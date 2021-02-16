У Росії сплеск демократії - у нас відразу загострення на Донбасі, - "слуга народу" Корнієнко. ВIДЕО
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Загострюючи ситуацію на Донбасі, Росія намагається вирішити свої внутрішні та зовнішні проблеми.
Про це в ефірі телеканалу ICTV заявив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, повідомляє Цензор.НЕТ.
"У РФ багато внутрішніх і зовнішніх чинників, з огляду на які вона вчиняє ті чи інші дії на нашій території в Донецькій і Луганській областях. Ми це неодноразово бачили. У них мітинги, черговий сплеск демократії (яку вони не люблять) - у нас знову починають більше стріляти на Донбасі. Або зовнішні чинники. Десь змінився президент, інший контекст у Європі. На це вони теж реагують через нашу територію", - сказав Корнієнко, пояснюючи загострення ситуації в зоні ООС.
Нардеп додав, що в Росії вважають, що чим гірше в Україні, тим краще.
"Навіщо Росії під боком успішна Україна, яка йде в Європу, має економічне зростання і в якій немає соціальної напруги. Це не дуже хороший приклад для таких режимів, як у РФ", - вважає голова партії СН.
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Знаю, я в курсі.
Все,что надо усидеть - можно и в сети. Причем оперативно перемотать или выключить
Головне, що ні слова , ні Люся, ні інші служки не сказали чому до цього часу служки блокують створення ТСК Верховної Ради по зриву операції з вагнерівцями.
Дивно що цю шикарну перепалку не освітлюють у Бутусова. Бо пецьолюбів мокнули у болюче, а про це на цензорі писати ні-ні
Для цього ***** і посадовило на табуретку клоуна.
сепары реально в шоке..
Им все одно газ на холяву
Какая демократия в раше ? Шо за бред ?
Дріжджей
Дріжджами
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Зєлю і його корнієнок геть. Дострокові.
Ти ж, сабака дика, на ютубі собі заникав нік "хтосьтам Мудрий" і намагаєшся виглядати розумною людиною?!
Це хронічне у нього від народження.
Это точно про Украину? Такое впечатление, что мы с депутатом в разных странах живем.