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енергетика (1649) Тинний Ігор (34)

Кабмін не збирається виконувати умови "зеленого" меморандуму та шантажує інвесторів, - Тинний. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Економіка

Кабінет Міністрів України порушує умови підписаного меморандуму з інвесторами у зелену енергетику та не збирається його виконувати в подальшому, що є шантажем інвесторів з боку влади.

Про це в ефірі каналу "Україна 24" заявив співзасновник Української асоціації відновлюваної енергетики Ігор Тинний.

Він нагадав, що в липні 2020 року уряд взяв на себе зобов’язання не створювати нових заборгованостей, починаючи з серпня, виплатити 40% боргів в минулому році і по 15% у кожному кварталі поточного 2021 року.

"Насправді жодне з цих зобов’язань урядом не виконано. По-перше, вони не досягли стовідсоткового рівня оплат за поточну енергію, попри знижені зелені тарифи. Надурили нас, інвесторів, щоб ми не судилися за кордоном, бо обіцяли стабільність на ринку", - підкреслив Тинний.

За його словами, заборгованість не погашалася вчасно і натомість створювалися нові борги. "Оплачували не 100% енергії, а умовно дві третини, 60-65%. І графік погашення старих заборгованостей також повністю скривається", - додав Тинний.

Також віз зазначив, що зараз відбувається прямий шантаж з боку державного підприємства "Гарантований покупець" щодо дискримінаційних розрахунків перед виробниками "зеленої" енергії.

"Ми звертаємося зараз із заявами про зловживанням монопольним становищем і до правоохоронних органів за статтею шантаж, оскільки заборгованість гравцям відновлюваної енергетики прямо зараз погашують виключно тим, хто не судиться з державою. Тобто, якщо ваші права були порушені, прямо чітко в договорі вказано, що є такі-то зобов’язання, і ви звертаєтеся до суду за шантаж, відповідно кажуть: відкличте свої позови, змиріться зі збитками, тоді, можливо, ми вам погасимо заборгованість, яка утворена понад рік тому. Я думаю, що всім шантажистам колись світить в’язниця", - підпреслив співзасновник УАВЕ.

Нагадаємо, підприємства відновлюваної енергетики подають позови про невиконання державою своїх обов'язків по оплаті за вироблену "зелену" електроенергію і крім "Державного покупця" суди почали залучати в якості відповідача також Кабінет міністрів України, як сторону, яка підписувала меморандум з інвесторами в выдновлювану енергетику. При цьому Європейський парламент стурбований невиконанням Кабінетом міністрів України зобов'язань з погашення заборгованості перед виробниками електроенергії з відновлюваних джерел енергії. Інвестори очікували, що держава виконає свої зобов'язання і своєчасно погасить 40% "старого" боргу (9 млрд грн) до кінця 2020 року, однак цього не відбулося. Станом на середину лютого виплачено лише 3 мільярди гривень "старого" боргу. Окрім того, інвестори на бачать жодних рішень Кабміну щодо виплати решти боргів в обсязі 13,4 млрд грн протягом цього року.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
и тут я с кабмином согласен... застроили, понимаешь, на кредитные деньги гектары арендных сельхозземель под грабительские тарифы т.н. зеленой энергетики и надеялись вечно качать бабло с украинцев)... снизьте аппетиты
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15.02.2021 14:04
+2
А бубачка в Еміратах розпинається щоб інвестували бабло в Україну. Розведуть як лохів. Кабмин не собирается выполнять условия "зеленого" меморандума и шантажирует инвесторов, - Тынный - Цензор.НЕТ 8154
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15.02.2021 14:12
+2
Бутусов подає інфу, в ви думай те.
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15.02.2021 14:13
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и тут я с кабмином согласен... застроили, понимаешь, на кредитные деньги гектары арендных сельхозземель под грабительские тарифы т.н. зеленой энергетики и надеялись вечно качать бабло с украинцев)... снизьте аппетиты
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15.02.2021 14:04 Відповісти
100% - купим лучше у расиюшки ту електрику.
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15.02.2021 14:19 Відповісти
У зеленых ее купить нельзя за любые деньги, в темноте солнечные батареи не работают.
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15.02.2021 15:31 Відповісти
Государство отказывается от своих обязательств.

