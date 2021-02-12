Полковника Міноборони судитимуть за хабар у 100 тис. грн, - ДБР. ВIДЕО

Слідчі ДБР завершили досудове розслідування кримінального провадження щодо отримання неправомірної вигоди полковником Міністерства оборони України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

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Встановлено, що посадовець отримав 100 тис. грн від засновника підприємства за внесення змін до технічних умов елементів військової символіки ЗСУ, що дозволило б підприємству взяти участь у державній закупівлі.

50-річного полковника затримали 12 листопада 2020 року на будівлі Міноборони в Києві.

8 лютого 2021 р. обвинувальний акт було направлено до суду.

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