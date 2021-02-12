"Це - не реформи, це - збереження схем!": Моряки перекрили трасу Одеса-Київ і вимагають відставки Криклія. ВIДЕО
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Моряки обурені тотальним вимаганням під час отримання сертифікатів для роботи в морі: кожні 5 років вони змушені платити хабар до $8 тис.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, в п'ятницю, 12 лютого, близько пів сотні моряків, що працюють на торговельних суднах іноземних власників, перекрили рух транспорту на автотрасі Одеса - Київ навпроти посту поліції "Дачне" на знак протесту проти корупції при сертифікації та дипломуванні фахівців морської галузі. До учасників акції протесту прибув з Києва голова виконкому Нацради з реформ Михеїл Саакашвілі.
"Це - не реформи, це - збереження схем!", "Міністра Криклія - у відставку!" - вигукують протестувальники, вимагаючи здійснювати електронне тестування моряків за європейськими стандартами та припинити побори. Учасники акції кажуть, що при проходженні сертифікації моряки змушені віддавати від 3-х до 15-ти тисяч доларів в кишені чиновників.
"Учора ми до 2-ї години ночі вели перемовини з міністром інфраструктури Криклієм і отримали обіцянку, що буде підписано наказ, що скасує норми, які дозволяють чиновникам щорічно грабувати моряків на 100-150 мільйонів доларів", - зазначив Саакашвілі. Він наголосив, що "зараз м'яч на стороні міністерства", і висловив сподівання, що дану тисячам моряків та їх родинам обіцянку, буде виконано.
Варто зазначити, що це вже друга акція протесту (після 25 січня) на автотрасі Одеса - Київ, що змушує автомобілістів об'їжджати цю ділянку дороги. Учасники акції вважають винуватцями ущемлення їх інтересів главу Мінінфраструктури та в.о. голови Держслужби морського та річкового транспорту, вимагають їх відставки та спрощення системи і зниження цін за дипломування моряків.
Патрульні поліцейські вимагають від протестувальників припинити блокування руху на автотрасі. Протестувальники збираються перенести протест під будівлю Одеської ОДА.
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При аресте грузинских бандитов, чтобы не обижать порядочных грузинов, торгующих на украинских рынках, журналисты обычно пишут в репортажах» «арестованы граждане иностранного государства».
В бытность Президентом Грузии каци Саакашвили сдал Мордору за пять дней 20% территории Сакартвело под контроль Путина, а теперь прячется от «реформированных» им же судов. Правительство Михо привело Джорджию к экономической и социальной катастрофе и оставило после себя многомиллиардный долг, который населению Грузии придётся выплачивать десятки лет.
вас, таких, мало
Синонимы к слову дерзкий - о великий и магучий язык рашистов !!!
- смелый, резкий, грубый, героический ,мужественный, не робкого десятка ,храбрый ,оскорбительный,отважный доблестный, бесстрашный!!!
Верните Омеляна . При нем Виз Эйр и РЕН эйр начали летать во все аэропорты Украины
А теперь Беня втихую всех удаляет и опять свои поганые МАУ впихивает
@RadioLemberg: У 2019 році санкції вже було скасовано проти А.Клюєва; у 2020 році проти Ставицького й Азарова. У 2021 році готують до скасування санкції до всіх решти крім, можливо, Пшонки та самого Януковича.
Реєстровий патріоте, а чим ще тобі надокучив "злочинний режим Порошенка"?..