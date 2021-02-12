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Зеленський (17387) перемир'я (779) Забродський (65)

Герой України генерал Забродський: Мирні ініціативи Зеленського зазнали краху. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Герой України, генерал-лейтенант Михайло Забродський заявив, що перемир'я на Донбасі немає, а президент України Зеленський тільки вдає, що воно є.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Забродський каже у своєму відеозверненні.

"Навіть близькі соратники президента вже не вірять у міфологію про тривале перемир'я. Зеленський погодився на путінський варіант "формули Штанмайєра", видав Цемаха - ключового свідка, який міг розповісти в суді, що саме Кремль стоїть за атакою на малайзійський "Боїнг". Зеленський на вимогу Путіна звільнив з лави підсудних "беркутівців", які розстрілювали Майдан ... Ці та інші поступки Москві виявилися марними. Спроби заспокоїти агресора, зазирання в очі Путіна в пошуках миру - провалилися", - сказав Забродський.

Крім того, бойовий генерал закликав вжити термінових заходів зі зміцнення обороноздатності, переглянути скандальні розпорядження Міністерства оборони про штрафи, в тому числі - за вогонь у відповідь на російські провокації і припинити навіть обговорення подальшого відведення військ у сторону, протилежну кордону з Росією.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+38
Герой Украины генерал Забродский: Мирные инициативы Зеленского потерпели неудачу - Цензор.НЕТ 3952
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12.02.2021 14:06
+34
Герой Украины генерал Забродский: Мирные инициативы Зеленского потерпели неудачу - Цензор.НЕТ 2194
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12.02.2021 14:05
+33
Герой Украины генерал Забродский: Мирные инициативы Зеленского потерпели неудачу - Цензор.НЕТ 8533
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12.02.2021 14:07
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Бо миритись з рашкою це все одно, що закінчити життя самогубством.
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12.02.2021 13:58 Відповісти
Тому що ці "ініціативи" не мали нічого спільного з реальністю. Продовження передвиборчого гону яке обійшлося втраченими територіями, життями, а головне часом.
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12.02.2021 14:37 Відповісти
Про аналог "Плану Маршалла" для України"... Та "де взяти гроші" на його втілення в життя?

Хто б що не казав про зовнішнє управління Україною, але я двома руками "ЗА", якщо воно буде здійснено цивілізовано - під егідою G 7, але не росією! І реалізовуватиметься задля наступних перетворень в Україні:

Які ж перетворення слід зробити в суспільному житті України, щоб вивести її в число країн, що динамічно розвиваються - всім відомо - від ЄС, НАТО та США! Для його здійснення потрібно 200-300 мільярдів доларів!!! Де ж їх взяти? Цивілізований світ в умовах пандемії та виходу з неї НЕ погодиться профінансувати згадану суму, тому й виправдано чинитиме опір моїй ідеї...

Тому я вношу пропозицію, яка надає ясність стосовно джерел фінансування плану перетворень, яка має всім сподобатися та всіх задовольнити:

1. Підготовчий етап. Який авансово мали б профінансувати країни ЄС, НАТО та США! Всі їх затрати мають фінансуватися на поворотній Україною основі, але не за рахунок кредитів.

-ЄС, НАТО та США мали б створити "штаб перетворень в Україні", виділити групи фахівців ( в т.ч. з України) по кожному з напрямків перетворень.
-Фінансові розвідки ЄС, НАТО та США мали б розшукати (разом з тією частиною українських журналістів, політиків та правоохоронців, які будуть здатні очолити в Україні правоохоронні органи та органи влади -після реалізації перетворень) кошти олігархів України та корупціонерів, виведені ними в офшори. А їх немало - за 30 років Незалежності - більше пів-трильйона доларів! Це, якщо рахувати їх крадіжки "по-божому", те що вони вивели за 30 років десятину від тридцятирічного ВВП. Але ж самі українські урядовці визнавали і досі визнають, що обсяг тіньової економіки в Україні складає - в межах 50% від ВВП...

2. Другий етап. Початок активних дій.

- Виявлені в офшорах кошти українських олігархів та політиків - конфісковуються і спрямовуються в "Фонд перетворень в Україні"- без жодної "амністії капіталів". "Десятину" з конфіскованих коштів виділяються країнам (як премія і як стимул) пропорційно до розшуканих ними тіньових коштів.
-Іноземним "Штабом перетворень в Україні" розробляється цільова програма перетворень в Україні зі всіма взаємозв'язками, взаємозумовленостями та послідовністю кроків здійснення перетворень.

