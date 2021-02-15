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Мета доктрини "русского мира" - знищення України і створення на її місці кількох "російських національних держав", - Арестович. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Росія перешкоджає просуванню в переговорах щодо Донбасу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив радник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович в ефірі каналу "Україна 24".

"Вони приймають доктрину "русского мира", де 47 сторінок, і на передостанній, куди мало хто зазирає, написано, що завданням "ЛНР/ДНР" є вихід до кордонів Донецької та Луганської областей, а потім знищення України та створення на її місці кількох "російських національних держав". І після цього вони кажуть, що ми хочемо вийти з "Мінська" і не хочемо просуватися.

Вони всі питання прив'язують до політичних, в таких умовах просування мало можливе. На лінії зіткнення 83 кладовища, є фільтраційна станція води, газорозподільна станція, люди туди їздять, ходять на кладовище, там все заміновано. Ми запропонували в Парижі 19 ділянок для розмінування, все одно не йдуть на це, прив'язують до політики. Ми не посунемося у політиці, бо прекрасно розуміємо, що зміни до Конституції, впровадження "формули Штайнмаєра" так, як вона була написана, виконання пункту 9 комплексу Мінських заходів — це все нереально", — сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загострення на Донбасі практично неминуче. Швидше за все, це буде ближче до літа, - Арестович

За словами Арестовича, виконати умови Росії неможливо.

"Не потрібно забувати ще, що парламент у нас суверенний, навіть якби ми зійшли з розуму і рекомендували змінити Конституцію, парламент міг би не проголосувати. Постійно доводиться нашим візаві пояснювати, що це не Держдума, ми не можемо наказати.

Їм потрібні дві рани в нашому боці, куди можна вставити пальці та управляти нашим рухом. Вони не для того створювали два армійські корпуси, які за сукупною потужністю сильніші, ніж армії Німеччини та Великої Британії, поклали тисячі своїх і наших життів, нарвалися на санкції, вилетіли з Сімки, отримали внутрішні заворушення, щоб просто так пожертвувати цим інструментом. Безвихідь", — сказав він.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+33
Почнемо з простого: руССкіє - це не національність.
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15.02.2021 10:35
+22
Та ты шо арестович ,прям закон архимеда открыл о котором мы раньше не знали
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15.02.2021 10:35
+18
Вот это эксперт! Браво. А ещё земля круглая и небо синее...
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15.02.2021 10:36
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Нахрена так сложно мутить ? Доктрины..Ху.ны...- Нехрен к нам лезть ! Баста.
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15.02.2021 10:34 Відповісти
это не доктрина а маникальная хотелка кгбшных шизофреников
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15.02.2021 13:11 Відповісти
Їхня ціль завжди одна - розкрадання України, руйнація державного устрою руками своїх же виродків при підтримці з москви, а потім руїна, розвал, громадянська війна і поглинання частинами. І обовязково зкручування голів зрадникам та баригам тим, хто грабува власну державу на угоду орді, бо такі агресору не потрібні, вони для них лише інструмент для досягнення свої цілей. А ці тупі упирі "полуботки" і не підозрюють, що вони є розхідним матеріалом і підуть на убой, як і всі.
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15.02.2021 13:25 Відповісти
этот так называемый "советник"--КАНДОН чистой воды,интересно кому он жопу будет лизать при улете зеленой власти,именно из-за таких подстилок и рождаются павлики морозовы
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16.02.2021 08:32 Відповісти
Почнемо з простого: руССкіє - це не національність.
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15.02.2021 10:35 Відповісти
Цій новині вже років триста...
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15.02.2021 10:35 Відповісти
Та ты шо арестович ,прям закон архимеда открыл о котором мы раньше не знали
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15.02.2021 10:35 Відповісти
Ну искатели мира в глазах х..ла точно не знали
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15.02.2021 11:26 Відповісти
При всій неоднозначності фігуранта, аналіз ситуації він дав коротко і зрозумілою мовою Мета доктрини "русского мира" - знищення України і створення на її місці кількох "російських національних держав", - Арестович - Цензор.НЕТ 341
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16.02.2021 09:24 Відповісти
Люська, зачем всю воду в кране выпила?
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15.02.2021 10:35 Відповісти
Если в кране нет водьі...
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15.02.2021 10:42 Відповісти
В Криму нема води. До ТОГО - була.
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15.02.2021 11:42 Відповісти
Єслі в КрИмє нєт вади...
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15.02.2021 12:01 Відповісти
По словам Арестовича, выполнить условия России невозможно.Им нужны две раны в нашем боку, куда можно вставить пальцы и управлять нашим движением. Источник: https://censor.net/ru/n3247931

