Рівненська стоматологиня Кравчук била дітей. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Події
Кадри побиття маленьких пацієнтів стоматологинею Інною Кравчук із приватної клініки в Рівному потрапили в інтернет.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Рівненські новини".
Відео жорстокого поводження з маленькими пацієнтами надала клініка, в якій Кравчук працювала раніше.
На одному з цих записів стоматолог показує маленькій дівчинці різні інструменти, трясе її і грубо смикає. На другому відео – хлопчика, який перебуває в стоматологічному кріслі, б'є головою об підголівник.
"Влітку минулого року до мене стали надходити скарги від батьків на жорстоке поводження з дітьми. Я вирішила подивитися відео з камер спостереження і так натрапила на два відео, від яких у мене волосся стало дибки. Колективно ми прийняли рішення і попросили Інну Кравчук звільнитися за власним бажанням, тому що не хотіли людині псувати життя", - розповіла керівниця клініки Інна Пекарська.
Стоматолог прокоментувала публікацію цих відео у відповідь на прохання адміністратора інтернет-спільноти "Білі халати".
"Повірте, не хочеться виправдовуватися в тому, чого ти не робив, особливо коли навколо тебе велика кількість заздрощів і лайна!" - написала вона.
"У мене неодноразово були травми від діток, від ударів ногами в грудну клітку і до гіпсів. І я ніколи не дозволяла собі звинувачувати дітей, тому що я розумію і дітей, і батьків у таких ситуаціях. Мені теж дівчинка-герой із фотографії прокусила палець, то мені теж писати заяву на дитину?" - запитує Кравчук.
"Знаю, що в житті працює ефект бумеранга. Тому не хвилюйтеся, піднімаю келих за вас, і поки ви,"диванні порадники", "мега-круті фахівці", "інтернетні судді" працюєте над моєю рекламою, я стану ще сильнішою, щасливішою та успішнішою. Бажаю кожному гармонії душі, бути наповненими любов'ю і займатися улюбленою роботою", - додає стоматолог у Фейсбуці.
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2. то не избиение о подголовник - то наркоз
3. "веселит" то, что в нашей стране за такое не к уголовной ответственности привлекают, а "попросили Инну Кравчук уволиться по собственному желанию, потому что не хотели человеку портить жизнь
Звісно, простіше за все цьому лікарю відмовитися від обслуговування дитини, яка пручається, але кому від того буде користь?
Но тебе, как и твари на видео, я так понимаю, легче пнуть ребенка или ударить его головой об стенку за то, что он не слушается, чем сделать что-либо со своим характером, очевидно.
Були різні, як кумедні, так і не дуже, випадки.
Якось лікарка ледве не відчикрижила язика. Але там вина була пацієнта, в основному. Його попередили, щоб не дригався в кріслі. Він різко повернув голову. Кровіщі було. Довелося зашивати рану.
Потім, така байка. Ще як ставили золоті коронки (років 30 тому), лікар начебто випадково впустив золоту коронку в пазуху пацієнтці. Вона каже, - "чекайте, зараз дістану". Але стоматолог її зупинив, - "не переживайте, я сам дістану". І своєю рукою став шукати коронку між цицьками.
Інша байка. Мужику робили знімні протези (так звані "щелепи"). Але вийшло неякісно, - між протезами була щілина. Лікар запитує, - "слухайте, а ви курите?"
- "Так", - відповідає клієнт.
- "Ну, то йдіть собі з богом, - ця щілина для цигарок". )))
А вот "руководитель клиники Инна Пекарская" - ещё более больная на голову тупая курица. Какой такой "попросили по собственному"?!? Ты, Ира, совсем головой ударенная? Таких тварей, как эта садистка, нужно выгонять по статье 40.3 КЗоТ Украины! А если бы была из отрасли образования - то по статье 41.3. И потом стойко отбиваться от этой твари в судебном порядке - с такими видео суды выиграть без проблем.
Чтобы эта тварь больше никогда не смогла найти работу нормальную.
Но ты, Ира Пекарская, поленилась. Тебе твоё спокойствие дороже, чем избитые этой тварью дети.
К ней взрослому и то подойти страшно: чёрная грязная энергетика так и прёт от этой ведьмы. Её не просто надо гнать в шею из профессии, этой бесноватой садистке место в тюрьме.
У меня четверо детей: водил их к стоматологам в общей сложности раз 20-30 с самыми разными проблемами: сохраняю самые тёплые, самые добрые воспоминания о чудесных добрейших докторах, относившихся к моим детям с исключительной добротой, с милым добрым юмором, проявлявших высочайшее мастерство в профессии. Ни один мой ребёнок не испытывал абсолютно никакого страха перед зубоврачебным креслом: доктора включали им замечательные мультики в телевизионной панели, закреплённой над креслом, на потолке.
Так от ця потвора теж не може, але працює.
До дітей звичайно потрібен підхід. Треба бути і стоматологом і психологом і педагогом.