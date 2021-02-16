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У Чернівцях 10-річного хлопчика, який помирає від 4 стадії раку, "прийняли" до лав поліції. Це була його мрія. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відео Цензор.НЕТ Суспільство

Хлопчика, який помирає від 4 стадії раку, "прийняли" до лав поліції. Бо бути поліцейським - його мрія. Якій не судилося здійснитися.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила Аліна Боднар, передає Цензор.НЕТ.

"Про історію 10-річного Сашка Андрійчука написала неймовірна Марта Левченко. Це вона відкрила кризовий центр у Чернівцях, де хлопчик проведе свої останні дні з мамою. Додому повернутися після лікарень не могли. Там страждали від батька-тирана і домашнього насилля. Марта прийняла маму з сином у "Місто Добра" , коли ті повернулися з лікарні.

Хлопчика більше лікувати не будуть. Спеціалісти кажуть, що допомогти йому вже не зможуть, тож мучити його хіміями і лікарняними стінами не бачать сенсу. Пухлина мозку з метастазами...

Читайте на "Цензор.НЕТ": З 1 квітня держава покриватиме витрати на "хімію" та іншу терапію після лікування раку, - Степанов

Марта дуже хотіла здійснити мрію хлопчика: відчути себе поліцейським, яким він мріяв стати, коли виросте... Вона написала історію Сашка у соцмережах, і на неї відреагували сотні поліцейських з усієї країни. За вихідні йому пошили спеціальну іменну форму зі спецжетоном. І вже сьогодні, 15 лютого, майже 80 правоохоронців із Чернівецької та Івано-Франківської областей прийшли у гості до Сашка і зробили йому сюрприз.

Йому подарували форму і жетон, після чого запросили на вулицю. Там усі правоохоронці зустріли його оплесками і провели обряд посвяти до своїх лав. Потім хлопчик обрав авто, на якому здійснив своє перше справжнє патрулювання", - розповіла вона.

У Чернівцях 10-річного хлопчика, який помирає від 4 стадії раку, прийняли до лав поліції. Це була його мрія 01
У Чернівцях 10-річного хлопчика, який помирає від 4 стадії раку, прийняли до лав поліції. Це була його мрія 02
У Чернівцях 10-річного хлопчика, який помирає від 4 стадії раку, прийняли до лав поліції. Це була його мрія 03
У Чернівцях 10-річного хлопчика, який помирає від 4 стадії раку, прийняли до лав поліції. Це була його мрія 04
У Чернівцях 10-річного хлопчика, який помирає від 4 стадії раку, прийняли до лав поліції. Це була його мрія 05

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+42
Те що відрізняє нас від кацапів
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16.02.2021 08:48
+30
Зворушливо.......
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16.02.2021 08:45
+23
мне кажется, он выздоровеет. Где-то была новость, что вот так тоже пацан умирал и мечтал полетать на самолете. И любители из аэроклуба местного покатали его на маленьком частном самолете. На него это так подействовало, что он выздоровел. У Чернівцях 10-річного хлопчика, який помирає від 4 стадії раку, "прийняли" до лав поліції. Це була його мрія - Цензор.НЕТ 2620 Желаю Сашку Божьей помощи и выздоровленения.
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16.02.2021 08:58
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Бедолага. Вот так иной раз и думаешь, что существование таких как Геворкян оправдано.
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16.02.2021 08:45 Відповісти
Виправданим є існування Аліни Боднар.
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16.02.2021 08:59 Відповісти
Зворушливо.......
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16.02.2021 08:45 Відповісти
Те що відрізняє нас від кацапів
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16.02.2021 08:48 Відповісти
Сафронов... В Черновцах 10-летнего мальчика, который умирает от 4 стадии рака, "приняли" в ряды полиции. Это была его мечта - Цензор.НЕТ 6521
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16.02.2021 08:51 Відповісти
кацап.... фейс викор для боротьби на рашистських сайтах, накусі-викусі, рашистська сволота
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16.02.2021 08:56 Відповісти
Стесняешься?