следует ли это понимать как то, что наконец-то Арестович начал медленно въезжать в то, что и так давно было сказано и понятно в виде выводов 2014-15 гг.?
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15.02.2021 10:36 Відповісти
Так он про это в своих блогах с самого 2014 и говорит.
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15.02.2021 10:39 Відповісти
зачем же он сейчас это говорит с выражением "оказывается, докопался до истины"
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15.02.2021 10:41 Відповісти
Он так не говорит
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15.02.2021 11:57 Відповісти
Вот это эксперт! Браво. А ещё земля круглая и небо синее...
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15.02.2021 10:36 Відповісти
Не понял, что за погиб. Скоро будет подвох. Вот истинное лицо двухличия. Браво по другому и быть не могло, ибо подобное притягивает подобное.
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15.02.2021 10:37 Відповісти
Еще один не смог разглядеть "желание мира" в глазах Путина! Этот советник сломался! Несите нового!
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15.02.2021 10:39 Відповісти
Зєлєнскій планами кураторів поділився?
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15.02.2021 10:40 Відповісти
Скорее нескольких кацапских недогосударств, иначе кацапы будут видеть что они одни живут в полном говне😁😁😁
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15.02.2021 10:40 Відповісти
малоросских, и хахлацких, и новоросских, и русинских и даже казацких
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15.02.2021 11:01 Відповісти
Ти ба, новітня баба Ванга.
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15.02.2021 10:40 Відповісти
устами цього інфільтранта нам оголошено:
"укри, здавайтеся! прийдіть до нас і станьте нами!..
а то ззаду китайщина напирає, а з боків азія кругом бігом..."
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15.02.2021 10:42 Відповісти
+ ще й НАТО по макитрі настучить...
укри спокійно відповідають "ваші проблеми"
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15.02.2021 11:01 Відповісти
Свята́я Русь - в русском фольклоре, поэзии, просторечии и красноречии[1][2][3][4] понятие, имеющее двойственное значение: русская земля, избранная Богом для спасения и просвещенная христианской верой, и метафизическое пространство, союз православных христиан с центром в Иерусалиме
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15.02.2021 10:43 Відповісти
Славяне это генетические рабы и это исторический факт , а рабам нужен царь и кнут , вот ***** и стало им !
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15.02.2021 10:54 Відповісти
Таки slave.
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15.02.2021 11:29 Відповісти
Славян много и не все генетические рабы.
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15.02.2021 16:43 Відповісти
Поляки? Чехи? Хорваты?
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15.02.2021 22:50 Відповісти
Обострение на Донбассе неизбежно произойдет. Такое мнение советник украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта Алексей Арестович выразил 14 февраля в эфире телеканала "Украина 24".

"Я считаю, что оно не просто возможно, оно практически неизбежно рано или поздно. Кремль не оставит попыток продавить нас силой. Я не берусь назвать точную дату, хотя есть признаки, что может быть этой весной, ближе к лету", - сказал он.

Советник связал ситуацию на Донбассе с деятельностью команды президента Украины Владимира Зеленского.

