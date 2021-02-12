Полковника Міноборони судитимуть за хабар у 100 тис. грн, - ДБР. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Події
Слідчі ДБР завершили досудове розслідування кримінального провадження щодо отримання неправомірної вигоди полковником Міністерства оборони України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
Встановлено, що посадовець отримав 100 тис. грн від засновника підприємства за внесення змін до технічних умов елементів військової символіки ЗСУ, що дозволило б підприємству взяти участь у державній закупівлі.
50-річного полковника затримали 12 листопада 2020 року на будівлі Міноборони в Києві.
8 лютого 2021 р. обвинувальний акт було направлено до суду.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Державний концерн «Укроборонпром» потрапив до переліку прозорих оборонних компаній світу складених Transparency International Defence & Security.
Перелік поділяється за рейтингом: A (VERY HIGH), B (HIGH), C (MODERATE), D (LIMITED), E (LOW) та F (VERY LOW).
За ним вітчизняна оборонна компанія отримала рейтинг LOW - низький.
Такий же рейтинг мають французькі Dassault Aviation (виготовляє винищувачі Rafale) та Nexter Group (виробник наземних озброєнь, серед яких танк Leclerc), корейська Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, японські Mitsubishi, Kawasaki Heavy Industries Ltd та Toshiba Infrastructure Systems & Solutions Corporation, General Dynamics зі США та інші. На цій же сходинці розташовані підсанкційний російський «Ростех» та «Вертольоти Росії».Сам рейтинг складається з декількох розгорнутих показників - управлінський контроль, внутрішній контроль, конфлікт інтересів, тощо.
Гірші позиції за рейтингом F (VERY LOW) займають такі відомі компанії як австрійська Glock, австралійська суднобудівна Austal, турецькі Roketsan A.Ş. та TAI, корейська Hyundai Rotem Company, чеська Tatra та інші.
https://uprom.info/news/vpk/ukroboronprom-uvijshov-do-pereliku-prozoryh-oboronnyh-kompanij-svitu/
ссыль на статью: В Міноборони ніяк не заспокояться з кольором ниток
Снова тихо изменили приказ, и поменяли цвет ниток на нашивках..