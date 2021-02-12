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вибух (3742) граната (738) Київ (13826) смерть (6550)

У Києві чоловік підірвав себе гранатою. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події Суспільство

У Солом'янському районі на Чоколівському бульварі на дитячому майданчику біля 14.30 пролунав вибух.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Київ Оперативний", за попередньою інформацією, чоловік підірвав себе гранатою. Вибух був такої сили, що його було чути навіть на радіоринку по сусідству. Місце події перекрито стрічкою, зараз там працюють патрульна поліція, слідчо-оперативна група і вибухотехніки.

У МВС підтвердили загибель чоловіка, зазначивши, що обставини трагедії встановлюються.

Увага! Ненормативна лексика!

Читайте на "Цензор.НЕТ": На дитячому майданчику в Києві стався вибух, загинула людина (оновлено)

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+30
От дебил. Нет чтоб с собой какого-то депутата-паскудника забрать, так он только себя подорвал.
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12.02.2021 16:07
+9
Эх, не готово ещё наше общество к ношению оборонительных ручных гранат с целью самообороны.
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12.02.2021 16:20
+8
ще і на дитячому майданчику....
шматки тіла скрізь.
Навіщо ....
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12.02.2021 16:08
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От дебил. Нет чтоб с собой какого-то депутата-паскудника забрать, так он только себя подорвал.
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12.02.2021 16:07 Відповісти
ще і на дитячому майданчику....
шматки тіла скрізь.
Навіщо ....
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12.02.2021 16:08 Відповісти
собак покормить...)
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12.02.2021 16:33 Відповісти
(предварительно) - у него 3 детей....он долго сидел на детской площадке... потом закричал на людей, чтоб отошли подальше и....
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12.02.2021 16:09 Відповісти
А разве у нас свободная продажа гранат разрешена? Где он взял гранаты? Почему он просто не зарезался? Куда смотрит Геращенко? В Киеве мужчина подорвал себя гранатой - Цензор.НЕТ 8148
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12.02.2021 16:13 Відповісти
скажу тебе одну вещь из АТО легче вывести гранату чем ствол - ствол номерной подотчетный а граната как бы расходный материал ее легче списать
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12.02.2021 16:21 Відповісти
Я в курсе. Это был отсыл к - "МВД и Нацполиция категорически против в части обращения короткоствольного оружия.Источник: https://censor.net/ru/n3247618"
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12.02.2021 16:27 Відповісти
на самом деле ни когда не было проблемы что до АТО заиметь ствол , гранату кста еще проще
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12.02.2021 16:39 Відповісти
вези трофеи))
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12.02.2021 17:53 Відповісти
Которая Ирина?
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12.02.2021 17:28 Відповісти
для авякяна он ирина
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12.02.2021 17:38 Відповісти
У Києві чоловік підірвав себе гранатою - Цензор.НЕТ 933
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12.02.2021 17:57 Відповісти
а где именно на Чоколовском, кто нибудь знает?
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12.02.2021 16:14 Відповісти
Эх, не готово ещё наше общество к ношению оборонительных ручных гранат с целью самообороны.
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12.02.2021 16:20 Відповісти
юморист У Києві чоловік підірвав себе гранатою - Цензор.НЕТ 544
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12.02.2021 16:22 Відповісти
надеюсь , за такое наш справедливый суд даст пожизненное
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12.02.2021 16:20 Відповісти
Он его уже получил...
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12.02.2021 16:23 Відповісти
нужен показательный процесс, по тв и не только
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13.02.2021 11:06 Відповісти
Кива?
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12.02.2021 16:32 Відповісти
Як би то.
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12.02.2021 18:29 Відповісти
Самоубийство по христианским канонам -большой грех. Я никогда не поощряю самоубюийства.Но, коль я решил -то выпью обязательно.Отклонения в психике у человека.Эгоизм его задрал.
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12.02.2021 16:38 Відповісти
Алкашня на дитячих майданчиках треться цілодобово, гранатою майбуть вирішив закусити на п'яну голову
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12.02.2021 16:46 Відповісти
Дуже інформативне відео.
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12.02.2021 16:47 Відповісти
Полиция сразу определила, что мужчина решил покончить жизнь самоубийством именно на детской площадке. Это ведь так типично, по мнению полицейских. У Києві чоловік підірвав себе гранатою - Цензор.НЕТ 9924
Что только не придумают, лишь бы не работать.
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12.02.2021 16:52 Відповісти
Накуя на детской площадке прыгнул бы в люк к бомжам.
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12.02.2021 17:15 Відповісти
зачем так ??? под радой надо, поближе к слугам...
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12.02.2021 18:16 Відповісти
Во дворах недалеко от Радио-рынка. Чоколовка, дом.37.
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12.02.2021 18:35 Відповісти
а мог пойти в гости у рыгианалу..и чеку сорвать
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12.02.2021 19:51 Відповісти
 
 