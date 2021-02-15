УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14127 відвідувачів онлайн
Новини Відео Події
4 708 24
гори (73) снігопад (397) ДСНС (4458)

Зниклого на Закарпатті туриста шукають із залученням авіації, - ДСНС. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події

На Закарпатті рятувальники шукають зниклого туриста в районі гори Гимба, поблизу с. Березники Славського району.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ДСНС.

"14 лютого, станом на 11:30, рятувальники знайшли одного зі зниклих туристів у районі гори Гимба поблизу с. Березники Славського району. Стан здоров'я задовільний. Тривають пошуки другого зниклого туриста", - наголошується в повідомленні.

Пізніше у ДСНС уточнили, що зниклого на Закарпатті туриста шукають також із залученням авіації.

Зниклого на Закарпатті туриста шукають із залученням авіації, - ДСНС 01
Зниклого на Закарпатті туриста шукають із залученням авіації, - ДСНС 02

Пресцентр ДСНС також оприлюднив оперативне відео пошуків.

Пресцентр ДСНС також нагадує, що рятувальники закликають туристів утриматися від походу в гори в період ускладнення погодних умов. Зазначається, що напередодні також загубилися дві групи туристів. Їх вдалося знайти. Наразі триває пошуково-рятувальна операція в районі гори Гимба, де, як повідомлялося, шукають зниклого туриста.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+6
Якийсь сюр. На Донбасі наші воїни гинуть майже кожен день.
А якіїсь турісти тягають свої сраки по Карпатам.
Втім, сподіваюсь, що того туриста знайдуть живого й неушкодженого.
показати весь коментар
14.02.2021 14:28
+4
ау! рюкзаков! где хеликоптеры, закупленные из бюджета, на фото - советские дрова....?
показати весь коментар
14.02.2021 14:17
+4
"Екстремал", уєв, По при всі попередження, поперся в гори при низькій температурі, заметілі і лавинній загрозі. Знайти і заставити оплатити всі затрати за пошук та оштрафувати так, щоб внуки пам'ятали. А може він, користуючись негодою, переправляв контрабандні сигарети? Якщо досвідчений, то виживе, хіба лавина накриє
показати весь коментар
14.02.2021 15:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
лечись мокшанин
показати весь коментар
14.02.2021 14:16 Відповісти
ау! рюкзаков! где хеликоптеры, закупленные из бюджета, на фото - советские дрова....?
показати весь коментар
14.02.2021 14:17 Відповісти
а разве он их обещал отдать спасателям?
показати весь коментар
14.02.2021 14:28 Відповісти
Якийсь сюр. На Донбасі наші воїни гинуть майже кожен день.
А якіїсь турісти тягають свої сраки по Карпатам.
Втім, сподіваюсь, що того туриста знайдуть живого й неушкодженого.
показати весь коментар
14.02.2021 14:28 Відповісти
"Екстремал", уєв, По при всі попередження, поперся в гори при низькій температурі, заметілі і лавинній загрозі. Знайти і заставити оплатити всі затрати за пошук та оштрафувати так, щоб внуки пам'ятали. А може він, користуючись негодою, переправляв контрабандні сигарети? Якщо досвідчений, то виживе, хіба лавина накриє
показати весь коментар
14.02.2021 15:47 Відповісти
Там, де він заблукав, до кордону по прямій кілька десятків кілометрів. Якщо щось і переправляв, то з одного села в інше.
показати весь коментар
14.02.2021 17:29 Відповісти
Вже другий гелікоптер підняли у повітря.
Хоч би знайшли і спасли!
показати весь коментар
14.02.2021 17:14 Відповісти
то є свалявський район, а не славський
показати весь коментар
14.02.2021 17:36 Відповісти
