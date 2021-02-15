Кабмін не збирається виконувати умови "зеленого" меморандуму та шантажує інвесторів, - Тинний. ВIДЕО

Кабінет Міністрів України порушує умови підписаного меморандуму з інвесторами у зелену енергетику та не збирається його виконувати в подальшому, що є шантажем інвесторів з боку влади.

Про це в ефірі каналу "Україна 24" заявив співзасновник Української асоціації відновлюваної енергетики Ігор Тинний.

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Він нагадав, що в липні 2020 року уряд взяв на себе зобов’язання не створювати нових заборгованостей, починаючи з серпня, виплатити 40% боргів в минулому році і по 15% у кожному кварталі поточного 2021 року.

"Насправді жодне з цих зобов’язань урядом не виконано. По-перше, вони не досягли стовідсоткового рівня оплат за поточну енергію, попри знижені зелені тарифи. Надурили нас, інвесторів, щоб ми не судилися за кордоном, бо обіцяли стабільність на ринку", - підкреслив Тинний.

За його словами, заборгованість не погашалася вчасно і натомість створювалися нові борги. "Оплачували не 100% енергії, а умовно дві третини, 60-65%. І графік погашення старих заборгованостей також повністю скривається", - додав Тинний.

Також віз зазначив, що зараз відбувається прямий шантаж з боку державного підприємства "Гарантований покупець" щодо дискримінаційних розрахунків перед виробниками "зеленої" енергії.

"Ми звертаємося зараз із заявами про зловживанням монопольним становищем і до правоохоронних органів за статтею шантаж, оскільки заборгованість гравцям відновлюваної енергетики прямо зараз погашують виключно тим, хто не судиться з державою. Тобто, якщо ваші права були порушені, прямо чітко в договорі вказано, що є такі-то зобов’язання, і ви звертаєтеся до суду за шантаж, відповідно кажуть: відкличте свої позови, змиріться зі збитками, тоді, можливо, ми вам погасимо заборгованість, яка утворена понад рік тому. Я думаю, що всім шантажистам колись світить в’язниця", - підпреслив співзасновник УАВЕ.

Нагадаємо, підприємства відновлюваної енергетики подають позови про невиконання державою своїх обов'язків по оплаті за вироблену "зелену" електроенергію і крім "Державного покупця" суди почали залучати в якості відповідача також Кабінет міністрів України, як сторону, яка підписувала меморандум з інвесторами в выдновлювану енергетику. При цьому Європейський парламент стурбований невиконанням Кабінетом міністрів України зобов'язань з погашення заборгованості перед виробниками електроенергії з відновлюваних джерел енергії. Інвестори очікували, що держава виконає свої зобов'язання і своєчасно погасить 40% "старого" боргу (9 млрд грн) до кінця 2020 року, однак цього не відбулося. Станом на середину лютого виплачено лише 3 мільярди гривень "старого" боргу. Окрім того, інвестори на бачать жодних рішень Кабміну щодо виплати решти боргів в обсязі 13,4 млрд грн протягом цього року.