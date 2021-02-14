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Аварія на водогоні в Києві, підтоплено вулиці Попудренка та Хоткевича, обмежено рух транспорту, - КМДА. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Київські новини
Через аварію на інженерних комунікаціях "Київводоканалу" обмежено рух трамваїв та автомобілів на вул. Гната Хоткевича та вул. Попудренка в Києві.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.
"На вул. Попудренка, 52 стався прорив на водогоні. Підтоплено вулиці Попудренка та Хоткевича. На місці працює техніка і бригади ШЕУ Деснянського району, які прибирають лід. Ремонтом водопровідної мережі займається "Київводоканал", - наголошується в повідомленні.
Згодом "Київавтодор" оприлюднив на своїй сторінці у фейсбуці відео з місця події.
Топ коментарі
+7 Гыг с Вами
показати весь коментар14.02.2021 10:59
+6 Eugene Strashko
показати весь коментар14.02.2021 10:56
+6 Злий Грицько
показати весь коментар14.02.2021 11:32
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Будь ласка, зачекайте...
Мы сейчас юзаем наследие ссср, которое уже выходит з ладу. Завтра начнуть падать мосты, а послезавтра начнет рушится систем водоснабжения и отопления!
А мова про трубопроводи для зовнішніх комунікацій.
перинєрвнічав жах просто...
В этом ОРДЛО, ямы шестилетней давности ДО СИХ ПОР ЕСТЬ!
А перед Ocean Plaza еще в прошлом году уже все ОТРЕМОНТИРОВАЛИ!