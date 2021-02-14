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Патрульні, які кілька днів тому супроводжували до пологового будинку дружину загиблого воїна Івана Горошка, зустріли її та новонародженого сина. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство

Патрульні зустріли з пологового будинку дружину загиблого військовослужбовця Олену Горошко, яку кілька днів тому супроводжували туди.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Galnet.fm.

Кілька днів тому патрульні супроводжували Олену Горошко в пологовий будинок. Вже згодом вони дізналися її сумну історію, що вона є дружиною загиблого в листопаді військовослужбовця - воїна 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ Івана Горошка.

5 лютого Олена Горошко народила сина.

Командир роти Ігор Вдович із напарником і побратимами загиблого воїна вирішили зустріти Олену з новонародженим сином із пологового будинку. Для жінки це було приємною несподіванкою.

"Хочемо вас привітати з народженням сина. Бажаємо вам здоров'я і терпіння, сил і натхнення виховати майбутнього українського козака. Синові бажаємо здоров'я, Божої опіки і щастя. Щоб у нього все було гаразд!

Даруємо йому іграшкову патрульну машину.  Можливо, він колись вирішить стати поліцейським і разом із нами служитиме", - сказав Ігор Вдович.

Олена, зі свого боку, подякувала лікарям за врятованого сина, а патрульним за те, що допомогли дістатися до пологового будинку вчасно.

Дивіться також: Із загиблим у зоні ООС воїном 80-ї ОДШБр Іваном Горошком попрощалися у Львові. ФОТОрепортаж
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Топ коментарі
+40
Патрульные встретили с новорожденным сыном жену погибшего воина Ивана Горошко, которую несколько дней назад сопровождали в роддом - Цензор.НЕТ 7557
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14.02.2021 13:06
+27
Українцем стало більше Патрульные встретили жену погибшего воина Ивана Горошко с новорожденным сыном, которую несколько дней назад сопровождали в роддом - Цензор.НЕТ 6152
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14.02.2021 13:14
+20
Патрульні, які кілька днів тому супроводжували до пологового будинку дружину загиблого воїна Івана Горошка, зустріли її та новонародженого сина - Цензор.НЕТ 3784
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14.02.2021 14:18
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Не встречал добрых патрульных в этой стране. Они по прежнему служат ворам и олигархам. Так,что фантастика или пиар. - У них на добро,попросту времени нет. - Им же нужно обеспечивать баблом шефа,а не лохов которых стригут.
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14.02.2021 13:06 Відповісти
Поняття доброти у кожного асоціюється по різному. Для когось добрий мєнт, це той який бере дєнюжку і відпускає, для когось це той хто сумлінно виконує свій обов'язок за дві мінімалки.
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14.02.2021 13:12 Відповісти
Доброта для всех одинакова.- Это когда не трогают по пустякам и не нервируют. Если кто то покупает мента,то уже сам не является добрым.
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14.02.2021 13:40 Відповісти
Ну не дві мінімалки, а три мінімалки. Тому що з мінімалки людина реально на руки отримує десь біля 4600 грн. А мєнти налогів не платять.
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14.02.2021 14:45 Відповісти
Два урода - долба.ба. если на рассии не знают, что такое человечность, сгиньте в мокшанских болотах.
Перед тем, как что-то строчить, смените методички, уроды.
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14.02.2021 15:06 Відповісти
Люда, шо то з ранку пішло не так, чи взагалі не пішло? До чого це ти? І за що гніваєшся? Патрульні, які кілька днів тому супроводжували до пологового будинку дружину загиблого воїна Івана Горошка, зустріли її та новонародженого сина - Цензор.НЕТ 3578
показати весь коментар
14.02.2021 15:13 Відповісти
Патрульные встретили с новорожденным сыном жену погибшего воина Ивана Горошко, которую несколько дней назад сопровождали в роддом - Цензор.НЕТ 7557
показати весь коментар
14.02.2021 13:06 Відповісти
Українцем стало більше Патрульные встретили жену погибшего воина Ивана Горошко с новорожденным сыном, которую несколько дней назад сопровождали в роддом - Цензор.НЕТ 6152
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14.02.2021 13:14 Відповісти
Мальчишки гибнут!!!! Надеюсь Зеленский знает ,что делает!!!!
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14.02.2021 13:30 Відповісти
))))
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14.02.2021 13:51 Відповісти
Поздравляю!!!! Полицейские уважуха!!!
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14.02.2021 13:30 Відповісти
Патрульні, які кілька днів тому супроводжували до пологового будинку дружину загиблого воїна Івана Горошка, зустріли її та новонародженого сина - Цензор.НЕТ 3784
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14.02.2021 14:18 Відповісти
Як писав Шевченко:
Кохайтеся чорнобириві
Та не з москалями...
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14.02.2021 14:47 Відповісти
Маленький горошенок родился. Весь в отца!
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14.02.2021 14:23 Відповісти
Эта новость сделала мой день. Если Аваков не собака , он должен наградить этих доблестных воинов стоящих на страже Закона Украины ,перед которым ,кстати, все равны ?
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14.02.2021 14:34 Відповісти
Це вже вчинок полісменів,а не ментів !!!Респект патрульним!!! Хай росте козаче !!!)))
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14.02.2021 14:46 Відповісти
молода мама сама ще як дитина. Здоров'я їй і синочку!
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14.02.2021 14:56 Відповісти
Плачу от горя и потери. Но радуюсь, что на свет появился человечек, который никогда не увидит своего папу, но будет знать, что отец его герой и всегда останется в истории Украины и в сердцах украинцев и ему есть на кого равняться.
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14.02.2021 15:15 Відповісти
Dobre !
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14.02.2021 15:54 Відповісти
Какие молодцы! Дай вам Бог всем здоровья и счастья!
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14.02.2021 16:12 Відповісти
Счастья, здоровья и благополучия мамочке, сыночку и ребятам (молодцы, что подумали и сделали).
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14.02.2021 23:03 Відповісти
Молодцы хлопці!
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15.02.2021 01:02 Відповісти
 
 