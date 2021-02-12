Герой України генерал Забродський: Мирні ініціативи Зеленського зазнали краху. ВIДЕО
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Герой України, генерал-лейтенант Михайло Забродський заявив, що перемир'я на Донбасі немає, а президент України Зеленський тільки вдає, що воно є.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Забродський каже у своєму відеозверненні.
"Навіть близькі соратники президента вже не вірять у міфологію про тривале перемир'я. Зеленський погодився на путінський варіант "формули Штанмайєра", видав Цемаха - ключового свідка, який міг розповісти в суді, що саме Кремль стоїть за атакою на малайзійський "Боїнг". Зеленський на вимогу Путіна звільнив з лави підсудних "беркутівців", які розстрілювали Майдан ... Ці та інші поступки Москві виявилися марними. Спроби заспокоїти агресора, зазирання в очі Путіна в пошуках миру - провалилися", - сказав Забродський.
Крім того, бойовий генерал закликав вжити термінових заходів зі зміцнення обороноздатності, переглянути скандальні розпорядження Міністерства оборони про штрафи, в тому числі - за вогонь у відповідь на російські провокації і припинити навіть обговорення подальшого відведення військ у сторону, протилежну кордону з Росією.
Будь ласка, зачекайте...
Хто б що не казав про зовнішнє управління Україною, але я двома руками "ЗА", якщо воно буде здійснено цивілізовано - під егідою G 7, але не росією! І реалізовуватиметься задля наступних перетворень в Україні:
Які ж перетворення слід зробити в суспільному житті України, щоб вивести її в число країн, що динамічно розвиваються - всім відомо - від ЄС, НАТО та США! Для його здійснення потрібно 200-300 мільярдів доларів!!! Де ж їх взяти? Цивілізований світ в умовах пандемії та виходу з неї НЕ погодиться профінансувати згадану суму, тому й виправдано чинитиме опір моїй ідеї...
Тому я вношу пропозицію, яка надає ясність стосовно джерел фінансування плану перетворень, яка має всім сподобатися та всіх задовольнити:
1. Підготовчий етап. Який авансово мали б профінансувати країни ЄС, НАТО та США! Всі їх затрати мають фінансуватися на поворотній Україною основі, але не за рахунок кредитів.
-ЄС, НАТО та США мали б створити "штаб перетворень в Україні", виділити групи фахівців ( в т.ч. з України) по кожному з напрямків перетворень.
-Фінансові розвідки ЄС, НАТО та США мали б розшукати (разом з тією частиною українських журналістів, політиків та правоохоронців, які будуть здатні очолити в Україні правоохоронні органи та органи влади -після реалізації перетворень) кошти олігархів України та корупціонерів, виведені ними в офшори. А їх немало - за 30 років Незалежності - більше пів-трильйона доларів! Це, якщо рахувати їх крадіжки "по-божому", те що вони вивели за 30 років десятину від тридцятирічного ВВП. Але ж самі українські урядовці визнавали і досі визнають, що обсяг тіньової економіки в Україні складає - в межах 50% від ВВП...
2. Другий етап. Початок активних дій.
- Виявлені в офшорах кошти українських олігархів та політиків - конфісковуються і спрямовуються в "Фонд перетворень в Україні"- без жодної "амністії капіталів". "Десятину" з конфіскованих коштів виділяються країнам (як премія і як стимул) пропорційно до розшуканих ними тіньових коштів.
-Іноземним "Штабом перетворень в Україні" розробляється цільова програма перетворень в Україні зі всіма взаємозв'язками, взаємозумовленостями та послідовністю кроків здійснення перетворень.
3. Третій етап. Реалізація розробленої "цільової програми перетворень в Україні" - в часі і просторі.
4. Другий та третій етап Фінансуватиметься виключно з вищезгаданого "Фонду перетворень".
5. Формування Фонду перетворень. Окрім вищезгаданих джерел, в нього слід спрямовувати кошти виграні в міжнародних судах існуючих претензії до росії, та від реалізацїї матеріальної частини конфіскованого майна "строптивих " олігархів. З цього ж Фонду слід буде розрахуватися і за державні іноземні борги України.
6. Як бути з олігархами?
-Тих олігархів, які добровільно віддадуть у "Фонд перетворень"
всі 100% своїх закордонних активів (без жодного втаємничення), - звільнити від кримінальної відповідальності, але їх "імперії" в Україні повністю демонополізувати і вузько спеціалізувати.
-Тих олігархів, які чинитимуть опір, - судити, а їх ВСІ активи конфіскувати!
-Те ж саме здійснити з політиками! Конфісковувати їх майно та судити, якщо чинитимуть опір ... Які віддадуть награбоване добровільно - на 15 років заборонити їм займати ЛЮБІ посади в сфері державного та місцевого управління (і у всіх гілках влади)
7. Чим економічно вигідна для Заходу моя пропозиція запровадження "цільової програми перетворень в Україні"?
- Тим, що Захід не поніс би жодних фінансових витрат.
-Більше того -Захід отримав би 10% від розшуканих ними тіньових коштів (як премію та стимул).
-Вся модернізація українського виробництва товарів та послуг в Україні мала б реалізовуватися за умов закупівлі Україною передових техніки та технологій, які є саме на Заході.
8. Чим політично вигідна для Заходу моя пропозиція?
-Україна показала б жителям ОРДЛО, Криму, росіянам та білорусам - як можна жити, якщо не конфронтувати з Заходом, не бачити в ньому ворога, а дружити.
-Високий рівень життя в Україні став би магнетичною, притягальною силою до західних цінностей і спонукав би до мирної реінтеграції з Україною (Криму, ОРДЛО, а росію, та Білорусь - до інтеграційних процесів з цивілізованими країнами світу.
-Військовий потенціал росії та Білорусі автоматично перестав би бути частиною загрози цивілізованому світу!
- А в цивілізованого світу частково зменшилася необхідність збільшення бюджетних витрат на оборону.
На кузнице картавого вместе со свинарчуками
или лучше гыкнулась в ящик
Вот сразу видно культурного человека. Другой бы сказал как есть: Клоун опять обосрался. А этот вон как завернул: потерпели неудачу...
2019 год: ===«Никакой «формулы Штайнмайера» не существует в природе. «Формула Штайнмайера» придумана в Кремле и защищает российские интересы», - сказал экс-президент.===
2016 год: ===«Были отдельно обсуждены вопросы подготовки к выборам и договорились продолжить на уровне экспертов, на уровне рабочих групп подготовку концепции избирательного законодательства, реализации и так называемую формулу Штайнмайера»."Под каждой частью минских договоренностей должна стоять дата и ответственные. Это называется "дорожная карта" », - заявил тогда Порошенко.===
ОЧЕВИДНО ВІН ДОМОВИВСЯ З КРЕМЛЕМ ВЗЯТИ ОРДЛО В УКРАЇНУ
З АМНІСТІЄЙ СЕПАРІВ І ТАКОЖ ВИЗНАТИ КАЦАПІВ - ПОНАЄХІВ В
КРИМУ ГРОМАДЯНАМИ УКРАЇНИ.
ЧЕКАЙТЕ Зе РЕХФЕРЕНДУМА
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