Правильно делаешь, СафронОВ.
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16.02.2021 09:02 Відповісти
а мы кацапсину Юрген Торвальд,пендалями в спам-чтоб не гавкал! У Чернівцях 10-річного хлопчика, який помирає від 4 стадії раку, "прийняли" до лав поліції. Це була його мрія - Цензор.НЕТ 2450
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16.02.2021 10:19 Відповісти
У Чернівцях 10-річного хлопчика, який помирає від 4 стадії раку, "прийняли" до лав поліції. Це була його мрія - Цензор.НЕТ 6757
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16.02.2021 10:22 Відповісти
каждый день тонны говна в сторону полиции,и тут вдруг це те що нас відрізняє від кацапів, жесть какое лицимерие и переобувание на лету У Чернівцях 10-річного хлопчика, який помирає від 4 стадії раку, "прийняли" до лав поліції. Це була його мрія - Цензор.НЕТ 5099
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16.02.2021 09:00 Відповісти
Ни разу.

Я вот например не люблю попов, но если какой-то поп "не причастится" и не собьет мну на своем джипе, то скажу ему - спасиб* бл*, шо ты сегодня трезв.
И я "переобулся"?
А вообще - как мороз в Рязани? т.е. НА Рязани.
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16.02.2021 09:05 Відповісти
Каждый день ты тонны говна льешь на все украинское. Работа такая?
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16.02.2021 10:08 Відповісти
Ви постійно всіх лаєте, чи хвалите?
Коли є за що, то потрібно і копняка дати. Коли є за що, варто й похвалити.
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16.02.2021 10:09 Відповісти
Даже как-то уже и забыл человечности со стороны, а уж от полиции.... . Ступор. Это как. Неужели перемены.
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16.02.2021 08:56 Відповісти
Чудова історія. Саме такі історії і формують з "населення" націю.
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16.02.2021 08:57 Відповісти
мне кажется, он выздоровеет. Где-то была новость, что вот так тоже пацан умирал и мечтал полетать на самолете. И любители из аэроклуба местного покатали его на маленьком частном самолете. На него это так подействовало, что он выздоровел. У Чернівцях 10-річного хлопчика, який помирає від 4 стадії раку, "прийняли" до лав поліції. Це була його мрія - Цензор.НЕТ 2620 Желаю Сашку Божьей помощи и выздоровленения.
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16.02.2021 08:58 Відповісти
там еще сказали, "если ты выздоровеешь, мы тебя примем в аэроклуб". И он выздоровел. Очень хотел летать. Нужно и Сашку говорить: "Если ты выздоровеешь, мы тебя примем в полицию".
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16.02.2021 09:01 Відповісти
мужик, за "бога" почитай пжлст. "притчу", там где Фседобрейший.... разорвал живьем десятки детей. Ну и? "Помощи" захотелось? "Их есть у негО".
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16.02.2021 09:06 Відповісти
Юрий,ты постоянно брызжешь ядом против Бога.Явно,ты кем то обиженный,но Бог тут ни при чем,уймись наконец.
И твои насмешки никоим образом Богу на небесах хуже не сделают,а твоя карма пострадает.И ты,как и все люди,умрешь и предстанешь на Божий суд,хоть и не хочешь этого и яростно отрицаешь.Но никуда не денешься от этого.увы.
А насчет растерзанных детей-так не перекручивай.Их не Бог разорвал,а вышедшая с лесу медведица.Карма,называеться.После того,как они глумились над пожилым человеком,уважаемым пророком,крича-"иди,плешивый".Нужно понимать контекст,ту культуру.Это сейчас школьники учителей пинками из класса выгоняют,и родители молчат.Раньше так не было.На Кавказе чтут старцев и сейчас.И было правило-"Перед лицом седого-вставай" И если сопляки того времени так гнали старого,уважаемого человека,что было просто немыслимо,то это-отребье.Которое уничтожалось как можно раньше, что не выросло и не наделало большей беды народу.
