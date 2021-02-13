Одеський театр готує виставу про окупацію Криму для європейського глядача. ВIДЕО
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Одеський театр готує переклад театральної постановки про окупацію Криму англійською мовою, щоб влаштувати прем'єру в Німеччині (в Берліні), звідки почнеться європейське турне вистави. На черзі - Польща і Франція.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Спектакль "Футуристична опера-2014" поставили в 2016 році. Основою для лібрето стала п’єса поета Велимира Хлєбнікова "Нічний обшук". Текст було написано в 1921 році і присвячено подіям у революційному Петрограді (Санкт-Петербурзі). Театральна група через текст сторічної давнини розповідала про анексію Криму Росією в 2014 році, головну роль зіграв народний артист України Олексій Горбунов.
У липні 2018 року "ТЕАТРОК" за підтримки посольства України в Німеччині презентував себе німецькій публіці у артхаусному кінотеатрі "Babylon" (Берлін). Тоді ідею англомовної версії "Футуристична опера-2014" підтримав та запропонував своє партнерство берлінський театр "Neuköllner Oper". Згідно із планами театральної трупи, з січня до березеня включно оперу треба перекласти англійською, з березня до квітня свої вокальні партії мають вивчити німецькі й українські актори, в травні в Одесі розпочнуть спільні репетиції, а в червні мають відбутися дві прем’єри – в Одесі та в Берліні. Загалом у виставі візьмуть участь 7 акторів, три з яких із Німеччини.
Переклад "Нічного обшуку" Хлєбнікова англійською вже є давно, його зробив американський письменник і перекладач Пол Шмідт. Зараз театр веде переговори із бібліотекою Гарвардського університету щодо отримання прав на використання тексту. Після цього театр почне писати англомовне лібрето, це має зробити англомовний автор.
Проєкт "Crimea 2014 - backup" підтримав фонд "Відродження", надавши співфінансування. Для отримання гранту театральна група проводить додатковий збір коштів, на платформі "Велика Ідея" вже зібрали майже 127 тисяч гривень із потрібних 149 тисяч.
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Российские агрессоры из православной неканонической самопровозглашенной безблагодатной околорелигиозной Корпорации табачно-водочного олигарха Кирилла Гундяева, более десяти лет готовились к вторжению в Крым и вкладывали и продолжают вкладывать значительные средства в информационную войну. Бывший кандидат в Президенты России Владимир Жириновский пообещал на митинге крымчанам обеспечить их бесплатным газом и другими энергоносителями и разбрасывал над головой бумажные купюры, а боксер Н.Валуев и космонавт В.Терешкова от имени всего российского народа посулили утроить размер пенсий крымским пенсионерам и военным отставникам. Также Правительство России пообещало на праздник Масленицы бесплатно кормить блинами с лопаты ожидающих «камней с неба». Толпа заревела от восторга. Тогда они еще не знали, что вскоре новая власть отнимет у них бизнес, поднимет налоги и заберёт садовые участки и дачи в прибрежной зоне.
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https://www.youtube.com/watch?v=Bn1JDsowZJ0
Хай "бубочка" доплачивает постановщикам, как большой ценитель культуры, и даже креативный исполнитель (иначе известнный как "членограй").
Источник: https://censor.net/ru/v3247735
Какое еще к бебеням "турне" - в Европе ковид, в театрах, ежели и открыты которые, сидят через 2 места, тка что это "турне" икогда не окупится.
Хай виртуально демонстрируют (если кто вообще смотреть будет за деньги, население ныне нищее после локдаунов, работники тур индустрии Европы (наприме) живут семьями на гос пенсию бабушки).