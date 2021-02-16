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У Росії сплеск демократії - у нас відразу загострення на Донбасі, - "слуга народу" Корнієнко. ВIДЕО

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Загострюючи ситуацію на Донбасі, Росія намагається вирішити свої внутрішні та зовнішні проблеми.

Про це в ефірі телеканалу ICTV заявив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У РФ багато внутрішніх і зовнішніх чинників, з огляду на які вона вчиняє ті чи інші дії на нашій території в Донецькій і Луганській областях. Ми це неодноразово бачили. У них мітинги, черговий сплеск демократії (яку вони не люблять) - у нас знову починають більше стріляти на Донбасі. Або зовнішні чинники. Десь змінився президент, інший контекст у Європі. На це вони теж реагують через нашу територію", - сказав Корнієнко, пояснюючи загострення ситуації в зоні ООС.

Нардеп додав, що в Росії вважають, що чим гірше в Україні, тим краще.

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"Навіщо Росії під боком успішна Україна, яка йде в Європу, має економічне зростання і в якій немає соціальної напруги. Це не дуже хороший приклад для таких режимів, як у РФ", - вважає голова партії СН.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
В России всплеск демократии - у нас сразу обострение на Донбассе, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 7366
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16.02.2021 00:40
+8
Демократія там і близько не стояла.
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16.02.2021 00:31
+8
Всплеск чего???? В России всплеск демократии - у нас сразу обострение на Донбассе, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 7116
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16.02.2021 00:36
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Демократія там і близько не стояла.
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16.02.2021 00:31 Відповісти
это была ирония )))
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16.02.2021 00:46 Відповісти
У Росії сплеск демократії - у нас відразу загострення на Донбасі, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 11
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16.02.2021 14:20 Відповісти
Корниенко - гигант мысли 😂, придурок 🤢🎪
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16.02.2021 01:29 Відповісти
Van-Basten Van-Basten А я пам'ятаю,як його хвалили на Цензорі.Хоча він завжди був балаболом.
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16.02.2021 00:40 Відповісти
Так, визнаю, і Vedana посилання давав на його інтерв'ю. Але не очікував від нього такого.
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16.02.2021 00:43 Відповісти
Vedana => Віданє посилання давав......
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16.02.2021 00:45 Відповісти
Van-Basten Van-Basten А чому ви не очікували? Ви вірили,коли він різну ахінею розповідав? Він розповідав про операції НАТО в Югославії,ніби він їх розробляв.І казав,що там авіація була неефективна.І нам також непотрібна авіація.І це тільки одна маячня.Тому ми і живемо вибачте в лайні.що віримо усіляким балаболам.
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16.02.2021 00:47 Відповісти
Про Югославію, чесно, не слухав. Але коли він став ходити на Politeka Online, то ...... з тих пір він у мене у ігнорі.
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16.02.2021 00:57 Відповісти
Van-Basten Van-Basten Та він про різні конфлікти ніс маячню.
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16.02.2021 00:59 Відповісти
Van-Basten Van-Basten Ведана,це жінка.
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16.02.2021 00:49 Відповісти
"Ведана,це жінка"

Знаю, я в курсі.
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16.02.2021 00:51 Відповісти
Останнє, що я виставляв тут від нього - це його твіт про призначення К. Буданова.

