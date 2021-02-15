УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
3979 відвідувачів онлайн
Новини Відео ПодіїСуспільство
16 566 30
вор у законі (232) Нацполіція (13920)

21 "смотрящий" постане перед судом за поширення злочинного впливу, - Нацполіція. ВІДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події Суспільство

Правоохоронці висунули підозру злодієві в законі Гізі Озургетському і двом "смотрящим" у Новгород-Сіверській колонії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в новому сюжеті програми "Поліцейська хвиля" на телеканалі "Еспресо". 

Зазначають, що Гіга Озургетський - перший злодій у законі, якого судитимуть за поширення злочинного впливу.

"Із моменту прийняття так званого закону про "злодіїв у законі" поліцейські висунули підозри 21 кримінальному авторитету - від наглядачів за колоніями до "смотрящих" за окремими регіонами", - йдеться в сюжеті.

"Наступний крок - оголошення підозри тим злодіям у законі, які призначають "смотрящих" та отримують злочинні доходи. Кілька відомих злодіїв у законі, які постійно проживали в Україні і навіть мають українське громадянство, зараз живуть на курортах за кордоном і не повертаються назад в Україну через те, що покарання за їхню діяльність стало реальним", - заявив начальник кримінальної блоку Нацполіції Євген Коваль.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ: Вора у законі на прізвисько Зюзя примусово видворено з України, - Нацполіція. ВIДЕО
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+15
Обмельчали воры в законе. Полиция предъявила подозрение вору в законе Гиге Озургетскому и двоим "смотрящим" в Новгород-Сиверской колонии - Цензор.НЕТ 5075
показати весь коментар
15.02.2021 10:09
+15
О це здихле нещастя вор в законе?) Плять навіть воровський світ вже подурів )
показати весь коментар
15.02.2021 10:11
+5
Вони його ледве зловили в колонії.Влаштували шоу,людина і так сидить,то ці ляді так в камеру влітали,ніби він може їм щось зробити.І до чого поліція до колонії?
показати весь коментар
15.02.2021 10:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Обмельчали воры в законе. Полиция предъявила подозрение вору в законе Гиге Озургетскому и двоим "смотрящим" в Новгород-Сиверской колонии - Цензор.НЕТ 5075
показати весь коментар
15.02.2021 10:09 Відповісти
О це здихле нещастя вор в законе?) Плять навіть воровський світ вже подурів )
показати весь коментар
15.02.2021 10:11 Відповісти
не туда смотрите просто. Он много блатных поговорок знает и повидал жизть!!
показати весь коментар
15.02.2021 11:19 Відповісти
Та да !) Дітсадок, нчальна школа , Пту)
показати весь коментар
15.02.2021 12:29 Відповісти
Вони його ледве зловили в колонії.Влаштували шоу,людина і так сидить,то ці ляді так в камеру влітали,ніби він може їм щось зробити.І до чого поліція до колонії?
показати весь коментар
15.02.2021 10:24 Відповісти
время у нас такое...шоу везде надо впарить коль шоумен при булаве ))))
показати весь коментар
15.02.2021 10:39 Відповісти
"...и не возвращаются назад в Украину из-за того, что наказание за их деятельность стало реальным...."

Еще не стало реальным, а уже рапортует.
показати весь коментар
15.02.2021 10:29 Відповісти
Видно їм і там непогано, якого біса повертатися. З лохів вже нічого зідрати в епоху злиднів.
показати весь коментар
15.02.2021 10:36 Відповісти
ахметову предьявят?)) или он теперь честный бизнесмен?)
показати весь коментар
15.02.2021 10:32 Відповісти
Взрослые "воры" съехали за кордон. На хозяйстве остались молоденькие и совсем юные "ворики". Откуда то доносится писклявое "мурчание". Не пора ли проверить школы и детсады ?
показати весь коментар
15.02.2021 10:35 Відповісти
что-то гига совсем не гика а...микроба какая-то )))
показати весь коментар
15.02.2021 10:38 Відповісти
а вообще это не вор, это апельсин. Кроме звезд на плечах, должны быть другие масти, которые говорят о специализации вора, его характере и статьях по которым он привлекался. А у него кроме звезд ничего нет. Кстати, если он их наколол "для крутости" и без статуса, его могут сильно огорчить другие воры шилом где нибудь за такое...
показати весь коментар
15.02.2021 10:49 Відповісти
так посмотри на него, для крутости и наколол. "других" воров как таковых, я слышал, почти нет уже. приверженцы старых порядков многие мертвы, а для новых "воров" главное деньги
показати весь коментар
15.02.2021 12:44 Відповісти
очередной грузинский ублюдок купил титул вора в законе..
показати весь коментар
15.02.2021 11:00 Відповісти
Тату делали под микроскопом?!
показати весь коментар
15.02.2021 11:07 Відповісти
то наклейки
показати весь коментар
15.02.2021 11:28 Відповісти
Вечер в хату, арестанты! Часик в радость, чифирок в сладость. 21 "смотрящий" постане перед судом за поширення злочинного впливу, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 851
показати весь коментар
15.02.2021 12:01 Відповісти
Це злодійський мажор? Купив собі рекламу і піар. Це сесію ,певно, в Малюськи здав.
показати весь коментар
15.02.2021 12:06 Відповісти
украл, выпил, сел, украл, выпил, сел, украл, выпил, сел...
показати весь коментар
15.02.2021 12:19 Відповісти
- романтика большой дороги!
показати весь коментар
15.02.2021 12:20 Відповісти
почти все - кавказцы. да о чем вы, какая национальная преступность
показати весь коментар
15.02.2021 12:41 Відповісти
Суровый хлопец на фото. Такого на пляже если встретишь---хлебчика сразу дашь----от страху---что сдохнет.
показати весь коментар
15.02.2021 13:19 Відповісти
видно нашли мальчика для битья и решили на нём потренироваться и схему обкатать.
показати весь коментар
15.02.2021 13:25 Відповісти
І ось оце жалюгідне "кіно" від Авакова намагаються показати українцям під виглядом героїчної праці поліції???Вони вважають українців ідіотами! Ця поліція ні при яких умовах не схопить справжнього "злодія в законі",бо крук крукові око не виклює. Аваков просто хоче якнайдовше протриматися у кріслі,яке так непагано годує,а оці "відосики" - ганебна самореклама,щоб довести простакам свою потрібність...
показати весь коментар
15.02.2021 13:25 Відповісти
Та і цей Коваль не кращий за бандюг
показати весь коментар
15.02.2021 15:27 Відповісти
Хлопці поліцейські -молодці! І велика вам подяка за це! Не вся поліція хабарники.А генерал такий молодий, а весь сивий. це багато про що говорить!
показати весь коментар
15.02.2021 13:34 Відповісти
сподіваюсь Антоненко не виявиться самим злісним "смотрящим"..
показати весь коментар
15.02.2021 15:02 Відповісти
Хто небудь може сказати,в чому різниця між нашим суддею та злодієм у законі?
показати весь коментар
15.02.2021 15:20 Відповісти
Репортерка жахлива - половину літер проковтнула.
показати весь коментар
15.02.2021 15:25 Відповісти
 
 