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16.02.2021 09:27 Відповісти
Не брызжу но констатирую - если оН все-все-все, т.е. даже будущее ему увидеть как вам нажать кнопку, или даже клавишу - зачем оН тогда затапливал весь мир 5000 лет взад, если знал шо будет, создавая адамоев?
ну просто тупо.
и свои - "предстанешь" прибереги на "более далее времена", т.к. - зачем оН казнил руками конкистадоров миллионы людей, которые даже и не знали онеМ?
какая "карма" то? Сталин даже в "аду" не "горит", а вы тут за кармы-шмармы.
И да, когда вы предстанешь перед Одином, тогда - У Чернівцях 10-річного хлопчика, який помирає від 4 стадії раку, "прийняли" до лав поліції. Це була його мрія - Цензор.НЕТ 4217 , а потом - У Чернівцях 10-річного хлопчика, який помирає від 4 стадії раку, "прийняли" до лав поліції. Це була його мрія - Цензор.НЕТ 6760 Он простит.
И вот скажи - прав я, или вы? то же самое, недоказуемое, типо я скажу - Вася дворник - Супермен, а ты веришь шо он не Супермен У Чернівцях 10-річного хлопчика, який помирає від 4 стадії раку, "прийняли" до лав поліції. Це була його мрія - Цензор.НЕТ 949
это так же работает с верунами - типо я верю шо Боба и Бена нетути, нет, я просто скажу - по умолчанию никого нет - вот напр. докажи.те шо есть летающие петухи мужики У Чернівцях 10-річного хлопчика, який помирає від 4 стадії раку, "прийняли" до лав поліції. Це була його мрія - Цензор.НЕТ 5165
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16.02.2021 09:34 Відповісти
Вступати в дискусію на тему релігії з вірунами, хворими на православ'я головного мозку - даремна витрата часу. Ось потролити їх - це святе "богоугодне" діло.
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16.02.2021 09:41 Відповісти
Ну так й реально - в Піплії прямо пише шо від "створення світу" жили той, цей, отакий і як він, ... ну, той шо гггг, "сємя проліл даби нє спать с сєстрой" чи шо там У Чернівцях 10-річного хлопчика, який помирає від 4 стадії раку, "прийняли" до лав поліції. Це була його мрія - Цензор.НЕТ 3375
Вираховуємо - майже 7000 років. Тоді - всіх вчених, археологів зокрема..... - Burn them in fire? шолі?
б*же, мені не іноді, мені вже не здається, а знаю - навіть большевика можна "переаргументувати", а віропітека - нє.
Бо бо красножопі хоча б якусь мали ідеологію, криву, але все ж таки, а тут - вір шо мужики можуть літати, а якщо не віриш = "горітимеш вічно" У Чернівцях 10-річного хлопчика, який помирає від 4 стадії раку, "прийняли" до лав поліції. Це була його мрія - Цензор.НЕТ 3375
і це частіш за все каже виродок на джипі, або лімузині, або піп - на джипі/лімузині У Чернівцях 10-річного хлопчика, який помирає від 4 стадії раку, "прийняли" до лав поліції. Це була його мрія - Цензор.НЕТ 184
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16.02.2021 09:50 Відповісти
Плюсую , и ссылочка https://youtu.be/z2Otv2fneqY
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16.02.2021 11:53 Відповісти
еле еле от смеха тебе плюс.... ну реально Яхве поседел бы от ролика, если был бы как Микки Маус, то есть - существовал бы..... спасиб., нормально. жаль уже помер Джордж Карлин, но там перевод доставлял русака какого-то, это что-то У Чернівцях 10-річного хлопчика, який помирає від 4 стадії раку, "прийняли" до лав поліції. Це була його мрія - Цензор.НЕТ 2236
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16.02.2021 12:16 Відповісти
Я не православная
Вступать в дискуссию с "неверунами"-даже троллить вас глупо.Просто глупые люди,брызжущие ядом.
