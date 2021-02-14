Патрульні, які кілька днів тому супроводжували до пологового будинку дружину загиблого воїна Івана Горошка, зустріли її та новонародженого сина. ВIДЕО

Патрульні зустріли з пологового будинку дружину загиблого військовослужбовця Олену Горошко, яку кілька днів тому супроводжували туди.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Galnet.fm.

Кілька днів тому патрульні супроводжували Олену Горошко в пологовий будинок. Вже згодом вони дізналися її сумну історію, що вона є дружиною загиблого в листопаді військовослужбовця - воїна 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ Івана Горошка.

5 лютого Олена Горошко народила сина.

Командир роти Ігор Вдович із напарником і побратимами загиблого воїна вирішили зустріти Олену з новонародженим сином із пологового будинку. Для жінки це було приємною несподіванкою.

"Хочемо вас привітати з народженням сина. Бажаємо вам здоров'я і терпіння, сил і натхнення виховати майбутнього українського козака. Синові бажаємо здоров'я, Божої опіки і щастя. Щоб у нього все було гаразд!

Даруємо йому іграшкову патрульну машину. Можливо, він колись вирішить стати поліцейським і разом із нами служитиме", - сказав Ігор Вдович.

Олена, зі свого боку, подякувала лікарям за врятованого сина, а патрульним за те, що допомогли дістатися до пологового будинку вчасно.

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