"Це вбивці на дорогах": Геращенко розповів, як планують карати громадян за нетверезе водіння. ВIДЕО

Заступник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Антон Геращенко розповів, скількох водіїв в Україні спіймали п'яними за кермом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в ефірі каналу "Україна 24".

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"Я б хотів розповісти про новий законопроєкт. Минулого року 129 340 разів українські водії сідали за кермо п'яні, це було встановлено патрульною поліцією. Скільки мільйонів разів українські водії сідали за кермо в нетверезому стані, а ми цього не змогли помітити? Хтось тихенько проїхав додому п'яний. З цих 129 340 осіб найагресивнішими негідниками були ще 9 456, це люди, які сіли за кермо в нетверезому стані повторно. І після того, як їх впіймали, ще 7 904 людини сіли за кермо в нетверезому стані втретє", — сказав він.

У МВС запропонували додати до закон нову міру покарання за водіння в нетверезому стані.

"Законопроєкт 2695, який розглядатиметься у вівторок, поставить крапку в цьому питанні. Річ у тому, що зараз досить великий штраф 10 200 грн, повторно -— 20 400 грн. Але це не зупиняє негідників, вони знову і знову сідають за кермо в нетверезому стані. Ми запропонували в законопроєкті, щоб за повторність був адміністративний арешт, суддя зможе взяти таку людину і сказати: ні, друже, ти не будеш їздити п'яним, якщо ти другий, третій раз сідаєш, у тебе буде можливість сісти на 10 діб і подумати", — сказав Геращенко.

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Він поскаржився на нахабних порушників, які вихваляються своїми вчинками.

"Є багаті люди, які вважають, що "я однак їздитиму п'яним за кермом, бо мені покласти на українське суспільство". На сьогодні деякі покидьки сідають за кермо, їдуть 200 км/год, після цього викладають в Інстаграм і Фейсбук, що "я порушив, штраф 510 гривень за перевищення", а якщо відразу заплатити — 255 грн. Є покидьки, які публікують: "Я сьогодні порушив п'ять разів, заплатив 1200 грн, однак буду порушувати". У перспективі пропонуватимемо забирати права у людей, які систематично перевищують швидкість на 50 км/год і більше. Це вбивці на дорогах", — заявив заступник голови МВС.