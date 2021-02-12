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пропаганда (2562) Путін (21421) Росія (47133) Навальний (573)

Фонд Навального розповів, як кремлівські пропагандисти відмазують Путіна від скандалу з палацом: "Ми зламали систему". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

В Олексія Навального заявили про перемогу над російською пропагандою - після виходу фільму "Палац для Путіна" "Олексій Навальний перетворився з людини, ім'я якої не можна вимовляти, на головну тему для обговорення в кожному політичному шоу".

Про це йдеться в новому ролику Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального, передає Цензор.НЕТ.

"Останні пару тижнів на федеральному телебаченні творяться дивовижні чудеса. Олексій Навальний перетворився з людини, ім'я якої не можна вимовляти, на головну тему для обговорення в кожному політичному шоу. Що сталося? Впали кайдани цензури? Не зовсім. Згідно з опитуванням "Левада", наш фільм "Палац для Путіна" подивився кожен четвертий росіянин. Майже 70% - або бачили самі, або знають про нього. А це означає, що ми з вами перемогли телевізор. Наша аудиторія стала занадто великою, щоб її не помічати. ​​Спеціально для вас ми поринули в безодню державної пропаганди. Цей мужній вчинок ми зробили з однією метою: щоб викрити брехню телевізійних пропагандистів і озброїти вас кращою зброєю - правдою", - сказано в ролику.

"Кореспонденти федеральних каналів, немов юні фанатки, які ганяються за рок-зіркою, їздять місцями, де колись бував Навальний. Торкаються до речей, яких він міг торкатися, аналізують кожну його фразу і жест", - зазначають співробітники ФБК.

Раніше фонд Навального випустив фільм про палац Путіна за 100 млрд рублів.

Ранее фонд Навального выпустил фильм о дворце Путина за 100 млрд рублей.
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Топ коментарі
+4
Фонд Навального рассказал, как кремлевские пропагандисты отмазывают Путина от скандала с дворцом: "Мы сломали систему" - Цензор.НЕТ 9212
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12.02.2021 13:39
+1
Пора узнать , когда украинские журналисты начнут ломать олигархов Украины м их дворцами
Фонд Навального рассказал, как кремлевские пропагандисты отмазывают Путина от скандала с дворцом: "Мы сломали систему" - Цензор.НЕТ 5639
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12.02.2021 14:33
+1
ви маєте на увазі правдорубів з трк україна?
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12.02.2021 14:49
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Зламали вони...)))
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12.02.2021 13:39 Відповісти
Фонд Навального рассказал, как кремлевские пропагандисты отмазывают Путина от скандала с дворцом: "Мы сломали систему" - Цензор.НЕТ 9212
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12.02.2021 13:39 Відповісти
нашего боха Валодью Криваногих только зажег фонарик можно пабедить.
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12.02.2021 13:40 Відповісти
хай кацапня чубиться...нам краще.
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12.02.2021 13:43 Відповісти
Фонд Навального рассказал, как кремлевские пропагандисты отмазывают Путина от скандала с дворцом: "Мы сломали систему" - Цензор.НЕТ 7244 Фонд Навального рассказал, как кремлевские пропагандисты отмазывают Путина от скандала с дворцом: "Мы сломали систему" - Цензор.НЕТ 1316
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12.02.2021 13:44 Відповісти
В схватке жабы и гадюки мы запасаемся попкорном.
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12.02.2021 13:44 Відповісти
та що вы там сломали ? оппозиция стерилизованная ... посидеть во дворах с фонариками - это где такой план борьбы нарисовали , в ФСБ ?
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12.02.2021 13:47 Відповісти
Фонд Навального рассказал, как кремлевские пропагандисты отмазывают Путина от скандала с дворцом: "Мы сломали систему" - Цензор.НЕТ 5643
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12.02.2021 13:48 Відповісти
25% від дорослого населення рашки - це близько 20-25 млн. осіб . . . . а переглядів набрало 110 млн. . . . . висновок: москалям *****. . . Вони готові і далі прислуговувати.
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12.02.2021 13:48 Відповісти
Зламалка не виросла, в уяві москалів цар і має мати дворець, неважно як його офіційно обзивають, цар, генсек чи 2,3,5,6 президент.
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12.02.2021 13:49 Відповісти
Ви подивіться на це опитування Левада-центру!
Там хоч зараз діагноз можна ставити:
Посилання на опитування

В кінці особливо цікаво 33% вважають то неправдою.
24% (майже кожен 5-й) говорять що стало жити краще і будуть голосувати за нього далі!
29% не вірять що путін взагалі міг зловживати владою))
Висновок - де-біл-ли поголовно.
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12.02.2021 13:59 Відповісти
Пора узнать , когда украинские журналисты начнут ломать олигархов Украины м их дворцами
Фонд Навального рассказал, как кремлевские пропагандисты отмазывают Путина от скандала с дворцом: "Мы сломали систему" - Цензор.НЕТ 5639
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12.02.2021 14:33 Відповісти
ви маєте на увазі правдорубів з трк україна?
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12.02.2021 14:49 Відповісти
всё правильно, молодцы.
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12.02.2021 16:10 Відповісти
 
 