"Помните, как все начиналось? Были голоса, что президент и его команда сдадут все Кремлю. Прошло полтора года, не сдали ничего... Я на 100% уверен, что Россия готовит какой-то нехороший сюрприз и это в том или ином варианте обернется обострением на фронте. Сценариев много, начиная с того, что они интенсифицируют воздействие, чтобы были погибшие и нестойкая часть общества начинала давить на руководство", - объяснил Арестович.
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15.02.2021 10:44 Відповісти
..были голоса, что советник арестович своей контрпропагандой заведет кремль в тупик...
а теперь голосом арестовича озвучено - это кремль завел в тупик...
т.е. он не справился, а лишь затянул время...получается, в пользу кремля
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15.02.2021 11:07 Відповісти
та ты шо
серьезно?
а мы то и не знали.
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15.02.2021 10:45 Відповісти
Зачем постить старое от обновленного аферистовича? Новостей мало,что бы заполнить ленту?
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15.02.2021 10:48 Відповісти
Хочеш миру - готуйся до війни. Кацапи були , є і будуть нашими ворогами на генетичному рівні. Це потрібно сприймати спокійно, як пори року і бути готовим до війни постійно. Свої бажання кацапи можуть засунуть собі в любий отвір, а нам потрібно добиватися щоб на їх місцях проживання був голий степ.
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15.02.2021 10:49 Відповісти
Доктрина там одна оставаться у власти вечно , для этого ***** надо из всех соседей сделать врагов и для своей спившейся биомассы он будет их спасать ! Но вот незадача молодежь на рашке уже не так бухает и умеет пользоваться интернетом, так что сильно зашаталось внутри страны !
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15.02.2021 10:51 Відповісти
А що хочеш ти?
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15.02.2021 10:52 Відповісти
Все это известно со времен Екатерины, а может и раньше. Но и сейчас, находясь в 21в., не все это понимают. Россия без Украины - ничто, даже с ЯО. А потому они от нас не отвяжутся ни при каких обстоятельствах. Вывод: подписывай договора, крутись как хочешь, но сделай так, чтобы эти попытки провалились. Что делают зеленые идиоты? Все наоборот. Делают так, чтобы эти попытки удались, при этом впадая в конвульсии от приступов патриотизма и ненависти к тортам Рошен. Ну и...? Зебобы, чего добились? Только мозоли на глазах протерли, да бюджет растащили.
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15.02.2021 10:52 Відповісти
Короче. Не знают они что делать. План Б у них капитуляция...
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15.02.2021 10:53 Відповісти
Капитуляция это План A у них, а План Б это - бросить все на призволяще...
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15.02.2021 11:04 Відповісти
Понятно . почему каждые полгода Зелень на Восток мотается. Сто пудов запасной аэродром готовит. У Путлера своих шутов хватает - вся госдура и десятки телеканалов Мета доктрини "русского мира" - знищення України і створення на її місці кількох "російських національних держав", - Арестович - Цензор.НЕТ 5964
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15.02.2021 11:10 Відповісти
... план А не дает реализовать народ Украины
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15.02.2021 11:05 Відповісти
Уничтожение Украины это понятно. А какие национальные государства на ее территории?. Если долбасяне и лугандонцы это национальность, тогда да "национальные государства" Мета доктрини "русского мира" - знищення України і створення на її місці кількох "російських національних держав", - Арестович - Цензор.НЕТ 7369
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15.02.2021 11:13 Відповісти
реальный пример, это то что они сделали из Черкесии,--- Адигею, Кабардино-Балкарию, Корачаево-Черкесию, а так же Ставропольский край, такой же формат ждёт Украину!!!!!
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15.02.2021 18:52 Відповісти
Мета доктрини "русского мира" - знищення України і створення на її місці кількох "російських національних держав", - Арестович - Цензор.НЕТ 9884 Мета доктрини "русского мира" - знищення України і створення на її місці кількох "російських національних держав", - Арестович - Цензор.НЕТ 9465
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15.02.2021 11:17 Відповісти
Ну дайте уже ему кожаную соску.
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15.02.2021 23:23 Відповісти
Визовый режим с россией не вводят. Почему? Это всё, что надо знать о войне с ними.
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15.02.2021 11:19 Відповісти
внедрение "формулы Штайнмайера" так, как она была написана, выполнение пункта 9 комплекса Минских мер - это все нереально", - сказал он.

