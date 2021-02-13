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"Головні ворота країни": на Центральному залізничному вокзалі в Києві знову не працює ескалатор. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Київські новини Суспільство

У вестибюлі Центрального залізничного вокзалу Києва знову не працює один з ескалаторів. Жителі та гості столиці змушені підніматися сходами пішки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, зокрема, це можна побачити на відео, яке опублікував на сторінці у фейсбуці Ілля Кенігштейн.

"Ескалатор на Київському залізничному вокзалі передає всім привіт і повідомляє, що реформа "Укрзалізниці" діє та триває навіть попри цілковиту відсутність будь-яких результатів. Уже п'ятий рік минає. Головні ворота країни", - написав він.

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Топ коментарі
+2
Это было бы новостью, если бы там все работало. Чувак видно там первый раз побывал
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13.02.2021 13:29
+2
Який препізедент країни, такі і ворота. Нефіг було ходити на вибори по-приколу.
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13.02.2021 13:51
+1
Что значит нету?
Он есть и там и там, только не работает.
"Главные ворота страны": На Центральном железнодорожном вокзале в Киеве снова не работает эскалатор - Цензор.НЕТ 3842
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13.02.2021 13:51
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Центральний ЖД вокзал це лише фіртка... головні ворота це аеропорт "Бориспіль".
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13.02.2021 13:29 Відповісти
Зраду можно усилить бесспорным фактом, что на всех станциях киевского метро , где есть эскалаторы, один из трех-четырех никогда не работает
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13.02.2021 13:29 Відповісти
Я с 14-го года в Киеве и ни разу не видел работающий эскалатор на Академгородке и второй выход на Голосеевской никак открыть не могут. Закрыты на вечный ремонт
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13.02.2021 13:55 Відповісти
ишь зажрались скажите спасибо про эскалаторы и что вообще вокзал есть "Головні ворота країни": на Центральному залізничному вокзалі в Києві знову не працює ескалатор - Цензор.НЕТ 3883 а по сути мне нравиться как в большинстве сщеланы вокзалы железных дорог Европы просто арочное покрытие крыша и Центральный вокзал перроны пути и точка в Нидерландах и Германии просто длинные платформы подземные вход выход или мосты сверху переходный и лифты для стариков инвалидов и детей в колясках... скромно и по сути если поездов не планируется платформы пустые там не толкутся как у нас сутками напролет на станциях для чего зачем табло расписание и транспорт-- трансфера.. трамвай... реже метро.. а в основном автобусы в большинстве своем привозят к поезду и ждут от поезда и + таксомоторы...
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13.02.2021 14:01 Відповісти
Если здесь всё будет так просто, то тогда лицам без определенного места жительства негде будет переконтаваться. Ещё вспомнил, что Дарницкий Вокзал всё никак достроить не могут
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13.02.2021 16:29 Відповісти
Это было бы новостью, если бы там все работало. Чувак видно там первый раз побывал
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13.02.2021 13:29 Відповісти
спецом это ретро дороже,распил больше "Главные ворота страны": На Центральном железнодорожном вокзале в Киеве снова не работает эскалатор - Цензор.НЕТ 6110
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13.02.2021 13:35 Відповісти
Людям подарили возможность лишний раз совершенно бесплатно потренировать нижнеспинные мышцы, а они не рады)))
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13.02.2021 13:31 Відповісти
В вестибюле Центрального железнодорожного вокзала столицы Украины снова неработает остановили один из эскалаторов Источник: https://censor.net/ru/v3247770
Ето еще что... вот в переходе к пригородньім кассам, вьіходу к метро вообще нет ескалатора. Не говоря уже о южной стороне.
Вот где проблема общенационального масштаба!
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13.02.2021 13:32 Відповісти
Что значит нету?
Он есть и там и там, только не работает.
"Главные ворота страны": На Центральном железнодорожном вокзале в Киеве снова не работает эскалатор - Цензор.НЕТ 3842
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13.02.2021 13:51 Відповісти
Что меня неприятно поразило - это как положена плитка в надпутевом переходе
Там можно сломать ноги - а люди тащат тяжелые чемоданы
Как всегда говорит мой муж « ГОРОД ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ СЕЛА ЧИСТОТОЙ ПРЕМЫКАНИЙ»
Когда идёшь по вокзалу , надо смотреть под ноги , бо перепады высот в плитке до 2 см
ВООБЩЕ КОГДА ЖТОТ ПОФИХИЗМ ЗАВЕРШИТЬСЯ ?????
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13.02.2021 13:34 Відповісти
Вспомнился совковый **********: круглое носим, квадратное катим
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13.02.2021 13:36 Відповісти
Досягнення - рівня цілої країни.

