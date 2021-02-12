Рівненська стоматологиня Кравчук била дітей. ВIДЕО

Кадри побиття маленьких пацієнтів стоматологинею Інною Кравчук із приватної клініки в Рівному потрапили в інтернет.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Рівненські новини".

Відео жорстокого поводження з маленькими пацієнтами надала клініка, в якій Кравчук працювала раніше.

На одному з цих записів стоматолог показує маленькій дівчинці різні інструменти, трясе її і грубо смикає. На другому відео – хлопчика, який перебуває в стоматологічному кріслі, б'є головою об підголівник.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"Влітку минулого року до мене стали надходити скарги від батьків на жорстоке поводження з дітьми. Я вирішила подивитися відео з камер спостереження і так натрапила на два відео, від яких у мене волосся стало дибки. Колективно ми прийняли рішення і попросили Інну Кравчук звільнитися за власним бажанням, тому що не хотіли людині псувати життя", - розповіла керівниця клініки Інна Пекарська.

Стоматолог прокоментувала публікацію цих відео у відповідь на прохання адміністратора інтернет-спільноти "Білі халати".

"Повірте, не хочеться виправдовуватися в тому, чого ти не робив, особливо коли навколо тебе велика кількість заздрощів і лайна!" - написала вона.

Читайте також: Народила, загорнула в пакет і сховала в морозилку: на Рівненщині мати вбила новонароджену дівчинку, відкрито кримінальне провадження

"У мене неодноразово були травми від діток, від ударів ногами в грудну клітку і до гіпсів. І я ніколи не дозволяла собі звинувачувати дітей, тому що я розумію і дітей, і батьків у таких ситуаціях. Мені теж дівчинка-герой із фотографії прокусила палець, то мені теж писати заяву на дитину?" - запитує Кравчук.

"Знаю, що в житті працює ефект бумеранга. Тому не хвилюйтеся, піднімаю келих за вас, і поки ви,"диванні порадники", "мега-круті фахівці", "інтернетні судді" працюєте над моєю рекламою, я стану ще сильнішою, щасливішою та успішнішою. Бажаю кожному гармонії душі, бути наповненими любов'ю і займатися улюбленою роботою", - додає стоматолог у Фейсбуці.