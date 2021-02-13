"Головні ворота країни": на Центральному залізничному вокзалі в Києві знову не працює ескалатор. ВIДЕО

У вестибюлі Центрального залізничного вокзалу Києва знову не працює один з ескалаторів. Жителі та гості столиці змушені підніматися сходами пішки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, зокрема, це можна побачити на відео, яке опублікував на сторінці у фейсбуці Ілля Кенігштейн.

"Ескалатор на Київському залізничному вокзалі передає всім привіт і повідомляє, що реформа "Укрзалізниці" діє та триває навіть попри цілковиту відсутність будь-яких результатів. Уже п'ятий рік минає. Головні ворота країни", - написав він.

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