3. Третій етап. Реалізація розробленої "цільової програми перетворень в Україні" - в часі і просторі.

4. Другий та третій етап Фінансуватиметься виключно з вищезгаданого "Фонду перетворень".

5. Формування Фонду перетворень. Окрім вищезгаданих джерел, в нього слід спрямовувати кошти виграні в міжнародних судах існуючих претензії до росії, та від реалізацїї матеріальної частини конфіскованого майна "строптивих " олігархів. З цього ж Фонду слід буде розрахуватися і за державні іноземні борги України.

6. Як бути з олігархами?

-Тих олігархів, які добровільно віддадуть у "Фонд перетворень"
всі 100% своїх закордонних активів (без жодного втаємничення), - звільнити від кримінальної відповідальності, але їх "імперії" в Україні повністю демонополізувати і вузько спеціалізувати.
-Тих олігархів, які чинитимуть опір, - судити, а їх ВСІ активи конфіскувати!
-Те ж саме здійснити з політиками! Конфісковувати їх майно та судити, якщо чинитимуть опір ... Які віддадуть награбоване добровільно - на 15 років заборонити їм займати ЛЮБІ посади в сфері державного та місцевого управління (і у всіх гілках влади)

7. Чим економічно вигідна для Заходу моя пропозиція запровадження "цільової програми перетворень в Україні"?

- Тим, що Захід не поніс би жодних фінансових витрат.
-Більше того -Захід отримав би 10% від розшуканих ними тіньових коштів (як премію та стимул).
-Вся модернізація українського виробництва товарів та послуг в Україні мала б реалізовуватися за умов закупівлі Україною передових техніки та технологій, які є саме на Заході.

8. Чим політично вигідна для Заходу моя пропозиція?

-Україна показала б жителям ОРДЛО, Криму, росіянам та білорусам - як можна жити, якщо не конфронтувати з Заходом, не бачити в ньому ворога, а дружити.

-Високий рівень життя в Україні став би магнетичною, притягальною силою до західних цінностей і спонукав би до мирної реінтеграції з Україною (Криму, ОРДЛО, а росію, та Білорусь - до інтеграційних процесів з цивілізованими країнами світу.

-Військовий потенціал росії та Білорусі автоматично перестав би бути частиною загрози цивілізованому світу!

