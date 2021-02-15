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Кіпіані (39) Медведчук (1323) Стус (73) суд (8037)

Син Стуса зайняв позицію "за Медведчука". Він складна людина і це його вибір, - Кіпіані про суд щодо заборони книги про Стуса за позовом Медведчука. ВІДЕО

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Син Василя Стуса Дмитро став на бік кума Путіна Віктора Медведчука в судовому процесі щодо заборони книги Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на 5 канал, про це Кіпіані розповів у програмі "Рандеву з Яніною Соколовою".

"Дмитро зайняв позицію "за Медведчука". Я не знаю чому. Дмитро знав про цю книгу. Він дав дозвіл на використання в цій книзі тексту з "таборового зошита". Коли книга вийшла, я йому її подарував. Через кілька днів він мені сказав, що з дечим він не зовсім згоден, але книга дуже хороша... Через півтора року він дав інтерв'ю медведчуківським медіа і сказав, що це політиканство, книга написана під вибори і, взагалі, навіщо чіпати Медведчука і скільки років минуло... він складна людина і це його вибір", - сказав Кіпіані.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Суд переніс на 19 лютого розгляд апеляції на заборону книги про Стуса за позовом Медведчука
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Топ коментарі
+47
ЭТО не сын СТУСА,а ПОДОНОК,который преклоняется мертвенчука деньгам
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15.02.2021 13:50
+44
Природа дійсно відпочиває на дітях. Чорновіл, Стус, Бердник...
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15.02.2021 13:25
+39
Ничего в нем сложного нет. Обычный бабуин из стада приматов семейства "какаяразница".
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15.02.2021 13:24
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Складні люди за хороші гроші можуть ставати простішими.
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16.02.2021 10:38 Відповісти
Давайте подивимось з іншого боку: скажімо, син Стуса виступив проти Медведчука.
Його звільняють з роботи, він лишається без засобів до існування.
Де українська спільнота зі своїм банком (касою взаємодопомоги), щоб підтримати
на такий випадок ? Де адвокати? Лікарі? Де охорона ?
Починати треба з цього - йому нема де шукати підтримки.
Українці не мають консолідуючого центру - в Канаді є діаспора, в Америці діаспора,
де всі знають можливсті одне одного, де є власні кошти, а в Україні охорони не мав навіть Чорновіл, тому його так легко вбили. "Рух" аж кишів тими, хто ненавидів Україну, і хто доносив про кожний крок Чорновола "куда надо". І тепер ми без лідера, якому можна вірити, а замовники вбивства мають і охорону, і юридичний захист, і нескінченні кошти - між іншим, з нашої кишені.
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16.02.2021 11:21 Відповісти
Я думаю, что Дмитрий просто честный человек. Он не в курсе тех событий 1972, 1980 гг. Он тогда был ребенком. А придумывать что-то и лить напраслину на кого бы то ни было, включая Медведчука, он не хочет. Тем более в пользу тех, кто на памяти его отца хочет набрать политических бонусов.
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16.02.2021 20:21 Відповісти
Ой-ой-ой, бідний-бідний, несправедливо ображений ведмудчук.
І адвокатський кодекс честі він не порушував, і путлеру він не кум, і на державній власності України він не заробляє, і на ворогів України, що прагнуть її знищити, він не працює, і канали ведмудчука відключили не справедливо, і син Стуса живе на безлюдному острові і нічого про агресію рф проти України ніколи не чув...
Я все правильно зрозумів?
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16.02.2021 23:12 Відповісти
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