себя. Возможно, если мы всерьез и надолго задумаемся, то мы сможем в этом разобраться. Я думаю, что здесь дело в том, что «что посеешь, то и пожнешь».

Один молодой человек написал: «Дорогой Господь, почему Ты не спас маленькую девочку, убитую прямо у себя в классе? Искренне Твой, беспокоящийся студент».
Вот ответ: «Дорогой беспокоящийся студент, Меня не пускают в школы. Искренне твой, Бог».

Смешно, как людям легко избавляться от Бога, а потом удивляться, почему мир превращается в ад.

Смешно, когда мы верим тому, что говорят газеты, и сомневаемся в том, что говорит Библия.

Смешно, когда все хотят попасть на небеса, при этом не веря, не думая, не говоря и не делая ничего из того, о чем говорит Библия.

Смешно, когда кто-то говорит «Я верю в Бога», но сам следует за сатаной, тоже, между прочим, «верящего» в Бога.

Смешно, когда нам так легко судить и так трудно быть судимыми другими.

Смешно, когда глупые шутки распространяются со скоростью света, но люди дважды подумают, поделиться ли с друзьями статусом, в котором говорится о Боге.

Смешно, когда все непристойное, грубое, похотливое и вульгарное спокойно находится в Интернете, а в школе или на работе открытая дискуссия о Боге невозможна.
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12.02.2021 10:43 Відповісти
Релігія має підпадати під кримінальну статтю - шахрайство. І крапка
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12.02.2021 10:56 Відповісти
Да, вы правы!!! Атеизм и теория эволюции - самая мракобесная лжерелигия с кучей фанатиков-сектантов, которые верят в то, что ничто случайно из ничего создало все...
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12.02.2021 14:18 Відповісти
Минутчку, минутчку, не так быстро... Жоп@ тищенко к какой этике относится - христианской или сразу кварталовской? Какой контекст у этого зада на весь экран? Что-то я не пойму.
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12.02.2021 11:13 Відповісти
де немає християнської етики- є етика лукавого
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12.02.2021 11:37 Відповісти
Без Бога, этики и морали НЕ СУЩЕСТВУЕТ!!! Потому что для падшего, беззаконного (грешного), смертного человека, критерии, понятия, что такое "добро и зло" не имеет установленных границ...
Без Бога, без Абсолюта, без Истины, без Святого Судьи, без Творца, человек сам делает себя "богом", создает свою вымышлинную вселенную со своими вымышленными правилами и законами... И эти законы становятся звериными, людоедскими, несовершенными или даже злыми, ведущими к деградации, войнам, смерти...

И на сколько нужно быть слепым и тупым, чтобы отвергать Бога и не замечать вокруг себя гениальность природы и живых существ... Не замечать строение клетки и сложнейшую структуру ДНК и генетичесскую информацию...
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12.02.2021 14:31 Відповісти
Вот только большинство убийств как раз и происходит во имя или с позволения вашего бога. Возьмите хоть крестовые походы, хоть воинствующий исламизм.
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12.02.2021 14:51 Відповісти
Вам уже отвечали на этот вопрос
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12.02.2021 14:55 Відповісти
Это не вопрос, а утверждение, основанное на общеизвестных фактах.
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12.02.2021 16:08 Відповісти
верно.
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12.02.2021 15:44 Відповісти
більше 90% українців не знає зміст слів "совість, справедливість, порядність, гідність, честь" - тому вивчати етику необхідно...цікаво спостерігати як червоніють обличчя доцентів і деканів технічних факультетів, коли їх питаєш "що таке совість?"....
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13.02.2021 09:31 Відповісти
все дуже просто.не може бути христіаська єтіка у евреів..а у нас евреі скрізь..
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13.02.2021 09:32 Відповісти
Если бы не попы со своей дурью, то мобильные телефоны появились бы уже в шестнадцатом веке. А забивать голову молодёжи всякой ерундой не надо, лучше научить их правильному поведению в обществе. Многие ведут себя как дикари только потому, что им никто и никогда не говорил как правильно и как надо, а своих мозгов ещё нет.
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13.02.2021 10:06 Відповісти
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