"Сьогодні рівно 200 днів з моменту припинення вогню", - Зеленський записав відео про відвідини передової. ВIДЕО
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Вчора президент Володимир Зеленський і посли G7 відвідали передову на Донбасі. Під час візиту президент відзначив зменшення кількості обстрілів і бойових втрат, а також той факт, що українська армія перебуває в нормальному стані.
Відповідне відео президент розмістив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми маємо постійно їздити "на нуль". І самі - щоб розуміти, що наша армія сильна - як психологічно, так і за рівнем забезпечення. І разом із іноземними гостями - щоб вони переконалися, що режим припинення вогню потрібен тільки Україні, але не сепаратистам", - зазначив Зеленський.
"Сьогодні рівно 200 днів від дня оголошення режиму припинення вогню. І нам не так просто його дотримуватися, і ми не просто так сьогодні тут. Це дає можливість зрозуміти, що армія в нормальному стані, в стані сильному ... Ворог бачить, що ми думаємо про нашу армію, що нам не все одно", - заявив глава держави.
Він також зазначив, що кількість обстрілів і бойових втрат скоротилася порівняно з попередніми роками. Однак на шляху до повного припинення вогню існують великі перешкоди.
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т.е. огонь не прекращался от слова совсем...(разве шо в голове преЗЕ...)
фиктивное перемирие - фактически - перестали стрелять ВСУ...уже 200 дней как они стали мишенями...
Ага, тендери скоро будуть на поставку солярки для танків, коли-коли ... у 2030 році, хто Путін поможе...., а... солярку підкачає, а Медведчук скрапленого газу добавить. Невже кругом у владі ідіоти????
Скільки снайперів вже спочатку року вбило наших хлопців. Скільки наших хлопців підірвались на мінах. Скільки потрапило в полон????????????????????????????????????????????
І ТУТ ВОНО ПІАРИТЬСЯ НА СМЕРТІ ВОЯКІВ УКРАЇНИ, ЗАМІСТЬ СОВІСТІ У Зе ГІМН РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ
ДОБАВИТЬ НЕЧЕГО!