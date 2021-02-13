"Слуги народу" Бужанський і Кравчук вимагають ввести санкції проти 4-го каналу: ведучий Дроздов порівняв глядачів "каналів Медведчука" з щурами. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Телеведучий 4-го каналу Остап Дроздов прокоментував ситуацію з санкціями проти проросійських каналів "112 Україна", NewsOne і ZIK, і, оцінюючи аудиторію закритих каналів, порівняв їх із "щурами" і "одноклітинними". Тепер "слуги народу" Максим Бужанський і Євгенія Кравчук просять Нацраду з питань телебачення і радіомовлення ввести санкції проти 4-го каналу.
Про це повідомив Телеграм-канал PavlovskyNews, передає Цензор.НЕТ.
"Нацраду просять ввести санкції проти 4-го каналу, на якому ведучий назвав "щурами" телеглядачів "112", NewsOne і ZIK. "Слуга народу" Максим Бужанський подав у Нацраду з питань телебачення і радіозвернення депутатське звернення. ... Він просить провести перевірку телеканалу і розглянути питання про санкції. Заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук нам повідомила, що вона також звернеться з письмовою заявою до Нацради з приводу дій Дроздова", - сказано в повідомленні.
Раніше телеведучий 4-го каналу Остап Дроздов прокоментував ситуацію з санкціями проти проросійських каналів "112 Україна", NewsOne і ZIK. В ефірі 4-го каналу він заявив: "одноклітинні втратили свій корм, їм нема чого тепер дивитися".
"Мільйони людей відчувають катастрофічну нестачу отрути, брак того, що робить їх абсолютними імбецилами і громадськими щурами. Таких людей, крім як убогими, назвати неможливо", - висловив свою думку Дроздов.
Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.
Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.
Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".
Партія "Опозиційна платформа - За життя" на з'їзді прийняла рішення почати процедуру імпічменту президента Зеленського.
Згідно з опитуванням, 50% жителів України підтримують рішення Зеленського про закриття телеканалів "112", NewsOne і ZIK.
Будь ласка, зачекайте...
Євгенія Кравчук - Заступниця голови депутатської фракції партії «Слуга народу».
Т.е. фактически руководство СН оказывает поддержку каналам Медведчука.
Вой "мертвечуков" с хутинпуйского болота.
12 мин. ·
Генпрокуратура вызывает на допрос руководство НАБУ и Артема Сытника, чтобы забрать у НАБУ дело Татарова
Наглый правовой беспредел с целью "отмазать" заместителя главы Офиса президента Олега Татарова происходит прямо сейчас - смотрите все - общество, дипломаты.
Заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко, который тесно связан с Татаровым и Андреем Портновым, а также прокурор Юрий Розанов вызвали на допрос 15 февраля в качестве свидетелей по делу Татарова.... старшего детектива НАБУ Руслана Габриэляна, начальника Главного подразделения детективов Андрея Калужинского и директора НАБУ Артема Сытника!
Это не шутка и не прикол. Вызывая в качестве свидетелей руководителей, который ведут расследование и руководят НАБУ, Татаров решил руками своих подручных изобразить... конфликт интересов в деле, и забрать под этим предлогом дело Татарова у НАБУ! По закону не может быть кто-либо одновременно и процессуальной стороной в деле и свидетелем по делу. То есть вызывая в качестве свидетелей ответственных за расследование, они сразу примут решение забрать дело Татарова на законных основаниях из НАБУ.
Представьте себе цинизм. Представьте себе безнаказанность и вседозволенность, которую себе позволяет банда Татарова и Симоненко.
Они уверены, что ни генпрокурор Венедиктова, ни президент Зеленский, ни глава ОП Ермак и никто другой в государстве им не помешают. Они уверены, что все общественные протесты. и заявления западных дипломатов - это ерунда. Они уверены, что можно растоптать все обещания президента о борьбе с коррупцией, все его просьбы обращаться в НАБУ. Вы сами откровенно уничтожаете важнейшее антикоррупционное расследование, и смеете требовать к себе какое-то уважение, не проявляя уважения ни к закону ни к государству ни к обществу?
Если в государстве есть какое-то руководство, то преступное решение Симоненко и Розанова должно быть немедленно отменено. Банда Татарова, которую. поддерживает Россия, должна быть вычищена с любых государственных должностей.
Реакція російської агентури передбачувана.
Слава безстрашним телеведучим телеведучим Дроздовим !
Молодець, пан Дроздов !
Влучив у ватяну ціль.