Так бубочка всё это в Париже подписал как руководство к действию! Что-то Люся об этом как-то нигугу. Зиленский ничиво ни сдал, он защитил! Пздц блть.
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15.02.2021 11:19 Відповісти
почему не строится база НАТО вблизи неподконтрольных территорий, ведь ЗЕ вроде недавно подписал указ на использование иностранных войск ?
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15.02.2021 11:20 Відповісти
новость с российского сайта - очередного орка взорвали в ордло.
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15.02.2021 11:24 Відповісти
Какое чудесное превращение управителей Украины в патриотов своей страны. Видимо в фамилии Байден есть что то магическое. Просто наперегонки наши лидеры стали прозревать.Аж противно.
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15.02.2021 11:26 Відповісти
куди його не приткни, він завжди залишиться ідіотом
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15.02.2021 11:26 Відповісти
В Горловке под машиной, в которой находился командир батальона Народной милиции самопровозглашенной ДНР, сработало взрывное устройство, сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на источник. «РИА Новости» также пишет со ссылкой на источник, что на него было совершено покушение. Мужчина жив, он находится в больнице.
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15.02.2021 11:27 Відповісти
Доктрина "русского мира" - бред сумашедшего.
Есть даже придурки, анализирующие текст этого бреда.
Однако, цель у этого есть: Углубить раскол в обществе по языковому принципу.
В бодании украинского с русским "затоптали" венгерский, болгарский ...
Вольготно чувствует себя только идиш.
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15.02.2021 11:29 Відповісти
Как много твоих соседей разговаривают с тобой на идиш?
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15.02.2021 11:32 Відповісти
Вы удивитесь, у меня офис в еврейском квартале рядом с синагогой. Но со мной говорят по-русски.
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16.02.2021 08:45 Відповісти
Як ти так цікаво назвав Геноцид українців в Україні російськомовними боданіє...
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15.02.2021 11:38 Відповісти
Т.е. государство на законодательном уровне запрещает украинский? Мета доктрини "русского мира" - знищення України і створення на її місці кількох "російських національних держав", - Арестович - Цензор.НЕТ 9955
Геноцид осуществляет правящая элита. А ей ближе идиш чем русский.
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15.02.2021 13:02 Відповісти
Так обьясни своим хозяевам, что они бред несут, когда рассказывают про руцкиймир))) Зачем ты нам об этом чешиш??? Нам этот ваш бред уже стоил 14 тыс жизней украинцев...
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15.02.2021 22:58 Відповісти
Почему рабы считают, что у каждого должен быть хозяин?
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16.02.2021 08:46 Відповісти
Так ты случайно, по совпадению, поддерживаешь доктрину, которую величаешь бредовой?)))
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16.02.2021 13:53 Відповісти
Та счас...
👹
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15.02.2021 11:35 Відповісти
Люську арестовича пронесло
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15.02.2021 11:41 Відповісти
Морозить нужно этот конфликт уже давно.Понятно что как бы зебил не прогибался, русня будет выдвигать всё новые и новые хотелки.Замерзшее говно в виде Лугандона вонять будет меньше и пенсии платить не нужно будет.
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15.02.2021 12:37 Відповісти
Рашка согласна на заморозку? С чего вы взяли??
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15.02.2021 22:59 Відповісти
Їхня ціль завжди одна - розкрадання України, руйнація державного устрою руками своїх же виродків при підтримці з москви, а потім руїна, розвал, громадянська війна і поглинання частинами. І обовязково зкручування голів зрадникам та баригам тим, хто грабува власну державу на угоду орді, бо такі агресору не потрібні, вони для них лише інструмент для досягнення свої цілей. А ці тупі упирі "полуботки" і не підозрюють, що вони є розхідним матеріалом і підуть на убой, як і всі.
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15.02.2021 13:04 Відповісти
Товарищ аре...Дрестович - про замыслы террористов мы знаем, про "рану в нашем боку" уже на раз слышали, повторяешся)). Есть че сказать по теме и по делу такого ,чего мы бы не знали)))?
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15.02.2021 13:06 Відповісти
"Нам постоянно приходится объяснять визави, что у нас парламентско-президентская республика и мы не можем просто приказать им (парламенту, то есть)..." Значит, если могли, то приказали бы? Так, что ли?
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15.02.2021 14:02 Відповісти
Украине нужно ОМП...
И доктрина... "Славянского мира"...
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15.02.2021 15:03 Відповісти
такое впечатление, что люся стало не рупором Украины, а рупором продвижения кацапских бредовых идей... он такой "умный" нужен?
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15.02.2021 15:04 Відповісти
Зелени понадобилось всего лишь два года, чтобы это понять?) Турборежим, однако)
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15.02.2021 15:39 Відповісти
Австрія, Німеччина та Швейцарія ніколи не воювали одна з одною в останні 200 років. Данія, Норвегія та Швеція ніколи не воювали одна з одною в останні 200 років. Велика Британія, США, Канада та Австралія ніколи не воювали в останні 200 років. Бельгія, Нідерланди та Франція ніколи не воювали в останні 150 років. Латинська Америка не воювала з Іспанією в останні 150 років. Іспанія не воювала з Італією в останні 150 років. Турція ніколи не воювала з Азербайджаном, а Румунія з Молдовою. Всі перелічені групи незалежних країн розмовляють однаковими (або практично однаковими) мовами одна з іншою. Треба щоб українські історики врешті написали статтю якраз про оці факти, що я перелічив і надрукували за гроші в європейській газеті (на правах реклами, як угодно). Щоб євро-бюргери примірили москальскі маніфести на себе.
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15.02.2021 16:31 Відповісти
Знову нова методичка поступила.
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15.02.2021 18:16 Відповісти
Дуже все правильно сказав. Метою зовнішньої політики України має бути визнання РФ терористичною державою.
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15.02.2021 18:47 Відповісти
реальный пример, это то что они сделали из Черкесии,--- Адигею, Кабардино-Балкарию, Корачаево-Черкесию, а так же Ставропольский край, такой же формат ждёт Украину!!!!!
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15.02.2021 18:50 Відповісти
2014 Кацапстан прирост населения 33 тысячи 688 человек, что
для россии абсолютная ерунда. В цифрах - тысячи: Чечня + 26, Ингушетия + 8,
Дагестан + 4, Бурятия + 6, Кабардино-Балкария + 6, Татарстан + 6. Но есть и убыль. В цифрах - тысячи: Псковская -5, Тульская
-11, Тверская -9, Тамбовская -7, Новгородская -4, Ленинградская область -10. Только по Центральному федеральному округу чистая убыль населения
- 85 тысяч человек русских. А в Северо-Кавказском федеральном округе количество россиян
увеличилось + 90 тысяч человек.

