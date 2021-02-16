У Чернівцях 10-річного хлопчика, який помирає від 4 стадії раку, "прийняли" до лав поліції. Це була його мрія. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Хлопчика, який помирає від 4 стадії раку, "прийняли" до лав поліції. Бо бути поліцейським - його мрія. Якій не судилося здійснитися.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила Аліна Боднар, передає Цензор.НЕТ.

"Про історію 10-річного Сашка Андрійчука написала неймовірна Марта Левченко. Це вона відкрила кризовий центр у Чернівцях, де хлопчик проведе свої останні дні з мамою. Додому повернутися після лікарень не могли. Там страждали від батька-тирана і домашнього насилля. Марта прийняла маму з сином у "Місто Добра" , коли ті повернулися з лікарні.

Хлопчика більше лікувати не будуть. Спеціалісти кажуть, що допомогти йому вже не зможуть, тож мучити його хіміями і лікарняними стінами не бачать сенсу. Пухлина мозку з метастазами...

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Марта дуже хотіла здійснити мрію хлопчика: відчути себе поліцейським, яким він мріяв стати, коли виросте... Вона написала історію Сашка у соцмережах, і на неї відреагували сотні поліцейських з усієї країни. За вихідні йому пошили спеціальну іменну форму зі спецжетоном. І вже сьогодні, 15 лютого, майже 80 правоохоронців із Чернівецької та Івано-Франківської областей прийшли у гості до Сашка і зробили йому сюрприз.

Йому подарували форму і жетон, після чого запросили на вулицю. Там усі правоохоронці зустріли його оплесками і провели обряд посвяти до своїх лав. Потім хлопчик обрав авто, на якому здійснив своє перше справжнє патрулювання", - розповіла вона.









