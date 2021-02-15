Зниклого на Закарпатті туриста шукають із залученням авіації, - ДСНС. ВIДЕО

На Закарпатті рятувальники шукають зниклого туриста в районі гори Гимба, поблизу с. Березники Славського району.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ДСНС.

"14 лютого, станом на 11:30, рятувальники знайшли одного зі зниклих туристів у районі гори Гимба поблизу с. Березники Славського району. Стан здоров'я задовільний. Тривають пошуки другого зниклого туриста", - наголошується в повідомленні.

Пізніше у ДСНС уточнили, що зниклого на Закарпатті туриста шукають також із залученням авіації.





Пресцентр ДСНС також оприлюднив оперативне відео пошуків.

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Пресцентр ДСНС також нагадує, що рятувальники закликають туристів утриматися від походу в гори в період ускладнення погодних умов. Зазначається, що напередодні також загубилися дві групи туристів. Їх вдалося знайти. Наразі триває пошуково-рятувальна операція в районі гори Гимба, де, як повідомлялося, шукають зниклого туриста.