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акція (1103) Сокол (7) Правий сектор (326) Богачук Олег (1426) Мураєв (130) Богачук Олег1 (58)

Представники патріотичних організацій стверджують, що ходили в гості до Мураєва. Їм ніхто не відкрив, вони пішли. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Активісти організацій "Основа майбутнього", "Правий сектор", "Традиція і порядок" і "Сокіл" відвідали багатоквартирний будинок на Подолі, в якому, за їхніми словами, живе власник проросійського телеканалу "Наш" Євген Мураєв.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Кілька десятків чоловіків прийшли до будинку на вул. Волоській у Києві. Вони зайшли в під'їзд і піднялися до квартири, в якій, за їхніми даними, живе Мураєв. Учасники акції телефонували в загальні двері на поверх, але їм ніхто не відкрив. Вони написали на стіні "Ваш сусід - окупант" і пішли.

Біля під'їзду учасники акції в мегафон звернулися до мешканців будинку. Вони розповіли, чому вирішили провести цю акцію.

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"Коли ми ловили (Мураєва. - ред.) під каналом ("Наш". - ред.), він боявся виходити, надсилав поліцію. Ну, ми прийшли вже без поліції. Все одно, начебто, не вийшов", - сказав активіст.

"Вдома нам ніхто в нього не відкрив. Але знайте, що поруч із вами живе московська шкура, яка за немиті ФСБ-шні гроші купила тут майно і продовжує нести бруд в ефірі України", - додав він.

Ніхто із сусідів не вийшов до учасників акції і не виглянув із вікон.

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Вони запалили фаєри і скандували "Мураєв, вали в Москву" і "Закрийте рупор ФСБ", а потім розійшлися.

Представники патріотичних організацій стверджують, що ходили в гості до Мураєва. Їм ніхто не відкрив, вони пішли 01
Представники патріотичних організацій стверджують, що ходили в гості до Мураєва. Їм ніхто не відкрив, вони пішли 02
Представники патріотичних організацій стверджують, що ходили в гості до Мураєва. Їм ніхто не відкрив, вони пішли 03
Представники патріотичних організацій стверджують, що ходили в гості до Мураєва. Їм ніхто не відкрив, вони пішли 04
Представники патріотичних організацій стверджують, що ходили в гості до Мураєва. Їм ніхто не відкрив, вони пішли 05
Представники патріотичних організацій стверджують, що ходили в гості до Мураєва. Їм ніхто не відкрив, вони пішли 06
Представники патріотичних організацій стверджують, що ходили в гості до Мураєва. Їм ніхто не відкрив, вони пішли 07
Представники патріотичних організацій стверджують, що ходили в гості до Мураєва. Їм ніхто не відкрив, вони пішли 08
Представники патріотичних організацій стверджують, що ходили в гості до Мураєва. Їм ніхто не відкрив, вони пішли 09
Представники патріотичних організацій стверджують, що ходили в гості до Мураєва. Їм ніхто не відкрив, вони пішли 10
Представники патріотичних організацій стверджують, що ходили в гості до Мураєва. Їм ніхто не відкрив, вони пішли 11
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Топ коментарі
+8
сумнiвно, що ця гнида в окулярах живе в сранiй квартирцi, хiба наiздами...
шукайте гниду в маєтку...
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15.02.2021 17:28
+7
Вы что серьезно думаете мультимиллионер Мураев живет в многоквартирных *бенях?
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15.02.2021 17:02
+7
Попередити....
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15.02.2021 17:11
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Чем-то не тем в дверь стучали.
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15.02.2021 16:59 Відповісти
Чисто пионэры. Представители патриотических организаций утверждают, что ходили в гости к Мураеву. Им никто не открыл, они ушли - Цензор.НЕТ 791
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15.02.2021 16:59 Відповісти
"Им никто не открыл, они ушли."А мог бы и нах р послать.
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15.02.2021 22:29 Відповісти
по визову за передплатою
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15.02.2021 17:00 Відповісти
Ходили в гости и им никто не открыл и они ушли? А на колени становились? Идите еще на колени станьте... Дебилы бл****
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15.02.2021 17:00 Відповісти
Та то - таке! Ось якби пеціни "бойові пітухи" з цензора сходили до цієї ГНИДИ, він би в вікно сигонув. Ластівкою! Ну приблизно - як чечетов.
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15.02.2021 19:39 Відповісти
а обувь снимали?
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15.02.2021 17:01 Відповісти
Вы что серьезно думаете мультимиллионер Мураев живет в многоквартирных *бенях?
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15.02.2021 17:02 Відповісти
он зиц-председатель а не мультимиллинер Представители патриотических организаций утверждают, что ходили в гости к Мураеву. Им никто не открыл, они ушли - Цензор.НЕТ 1332
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15.02.2021 17:48 Відповісти
Он питар.ст, а не майонез !
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15.02.2021 18:37 Відповісти
Бандиты терроризируют многоквартирный дом! Куда смотрит полиция?
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15.02.2021 17:04 Відповісти
Сиди молча и не высовывайся!
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15.02.2021 17:09 Відповісти
Цветы в полицию отнёс?
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15.02.2021 18:11 Відповісти
По себе людей не судят.
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15.02.2021 18:31 Відповісти
Не ссорься с зеркалом х.йлабот ! ))
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15.02.2021 18:45 Відповісти
этат кавалёф видима из тех кто считает пениса душылина - палитиком а украинских патриотов - бандитами?
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15.02.2021 17:21 Відповісти
С каких пор проплаченные демонсранты стали украинскими патриотами?
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15.02.2021 18:34 Відповісти
Проплаченный вжопучленец, твайо места возле паРаши !!! ))
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15.02.2021 18:43 Відповісти
А твоё прямо в НЕЙ!
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15.02.2021 19:07 Відповісти
нада и тебя кавалёф -дишовка ты рыговская - праплатить, шоб ты не заванялся, бо шото ты на диване завалялся
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15.02.2021 20:34 Відповісти
Ціль візиту? Попросити ворога припинити російську пропаганду? Представители патриотических организаций утверждают, что ходили в гости к Мураеву. Им никто не открыл, они ушли - Цензор.НЕТ 5340
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15.02.2021 17:05 Відповісти
Попередити....
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15.02.2021 17:11 Відповісти
Мураев наверное не кирпичами какао а шлакоблока и))
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15.02.2021 17:11 Відповісти
а то точно загальні двері?
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15.02.2021 17:12 Відповісти
Много совершенно бессмысленных и ненужных действий. Пришли-дверь не открыли- ушли. Круто. Банальное отвлечение внимание и выпуск пара. Вместо того, чтобы решать реальные проблемы. А это олигархат. В первую очередь. Но туда ходить стремно. Но без решения этой проблемы, нет никакого значения, что происходит на фронте. Потому как олигархат - это средство России убивать Украину изнутри. И танки с телеканалом "наш" не нужны.
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15.02.2021 17:16 Відповісти
Как-то несерьёзно. А уж стены расписывать это на уровне "здесь был Вася"
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15.02.2021 17:19 Відповісти
ребята правильные конечно и не нам с диванов смеяться над ними, НО Бандера наверное смеялся бы.. Представители патриотических организаций утверждают, что ходили в гости к Мураеву. Им никто не открыл, они ушли - Цензор.НЕТ 5865

