"ЄС" вимагає повернути підрозділи ЗСУ на позиції, які були до розведення військ, - Порошенко. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
"Європейська Солідарність" вимагає повернути підрозділи Збройних Сил України на позиції, з яких вони були відведені в процесі так званого "розведення сил".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив лідер політсили і п'ятий президент України Петро Порошенко.
Лідер "ЄС" також наголосив, що право відкривати вогонь має бути передано керівникам підрозділів, а контрснайперські групи повинні негайно повернутися на лінію зіткнення.
"Наші депутати вчора повернулися з лінії зіткнення. Вони шоковані тим, що нашим воїнам в'яжуть руки штрафами за вогонь на російські провокації. Ми звертаємося з проханням в День уряду запросити Міністра оборони для того, щоб він відзвітував, скільки і на яку суму оштрафовані наші воїни за те, що вони захищають нашу землю", - сказав лідер Порошенко.
"Президент інформував суспільство про 200 днів тиші, створюючи міраж близького миру. Зараз влада визнала, що перемир'я - фікція. Насправді йде війна, гинуть наші воїни. Тільки з початку року загинули 13 бійців", - зазначив п'ятий президент.
За словами Порошенка, "ЄС" вимагає повернути підрозділи на позиції, на яких вони були до розведення протягом року. Так само повернути на лінію зіткнення контрснайперські підрозділи.
"Я закликаю всіх об'єднатися і прийняти необхідні зміни до бюджету, включаючи збільшення грошового забезпечення військовослужбовцям. Воно в останній раз забезпечувалося два роки тому. Армії потрібно забезпечити гідне фінансування", - додав лідер "ЄС".
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Це не при свинорилому та його сектантах ригоанали підняли голову та пішли в наступ? заткнись з своїм бездарем пєцьом. навіть гівноканали не могло закрити.
Де там порох? там гівно в порохівницях
Чи не було цього при "побожному-сектантові"? понабирали всякий сбрід-сектантів, а потім ліплять - ВІРА.
Яка віра в кого ? свиночолий сатанист походу.
Слабо чётко осознать, что после Бени с Зелей, вообще никаких приемлемых позиций не будет?
И выработать внятную программу "ЕС" на период смуты и разрухи.
А то, начинает мерцать подозрение, шо: чем хуже -- тем лучше.
...кровавые бульдозеры не снятся? *)
а срана шмаркля в цей час грiється на сонцi...це вкотре вже вiслюк вiдпочиває?
та ще й за державний рахунок...
На фабрике "Рошен" произошла аварийная разгерметизация чана с гавнищем, повлёкшая массированный выброс в окружающую среду ароматизированных гавнищем сверхбольших леденцов "Рошен" на палочках.
Неконтролируемое массовое сосание порохоботами вышеупомянутых леденцов с вкусом гавнища "Рошен" в свою очередь привело к чрезмерной агрессивной СПАМ-активности упоротих порохоботов.
Якщо в Google-перекладач на сербській мові ввести слово "ПОРОШЕНКИ" то переклад як на українську, та і на російську мови буде однаковим - "ПОРОСЯТА".