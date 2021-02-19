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Депутат Київради від "Голосу" Богатов побив стендапера Капицю через мат у виступі. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події Суспільство

Депутата обурило, що інший стендапер, Поліщук, дозволив собі на сцені нецензурну лексику. Богатов спробував прорватися до щитка, щоб відключити виступаючому електрику, але на його шляху став Капиця.

Про побиття Владислав Капиця розповів у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ. Конфлікт стався 14 лютого.

За словами стендапера, він домовився про зустріч у залі кінотеатру "Братислава". Перед виступом "адміністратор Олена" попередила його, що на виставі буде

"депутат, которій помог нам тут, Константин Богатов".

"Стендап почався. Діма Поліщук виступає десь третю хвилину, люди сміються, я стою кайфую, спершись на підвищення біля виходу із залу. Тут бачу, що чолов’ягу, який візуально виділяється за віком, починає щось непокоїти, він рухається туди-сюди і в якийсь момент встає та починає бурмотіти "Прекратить! Что тут? Как такое может біть? Какие матюки? Ану где свет?". А я стою опершись на щиток, який контролює світло в залі", - написав Капиця.

На відео присутня нецензурна лексика

Після цього, за його словами, Богатов підійшов до нього і зажадав зупинити виставу.

"Після цього він б’є мене по обличчю, попутно зачіпаючи телефон, яким я знімав його.  Телефон вилітає, відео вимикається, але частина зберігається. Потім я блокую наступний удар, ловлю його та відштовхую. Це буквально сталось за секунд 20", - написав стендапер.

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У коментарях до посту Богатов визнав, що був неправий.

"Влад Капиця, я вибачився в есемесці і запропонував вам принести свої вибачення особисто. Моя реакція на стендап вашого друга була неадекватною, я не був знайомий з цим жанром і так відреагував на нецензурну лексику", - написав він.

Депутат Київради від Голосу Богатов побив стендапера Капицю через мат у виступі 01

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Київський осередок "Голосу" теж приніс Капиці вибачення і заявив, що вважає поведінку Богатова несумісною з цінностями фракції.

"На найближчих зборах фракції Голосу в Київраді і зборах Київської міської територіальної організації партії поведінка пана Богатова отримає належну оцінку, про що партія повідомить окремо", - сказано в її повідомленні.

Депутат Київради від Голосу Богатов побив стендапера Капицю через мат у виступі 02

Депутат Київради від Голосу Богатов побив стендапера Капицю через мат у виступі 03
Депутат Київради від Голосу Богатов побив стендапера Капицю через мат у виступі 04
Депутат Київради від Голосу Богатов побив стендапера Капицю через мат у виступі 05
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Топ коментарі
+38
Умным людям на сцене не нужно материться. Они и так понятны, без матов. Идиотов без матов не понять. Но практика показывает, что и с матами их не всегда понимают. Идиоты, в следующий раз, примите во внимание это факт, выпячивая свою дурь со сцены.
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15.02.2021 23:06
+36
депутат, в данном случае, все правильно сделал
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15.02.2021 23:04
+24
Якби у свій час набили Зеленському, може б не ********* сюру.
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15.02.2021 23:32
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Кокс в крові закликав до високої моралі.
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16.02.2021 11:26 Відповісти
Все эти стэндаперы такой же трэш, как и квн-щики. Их т.н. "юмор" туп и примитивен и рассчитан на дегенератов и деградантов.
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16.02.2021 11:41 Відповісти
стендапєри - це глисти Земавпи?
кому, окрім одноклітинних дегенератів, може бути смішним подібний туалетний "гумор"?
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16.02.2021 12:10 Відповісти
Oleg Trotsenko

Boruh Zackelberger

два надактивних (а в реальності пасивних та латентних) захищають в коментарях дефекацію з ротової порожнини, яку фанати лігисміху називають "стендапом"
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16.02.2021 12:17 Відповісти
Современная культура встретилась с современной политикой )
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16.02.2021 15:15 Відповісти
Грустно что в Украине есть люди , которые готовы слушать мат со сцены.... Как будто в обычной жизни не хватет... А потом удивляемся , почему наша молодежь такая тупая. Я полностью на стороне депутата и зря он извинился.
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16.02.2021 16:42 Відповісти
Ты галовы сячы рэнегатам:
І вусатым, і лысым - усім,
Хто культуру расейскага мата
Распаўсюдзіў над краем тваім
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16.02.2021 17:04 Відповісти
Краще матюки ніж мскльскій язик.
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16.02.2021 17:52 Відповісти
матюки це i є москальський єзик


Депутат Київради від "Голосу" Богатов побив стендапера Капицю через мат у виступі - Цензор.НЕТ 6




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16.02.2021 20:36 Відповісти
Підзадрали вже своїм матюччям. Скрізь і всюди! Діти й дорослі!
"В канстітуции нє запрєщєно", холєра... Так і насрати на сцені ніби в "В канстітуции нє запрєщєно"...
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17.02.2021 23:43 Відповісти
Если бы я был отцом этой шмаркли я бы его и не так отхыярив,
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18.02.2021 08:32 Відповісти
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