- А в цивілізованого світу частково зменшилася необхідність збільшення бюджетних витрат на оборону.
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12.02.2021 14:51 Відповісти
Когда-то в Полевом Уставе было принято всего 2(два) вида боевых действий - оборона и нападение. Оборона отпадает, тем более применением этого способа войну не выиграть..Что остаётся? Но генерал ясно, что уставы знает лучше нас
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12.02.2021 14:07 Відповісти
А что , генерал перед тобой не отчитался???? Как он посмел! Как только начинают выступать патриоты, так сразу по команде всплывает необъятная и сильно вонючая куча прорашистского дерьма. Можно подумать, что ты прям реально "забоченный" обороноспособностью страны. Ты воевал за страну в эти года- с 14 по 21, хоть неделю? Нет, тогда твое место возле .... сам понимаешь где, критиковать на диване будешь соседку тетю Машу, а не боевого генерала.
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12.02.2021 17:30 Відповісти
Диваний патріоте, я хочу лише спитати професійного військового, як він бачить це "укрєплєняє".
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12.02.2021 17:34 Відповісти
Я хоть диванный патриот)))))) а ты кремледроческая крыса гнилая.
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12.02.2021 17:39 Відповісти
Ти просто адепт секти, а не патріот. Це дещо різні речі.
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12.02.2021 17:41 Відповісти
Можливо у нього є план, як прикупити з дві сотні ударних гелікоптерів/або дронів та стільки ж винищувачів аби урівняти сили сторін?
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12.02.2021 17:39 Відповісти
Записывай! "Чечас" расскажем.
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12.02.2021 18:31 Відповісти
що саме?
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12.02.2021 18:33 Відповісти
И зачем боевой генерал пошел в партию к прэзыдэнту мыру, который как-то проговорился, что ненавидит воевать с росией, но вынужден это делать? Ведь кроме мямляний об очередных перемириях мы 5 лет то ничего особо и не слышали
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12.02.2021 14:04 Відповісти
Герой Украины генерал Забродский: Мирные инициативы Зеленского потерпели неудачу - Цензор.НЕТ 2194
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12.02.2021 14:05 Відповісти
А где третий?
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12.02.2021 14:08 Відповісти
Герой Украины генерал Забродский: Мирные инициативы Зеленского потерпели неудачу - Цензор.НЕТ 6306
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12.02.2021 14:11 Відповісти
он просто бот. В программировании счёт элементов массива начинается с 0.
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12.02.2021 14:12 Відповісти
Крапку вижу. А президент где ж?
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12.02.2021 14:15 Відповісти
слепая, ****?
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13.02.2021 00:44 Відповісти
зарошенили весь киев при этом "патриоте"
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13.02.2021 13:39 Відповісти
"Лаптєногоє" у тебе пердак.рвонуло!
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13.02.2021 16:12 Відповісти
Третий лишний.
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13.02.2021 20:29 Відповісти
Герой Украины генерал Забродский: Мирные инициативы Зеленского потерпели неудачу - Цензор.НЕТ 3952
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12.02.2021 14:06 Відповісти
не возродившим, а РОДИВШЕМ армию!
На кузнице картавого вместе со свинарчуками Герой України генерал Забродський: Мирні ініціативи Зеленського зазнали невдачі - Цензор.НЕТ 6952
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12.02.2021 14:26 Відповісти
Герой України генерал Забродський: Мирні ініціативи Зеленського зазнали краху - Цензор.НЕТ 2047
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13.02.2021 16:13 Відповісти
Впервые (!) за долгое время Верховный ГК ВСУ Зеленский выразил соболезнование по поводу гибели украинского воина на Донбассе. Тема "обострение военной ситуации" вдруг зазвучала в речах Зеленского и Ермака. Почему? Все очень просто. ЕС почти в ультимативной форме потребовало реальной борьбы с "... широко распространенной коррупцией .." (пункт J REPORT ...), Борелль "Мы также продолжаем настаивать на полном расследовании махинаций с Приватбанком, которое произошло 6 лет назад". Учитывая, что генеральный прокурор Венедиктова второй месяц задерживает вручения подозрений по делу о выводе денег из Приватбанка его бывшими владельцами, Зеленскому только и остается выставлять себя жертвой агрессии России в надежде что простят ему прошлые и нынешние шалости. Но судя по всему время прощений закончилось.(с)
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12.02.2021 14:06 Відповісти
ха.. так пЭтя же сказал - котлов не было а был плановый выход с них.. Герой Украины генерал Забродский: Мирные инициативы Зеленского потерпели неудачу - Цензор.НЕТ 5173
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12.02.2021 14:13 Відповісти
та понятно что не смешно.. какой был вопрос - такой и ответ...
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12.02.2021 14:22 Відповісти
пусть будет так..
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12.02.2021 17:54 Відповісти
здатність щось визнати говорить лише про інтелект.
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12.02.2021 18:12 Відповісти
спасибо молодой человек , я выходил по такому морозу с Дебаля что вам и не снилось да и мне самому страшно вспоминать это .. так что где-то так...
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12.02.2021 18:37 Відповісти
Герой Украины генерал Забродский: Мирные инициативы Зеленского потерпели неудачу - Цензор.НЕТ 9387
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12.02.2021 14:14 Відповісти
я об этом с иронией и сказал...и ты еще забыл ДАП и многое чего другого.. а именно , я говорил еще когда только началась война с кацапами в Крыму - Кто первым с руководства страны пожмет руку Куйлу при встрече - тот и предатель!!! ..и это был поросенко...
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13.02.2021 16:19 Відповісти
Герой Украины генерал Забродский: Мирные инициативы Зеленского потерпели неудачу - Цензор.НЕТ 8533
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12.02.2021 14:07 Відповісти
Герой Украины генерал Забродский: Мирные инициативы Зеленского потерпели неудачу - Цензор.НЕТ 3054
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12.02.2021 14:08 Відповісти
Герой Украины генерал Забродский: Мирные инициативы Зеленского потерпели неудачу - Цензор.НЕТ 2305
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12.02.2021 14:10 Відповісти
Герой Украины генерал Забродский: Мирные инициативы Зеленского потерпели неудачу - Цензор.НЕТ 5353
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12.02.2021 14:12 Відповісти
Буратина выполняет установки Коломойского, гражданина Израиля , военного союзника РФ. Это не война а " Внутренний гражданский конфликт. Никем не инспирированный, никакой Россией", - Коломойский ./Дайте 5-10 лет и кровь (украинцев РФ и Израиль) забудут. Россия все равно сильнее. - Коломойский. / Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский.
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12.02.2021 14:13 Відповісти
Герой Украины генерал Забродский: Мирные инициативы Зеленского потерпели неудачу - Цензор.НЕТ 7777
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12.02.2021 14:16 Відповісти
А когда мы прочитаем, что бородатая бабушка коломоя сыграла
или лучше гыкнулась в ящик Герой України генерал Забродський: Мирні ініціативи Зеленського зазнали невдачі - Цензор.НЕТ 2801
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12.02.2021 14:36 Відповісти
Це - правда? Чи фотомонтаж Леусенка?
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12.02.2021 14:16 Відповісти
Герой Украины генерал Забродский: Мирные инициативы Зеленского потерпели неудачу - Цензор.НЕТ 3273
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12.02.2021 14:17 Відповісти
Герой України генерал Забродський: Мирні ініціативи Зеленського зазнали невдачі - Цензор.НЕТ 4199
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12.02.2021 14:25 Відповісти
Конечно монтаж, но по своей сути- это правда!!! К нашей большой беде.
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12.02.2021 17:43 Відповісти
Генералов Забродского и Кривоноса - в министры Обороны и в начальники Генштаба.
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12.02.2021 14:16 Відповісти
ХУНТА СТАВИТЬ :

