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Нацрада_ТРМ (361) ТБ (278) 112_Україна (173) Newsone (174) ZIK (121) Бужанський (102) Кравчук Євгенія (361)

"Слуги народу" Бужанський і Кравчук вимагають ввести санкції проти 4-го каналу: ведучий Дроздов порівняв глядачів "каналів Медведчука" з щурами. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Телеведучий 4-го каналу Остап Дроздов прокоментував ситуацію з санкціями проти проросійських каналів "112 Україна", NewsOne і ZIK, і, оцінюючи аудиторію закритих каналів, порівняв їх із "щурами" і "одноклітинними". Тепер "слуги народу" Максим Бужанський і Євгенія Кравчук просять Нацраду з питань телебачення і радіомовлення ввести санкції проти 4-го каналу.

Про це повідомив Телеграм-канал PavlovskyNews, передає Цензор.НЕТ.

"Нацраду просять ввести санкції проти 4-го каналу, на якому ведучий назвав "щурами" телеглядачів "112", NewsOne і ZIK. "Слуга народу" Максим Бужанський подав у Нацраду з питань телебачення і радіозвернення депутатське звернення. ... Він просить провести перевірку телеканалу і розглянути питання про санкції. Заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук нам повідомила, що вона також звернеться з письмовою заявою до Нацради з приводу дій Дроздова", - сказано в повідомленні.

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Раніше телеведучий 4-го каналу Остап Дроздов прокоментував ситуацію з санкціями проти проросійських каналів "112 Україна", NewsOne і ZIK. В ефірі 4-го каналу він заявив: "одноклітинні втратили свій корм, їм нема чого тепер дивитися".

"Мільйони людей відчувають катастрофічну нестачу отрути, брак того, що робить їх абсолютними імбецилами і громадськими щурами. Таких людей, крім як убогими, назвати неможливо", - висловив свою думку Дроздов.

Читайте також: Телеканали 112 і NewsOne були куплені Козаком за гроші з офшорів його цивільної дружини, - ЦПК. ІНФОГРАФІКА

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

Партія "Опозиційна платформа - За життя" на з'їзді прийняла рішення почати процедуру імпічменту президента Зеленського.

Згідно з опитуванням, 50% жителів України підтримують рішення Зеленського про закриття телеканалів "112", NewsOne і ZIK.
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Топ коментарі
+51
Санкции за правду?
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12.02.2021 17:02
+38
Оскорбление чего?
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12.02.2021 17:08
+35
а как бы ты назвал людей которые,на седьмом году войны, голосуют за кума путина? назови их как то лагидно,ну что бы не разжигать
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12.02.2021 17:06
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Опускаться до уровня киселевщины\скабеевщины нельзя.
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12.02.2021 18:16 Відповісти
А там внизу как будто мыши, пардон крисы
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12.02.2021 18:29 Відповісти
І чого такий сир-бор, не назвав же зебілами!
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12.02.2021 18:34 Відповісти
Я коли його вперше побачив на телеекрані то не міг зрозуміти,як ото малий кривоногий очкарик з провінційного Миколаєва під Львовом зміг попасти у ведучі...Потім стало зрозуміло,що його взрощують два тоді найбільші львівські олігархи в піку Садовому...Писарчук не вилазив з його ефірів,а Остапик оберемками носив бабло з "Південного"...Маючи дах від Димінського і Писарчука Дроздов мочив всіх не дивлячись на авторитети,і програма стала популярною...Відповідно зросли ціни за участь в ній,вже тоді,п"ятнадцять років тому він брав дванадцять тисяч гриваків...До речі,те саме повторив через десять років Добродомов,зайшовши у ВР через той самий ЗІК...
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12.02.2021 18:36 Відповісти
"Слуги народа" Бужанский и Кравчук требуют ввести санкции против 4-го канала: ведущий Дроздов сравнил зрителей "каналов Медведчука" с крысами - Цензор.НЕТ 5071....
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12.02.2021 18:47 Відповісти
з імбіцилами вони значить погодились а от на щурів образились ))
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12.02.2021 19:15 Відповісти
че о себе ВОЗОМНИЛ этот обоссаный шароварник
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13.02.2021 01:06 Відповісти
Вот, собственно, на этом "патриотизм" СН сраз и дал сбой.

Євгенія Кравчук - Заступниця голови депутатської фракції партії «Слуга народу».

Т.е. фактически руководство СН оказывает поддержку каналам Медведчука.
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12.02.2021 19:32 Відповісти
И почему-то єта Кравчук не требует применить санкции к Арестовичу, которьій назьівает крьісами, критикующих преЗедента.