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16.02.2021 09:57 Відповісти
1) Планете 7000 лет?
2) Всех ученых - записать в "еретики"
3) Так кто глупый то?
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16.02.2021 10:03 Відповісти
Такой большой,а ведешь себя совсем по детски...
Даже 10ти летний пацан,когда училка предложила погрозить кулаком в небо,сказал-"Если Бога нет,то кому мы грозим?а если есть,то зачем портить отношения?"
То доказываешь-"Он все знал,зачем....зачем потоп,зачем то,другое..."
Так кого ты обвиняешь? Которого нет? есть Он или нет? ты уж определись как то.Если нет,если это все выдумка-так расслабься и живи.Чего покоя нет тебе,постоянно пишешь,доказываешь? Почему эта тема возбуждает тебя постоянно? Но в том то и дело,что понимаешь ,что есть.Просто умом,отравленным атеистической пропагандой и грехами трудно видно понять многое.Это больной,отравленный ум.Его надо почистить и увидишь мир другим.
"Глупость человека извращает путь его,а сердце его негодует на Господа"
Все беззакония,что были на планете Земля-сделаны человеком,который не хотел слушать Бога.
Бедствия-это вина не Бога,а безбожия,жизни не по правилам Божьим.
Человек создан со свободной волей.Это ответ на твои многочисленные -"а почему?"
Делай,что хочешь.Бери ,что хочешь.Но в конце супермаркета "Жизнь"-касса,где заплатишь за все.
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16.02.2021 09:55 Відповісти
Я же выше сказал - если кто-то утверждает шо воооот в этом доме живет розовый единорог, то я не превращаюсь в "неверующего в розовых единорогов в данном доме"
Какие же вы смешные то.
И кстати, с детства, можно вдолбить любую чушь, см. напр. на "пионеров"(много людей прокляли уже эту мозгопромывательницу), а особенно на "янычар" - я не виню никого, ибо знаю что это, но "лайт версия".
Но касаемо веропитеков - тут просто - мало кто во взрослом возрасте, скажет себе: Так, стоп, кости динозавров, им миллионы лет - какой тогда Боб, какая тогда Пиплия то?
И станет смеяться над этим. Какой Коспоть то? Я написал - за что детей голодоморил "рукою Коспота, тов. Великий Сралин"? Отвечай!
Вы, просто тупо долбите догматы и изгаляетесь. Вы настолько лицемерны, но как я ненавижу комми, они были ... да.... более правдивыми У Чернівцях 10-річного хлопчика, який помирає від 4 стадії раку, "прийняли" до лав поліції. Це була його мрія - Цензор.НЕТ 2837
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16.02.2021 10:10 Відповісти
Бог конечно есть, ты же знаешь об этом..
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16.02.2021 10:36 Відповісти
У Чернівцях 10-річного хлопчика, який помирає від 4 стадії раку, "прийняли" до лав поліції. Це була його мрія - Цензор.НЕТ 3601
500млрд. галактик, в каждой 100500 млрд. звезд, а планет - сам посмотри, но "бок", я знаю, смотрит У Чернівцях 10-річного хлопчика, який помирає від 4 стадії раку, "прийняли" до лав поліції. Це була його мрія - Цензор.НЕТ 5513 шо я левый носок напялил, думая об Абмеле ******** т почесывая при этом правое ухо У Чернівцях 10-річного хлопчика, який помирає від 4 стадії раку, "прийняли" до лав поліції. Це була його мрія - Цензор.НЕТ 5010
ты просто прикинь - боб создал Вселеную, или тока планетку?