Герой Украины генерал Забродский: Мирные инициативы Зеленского потерпели неудачу - Цензор.НЕТ 4683
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12.02.2021 14:19 Відповісти
Но назначали не их почему то, а Галантерея и депутата рыга Муженко
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12.02.2021 14:20 Відповісти
Саме так. Всим набридли ваші брехні.
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12.02.2021 20:28 Відповісти
Введення військового стану, тимчасове передавання всієї повноти влади українським військовим патріотам. Чистка авгієвих стаєнь.
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12.02.2021 15:08 Відповісти
Пане генерале,честь!
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12.02.2021 14:28 Відповісти
Мирные инициативы Зеленского потерпели неудачу..

Вот сразу видно культурного человека. Другой бы сказал как есть: Клоун опять обосрался. А этот вон как завернул: потерпели неудачу...
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12.02.2021 14:34 Відповісти
а то с самого старта этих "инициатив" вроде было не ясно, что их ждёт.
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12.02.2021 14:45 Відповісти
Вах, яка неочікуванність! Всі так і думали, що досить подивитись в очі фюреру Православного рейха як все миттєво зміниться. Всі так і думали і не попереджували, що здання територій ворогу тільки віддаляє перемогу. Виникає питання хто піде в атаку визволяти ті ділянки фронту які здав ворогу зелений бовдур?
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12.02.2021 15:09 Відповісти
Все так. Но и слишком осуждать Зе тоже не стоит. Хотя бы попробовать договорится тоже было необходимо. Да рано или поздно все равно договариваться придется. Просто другого варианта у нас нет.
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12.02.2021 15:38 Відповісти
тебе многосотлетней истории мало, чтобы понять, что с Россией нельзя договориться? Нужно еще лет 300-400? Тогда поймешь?
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12.02.2021 19:00 Відповісти
О чем? Хочет ли рашка о чем то договариваться?
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14.02.2021 15:44 Відповісти
Слова не хлопчика , а мужа. Повністю підтримую!!
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12.02.2021 15:49 Відповісти
и без цемаха у голландцев все улики есть, Нидерланды его допросили, потом Украина на своих обменяла, всё верно. Перемирие тоже работает, гибнет в пять раз меньше, только в последние дни обострение. Беркутовцев тоже обменяли на украинских воинов, всё правильно.
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12.02.2021 16:22 Відповісти
Порощенко врет всегда. А боевой генерал вляпался в это
2019 год: ===«Никакой «формулы Штайнмайера» не существует в природе. «Формула Штайнмайера» придумана в Кремле и защищает российские интересы», - сказал экс-президент.===
2016 год: ===«Были отдельно обсуждены вопросы подготовки к выборам и договорились продолжить на уровне экспертов, на уровне рабочих групп подготовку концепции избирательного законодательства, реализации и так называемую формулу Штайнмайера»."Под каждой частью минских договоренностей должна стоять дата и ответственные. Это называется "дорожная карта" », - заявил тогда Порошенко.===
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12.02.2021 16:42 Відповісти
Зебилоидизм - это болезнь. Вряд ли излечимая. На вопрос, что болит, всегда слышишь стандартный ответ : Порошенко. Не голова, ни рука, ни нога, ни живот. У него/нее болит Порошенко. Это к психиатрам. Они должны напомнить больным, что Порошенко не болит, а болит их дурная голова, которой теперь не дают покоя ноги, которые теперь чуть ли не ежедневно ходют поперек дорог и мешают ни в чем ни повинным автомобилистам. Или повинным? Х/з, но тут уже начинается другая история. О которой поговорим пизже.
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12.02.2021 18:59 Відповісти
Це було ясно ше з вечора коли ленін з крупською в шалаші був у шушенському.
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12.02.2021 19:14 Відповісти
+100500
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13.02.2021 11:54 Відповісти
Зеленский по требованию Путина освободил со скамьи подсудимых "беркутовцев", которые расстреливали Майдан... Эти и другие уступки Москве оказались напрасными. Попытки умиротворить агрессора, заглядывания в глаза Путина в поисках мира - провалились", - сказал Забродский. Источник: https://censor.net/ru/v3247602