Там щороку хтось губиться. Місцевість така складна для орієнтування в непогоду. Там як заблукав, то тягне йти шляхом найменшого спротиву донизу, а це 20 км на південь по хащах до найближчого села. А правильно йти, то треба підніматися на хребет на північ і перевалити через нього до близького села. Це не враховуючи, що там скрізь лавинонебезпечно і може лавина закопати до весни. А у долині ще і мобіла сигнал не ловить.
показати весь коментар
14.02.2021 17:38 Відповісти
Дорогі розваги або щось з психікою не так.Не знаю про всі обставини,але про складні погодні умови не чули лише глухі.Якби такою доступною була авіація для медицини,а то тільки шукають туристів чи інших любителів екстремальних пригод
показати весь коментар
14.02.2021 17:45 Відповісти
В Карпатах, втративши орієнтування, спускаєшся в найближчий розпадок і йдеш вниз за течією. Max 2 дні ходьби до найближчого села(навіть з перевалу)
показати весь коментар
14.02.2021 18:02 Відповісти
Ти ще додай ( по сьогоднішній ситуації ): по груди в снігу, голодний, при температурі мінус десять і нижче вдень і вночі, без можливості відпочити щоб не замерзнути, у лавинонебезпечній зоні з можливістю опинитися під снігом у любий момент, при відсутності видимості у снігопаді і невідомо куди без зв'язку, карти, компаса. Це інструктор альпінізму таке з власного досвіду ( в тому числі карпатського ) каже.
показати весь коментар
14.02.2021 18:17 Відповісти
Чисто для довідки. Як альпініст Ви, напевно, можете пояснити як поможе карта місцевості при обмеженій видимості(в хуртовину) та ще й в Карпатах де зимою кожна гора подібна одна на одну?
показати весь коментар
14.02.2021 19:40 Відповісти
При нульовій видимості карта не допоможе, але непогода рано чи пізно закінчиться.
показати весь коментар
15.02.2021 13:51 Відповісти
Якщо схоче жити, то зможе. Я ходив в Карпатах в таку погоду зимою. При совку точних прогнозів не було. Мене погода захопила зненацька, добре, що не обморозився(поміг досвід роботи в Заполяр'ї)
показати весь коментар
14.02.2021 19:07 Відповісти
Найти 2-х самонадеянных мажорных ******* в Карпатах, катавшихся на снегоходах - подняли всю ДСНС, спецтехнику, вертолёты-это просто. Обеспечить надежно ближние тылы ВСУ, стоящие на передовой, сотням тысяч НПУ, НГУ, СБУ, ВСП-НИКУЯ! Тупо, не вистачає повноважень! Зато, МОНА права в ОАЭ! (с)
показати весь коментар
15.02.2021 01:11 Відповісти
Втома долається медитацією(щоб не обморозитись треба йти, не зупинятись). Якщо це вже не допомагає, я вживав(завжди мав з собою) сушені ягоди маньчжурського лимонника і флакон настоянки з нього. Жменька ягід давала енергії на годин п'ять ходьби. Настоянку вживати треба обережно(піднімає артеріальний тиск). Стимулятори вичерпують резервні сили, але ці сили дані людині для виживання. До розпадку(при обмеженій видимості) можна дійти невпинно спускаючись вниз по схилу. Добравшись до нього треба йти вниз по течії. По можливості обминати зарослі, бо в глибокому снігу можна проштрикнути ****** поваленого сухостою своє "причандалля". Не боятись йти руслом потічка(страхуючись міцною жердиною) Температура води по любому вище 0 град. Вийшовши з води і йдучи безперервно, тепло тіла висушить шкарпетки.
показати весь коментар
15.02.2021 14:53 Відповісти
На шляху можуть трапитись зарослі жеребу. При рихлому снігу не варто пробувати їх пройти. Це смерть. Тільки обхід. Пане nord west 73790a67, я не інструктор, але це мій досвід 70-х років. Тоді ніхто нікого не йшов рятувати.
показати весь коментар
15.02.2021 15:03 Відповісти
 
 