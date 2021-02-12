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СБУ заблокувала в Дніпрі діяльність "силового крила" банди Арійця, учасники якої залякували і вимагали гроші у громадян в різних областях України. ВIДЕО

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Під час спецоперації в Дніпрі Служба безпеки України заблокувала діяльність "силового крила" міжрегіонального злочинного угруповання. Учасники банди залякували і тероризували людей в Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Полтавській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Їхнього ватажка, кримінального авторитета на прізвисько Арієць, співробітники СБУ затримали ще в квітні 2020 року.

За даними української спецслужби, після затримання лідера угруповання, частина його учасників продовжила кримінальну діяльність. Фігуранти, які входили до складу "силового крила" банди, займалися систематичним вимаганням грошей у громадян через погрози фізичної розправи та підпали майна потерпілих.

Дивіться: Затримано члена банди, яка вимагала в киянина 56 тис. євро, - Нацполіція. ФОТО

Оперативники СБ України задокументували, що зловмисники вимагали 70 тисяч доларів від місцевого фінансового консультанта у сфері ІТ-технологій. За цю суму фігуранти "гарантували" чоловіку можливість безперешкодного ведення бізнесу. У разі відмови, потерпілому погрожували насильством та фізичною розправою.

СБУ заблокувала в Дніпрі діяльність силового крила банди Арійця, учасники якої залякували і вимагали гроші у громадян в різних областях України 01

Співробітники Служби безпеки України, із залученням Центру спеціальних операцій "А", затримали у Дніпрі трьох активних учасників угруповання під час передачі частини грошей. У ході затримання, яке відбувалося згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, один із фігурантів намагався втекти на автомобілі, проте був оперативно затриманий правоохоронцями.

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У межах кримінального провадження за ст. 189 Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам про підозру та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

СБУ заблокувала в Дніпрі діяльність силового крила банди Арійця, учасники якої залякували і вимагали гроші у громадян в різних областях України 02

Тривають невідкладні слідчі дії.

Спецоперація проводилась спільно зі слідчими Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

СБУ заблокувала в Дніпрі діяльність силового крила банди Арійця, учасники якої залякували і вимагали гроші у громадян в різних областях України 03
СБУ заблокувала в Дніпрі діяльність силового крила банди Арійця, учасники якої залякували і вимагали гроші у громадян в різних областях України 04
СБУ заблокувала в Дніпрі діяльність силового крила банди Арійця, учасники якої залякували і вимагали гроші у громадян в різних областях України 05
СБУ заблокувала в Дніпрі діяльність силового крила банди Арійця, учасники якої залякували і вимагали гроші у громадян в різних областях України 06
Фото: сайт СБУ

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+18
а толку..От як би одразу ..вивезли за місо і розстріляли..і сказали що так і було!!! а потім довго шукали вбивць в ,,бандітскіх разборках"..ото було би дієво..а так вийдуть через рік ,, за хорошеє повєдініє"
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12.02.2021 09:53
+9
Гарна новина.
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12.02.2021 09:49
+8
для таких злочинців потрібен Закон постійного діючого військового часу... щоб знищувати нечисть на місці... возитись тільки з їх трупами до безименної ями на цвинтарі.
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12.02.2021 10:12
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Гарна новина.
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12.02.2021 09:49 Відповісти
А де ці *казли * ,лярдами крадуть !?
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12.02.2021 09:50 Відповісти
а толку..От як би одразу ..вивезли за місо і розстріляли..і сказали що так і було!!! а потім довго шукали вбивць в ,,бандітскіх разборках"..ото було би дієво..а так вийдуть через рік ,, за хорошеє повєдініє"
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12.02.2021 09:53 Відповісти
Для этого нам нужен свой Ли Куан Ю. А у нас то барыги, то клоуны ... и "незаменимый" Авакян.
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12.02.2021 10:10 Відповісти
для таких злочинців потрібен Закон постійного діючого військового часу... щоб знищувати нечисть на місці... возитись тільки з їх трупами до безименної ями на цвинтарі.
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12.02.2021 10:12 Відповісти
+++
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12.02.2021 10:48 Відповісти
+++
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12.02.2021 10:47 Відповісти
не за хорошее поведение выйдут, а сразу в зале суда за оплату судье.
_________________
субота, 30 січень 2021 Харків у шоці​: Суд випустив з-під варти одного з найкривавіших злочинців ********** Олега Кияшка.

