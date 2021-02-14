Патрульні, які кілька днів тому супроводжували до пологового будинку дружину загиблого воїна Івана Горошка, зустріли її та новонародженого сина. ВIДЕО
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Патрульні зустріли з пологового будинку дружину загиблого військовослужбовця Олену Горошко, яку кілька днів тому супроводжували туди.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Galnet.fm.
Кілька днів тому патрульні супроводжували Олену Горошко в пологовий будинок. Вже згодом вони дізналися її сумну історію, що вона є дружиною загиблого в листопаді військовослужбовця - воїна 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ Івана Горошка.
5 лютого Олена Горошко народила сина.
Командир роти Ігор Вдович із напарником і побратимами загиблого воїна вирішили зустріти Олену з новонародженим сином із пологового будинку. Для жінки це було приємною несподіванкою.
"Хочемо вас привітати з народженням сина. Бажаємо вам здоров'я і терпіння, сил і натхнення виховати майбутнього українського козака. Синові бажаємо здоров'я, Божої опіки і щастя. Щоб у нього все було гаразд!
Даруємо йому іграшкову патрульну машину. Можливо, він колись вирішить стати поліцейським і разом із нами служитиме", - сказав Ігор Вдович.
Олена, зі свого боку, подякувала лікарям за врятованого сина, а патрульним за те, що допомогли дістатися до пологового будинку вчасно.
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