"Слуги народа" Бужанский и Кравчук требуют ввести санкции против 4-го канала: ведущий Дроздов сравнил зрителей "каналов Медведчука" с крысами - Цензор.НЕТ 1919
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12.02.2021 19:40 Відповісти
Це сама краща реклама для " 4 канала" ( дивлюся на Ланет ).
Вой "мертвечуков" с хутинпуйского болота.
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12.02.2021 20:03 Відповісти
Юрій Бутусов

12 мин. ·

Генпрокуратура вызывает на допрос руководство НАБУ и Артема Сытника, чтобы забрать у НАБУ дело Татарова

Наглый правовой беспредел с целью "отмазать" заместителя главы Офиса президента Олега Татарова происходит прямо сейчас - смотрите все - общество, дипломаты.

Заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко, который тесно связан с Татаровым и Андреем Портновым, а также прокурор Юрий Розанов вызвали на допрос 15 февраля в качестве свидетелей по делу Татарова.... старшего детектива НАБУ Руслана Габриэляна, начальника Главного подразделения детективов Андрея Калужинского и директора НАБУ Артема Сытника!

Это не шутка и не прикол. Вызывая в качестве свидетелей руководителей, который ведут расследование и руководят НАБУ, Татаров решил руками своих подручных изобразить... конфликт интересов в деле, и забрать под этим предлогом дело Татарова у НАБУ! По закону не может быть кто-либо одновременно и процессуальной стороной в деле и свидетелем по делу. То есть вызывая в качестве свидетелей ответственных за расследование, они сразу примут решение забрать дело Татарова на законных основаниях из НАБУ.

Представьте себе цинизм. Представьте себе безнаказанность и вседозволенность, которую себе позволяет банда Татарова и Симоненко.

Они уверены, что ни генпрокурор Венедиктова, ни президент Зеленский, ни глава ОП Ермак и никто другой в государстве им не помешают. Они уверены, что все общественные протесты. и заявления западных дипломатов - это ерунда. Они уверены, что можно растоптать все обещания президента о борьбе с коррупцией, все его просьбы обращаться в НАБУ. Вы сами откровенно уничтожаете важнейшее антикоррупционное расследование, и смеете требовать к себе какое-то уважение, не проявляя уважения ни к закону ни к государству ни к обществу?

Если в государстве есть какое-то руководство, то преступное решение Симоненко и Розанова должно быть немедленно отменено. Банда Татарова, которую. поддерживает Россия, должна быть вычищена с любых государственных должностей.
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12.02.2021 20:32 Відповісти
Чисто прибранная квартира и вкусный ужин - два признака неисправного телевизора.
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12.02.2021 20:58 Відповісти
когда же уже СДОХНЕТ наконец этот скот - бужанский??!
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12.02.2021 21:30 Відповісти
бужанская гнида, чемодан, вокзал, россея
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12.02.2021 22:11 Відповісти
Остапе,так тримати,дави гнид!
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12.02.2021 23:09 Відповісти
Ось такими коментарiями ХОХЛИ знищують украiнську державнiсть,територiя зла та прокляття.Тiльки федеральний устрiй державу захистить вiд чвар,( це моя думка i я нiкому ii не нав'язую ) нiмцi живуть та процвiтають.Треба чесно собi сказати, що все таки ми один вiд одного вiдрiзняемось, в питаннях iсторичного минулого та в деяких iнших темах.Краще вести дискусii за столом анiж в окопах...
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13.02.2021 04:40 Відповісти
Назвати глядачів щурами -це перебільшення, художній засіб опису когось чи чогось. Щури є шанованими тваринами у Китаї. В Україні навіть є ведучий з прізвищем Щур. Якби таке слово було б образливим, ведучий давно б поміняв його😉
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13.02.2021 09:36 Відповісти
Дроздов - чудовий журналіст.

Реакція російської агентури передбачувана.
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13.02.2021 12:02 Відповісти
Прочитав - ведущий Дроздов - згадав :
"Слуги народу" Бужанський і Кравчук вимагають ввести санкції проти 4-го каналу: ведучий Дроздов порівняв глядачів "каналів Медведчука" з щурами - Цензор.НЕТ 3320
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13.02.2021 14:23 Відповісти
Але це - Остап Дроздов ...
Слава безстрашним телеведучим телеведучим Дроздовим !
"Слуги народу" Бужанський і Кравчук вимагають ввести санкції проти 4-го каналу: ведучий Дроздов порівняв глядачів "каналів Медведчука" з щурами - Цензор.НЕТ 2122
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13.02.2021 14:28 Відповісти
Просто ці зелені випердки впізнали себе "Слуги народу" Бужанський і Кравчук вимагають ввести санкції проти 4-го каналу: ведучий Дроздов порівняв глядачів "каналів Медведчука" з щурами - Цензор.НЕТ 9999
Молодець, пан Дроздов !
Влучив у ватяну ціль.
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13.02.2021 16:56 Відповісти
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