23 июля Служба безопасности Украины отчиталась, что разоблачила в Харьковской области мощную организованную преступную группировку, известную по уголовному прозвищу его лидера «Князя». Четверо активных участников ОПГ, среди которых и Кияшко, были задержаны.
По данным СБУ, группировка длительное время беспредельничала в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях. Она имела четкую структуру и специализировалась на различных тяжких преступлениях, в том числе экономического и насильственного характера. В состав ОПГ входили среди прочих и бывшие правоохранители.

Судебный процесс шел тяжело и как-то неохотно. Несмотря на то, что удалось найти множество пострадавших от рук бандитов - и люди, осмелев, даже стали давать развернутые показания. Они даже попали в СМИ. От каждого такого - кровь стынет в жилах даже у повидавших жизнь оперативников.
Все, казалось бы, должно было обеспечить справедливый и однозначный исход: вор и бандит должен сидеть. Безвылазно.

Могут ли быть альтернативы?
Оказывается - могут. Например, отпустить бандита …под домашний арест. А по сути - на свободу. Что и учинили «служители» Фемиды на днях.
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12.02.2021 12:51 Відповісти
Также Кияшко смог наладить семейную жизнь с дочерью своего друга, партнёром по ОПГ «Князем», Валерией Казарцевой. Казарцева является судьёй Хозяйственного суда Харьковской области.
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12.02.2021 13:02 Відповісти
дякуючи зеленій наволочі
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12.02.2021 10:14 Відповісти
Арийцы на Чератто???), а шо там по перестрелке на Титова с полицией на Геликах с 7777???, все чин-чинарем? СБУ заблокировала в Днепре деятельность "силового крыла" банды Арийца, участники которого запугивали и вымогали деньги у граждан в разных областях Украины - Цензор.НЕТ 3055
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12.02.2021 10:17 Відповісти
Это похоже на Осенней Хрущева ,индусы тоже участвовали ? Ариец наверно из молодняка , первый раз слышу 🙄🤔
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12.02.2021 10:40 Відповісти
Молодчины!!!! Мужики!!!!
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12.02.2021 10:43 Відповісти
А де коментарі Геращенко, Авакова? Чому СБУ ловить злочинців замість МВС?. Це такий почин від багатоверстаників з СБУ - допоможи поліцаю зловити банду! Крота в ОПУ не ловлять, а те СБУ переключилось на горіхи, мед і ОЗУ. Краще б людям прийняли закон Про обіг зброї такий як в США: в штатах Джорджія, Монтана, Кароліна тощо. І не треба б було б тій багатоверстатній СБУ бігати по країні. Їх би похоронили самі фермери навіть сльозу пустили б на цвинтарі, що такого більше щастя не буде як відстріл бандитів безмотивників.
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12.02.2021 10:49 Відповісти
А як нарахунок тих, хто на Геліках по 4-5 машин зайнявши 3 смуги руху, дивишся і не розумієш ти в Чечні чи в Дніпрі.
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12.02.2021 10:50 Відповісти
А чого в них патронтаж на грудях ??
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12.02.2021 10:59 Відповісти
ти ба як воно - силове крило... а може закрилок чи елерон?
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12.02.2021 11:08 Відповісти
Владимир Щегольков "Ариец".

СБУ заблокувала в Дніпрі діяльність "силового крила" банди Арійця, учасники якої залякували і вимагали гроші у громадян в різних областях України - Цензор.НЕТ 1597

Владимир Щегольков по прозвищу "Ариец" родился в Севастополе в 1981 году.
Он много раз сидел в СИЗО и крымских тюрьмах, и даже был смотрящим на зоне в Севастополе.Впервые за кражи и разбой "Ариец" оказался в тюрьме в 19 лет в 2000-м году. Судья отвел ему 3 года на отбывание наказания. В тюрьме Щегольков быстро подружился с криминальным миром и начал плохо себя вести по отношению к администрации, за что ему добавили еще полтора года.

