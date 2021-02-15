Мета доктрини "русского мира" - знищення України і створення на її місці кількох "російських національних держав", - Арестович. ВIДЕО

Росія перешкоджає просуванню в переговорах щодо Донбасу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив радник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович в ефірі каналу "Україна 24".

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"Вони приймають доктрину "русского мира", де 47 сторінок, і на передостанній, куди мало хто зазирає, написано, що завданням "ЛНР/ДНР" є вихід до кордонів Донецької та Луганської областей, а потім знищення України та створення на її місці кількох "російських національних держав". І після цього вони кажуть, що ми хочемо вийти з "Мінська" і не хочемо просуватися.

Вони всі питання прив'язують до політичних, в таких умовах просування мало можливе. На лінії зіткнення 83 кладовища, є фільтраційна станція води, газорозподільна станція, люди туди їздять, ходять на кладовище, там все заміновано. Ми запропонували в Парижі 19 ділянок для розмінування, все одно не йдуть на це, прив'язують до політики. Ми не посунемося у політиці, бо прекрасно розуміємо, що зміни до Конституції, впровадження "формули Штайнмаєра" так, як вона була написана, виконання пункту 9 комплексу Мінських заходів — це все нереально", — сказав він.

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За словами Арестовича, виконати умови Росії неможливо.

"Не потрібно забувати ще, що парламент у нас суверенний, навіть якби ми зійшли з розуму і рекомендували змінити Конституцію, парламент міг би не проголосувати. Постійно доводиться нашим візаві пояснювати, що це не Держдума, ми не можемо наказати.

Їм потрібні дві рани в нашому боці, куди можна вставити пальці та управляти нашим рухом. Вони не для того створювали два армійські корпуси, які за сукупною потужністю сильніші, ніж армії Німеччини та Великої Британії, поклали тисячі своїх і наших життів, нарвалися на санкції, вилетіли з Сімки, отримали внутрішні заворушення, щоб просто так пожертвувати цим інструментом. Безвихідь", — сказав він.