Герой України генерал Забродський: Мирні ініціативи Зеленського зазнали краху. ВIДЕО

Герой України, генерал-лейтенант Михайло Забродський заявив, що перемир'я на Донбасі немає, а президент України Зеленський тільки вдає, що воно є.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Забродський каже у своєму відеозверненні.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"Навіть близькі соратники президента вже не вірять у міфологію про тривале перемир'я. Зеленський погодився на путінський варіант "формули Штанмайєра", видав Цемаха - ключового свідка, який міг розповісти в суді, що саме Кремль стоїть за атакою на малайзійський "Боїнг". Зеленський на вимогу Путіна звільнив з лави підсудних "беркутівців", які розстрілювали Майдан ... Ці та інші поступки Москві виявилися марними. Спроби заспокоїти агресора, зазирання в очі Путіна в пошуках миру - провалилися", - сказав Забродський.

Крім того, бойовий генерал закликав вжити термінових заходів зі зміцнення обороноздатності, переглянути скандальні розпорядження Міністерства оборони про штрафи, в тому числі - за вогонь у відповідь на російські провокації і припинити навіть обговорення подальшого відведення військ у сторону, протилежну кордону з Росією.