Кабмин не собирается выполнять условия "зеленого" меморандума и шантажирует инвесторов, - Тынный - Цензор.НЕТ 3967
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15.02.2021 14:06 Відповісти
меморандум? где-то я уже слышал это слово! аааааа!!!! этот тот, которым наши "гаранты" по очереди вытерли жопу и предложили и нам это же сделать. и как-то прозрачно намекнули, что никто ничего не гарантировал - нам просто обещали.
поэтому, следуя "международной практике" этот "зеленый" меморандум можно повесить в сортир на гвоздь. никто никому ничего не гарантировал!
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15.02.2021 15:05 Відповісти
На самом деле, место на гвоздике всей этой зеленой моношобле, вместе с потерпевшим вiслюклм.
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15.02.2021 15:08 Відповісти
одно другого не отменяет
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15.02.2021 15:35 Відповісти
Сколько же Бутусов вложил в это денег? Каждый день тема раздувается.
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15.02.2021 14:09 Відповісти
Бутусов подає інфу, в ви думай те.
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15.02.2021 14:13 Відповісти
на правах рекламы, у зеленых денег много, тарифы позволяют
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15.02.2021 15:32 Відповісти
А бубачка в Еміратах розпинається щоб інвестували бабло в Україну. Розведуть як лохів. Кабмин не собирается выполнять условия "зеленого" меморандума и шантажирует инвесторов, - Тынный - Цензор.НЕТ 8154
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15.02.2021 14:12 Відповісти
С таким же успехом он мог это говорить и в Киеве, сидя на унитазе.При сссре евреев старались не допускать к власти. Оказывается в ЦК сидели умные люди.
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15.02.2021 14:43 Відповісти
Если инвестором из Эмирата будет Ренат, то снова могут развести.
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15.02.2021 15:03 Відповісти
Кабмин не собирается выполнять условия "зеленого" меморандума/ Правильно. Суды разрешили ДТЭК Ахметова не платить "Укрэнерго" более 1 миллиарда. 05.10.20 ./Организованная "слугой народа (Коломойского) " Герусом схема с трейдерами довела энергетику до дефицита в 50 млрд грн./ Коломойский использует "Центрэнерго" в ущерб государству - Корольчук/ Пусть Коломойский с Ахметовым возместят наворованное. Хватит зелёным инвесторам и ещё останется.
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15.02.2021 14:54 Відповісти
Знижений тариф?
трохи.
Кабмін не збирається виконувати умови "зеленого" меморандуму та шантажує інвесторів, - Тинний - Цензор.НЕТ 8869
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15.02.2021 15:07 Відповісти
В Україні Зелений тариф був прийнятий в 2009 році і діє до 2030 р.https://sun-energy.com.ua/ses-zelenyi-taryf

П..ЄЦ.
Кабмін не збирається виконувати умови "зеленого" меморандуму та шантажує інвесторів, - Тинний - Цензор.НЕТ 3032
 16.4євроцентів за 1 кВт/годТариф на електроенергію для приватних сонячних електростанцій з1.01.2020 року.
14.6євроцентів за 1 кВт/годТариф на електроенергію для приватних сонячних електростанцій з1.01.2025 року.
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15.02.2021 15:19 Відповісти
Ничего они выполнить не могут в принципе, Шмыгалю Ахметова обидеть, это укусить руку дающую, МВФ денег не даст, бюджет на 2021 год принят с огромным дефицитом, который нечем покрывать, всё держится на пирамиде ОВГЗ, которая рухнет, если и дальше идти этим тупиковым путём. Сложились все условия для глубочайшего экономического и политического кризиса, о котором говорили здравомыслящие ещё во время выборов 2019 года, власть контролируемая олигархами не может ограничить аппетиты последних, те не платят налоги и упорно продолжают тянуть из дырявого бюджета (они по другому не могут существовать), а инфантильное население орёт "Жрать давай и тарифы снижай! Мы нашего Бубу для этого и выбирали." Боюсь что простого выхода из такой ситуации не существует, а учитываю агрессию РФ, выживание Украины как государства под большой угрозой.
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15.02.2021 15:07 Відповісти
співзасновник Української асоціації відновлюваної енергетики Ігор Тинний.
та пішов він на..уй... !
Джерело: https://censor.net/ua/v3247992
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15.02.2021 15:08 Відповісти
Влітку зелені потужності, побудовані на Півдні України, де немає споживачів, генерують "в повітря". Дозволи на будівництво потужностей в регіонах, де немає попиту, надавало НКРЕКП там, хто правильно заходив. Тариф встановлювався при янику ще під Клюєва і Сашку Стоматолога. А тепер "зелені генератори" фактично шантажують енергоринок. Чому генерація вашої електроенергії падає взимку, коли потреби зростають. будуйте акумулюючі станції.
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15.02.2021 15:23 Відповісти
все верно, только еще при Ющенко, в 2008г. Если генерировать там где нужна и когда нужна, ничего и не сгенерируешь с ВИЭ.
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15.02.2021 15:36 Відповісти
"солнечные" упыри хотят кВт в 10 раз дороже, чем АЭС. не бином Ньютона.
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15.02.2021 22:05 Відповісти
 
 