ты, просто, ну просто прикинь шо звезд как солнце - триллионы, а больше солнца - тоже, а планет - ..... ты щас на унитазе? ну так вот - сиди и дальше думай шо кто-то интересуется шо ты, во время этого - думаешь не о Бобе, а об Елене... ггггг
давай не смеши, ибо у мну тоже сартир далековато.... реально же.
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16.02.2021 12:26 Відповісти
Слушай,может хватит?от вас,безбожников,один негатив.Нормально общаться не умеете,все лицемеры,и меня уже обозвал,хотя в глаза не видел и жизни моей не знаешь.Мало того,что преступлениями заполонили весь мир,мало того,что с наших налогов содержаться всякие последствия "правильной" безбожной жизниёеше и в ветке тут одна отрава льеться,все виноваты.Хотя пост про добрый поступок.
Голодомор,дети погибли...опять Бог виноват,ответа тут мне требуешь
Я ж написала-это последствия оставления Бога.У вас же мозги...как бы сказать помягче...не так работают,особый путь.Когда грешим-жто наше дело,Бог нам не указ,А потом-а куда Бог смотритёсколько горя,смертей
Вам свободную волю дали,написала же.Две тысячи лет пишут вам.Не видите причинно-следственной связи,А мы налогами потом оплачиваем детские дома,психбольницы,нарколиспансеры,тюрьмы и т.д
Ту же полицию.Жили б по правилам Божьим,ментам и работы не было бы.
В правительстве воры и преступники,и мы от них страдаем.
Он мне про диназавров пишет.Да ученые 10раз друг друга опровергали
И среди них верующих больше,чем среди необразованных
Потому что видят,что мир сам собой не создавался,здесь высшая мудрость.
И земле столько лет,сколько написано в Библии,а не ученые предполагают
2тыс лет назад тогдашние ученые смеялись,когда Давид сказал-"Повесил Ты землю ни на чем"
Еще через 2тыс лет может твои ученые дойдут до того,что сказал Тот,Кто сотворил Землю.А может и нет
Хватит уже твоего яда на ветке,оставь его себе.Главное не отравись им.
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16.02.2021 10:36 Відповісти
И земле столько лет,сколько написано в Библии,а не ученые предполагают\\\\\\\\

Ну, что же сказать то?
99% тех кто думают шо радиоизотопы - "фтопку", а костям 5000 лет, это реально.
и миллионы тонн живых существ уместилось....... на "ковчег"..... вы сделал мой день. я чота уже не ржу, но вы реально либо "тролль 88-го уровня", либо больной.
Физика? - ах оставьте У Чернівцях 10-річного хлопчика, який помирає від 4 стадії раку, "прийняли" до лав поліції. Це була його мрія - Цензор.НЕТ 7179
Слушай, ну реально, это жесть же, прекращай троллить то, а?
так просто обосрать всех археологов У Чернівцях 10-річного хлопчика, який помирає від 4 стадії раку, "прийняли" до лав поліції. Це була його мрія - Цензор.НЕТ 3075
Я же говорю - есть факты, и есть веропитеки...... и это как минимум смешно, пока не понимаешь насколько они упороты.
А шо там за эволюцию то, а ?
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16.02.2021 10:48 Відповісти
Ніколи не вступайте ні в які дискусії з віруючими. Ви просто гаєте свій час.
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16.02.2021 12:35 Відповісти
Зате "лулзів" можна скільки "зохавать".... У Чернівцях 10-річного хлопчика, який помирає від 4 стадії раку, "прийняли" до лав поліції. Це була його мрія - Цензор.НЕТ 4545 (ням-ням)
Але взагалі, я впевнений шо краще два совки аніж один віропітек. Совків хоча би можна зробити .... антисовками, а тих чудаків - тільки Яхве виправить, ну, або Бетмен, різниці немає)))
Нє, ну реально, воно ж так і є.