Герой України генерал Забродський: Мирні ініціативи Зеленського зазнали краху - Цензор.НЕТ 5589
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13.02.2021 17:30 Відповісти
А як треба -

Герой України генерал Забродський: Мирні ініціативи Зеленського зазнали краху - Цензор.НЕТ 4783
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13.02.2021 17:31 Відповісти
Герой України генерал Забродський: Мирні ініціативи Зеленського зазнали краху - Цензор.НЕТ 4729
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13.02.2021 17:35 Відповісти
Чому Зе клоун заборонив три прорасійські ТБ канали? -

ОЧЕВИДНО ВІН ДОМОВИВСЯ З КРЕМЛЕМ ВЗЯТИ ОРДЛО В УКРАЇНУ

З АМНІСТІЄЙ СЕПАРІВ І ТАКОЖ ВИЗНАТИ КАЦАПІВ - ПОНАЄХІВ В

КРИМУ ГРОМАДЯНАМИ УКРАЇНИ.

ЧЕКАЙТЕ Зе РЕХФЕРЕНДУМА Герой України генерал Забродський: Мирні ініціативи Зеленського зазнали краху - Цензор.НЕТ 1724
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13.02.2021 17:39 Відповісти
вполне рабочая версия
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14.02.2021 04:51 Відповісти
а ещё бубоке отвечать за оманский войяж сбитыйпассажир и обратку с залётом в масквабад...
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14.02.2021 05:00 Відповісти
може я неправий , але відчуваю порошенко як хворобу , а зелю - смерть для країни : " оба лузери " ... порошенко за 25 років пострибав по різних партіях та кормушках , настягував майна і грошей ... замість оборони 24.08.14 проводив парад і не оголосив початок війни з рашкою , крутив так і едак з мінськими угодами - то це ж яка дурість ставити кобилу поза воза .... головнокомандуючий ? трус та поганий актор ! а хто звав його на марш у голові колони 24.08.20 ??? не знаю , що поганіше : відкрита Земерзота або " дипломатична " Пєбрехня , що роз"їдала суспільство 5 років ... але були інщі , котрих проігнорували на виборах у 2019 : Роман Безсмертний , І.Смешко ,А.Гриценко ... помилка не у другому турі 2019 , а з самого ПОЧАТКУ у 1991 і "населення " досі на лікарняному ...
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14.02.2021 09:18 Відповісти
Безсмертний багато чого говорить і не завжди у тєму, але як що оцінювати по зробленому, то Порох почав відбудовувати вбиті ЗСУ практично з нуля, державу з пустою казною і за п ять років це вже була країна яка жила краще ніж при Януковощі, і при цьому кацапам Україну не здавав, війська не відводив, штраф не виписував за отвєтку по окупантам, за свій кошт закуповував снайперські станції і багато чого іншого. Лля Пороха Україна рідна країна на відміну від Зе і такого коментатора диванного як ти.

Не звезди коротще...
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14.02.2021 19:34 Відповісти
Пане Генерал да не президент он просто несчастье продвинутое жы..дами
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14.02.2021 19:46 Відповісти
 
 