Ще потребує коментаря відновлення можливості сходити по великому на цьому вокзалі.
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13.02.2021 13:38 Відповісти
Який препізедент країни, такі і ворота. Нефіг було ходити на вибори по-приколу.
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13.02.2021 13:51 Відповісти
Українська компанія НВП Спайтек провела випробування безпілотного авіаційного комплексу Windhover у найскладніших метеорологічних умовах.
Апарат підтвердив заявлені характеристики та показав високу надійність та закладену прочність конструкції
Наприкінці минулого року фахівці НВП Спайтек (місто Одеса) виїздили до індійських Гімалаїв для здійснення перевірки граничних можливостей Windhover.
Польоти виконувались при температурі нижче 25 градусів за Цельсієм в складних метеорологічних умовах - вітер, туман, мороз.Злети здійснювались на вісоті 5500 метрів над рівнем моря. Слід зазначити, що до цього часу жоден з українських та одиниці з апаратів світових виробників могли виконати польоти в подібних умовах. Слід зазначити, що на подібній висоті не лише важко виконувати польоти, але й, навіть, вкрай складно знаходитись непідготовленим для цього особам.
Як повідомили Defense Express в НВП Спайтек, в ході проведених випробувань БпАК Windhover підтвердив свої характеристики по дальності та часу польоту, а також по функціональних можливостях. При цьому апарат показав вкрай високу надійність та закладену міцність.

https://defence-ua.com/weapon_and_tech/v_suvorih_umovah_gimalajiv_ukrajinskij_bpak_windhover_pokazav_visokij_rezultat-2860.html
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13.02.2021 13:52 Відповісти
Илон Маск нервно курит в сторонке сигарету с марихуаной, т.к. не может понять что вообще происходит!
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13.02.2021 13:54 Відповісти
Помню смотрел какой-то ролик, где сравнивают Киев и Москву. Комментарии к нему примерно такие: "Из киевского мне понравился только Киевский вокзал в Москве" "Головні ворота країни": на Центральному залізничному вокзалі в Києві знову не працює ескалатор - Цензор.НЕТ 1908
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13.02.2021 13:57 Відповісти
Когда я ехал на дембель, у меня на этом вокзале часы украли.
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13.02.2021 14:17 Відповісти
"Головні ворота країни": на Центральному залізничному вокзалі в Києві знову не працює ескалатор - Цензор.НЕТ 1836
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13.02.2021 14:26 Відповісти
**** там на вокзале.
У меня прямо в части (в Днепре) успели свиснуть.
Зашел в душевую - никого.
Разделся, зашел в кабинку- воды нет, вышел - часов нет.
Прошло 10-15 секунд.
Никаким цыганам и не снилось.
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13.02.2021 14:31 Відповісти
Полная жопа, а не страна!
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13.02.2021 14:30 Відповісти
Да успокойся ты! Просто сиди на бутылке лаптекопытный!
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13.02.2021 16:55 Відповісти
Таки да, ваша раша такая и есть
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13.02.2021 14:39 Відповісти
у нас так всегда: в супермаркете работает 2 кассы из 10, в кинотеатрах/цирках открыт 1 выход из 5, на вокзале работает 1 эскалатор из 3х. "всё нормально" "Головні ворота країни": на Центральному залізничному вокзалі в Києві знову не працює ескалатор - Цензор.НЕТ 4346
этот "феномен" еще Ильф и Петров описали в 20х годах прошлого века.
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13.02.2021 18:37 Відповісти
Мегановость.
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13.02.2021 20:31 Відповісти
А екскалатор на південний вихід теж не працює. А нащо? Народ сам може тягти свій багаж
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14.02.2021 14:02 Відповісти
 
 