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16.02.2021 12:42 Відповісти
Кстати,ты не забыл о своем происхождении?обезьяньем.Ученые "доказали".У меня другая родословная,от человека,от сотворения мира.У меня в роду животных не было.Но твои прародители по деревьям скакали.Обидно,конечно,но что сделаешь.Вон в "Собачьем сердце"Шариков вообще от собачки произошел,и ничего,не комплексует.Зато человек какой умный получился,даже на балалайке играет.А обезьянка не глупее собачки,не переживай.Тем более там фильм,выдумка,а тут "ученые доказали".
Я,например,с симпатией отношусь к разным зверюшкам и их потомству.
Конечно,равными себе не считаю,но отношусь хорошо.
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16.02.2021 21:28 Відповісти
*****/, не издевайтесь хоть в комментариях...
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16.02.2021 11:13 Відповісти
То дійсно рідкий випадок у поліції, яка не працює на олігархів та не з метою наживи на громадянах. Нажаль виродки іншого табору поліції все це використовують та паскудять честь нормальних людей
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16.02.2021 08:58 Відповісти
Сподіваюсь, хлопчина та його рідні не читають не прочитають цю "новину" на Цензорі". В іншому випадку вони були б дуже вдячні за це редакторське "уміраєт".
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16.02.2021 09:00 Відповісти
Ей! Дебіл га Цензорі! Що значить «вмирає»!? По-перше, так писати про хвору людину це просто вершина ідіотизму, а по-друге, діти мають набагато більше шансів повністю одужати від раку.
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16.02.2021 09:04 Відповісти
Видео посл. - доктора сказали шо "химия" уже до лампочки.
Да, не умирает, а надееМся на "чудо" шо все доктора - лохи, и надо пригласить попа шоб отпел исцелил.
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16.02.2021 09:08 Відповісти
Тому треба писати «вмирає»!? Ви там зовсім згузду зійшли, масово!
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16.02.2021 09:20 Відповісти
Иди!
Поучись 5 лет.
Потом еще 3, с практикой и т.д.
Потом еще чет там, потом поработай.
Потом еще поработай.
Потом - скажи, умрет ли этот парень или нет?
Вы, как мы понимаю, христианин? Ну, типо - веришь в сказочки? А доктора - не верят, так шо если доктор сказал, сожалею и т.д., - в морг, значит доктор диплом н.е. к.у.п.и.л.!
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16.02.2021 09:38 Відповісти
Дебіл, котрий писав такий заголовок виявляються лікар, котрий ставить діагнози?! І де тут право на приватну таємницю і лікарська етика?! Весь світ повинен знати, що дитина «вмирає» тільки тому, що в Україні кількість відвертих дурнів просто зашкалює?!
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16.02.2021 13:02 Відповісти
приведи приклад хоч однієї людини , що одужала з четветою стадією головного мозку , діваний лікар ****..
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16.02.2021 11:08 Відповісти
До вас, ідіотів, просто тупо не доходить проблема! Проблема, в банному випадку, не те, що людина вмирає, а те, що про це має право сказати тільки лікар і тільки хворому або близьким родичам. Розголошувати про це має право сама особа! Третя сторона виключно із письмового дозволу хворого або батьків! І я вже мовчу про цинізм ідіота на Цензорі, котрий об'явив на цілий світ, що дитина вмирає! І тут ти із таким питанням! Кількість дебілів просто вражає!
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16.02.2021 13:07 Відповісти
та сам ти ІДІЙОТ йо-паний , навчись нормально спілкуватися з людьми..- ведеш себе як кацап - хамський сленг і мати...
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16.02.2021 13:28 Відповісти
Не можна читати таке --без сліз. Поліція--просто супер за Ваш поступок . Рідним терпіння,а хлопчику ---БОЖЕ ДОПОМОЖИ.
