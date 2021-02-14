УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16069 відвідувачів онлайн
Новини Відео Київські новини
9 821 28
КМДА (1461) Київ (13828) Київводоканал (80) транспорт (869)

Аварія на водогоні в Києві, підтоплено вулиці Попудренка та Хоткевича, обмежено рух транспорту, - КМДА. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Київські новини

Через аварію на інженерних комунікаціях "Київводоканалу" обмежено рух трамваїв та автомобілів на вул. Гната Хоткевича та вул. Попудренка в Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"На вул. Попудренка, 52 стався прорив на водогоні. Підтоплено вулиці Попудренка та Хоткевича. На місці працює техніка і бригади ШЕУ Деснянського району, які прибирають лід. Ремонтом водопровідної мережі займається "Київводоканал", - наголошується в повідомленні.

Читайте також: Каналізаційний колектор прорвало на Куренівці в Києві, на дорозі утворився провал, рух перекрито, - КМДА

Згодом "Київавтодор" оприлюднив на своїй сторінці у фейсбуці відео з місця події.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+7
зато крым от таких проблем избавлен Аварія на водогоні в Києві, підтоплено вулиці Попудренка та Хоткевича, обмежено рух транспорту, - КМДА - Цензор.НЕТ 8263.
показати весь коментар
14.02.2021 10:59
+6
Это не ОРДЛО, а центр Киева, затопление Ocean Plaza в прошлом году.

Авария на водопроводе в Киеве, подтоплены улицы Попудренко и Хоткевича, ограничено движение транспорта, - КГГА - Цензор.НЕТ 1614
показати весь коментар
14.02.2021 10:56
+6
Та нічого, он серсерсер 70 років царскі комунікації юзав і нічого... Коммуняки все життя прожили в домах які у проклятих дворян та буржуїв віджали, а простий люд по хрущовках в яких потім все життя ремонти роблять розпихали.
показати весь коментар
14.02.2021 11:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Авария на водопроводе в Киеве, подтоплены улицы Попудренко и Хоткевича, ограничено движение транспорта, - КГГА - Цензор.НЕТ 7057
показати весь коментар
14.02.2021 10:49 Відповісти
Это не ОРДЛО, а центр Киева, затопление Ocean Plaza в прошлом году.

Авария на водопроводе в Киеве, подтоплены улицы Попудренко и Хоткевича, ограничено движение транспорта, - КГГА - Цензор.НЕТ 1614
показати весь коментар
14.02.2021 10:56 Відповісти
І шо? В світі вже придумали трубопроводи, котрі не виходять з ладу?
показати весь коментар
14.02.2021 10:59 Відповісти
Давно придумали!
Мы сейчас юзаем наследие ссср, которое уже выходит з ладу. Завтра начнуть падать мосты, а послезавтра начнет рушится систем водоснабжения и отопления!
показати весь коментар
14.02.2021 11:17 Відповісти
Я "юзаю" апірні трубопроводи всіх типів щонеділі: і залізобетонні, і чавунні, і стальні і ПВХ і полієтиленові. І жоден з них не можу охарактеризувати, як той, на котрому не буває аварій.
показати весь коментар
14.02.2021 11:20 Відповісти
Немаловажно, так же, не из чего сделано, а как сделано. Аварія на водогоні в Києві, підтоплено вулиці Попудренка та Хоткевича, обмежено рух транспорту, - КМДА - Цензор.НЕТ 9303
показати весь коментар
14.02.2021 11:32 Відповісти
Ну так ты и должен знать,что основной враг металлических труб,которых в Украине 99,9% блуждающие токи. У ПХВ труб подобных проблем нет. Вспомни,когда у тебя в последний раз были проблемы с трубами Рехау или ТиСи?
показати весь коментар
14.02.2021 13:17 Відповісти
Згадані труби - це для внутрішньобудинкового прокладання.
А мова про трубопроводи для зовнішніх комунікацій.
показати весь коментар
14.02.2021 13:44 Відповісти
Так и для зовнішних уже використовують пластикові.
показати весь коментар
14.02.2021 15:20 Відповісти
Саме про них я і написав, коли згадував ПВХ та полветиленові трубопроводи.
показати весь коментар
14.02.2021 15:56 Відповісти
Так а які з ними проблеми? Якщо дядя Вася ковшом єкскаватора не влупить по ній,то що їй станеться?
показати весь коментар
14.02.2021 16:06 Відповісти
Напірні ПВХ труби дуже вибагливі до основи на яку їх вкладали - найменший зсув грунту і вони ламаються, ще скоріше,чим чавунні. ПЕ досить вибагливі до якості матеріалу і якості зварювання (особливо стикового). І так далі. Багато факторів.
показати весь коментар
14.02.2021 16:46 Відповісти
а чого ж ти таку новину без попередження постиш? а якби я стояв?
перинєрвнічав жах просто...
показати весь коментар
14.02.2021 11:20 Відповісти
Та нічого, он серсерсер 70 років царскі комунікації юзав і нічого... Коммуняки все життя прожили в домах які у проклятих дворян та буржуїв віджали, а простий люд по хрущовках в яких потім все життя ремонти роблять розпихали.
показати весь коментар
14.02.2021 11:32 Відповісти
"не видишь разницы", ватник?!
В этом ОРДЛО, ямы шестилетней давности ДО СИХ ПОР ЕСТЬ!
А перед Ocean Plaza еще в прошлом году уже все ОТРЕМОНТИРОВАЛИ!
показати весь коментар
14.02.2021 11:31 Відповісти
зато крым от таких проблем избавлен Аварія на водогоні в Києві, підтоплено вулиці Попудренка та Хоткевича, обмежено рух транспорту, - КМДА - Цензор.НЕТ 8263.
показати весь коментар
14.02.2021 10:59 Відповісти
Как говорітса, нєт худа бєз бобра!
показати весь коментар
14.02.2021 11:38 Відповісти
Добра.
показати весь коментар
14.02.2021 11:39 Відповісти
а крисчанам - хій бобра
показати весь коментар
14.02.2021 18:12 Відповісти
Викликайте головного сантехніка Вову з ОАЕ. А то він там коханому Козаку шампанське наливає.
показати весь коментар
14.02.2021 11:09 Відповісти
В Киеве есть свой главный сантехник. Аварія на водогоні в Києві, підтоплено вулиці Попудренка та Хоткевича, обмежено рух транспорту, - КМДА - Цензор.НЕТ 1364
показати весь коментар
14.02.2021 11:34 Відповісти
нема, поїхав до ОАЕ
показати весь коментар
14.02.2021 18:10 Відповісти
Хай крысчане завидуют.
показати весь коментар
14.02.2021 12:04 Відповісти
Аварія на водогоні в Києві, підтоплено вулиці Попудренка та Хоткевича, обмежено рух транспорту, - КМДА - Цензор.НЕТ 4576
показати весь коментар
14.02.2021 12:16 Відповісти
тут катастрофа, трубу прорвало, а Зе в ОАЭ, айайай.
показати весь коментар
14.02.2021 15:11 Відповісти
та правильно, нехай відпочиває (вже в 100-ти раз)... перевтомився зебілам казочки розповідати, труженнік Аварія на водогоні в Києві, підтоплено вулиці Попудренка та Хоткевича, обмежено рух транспорту, - КМДА - Цензор.НЕТ 5302
показати весь коментар
14.02.2021 18:11 Відповісти
Падлодка инкасаторов села на мель.
показати весь коментар
15.02.2021 09:11 Відповісти
 
 