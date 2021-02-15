Зниклого на Закарпатті туриста шукають із залученням авіації, - ДСНС. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Події
На Закарпатті рятувальники шукають зниклого туриста в районі гори Гимба, поблизу с. Березники Славського району.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ДСНС.
"14 лютого, станом на 11:30, рятувальники знайшли одного зі зниклих туристів у районі гори Гимба поблизу с. Березники Славського району. Стан здоров'я задовільний. Тривають пошуки другого зниклого туриста", - наголошується в повідомленні.
Пізніше у ДСНС уточнили, що зниклого на Закарпатті туриста шукають також із залученням авіації.
Пресцентр ДСНС також оприлюднив оперативне відео пошуків.
Пресцентр ДСНС також нагадує, що рятувальники закликають туристів утриматися від походу в гори в період ускладнення погодних умов. Зазначається, що напередодні також загубилися дві групи туристів. Їх вдалося знайти. Наразі триває пошуково-рятувальна операція в районі гори Гимба, де, як повідомлялося, шукають зниклого туриста.
Будь ласка, зачекайте...
А якіїсь турісти тягають свої сраки по Карпатам.
Втім, сподіваюсь, що того туриста знайдуть живого й неушкодженого.
Хоч би знайшли і спасли!