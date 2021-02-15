Син Стуса зайняв позицію "за Медведчука". Він складна людина і це його вибір, - Кіпіані про суд щодо заборони книги про Стуса за позовом Медведчука. ВІДЕО

Син Василя Стуса Дмитро став на бік кума Путіна Віктора Медведчука в судовому процесі щодо заборони книги Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на 5 канал, про це Кіпіані розповів у програмі "Рандеву з Яніною Соколовою".

"Дмитро зайняв позицію "за Медведчука". Я не знаю чому. Дмитро знав про цю книгу. Він дав дозвіл на використання в цій книзі тексту з "таборового зошита". Коли книга вийшла, я йому її подарував. Через кілька днів він мені сказав, що з дечим він не зовсім згоден, але книга дуже хороша... Через півтора року він дав інтерв'ю медведчуківським медіа і сказав, що це політиканство, книга написана під вибори і, взагалі, навіщо чіпати Медведчука і скільки років минуло... він складна людина і це його вибір", - сказав Кіпіані.

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