Такая же ситуация по Приволжскому, Северо-Западному округам.
И так далее.
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15.02.2021 22:02 Відповісти
Арестович оказался Абдристовичем по причине нарцисизма, эгоизма и непомерной гордости.
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15.02.2021 22:51 Відповісти
Ты думал, он освободит Донецк, а он не смог?
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16.02.2021 08:46 Відповісти
Я не думал шо он тупо саморекламный персонаж мастырящий лыжи в политику издавая ртом всякие звуки, я ошибался
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16.02.2021 16:13 Відповісти
Не понял, а где клоун, который мне два дня назад рассказывал, что всехотятмира?)
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15.02.2021 23:12 Відповісти
Люська-дешевка заявила: "На Донбассе и дальше будут гибнуть наши военные, и с этим нам ДОЛГО ЖИТЬ. Долго жить будет она, а умирать будут украинские военные. В 34-й разведвыход эта проблядь уже не хочет?
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15.02.2021 23:22 Відповісти
ой яке співпадіння! І Україна хоче розвалу московії і утворення на її території багатьох незалежних держав. Це ж треба так співпало....

Ну що ж? Україну кацапія успішно розвалила в 2014-ому, тому тепер їх черга розвалюватись на "держави"!
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16.02.2021 03:50 Відповісти
неприятно смотреть эту люду по телевизору... жаль, что он так и не смог выучить украинский язык... ну руская тупость - она везде и есть руская тупость... тупее кацапов людей нет... проживая десятки лет в другой стране не выучить язык страны пребывания - для этого нужна особая тупость... руская...
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16.02.2021 07:18 Відповісти
ты тоже украинский не знаешь, судя по всему. тупой кацап?
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16.02.2021 08:48 Відповісти
Dmytro Zagashev - тупой ты наш, прикидывающийся украинцем - не путай йух с пальцем... для такого поцреота як ти - ти довбодятел, який нагадує вовку-сіфілітіка та кравчука - прийшли до влади, а далі ні ідеї для об'єднання (не бла-бла, а економічної), ні конкретних справ, крім розпродажу України... а, ще можете пару-трійку годин п*здІть, а потім 8 годин пИ*дить у держави або відмивати партійно-комсомольські гроші...
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16.02.2021 10:12 Відповісти
я украинцем и не прикидывался никогда.
категоричность твоих суждений выдает в тебе мудака.
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16.02.2021 10:35 Відповісти
 
 