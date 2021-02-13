"Головні ворота країни": на Центральному залізничному вокзалі в Києві знову не працює ескалатор. ВIДЕО
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У вестибюлі Центрального залізничного вокзалу Києва знову не працює один з ескалаторів. Жителі та гості столиці змушені підніматися сходами пішки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, зокрема, це можна побачити на відео, яке опублікував на сторінці у фейсбуці Ілля Кенігштейн.
"Ескалатор на Київському залізничному вокзалі передає всім привіт і повідомляє, що реформа "Укрзалізниці" діє та триває навіть попри цілковиту відсутність будь-яких результатів. Уже п'ятий рік минає. Головні ворота країни", - написав він.
Топ коментарі
+2 Zet Zet
показати весь коментар13.02.2021 13:29
+2 Igor V 184bb5c7
показати весь коментар13.02.2021 13:51
+1 Юрій Ан
показати весь коментар13.02.2021 13:51
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Будь ласка, зачекайте...
Ето еще что... вот в переходе к пригородньім кассам, вьіходу к метро вообще нет ескалатора. Не говоря уже о южной стороне.
Вот где проблема общенационального масштаба!
Он есть и там и там, только не работает.
Там можно сломать ноги - а люди тащат тяжелые чемоданы
Как всегда говорит мой муж « ГОРОД ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ СЕЛА ЧИСТОТОЙ ПРЕМЫКАНИЙ»
Когда идёшь по вокзалу , надо смотреть под ноги , бо перепады высот в плитке до 2 см
ВООБЩЕ КОГДА ЖТОТ ПОФИХИЗМ ЗАВЕРШИТЬСЯ ?????
Ще потребує коментаря відновлення можливості сходити по великому на цьому вокзалі.
Апарат підтвердив заявлені характеристики та показав високу надійність та закладену прочність конструкції
Наприкінці минулого року фахівці НВП Спайтек (місто Одеса) виїздили до індійських Гімалаїв для здійснення перевірки граничних можливостей Windhover.
Польоти виконувались при температурі нижче 25 градусів за Цельсієм в складних метеорологічних умовах - вітер, туман, мороз.Злети здійснювались на вісоті 5500 метрів над рівнем моря. Слід зазначити, що до цього часу жоден з українських та одиниці з апаратів світових виробників могли виконати польоти в подібних умовах. Слід зазначити, що на подібній висоті не лише важко виконувати польоти, але й, навіть, вкрай складно знаходитись непідготовленим для цього особам.
Як повідомили Defense Express в НВП Спайтек, в ході проведених випробувань БпАК Windhover підтвердив свої характеристики по дальності та часу польоту, а також по функціональних можливостях. При цьому апарат показав вкрай високу надійність та закладену міцність.
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/v_suvorih_umovah_gimalajiv_ukrajinskij_bpak_windhover_pokazav_visokij_rezultat-2860.html
У меня прямо в части (в Днепре) успели свиснуть.
Зашел в душевую - никого.
Разделся, зашел в кабинку- воды нет, вышел - часов нет.
Прошло 10-15 секунд.
Никаким цыганам и не снилось.
этот "феномен" еще Ильф и Петров описали в 20х годах прошлого века.