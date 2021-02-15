Мета доктрини "русского мира" - знищення України і створення на її місці кількох "російських національних держав", - Арестович. ВIДЕО
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Росія перешкоджає просуванню в переговорах щодо Донбасу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив радник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович в ефірі каналу "Україна 24".
"Вони приймають доктрину "русского мира", де 47 сторінок, і на передостанній, куди мало хто зазирає, написано, що завданням "ЛНР/ДНР" є вихід до кордонів Донецької та Луганської областей, а потім знищення України та створення на її місці кількох "російських національних держав". І після цього вони кажуть, що ми хочемо вийти з "Мінська" і не хочемо просуватися.
Вони всі питання прив'язують до політичних, в таких умовах просування мало можливе. На лінії зіткнення 83 кладовища, є фільтраційна станція води, газорозподільна станція, люди туди їздять, ходять на кладовище, там все заміновано. Ми запропонували в Парижі 19 ділянок для розмінування, все одно не йдуть на це, прив'язують до політики. Ми не посунемося у політиці, бо прекрасно розуміємо, що зміни до Конституції, впровадження "формули Штайнмаєра" так, як вона була написана, виконання пункту 9 комплексу Мінських заходів — це все нереально", — сказав він.
За словами Арестовича, виконати умови Росії неможливо.
"Не потрібно забувати ще, що парламент у нас суверенний, навіть якби ми зійшли з розуму і рекомендували змінити Конституцію, парламент міг би не проголосувати. Постійно доводиться нашим візаві пояснювати, що це не Держдума, ми не можемо наказати.
Їм потрібні дві рани в нашому боці, куди можна вставити пальці та управляти нашим рухом. Вони не для того створювали два армійські корпуси, які за сукупною потужністю сильніші, ніж армії Німеччини та Великої Британії, поклали тисячі своїх і наших життів, нарвалися на санкції, вилетіли з Сімки, отримали внутрішні заворушення, щоб просто так пожертвувати цим інструментом. Безвихідь", — сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
следует ли это понимать как то, что наконец-то Арестович начал медленно въезжать в то, что и так давно было сказано и понятно в виде выводов 2014-15 гг.?
"укри, здавайтеся! прийдіть до нас і станьте нами!..
а то ззаду китайщина напирає, а з боків азія кругом бігом..."
укри спокійно відповідають "ваші проблеми"
"Я считаю, что оно не просто возможно, оно практически неизбежно рано или поздно. Кремль не оставит попыток продавить нас силой. Я не берусь назвать точную дату, хотя есть признаки, что может быть этой весной, ближе к лету", - сказал он.
Советник связал ситуацию на Донбассе с деятельностью команды президента Украины Владимира Зеленского.
"Помните, как все начиналось? Были голоса, что президент и его команда сдадут все Кремлю. Прошло полтора года, не сдали ничего... Я на 100% уверен, что Россия готовит какой-то нехороший сюрприз и это в том или ином варианте обернется обострением на фронте. Сценариев много, начиная с того, что они интенсифицируют воздействие, чтобы были погибшие и нестойкая часть общества начинала давить на руководство", - объяснил Арестович.
а теперь голосом арестовича озвучено - это кремль завел в тупик...
т.е. он не справился, а лишь затянул время...получается, в пользу кремля
серьезно?
а мы то и не знали.
Так бубочка всё это в Париже подписал как руководство к действию! Что-то Люся об этом как-то нигугу. Зиленский ничиво ни сдал, он защитил! Пздц блть.
Есть даже придурки, анализирующие текст этого бреда.
Однако, цель у этого есть: Углубить раскол в обществе по языковому принципу.
В бодании украинского с русским "затоптали" венгерский, болгарский ...
Вольготно чувствует себя только идиш.
Геноцид осуществляет правящая элита. А ей ближе идиш чем русский.
👹
И доктрина... "Славянского мира"...
для россии абсолютная ерунда. В цифрах - тысячи: Чечня + 26, Ингушетия + 8,
Дагестан + 4, Бурятия + 6, Кабардино-Балкария + 6, Татарстан + 6. Но есть и убыль. В цифрах - тысячи: Псковская -5, Тульская
-11, Тверская -9, Тамбовская -7, Новгородская -4, Ленинградская область -10. Только по Центральному федеральному округу чистая убыль населения
- 85 тысяч человек русских. А в Северо-Кавказском федеральном округе количество россиян
увеличилось + 90 тысяч человек.
Такая же ситуация по Приволжскому, Северо-Западному округам.
И так далее.
Ну що ж? Україну кацапія успішно розвалила в 2014-ому, тому тепер їх черга розвалюватись на "держави"!
категоричность твоих суждений выдает в тебе мудака.