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пропаганда (2565) Мураєв (130) Данилюк-Ярмолаєва (361)

Проєкт "Без цензури": Як "їхній" заперечує війну. Ватна хвойдарня атакує. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Російська пропаганда – майже як гідра, після перекриття одних прокремлівських каналізацій інші помийки подвоїли зусилля. Що робиться в медіагадючнику імені Новинського-Мураєва?

Розбирає в "Без цензури" завжди безжальна до ватного мракобісся Марина Данилюк-Ярмолаєва.

Як вцілілий медіабордель іще одного проросійського крила в Україні – телеканал "НАШ" – вибив із Зеленського обіцянку його не закривати, а потім – пішов у наступ і на президента, і на здоровий глузд?

В акурат після обіцянки Нацради із телебачення й радіо вкотре перевірити "НАШ" (цього разу - за інтерв’ю із Азаровим), Володимир Зеленський пообіцяв цьому телеканалу, що його не спіткає доля каналів Віктора Медведчука. І тут на "Їхньому" наче пекло розверзлося.

Додзвонювачі начебто із "простих людей" вимагають мало не вішати попередню владу, а російських олігарх Вадим Новинський напару із Євгеном Мураєвим розказують, що війни з Росією немає і бути не може. Ба більше - ми ще й подякувати маємо окупаційним адміністраціям і Пасічнику із Пушиліним за те, які вони ефективні менеджери!

Это уже нарушение украинского законодательства или еще нет? Почему есть все основания, чтобы "НАШ" присоединился к медиа-борделям Виктора Медведчука? Приводим ряд цитат, к которым должны были присмотреться правоохранительные органы. Когда Снежана Егорова стала политологом? Соскучились по "глубокими мыслями" Ирины Пономарь? Мы тоже нет, но врага надо изучать.

Це вже порушення українського законодавства чи ще ні? Чому є всі підстави, аби "НАШ" приєднався до медіахвойдарень Віктора Медведчука? Наводимо низку цитат, до яких мали би придивитися правоохоронні органи. Коли Сніжана Єгорова стала політологом? Скучили за "глибокими думками" Ірини Паламар? Ми теж ні, але ворога треба вивчати.

Дивіться проект журналістських історій "Без цензури" спеціально для порталу "Цензор.НЕТ", в нас нічого особистого - тільки факти.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мураєв розповів, як боровся з Медведчуком за фінансування Кремля для ведення проросійської політики в Україні. ВIДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+17
Кацапы просто провели оптимизацию.
Заместо 4 -х каналов теперь содержат только 1 но с втрое увеличеной аудиторией.
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15.02.2021 10:06
+17
УКРАИНА!
Самое страшное на любой войне - недобитый враг !
Ещё страшней - предатели !
Очень опасны те - которым "какаяразница" !
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15.02.2021 10:10
+12
присмотреться на рыла на закрытых и еще тявкающих канал смотрю и вижу все иудеев в ермолках Сар Абрамовных и Семенов Марковичей Шмунделей и думаю почему везде и всегда мелькает тень ручки и ушки еврейской нации ???!! и меня никак не убедят аргументы мол там Новинский Православный а на рыло чистый Абрам и никто иной типа русской россиянин или типа истинный малоросс украинец говорящий на идиш... не убедят...
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15.02.2021 10:07
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Проституток никогда не ценили в борделях. Если они начинали работать на стороне - шрам на лбу ножом для предупреждения. Повторное - перерезали горло. - Проститутки ведь.Но мне все же их жаль как женщин. Но чего жалеть козлов на оплате врага ?
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15.02.2021 10:05 Відповісти
Кацапы просто провели оптимизацию.
Заместо 4 -х каналов теперь содержат только 1 но с втрое увеличеной аудиторией.
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15.02.2021 10:06 Відповісти
присмотреться на рыла на закрытых и еще тявкающих канал смотрю и вижу все иудеев в ермолках Сар Абрамовных и Семенов Марковичей Шмунделей и думаю почему везде и всегда мелькает тень ручки и ушки еврейской нации ???!! и меня никак не убедят аргументы мол там Новинский Православный а на рыло чистый Абрам и никто иной типа русской россиянин или типа истинный малоросс украинец говорящий на идиш... не убедят...
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15.02.2021 10:07 Відповісти
жи2 , як ті таргани , лізуть з усіх шпарин !
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15.02.2021 11:41 Відповісти
Новинский армян...Вадим Рудольфович Малхасян
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15.02.2021 22:32 Відповісти
Це не євреї, а жидокацапи.
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16.02.2021 19:44 Відповісти
Вот пока ты по кацапской указке на евреев будешь продолжать кивать, столько тебя кацапы и будут иметь)))
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11.03.2021 13:00 Відповісти
закрыть жидовский канал,облизывающий путинский анал
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15.02.2021 10:08 Відповісти
Криворагуль Наш не закроет, бо в ОАЭ еще за закрытие мертветчуковских каналов перед кремлядскими кураторами не оправдался
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15.02.2021 10:09 Відповісти
УКРАИНА!
Самое страшное на любой войне - недобитый враг !
Ещё страшней - предатели !
Очень опасны те - которым "какаяразница" !
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15.02.2021 10:10 Відповісти
прокацапоидные аналы мертвечука, мураева и новинского надо не просто закрывать, а осуждать и давать такие штрафы, чтобы они даже вчерашних носков лишились... а лично новинский - это вообще редчайший пассивник-заглои...
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15.02.2021 10:30 Відповісти
Ці помийки типу "наш" (а може слід назвати канал "їх" , ворогів канал). Але в Україні не повинно бути відвертих пропагандистів ворога, ВОРОГІВ ЗНЕШКОДЖУЮТЬ, особливо під час війни. ТАК ПОВИННО БУТИ!!! І ПРИ ЧОМУ ТУТ ЩО ЗЕЛЯ ПООБІЦЯВ НЕ ЗАКРИВАТИ!? ЯКШО ВІН СІЄ ВОРЖУ ПРОПАГАНДУ ТО ЙОГО ЗАКРИТИ А ВЛАСНИКІВ І ЖУРНАЛІСТІВ ПОСАДИТИ ЗА ЗРАДУ ДЕРЖАВИ УКРАЇНИ, ІНФОРМАЦІЙНИЙ ТЕРОРИЗМ. І КРАПКА.
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15.02.2021 10:34 Відповісти
найбільша небезпека моеі краіни какая разніца це ще гірше від опзжопівців
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15.02.2021 11:28 Відповісти
Ну , закрили якісь канали... Яка різниця?!
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15.02.2021 12:52 Відповісти
Смерть ворогам України!
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15.02.2021 13:14 Відповісти
Заблокировать в Ютубе все каналы-помойки петушария и его ватной тупой потаскухи.
2. Надавить на суд, чтобы суд принял решение о лишении лицензии ватного гавноканала "НАШ". ( Уже год как Нацрада подала все документы, но суд морозится, а помойка вещает).
3. Заблокировать в Ютубе все каналы-помойки террористических организаций лнр/днр. (гавноканалы типа ГТРК ЛНР, Analytical Network News Agency (Анна Ньюс), Первый Республиканский Телеканал, TK Union и т.д.)
4. Ввести персональные санкции против всех депутатов из вражеской про-российской партии опзж.
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15.02.2021 13:37 Відповісти
З такими як Маураєв і Новінський ворогів не треба.
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15.02.2021 14:54 Відповісти
Як же ви всі бризкаєте ядовитою слиною разом з Данилюк-Ярмолаевою. Як же ви боїтесь правди. Вам би лизати зад тому хто платить вам за брехню. Більшого позору для України ще
не було.
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15.02.2021 16:18 Відповісти
стас --- ти що з дуба високого впав -- чи телепень ***** кончений --- это кто слюной брызгает из вонючего помойного ведра на УКРАИНУ -- ты слепой или тупой --- там лукаш в экстазе соревнуется с мураевым а кива с рабиновичем что у нас ..гражданская.. война якобы и что наши ВС воюют с попочленцами --- это ты вылизываеш рашистам ***** --- это такие уроды как ты привели опожопную компашку в парламент --- давай про мальчика в трусиках промычи что нибудь или как грады . танки . минометы передовые шахтеры в шахте откопали .......
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15.02.2021 19:59 Відповісти
Правда в тому що вас , недобитків ригівських , треба знищувати вже не медійно , як робить Данилюк Єрмолаєва , а фізично , без найменшого жалю ..! Та демократичні принципи , яких ми зобов'язались дотримуватись , не дозволяють . На жаль . Проєкт "Без цензури": Як "їхній" заперечує війну. Ватна хвойдарня атакує - Цензор.НЕТ 5367 .