В России всплеск демократии - у нас сразу обострение на Донбассе, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 9243
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16.02.2021 01:04 Відповісти
Всплеск чего???? В России всплеск демократии - у нас сразу обострение на Донбассе, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 7116
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16.02.2021 00:36 Відповісти
В России всплеск демократии - у нас сразу обострение на Донбассе, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 7366
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16.02.2021 00:40 Відповісти
О Боже !! Какой тоже гений этот художник : рукоплескаю
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16.02.2021 08:29 Відповісти
Как обычно у кацарылых: всплеск говна в колонке. Не вникайте...
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16.02.2021 14:46 Відповісти
В ополонке. Существенное уточнение.
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16.02.2021 14:48 Відповісти
А яку ахінею у цьому ефірі ніс люся арестович ....... звіздець повний. В России всплеск демократии - у нас сразу обострение на Донбассе, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 8669
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16.02.2021 00:37 Відповісти
Телек не смотрю уже лет наверное 10 и очень доволен.
Все,что надо усидеть - можно и в сети. Причем оперативно перемотать или выключить В России всплеск демократии - у нас сразу обострение на Донбассе, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 5366
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16.02.2021 00:40 Відповісти
Я на YouTube дивився.
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16.02.2021 00:46 Відповісти
Прикро що на ефірі не знайшлось чоловіка, який би дав цьому подонку по харі. Раніше за такі вчинки офіцерів викликали до барьера...
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16.02.2021 00:42 Відповісти
100%+++++++++
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16.02.2021 00:58 Відповісти
А про Бутусова, і не тільки про нього, яку хрінь він ніс .... В России всплеск демократии - у нас сразу обострение на Донбассе, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 8348
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16.02.2021 01:15 Відповісти
Ну Люся арестовіч впарювала, що весь шум по справі вагнерівців це кацапська муйня, якунібито розповсюджував бутусов та який цим нібито підігрує кацапам.
Головне, що ні слова , ні Люся, ні інші служки не сказали чому до цього часу служки блокують створення ТСК Верховної Ради по зриву операції з вагнерівцями.
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16.02.2021 01:26 Відповісти
та да. Таку "ахінєю", що Ірка Геращенко не могла і рота роззявити у відповідь. Бо правду казав. Тільки очима блимала, а потім як снєжана єгорова заістеріла про сексизм і .....побігла зі студії.
Дивно що цю шикарну перепалку не освітлюють у Бутусова. Бо пецьолюбів мокнули у болюче, а про це на цензорі писати ні-ні У Росії сплеск демократії - у нас відразу загострення на Донбасі, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 2489
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16.02.2021 13:53 Відповісти
"Зачем России под боком успешная Украина"
Для цього ***** і посадовило на табуретку клоуна.
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16.02.2021 00:37 Відповісти
точно *****??? а не 73 проценти "абинепорох"?
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16.02.2021 03:09 Відповісти
Рабинович же анонсировал «Вставай страна огромная ..», судя по обострению имел в виду не Украину точно
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16.02.2021 00:39 Відповісти
там ЛДНРии, точне в Луганске, взорвался газопровод.. пламя метров на 20 высоту..
сепары реально в шоке..
В России всплеск демократии - у нас сразу обострение на Донбассе, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 6814
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16.02.2021 00:39 Відповісти
Нехай погреются
Им все одно газ на холяву
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16.02.2021 00:41 Відповісти
Бабада принял всплески на российской "кафедре философии", за всплески демократии.

В России всплеск демократии - у нас сразу обострение на Донбассе, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 8721
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16.02.2021 00:46 Відповісти
Кирниенко просто глуп
Какая демократия в раше ? Шо за бред ?
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16.02.2021 00:52 Відповісти
Примерно такая же как в Сирии, где сторонников режима уже увозят в концлагерь, т.к. недовольны голодом В России всплеск демократии - у нас сразу обострение на Донбассе, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 9037
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16.02.2021 01:29 Відповісти
Всплеск демократии в засрашке ... Демократия поскользнулась и упала в огромную выгребную яму - рф и при этом был громкий всплеск ...
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16.02.2021 00:53 Відповісти
На всех ресурсах фотографии одних и тех же девочек. Не знаю отображается ли фотка. В Украине очень много заблокированных рос. ресурсов. Из-за этого картинки не всегда видно. Это фотка с РБК.

