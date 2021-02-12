13 665 37
У Києві чоловік підірвав себе гранатою. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Події Суспільство
У Солом'янському районі на Чоколівському бульварі на дитячому майданчику біля 14.30 пролунав вибух.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Київ Оперативний", за попередньою інформацією, чоловік підірвав себе гранатою. Вибух був такої сили, що його було чути навіть на радіоринку по сусідству. Місце події перекрито стрічкою, зараз там працюють патрульна поліція, слідчо-оперативна група і вибухотехніки.
У МВС підтвердили загибель чоловіка, зазначивши, що обставини трагедії встановлюються.
Увага! Ненормативна лексика!
Топ коментарі
+30 Антон Чигур
показати весь коментар12.02.2021 16:07
+9 Yegorov Vitali
показати весь коментар12.02.2021 16:20
+8 Ksenia VB
показати весь коментар12.02.2021 16:08
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
шматки тіла скрізь.
Навіщо ....
Что только не придумают, лишь бы не работать.