Ви , ригобидло , становите реальну загрозу для України . Для її існування . І тому тут вже не до толерантності і милосердя .
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16.02.2021 10:50 Відповісти
Найбільши на наш час "недобиток ригівський" - то Порох...Партію регіонів заснував,при ригах міністром і то не одним працював,але перелицювався,прикрився "армавіром" і став націоналістом...Тепер він у нас самий головний бандерівець,а чувака,до речі,ізраїльський "Форбс" заніс в сотню найбагатших євреїв світу...Порох,правда,сопротивляється,каже шо я не єврей і не найбагатший,але то все манси відомі...
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16.02.2021 11:37 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Як "їхній" заперечує війну. Ватна хвойдарня атакує - Цензор.НЕТ 8177 .... Більшої дурні , чим те що ти тут написав , на Цензорі й не зустрінеш .
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16.02.2021 14:07 Відповісти
гадюче кубло.
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15.02.2021 17:48 Відповісти
Розширення санкційного списку США! ПРЕСКОНФЕРЕНЦІЯ! Проєкт "Без цензури": Як "їхній" заперечує війну. Ватна хвойдарня атакує - Цензор.НЕТ 8909

Розширення санкційного списку США! Претенденти на санкції від США - Шарій, Марченко, Козак, Портнов! Проєкт "Без цензури": Як "їхній" заперечує війну. Ватна хвойдарня атакує - Цензор.НЕТ 8909
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15.02.2021 22:24 Відповісти
цей "тк наш" мав би бути закритий ще раніше за медведчуківські помийки.а особисто мураєва за його антиукраїнські заяви давно треба було допитати і арештувати за роботу на рос.спецслужби.і навіть якби не вдалося б його посадити(хоча якби СБУ і контррозвідка захотіли б то легко знайшли б докази цієї "співпраці"),то знищити фінансово цього "любителя кремля" було б неважко...але такого бажання у влади схоже немає.🤔😕
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16.02.2021 13:45 Відповісти
Для того, чтобы удалить опухоль, надо сделать больно! Быстрее удаляем опухоль "Наш" или она нас удалит сама! Смерть антиукраинской погани, халуям кремля и всякой пророссийськой нечисти! Во врея войны агрессор - на экранах Украины - НОНСЕНС и тоже ПРЕСТУПЛЕНИЕ (власть придержащих)!
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16.02.2021 19:00 Відповісти
Росія на Донбасі не воює, вона тільки посилає туди своїх людей, техніку та озброєння.
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17.02.2021 08:23 Відповісти
 
 