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16.02.2021 09:09 Відповісти
Вась, "бог" уже "помогал" в 32-33-х
..... какие же вы .... христиане то У Чернівцях 10-річного хлопчика, який помирає від 4 стадії раку, "прийняли" до лав поліції. Це була його мрія - Цензор.НЕТ 4991
ты почитай - в каждой хате - "красный угол" с раскрашенными досками(и оружие было) - и в некоторых..... сорри, но "борщ" с крапивы со вкусом ребенка.
ГДЕ ТВОЙ БОК БЫЛ????? Где?
лицемеры!!!
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16.02.2021 09:40 Відповісти
сколько боли в этом мире!... я понимаю что это пиар акция, но всё равно эта капля добра для этого мальчика целый океан, мир не безнадёжен пока существуют люди способные дарить добро
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16.02.2021 09:16 Відповісти
что значит пиар акция? Сделать доброе дело это пиар акция? А вы способны на такую пиар акцию?
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16.02.2021 14:18 Відповісти
Батько-тиран, хлопчина з матірю в притулку і помираючи мріє про справедливість - натовкти батьку пику наостанок великом дрючком. Хтось в Чернівцях здійсніть справжню мрія пацана! У Чернівцях 10-річного хлопчика, який помирає від 4 стадії раку, "прийняли" до лав поліції. Це була його мрія - Цензор.НЕТ 6463
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16.02.2021 09:26 Відповісти
батько міг просто від горя головою поїхати кукухою, але в нас в Україні, без згоди хворого не лікують! Сам нещодавно був свідком-учасником інциденту, де оскаженілий дідуган у галстуку з перекошеними очками, добре одягнутий накинувся на незнайому жінку біля лотка без причини. Прийшлося відвертати його увагу на себе, доки дівчина відійде на безпечну дистанцію. Скажу так - це щось! Дідуган мав погляд оскаженілий, кігтями намагався вчепитися або вкусити. Зомбі наяву! На слова не реагував, мова невнятна, відчуття страху не мав.... на попередження його про небезпеку його поведінки для нього самого та оточуючих не звертав уваги...Для нього все закінчилося печально за десять хвилин по тому. Доки звонив на лінію швидкої та очівкув - Він накинувся на іншу дівчину, що виходила з куліничів та отримав від її хлопця хук ногою, від якого впав зі сходів спиною та вдарився головою з глухим звуком репнувшого кавуна
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02.07.2021 11:41 Відповісти
Полиция- ВЫ МОЛОДЦЫ!!!!
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16.02.2021 09:27 Відповісти
Душевна історія. Ось це - поліція з людським обличчям.
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16.02.2021 09:37 Відповісти
Без слез не смог прочесть..
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16.02.2021 09:42 Відповісти
недавно было шо живодер брал зверят из ..... притулков, я чет не соображаю - но катувал их - будь я президентом, эта скотина бы под шконарем 15 лет тусовалась и побоку шо бы мне потом предъявляли, но я по-совести бы тварей таких тупо уничтожал.
и да, эти твари потом бы не вышли с зоны - задень до освобождалова - тупо подавились ... ну, варианты есть.
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16.02.2021 13:32 Відповісти
....могла быть сказка как история про любовь если б не слезы на щеках. а на счет Марты Левченко это минимум Спасибо!
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16.02.2021 09:45 Відповісти
Це значно вигідніше , ніж забезпечити українців ******** лікуванням.
Скоро нас всіх в поліцію приймуть. Для цього мабуть її і "відреформували".
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16.02.2021 09:55 Відповісти
Та да, ще б повісили хоча б пару тройку олігархів, дивишся і кошти якісь би з'явилися на ліки для таких хлопців та дівчаток.
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16.02.2021 12:44 Відповісти
Шкода хлопчика....
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16.02.2021 10:09 Відповісти
Очі мокрі....
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16.02.2021 10:14 Відповісти
Лучше бы вылечили пацана чем устраивать этот цирк.
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16.02.2021 11:05 Відповісти
о , ещё один диванный доктор..
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16.02.2021 11:12 Відповісти
Кто? Полиция должна лечить мальчика с 4й стадией?