В России всплеск демократии - у нас сразу обострение на Донбассе, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 987
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16.02.2021 00:57 Відповісти
На одного протестующего 50 журналистов. Такой всплеск.
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16.02.2021 01:03 Відповісти
Щось схоже на професорку Більченко.
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16.02.2021 07:21 Відповісти
нове матюкальне слово: БАБАДАСТ
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16.02.2021 03:10 Відповісти
Де тебе побачу, козломордий, буду спамити.
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16.02.2021 06:55 Відповісти
Поясніть хтось придурку Корнієнку, що в Росії "сплеску демократії" буть не може, за визначенням - там лише "сплеск "бєспрєделу" може буть, коли влада віжки попускає чи нагайку з рук випускає.... Не треба плутать водограй на центральній площі міста з бульканням лайна у громадському туалеті типу "сортір", куди кинули пачку дріжчей...
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16.02.2021 06:50 Відповісти
"дріж чей" В России всплеск демократии - у нас сразу обострение на Донбассе, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 6401
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16.02.2021 06:55 Відповісти
"Каждый судит в меру своей испорченности...". Ну, откуда же кацапу знать, как переводится и пишется на украинском языке слово "дрожжи"... Вам такое в методичках не пишут...
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16.02.2021 06:58 Відповісти
Дріжджі
Дріжджей
Дріжджами
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16.02.2021 08:22 Відповісти
А тобі поняття таке "діалектизми", відоме, кацапський прихвостню? Полтавщина, Київщина, Черкащина говорять "дріжчі"... А почнеш мене "в сраку клювать" застосуванням "діалектизму", так нагадаю, що ви, "бидло лахтинське", коли хочете прикинуться "своїми, "в доску" пацанами", то хизуєтеся тим, що говорите "суржиком". А це гірше, ніж "діалект"... Бо "діалект" - це "особливості вимови слів однієї мови в різних місцевостях та етнічних групах", а "суржик" - суміш російських та українських слів, характерна для зросійщеної групи населення на території України..."
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16.02.2021 08:34 Відповісти
Новий український правопис? У Росії сплеск демократії - у нас відразу загострення на Донбасі, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 3526
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16.02.2021 08:48 Відповісти
Бувать "всплески" в голові, на "молодика", при магнітних бурях, з "бодуна" чи передозах. Але "всплески демократії" це вже занадто, та ще і в Росії.
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16.02.2021 07:18 Відповісти
Звісно Росії треба, щоб в Україні було погано. Але навіщо погано в Україні робить Зє і Ко? Зібрав у владі виключно пройдисвітів, шпигунів, шахраїв і корупціонерів і жене країну в прірву семимильними кроками. Навіть на цьому тлі мародерське правління попередників здається щасливим періодом.
_____________
Зєлю і його корнієнок геть. Дострокові.
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16.02.2021 08:04 Відповісти
так ты Ванятко за них и голосовал...!
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16.02.2021 08:32 Відповісти
Ванька, нагадую - ТИ ЗА НИХ ГОЛОСУВАВ!!!!
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16.02.2021 08:36 Відповісти
А тролям Мародера хвилюватись не треба. Мене банять навіть за одне слово "Юля" в позитивному контексті. Тому їх зусилля не потрібні.
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16.02.2021 09:02 Відповісти
Ванька, а тобі не соромно?
Ти ж, сабака дика, на ютубі собі заникав нік "хтосьтам Мудрий" і намагаєшся виглядати розумною людиною?!
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16.02.2021 10:55 Відповісти
В тебе загострення.
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16.02.2021 09:43 Відповісти
Та яке загострення?
Це хронічне у нього від народження.
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16.02.2021 10:55 Відповісти
"Зачем России под боком успешная Украина которая идет в Европу, имеет экономический рост и в которой нет социального напряжения". Источник: https://censor.net/ru/v3248126
Это точно про Украину? Такое впечатление, что мы с депутатом в разных странах живем.
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16.02.2021 10:03 Відповісти
Що воно взагалі меле?
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16.02.2021 14:36 Відповісти
отберите у него чекушку!
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16.02.2021 15:42 Відповісти
 
 