К даче Штирлица подъехала машина.
Из нее вышел Мюллер в сопро- вождении взвода гестаповцев. Он постучал в дверь.
"Кто вам нужен?"- спросили из-за двери.
"Мне нужен Штирлиц,"- сказал Мюллер.
"А меня нет дома,"- ответил из-за двери Штирлиц. Мюллер выругался, сел в машину и уехал.
Так Штирлиц уже третью неделю водил гестапо за нос.
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15.02.2021 17:21 Відповісти
классика жанра - поразмышляли у парадного подьезда."Кто-то крикнул швейцару: «Гони!
Наш не любит оборванной черни!»
И захлопнулась дверь. Постояв,
Развязали кошли пилигримы,
Но швейцар не пустил, скудной лепты не взяв,
И пошли они, солнцем палимы,
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15.02.2021 17:26 Відповісти
сумнiвно, що ця гнида в окулярах живе в сранiй квартирцi, хiба наiздами...
шукайте гниду в маєтку...
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15.02.2021 17:28 Відповісти
Подумайте,як зараз тим пацанам,що сидять в засніжених окопах...Яких щохвилини може підстрелити російський снайпер...А ці з ксівами ветеранів в кишенях "активісти" розважаються,ганяючи мураєвих та їм подібних...Кому то треба,як не ******* заради картинки на ТБ?..І про всяк випадок нагадаю,що навіть наспіх створена команда Мураєва,якого випердолили з Жопоблоку набрала в Раду більше,ніж вся наша збірна солянка "націоналістів"...Ставлю в скобки,бо справжні ОУНівці не ходили зграями,не пікетували,не репетували хором речовкі,а вирішували проблеми дещо інакше..І - головне - проблему бачили там,де вона дійсно була...
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15.02.2021 18:09 Відповісти
Походу ти - справжній ОУНівець? Ну виріши проблему дещо інакше... У тебе - вийде! І про засніжені окопи. Нині там - наші воїни - живі мішені для кацапської орди. Скажи, що там робити Патріотам, коли їм навіть плюнути в відповідь на обстріли свино-псячих виродків, "наша" влада не дозволяє?
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15.02.2021 20:15 Відповісти
Отчитались ,деньги получили и разошлись.Патриоты -они такие!.Всё гораздо проще.Налоговая и Пенсионый фонд .На ВАШ нет легальных зарплат,нет легальных отчислений в Пенсионный фонд.Подсчитали легальные Доходы и расходы и в СИЗО на долгие года до выяснения.Мошенники чистой воды.Аваков ваньку валяет.Шустера по этой схеме закрывали.
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15.02.2021 18:10 Відповісти
блт и нахера в многоквартирном доме стены разрисовывать?
Представники патріотичних організацій стверджують, що ходили в гості до Мураєва. Їм ніхто не відкрив, вони пішли - Цензор.НЕТ 5626
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15.02.2021 19:31 Відповісти
раньше националисты вырезали врагов Украины, а сейчас...
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15.02.2021 19:32 Відповісти
Дивився,я на запрошенних на канал"наш".І маю запиння до поросят.Чого це кожного дня на будь якій передачі присутні депутати, політологі,експерти від "єс",опзж","сн"і всякої колаборантської наволочі?Якщо ви такі патріоти то чого бігаєте до Мураєва?А не сидите на свойму прямому і експресо?
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15.02.2021 19:40 Відповісти
Та да, первый кто придет к Каломойскому получит пулю в лоб. Но эта пуля будет немного другая, чем та, которую получала Небесная Сотня на баррикадах Майдана.
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15.02.2021 19:48 Відповісти
Главная проблема патриотических организаций телевизор.
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15.02.2021 20:05 Відповісти
МуРлаев исчез?, навсегда, надеюсь.
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16.02.2021 02:58 Відповісти
Постанова. Із уйобками що стіни розмалювали.
Треба переловити цих псевдонаціоналістів.
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16.02.2021 11:21 Відповісти
 
 