Во второй раз "Ариец" отправился в 2008 году в СИЗО за совершение имущественных преступлений уже более прославленным, и за решеткой ему подчинялись и заключенные, и некоторые представители тюремной администрации.
На автомобиле сотрудников СИЗО он часто выезжал на званый ужин в ресторан к местным криминальным авторитетам, платив за услуги по 8 тысяч гривен. Для этого его сначала грузили в "скорую", а в районе больницы перемещали в неприметную легковушку.
За "спокойную" жизнь без рукоприкладства все осужденные платили ему дань, которой потом снабжались сотрудники следственного изолятора. Особенно доставалось неимущим, депутатам и богачам. И если первых за неимением денег нещадно избивали, то вторым приходилось жертвовать десятки тысяч долларов на "благотворительность", которая распределялась между "Арийцем" и его подчиненными. Так как правоохранители имели свою выгоду - дорогие водные скутеры и тысячи долларов бонусом к зарплате, они старались всеми силами надольше задержать "Арийца" в СИЗО и не переводить его на зону. В тюрьме Владимир Щегольков на то время не имел такого влиятельного авторитета и не смог бы снабжать сотрудников пенитенциарного учреждения деньгами и дорогими подарками.
За такое попустительство, помогающих Щеголькову сотрудников СИЗО, в 2011 году посадили за решетку на 5, 5 лет с конфискацией имущества, а самому криминальному авторитету добавили срок.
В апреле 2013 года за Владимира Щеголькова и осужденных сотрудников "СИЗО" "переговорили" влиятельные друзья, которые заказывали жареных кабанов, и вся троица вышла на свободу. С 2013 года Щегольков был смотрящим в Симферополе и вел привычную для криминального авторитета жизнь. Известно, что он стремился получить высший воровской титул.
6 марта 2019 года "Арийца" из Крыма занесло в Днепр. Приезд криминального авторитета сопровождался пожарами и погромами, и в конечном итоге, "Арийца" вместе с товарищами задержал спецназ "КОРД".

- Террористами руководил крымский криминальный авторитет по прозвищу "Ариец", который неоднократно сидел в тюрьме. Бандиты специализировались на совершении особо тяжких преступлений, в том числе совершали заказные убийства. Для этого они координировали свою деятельность с подконтрольными спецслужбам РФ представителями криминальных кругов России, - рассказали в СБУ.
Силовики добавили, что для планирования и согласования преступных действий главари группировки встречались с российскими кураторами на территории Российской Федерации, стран Евросоюза и Ближнего Востока.

Во время обысков в помещениях, автомобилях и офисных помещениях фигурантов сотрудники СБУ изъяли 16 единиц огнестрельного оружия, почти 1700 патронов, гранаты, электронные и бумажные носители информации, в том числе со сведениями относительно объектов нападений и потерпевших лиц. Также обнаружили почти 200 000 гривен, более 20 000 американских долларов и 3000 евро, полученных преступным путем. Полученные средства поражения и предметы отправили на экспертизу.
Главарей группировки за совершение террористических актов закрыли в СИЗО. Согласно санкции статьи 258 им грозит до 15 лет лишения свободы.
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12.02.2021 11:51 Відповісти
і чого неможна такого урода пристрелити при затриманні,раз і немає,і інші задумаються,чи треба їм цим займатися
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12.02.2021 12:26 Відповісти
Його не можна, бо він приносить дохід. А от Вас при нагоді пристрелять у разі зміни прав правоохоронців.
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12.02.2021 13:50 Відповісти
Есть большое подозрение, что большинство этих уродов наши ну очень гуманные к бандюкам и сепарам "судьи" отпустят под залог, и они продолжат заниматься рэкетом.
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12.02.2021 14:47 Відповісти
а завалили бы при попытке к бегству" и ни пришлось бы судьям брать грех на душу и отпускать убийц и грабителей
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12.02.2021 15:21 Відповісти
 
 