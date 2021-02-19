Депутат Київради від "Голосу" Богатов побив стендапера Капицю через мат у виступі. ВIДЕО

Депутата обурило, що інший стендапер, Поліщук, дозволив собі на сцені нецензурну лексику. Богатов спробував прорватися до щитка, щоб відключити виступаючому електрику, але на його шляху став Капиця.

Про побиття Владислав Капиця розповів у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ. Конфлікт стався 14 лютого.

За словами стендапера, він домовився про зустріч у залі кінотеатру "Братислава". Перед виступом "адміністратор Олена" попередила його, що на виставі буде

"депутат, которій помог нам тут, Константин Богатов".

"Стендап почався. Діма Поліщук виступає десь третю хвилину, люди сміються, я стою кайфую, спершись на підвищення біля виходу із залу. Тут бачу, що чолов’ягу, який візуально виділяється за віком, починає щось непокоїти, він рухається туди-сюди і в якийсь момент встає та починає бурмотіти "Прекратить! Что тут? Как такое может біть? Какие матюки? Ану где свет?". А я стою опершись на щиток, який контролює світло в залі", - написав Капиця.

На відео присутня нецензурна лексика

Після цього, за його словами, Богатов підійшов до нього і зажадав зупинити виставу.

"Після цього він б’є мене по обличчю, попутно зачіпаючи телефон, яким я знімав його. Телефон вилітає, відео вимикається, але частина зберігається. Потім я блокую наступний удар, ловлю його та відштовхую. Це буквально сталось за секунд 20", - написав стендапер.

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У коментарях до посту Богатов визнав, що був неправий.

"Влад Капиця, я вибачився в есемесці і запропонував вам принести свої вибачення особисто. Моя реакція на стендап вашого друга була неадекватною, я не був знайомий з цим жанром і так відреагував на нецензурну лексику", - написав він.

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Київський осередок "Голосу" теж приніс Капиці вибачення і заявив, що вважає поведінку Богатова несумісною з цінностями фракції.

"На найближчих зборах фракції Голосу в Київраді і зборах Київської міської територіальної організації партії поведінка пана Богатова отримає належну оцінку, про що партія повідомить окремо", - сказано в її повідомленні.