У пацана мечта была стать полицейским, ее осуществила полиция, она людей не лечит. Осуществили как могли, хоть и не обязаны. Для вас это цирк?
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16.02.2021 11:23 Відповісти
Поліція не лікувати повинна а виконувати свої функціональні обов'язки по захисту людей та покаранню винних згідно чинного законодавства. Вішати олігархів та їхніх холуїв потрібно, тоді і лікувати дітей з'явиться можливість, будуть кошти на ліки та необхідне обладнання.
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16.02.2021 12:49 Відповісти
к чему тут твои размышления и поучения? Теоретик хренов.
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16.02.2021 14:17 Відповісти
Из нас двоих здесь хрен явно ты. Я никого не поучаю, а только напоминаю и указываю на причины. Уже достало ваше блеяние, пенсы мрут да и 3,14***, люди без работы сидят голодают бо комуналка все забрала и экономику ухадокали да 3,14***, до вас пока лично ваши дети не начинают в муках умирать - нихера не доходит.
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16.02.2021 14:36 Відповісти
Лучше бы промолчал, чем херню писать.
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16.02.2021 16:46 Відповісти
Хлопчик, на вашому сайті, уже почитав, що помирає?
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16.02.2021 11:22 Відповісти
Хлопчик, на вашому сайті, уже почитав, що помирає?
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16.02.2021 11:23 Відповісти
36 поліцєйських, 6 службових автомобілів, 1 службовий пес. вам що в місті Чернівці робити нічого? Є бажання зайнятись благодійністю, немає питань: працівники по зв'язкам з громадскістю, один екіпаж, один керівник.
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16.02.2021 12:11 Відповісти
посм. за амерские полицейские.
там чуть не авианосец у солдат просят, ну, я так думаю.
это, именно в новости = супер и т.д. молодчаги. а то шо вы говоришь - преступников мол гонять? - они тоже подождут и даже встанут с кроватей по стойке - Гуй!

У Чернівцях 10-річного хлопчика, який помирає від 4 стадії раку, "прийняли" до лав поліції. Це була його мрія - Цензор.НЕТ 1151
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16.02.2021 12:20 Відповісти
ЛУЧШЕ Б ОНИ ВЗЯТКИ НЕ БРАЛИ !!!
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16.02.2021 13:28 Відповісти
Лучше б ты хоть одно доброе дело сделал за свою жизнь
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16.02.2021 14:16 Відповісти
А Я СДЕЛАЛ И НЕ ОДНО И НЕ В СЛУЖЕБНОЕ ВРЕМЯ !!! А ТЕБЕ МЕНТОК ВИДНО ПРАВДА ГЛАЗА РЕЖЕТ !)
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16.02.2021 22:12 Відповісти
Бідна дитина... Ну от за що їй таке...
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16.02.2021 14:13 Відповісти
Копы поступили очень круто. А комментаторы под новостью просто мрази. Только рассказывают что кому и как делать. Сами вставайте с дивана и хоть одно доброе дело сделайте. Да хотя бы своей семье приятные эмоции принесите. Только и способны что других поучать.
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16.02.2021 14:15 Відповісти
Мы свое отслужили в милиции и теперь учим вас с дивана.
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16.02.2021 15:08 Відповісти
в журнашлюх немає не мізків ні сумління: хіба можна про живу дитину писати, що вона помирає?
що з вами не так?
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16.02.2021 14:42 Відповісти
до слез.....
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16.02.2021 15:03 Відповісти
Верх блюзнірства.
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16.02.2021 15:59 Відповісти
Велика вдячність українським поліцейським за такий гарний і сердечний вчинок. Дивилася із сльозами на очах. Особлива вдячність і організаторці та її помічникам за якісно проведену роботу. Так держати, українці!
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16.02.2021 19:20 Відповісти
Коли читаєш таке, то в голові одразу виникає запитання: Чому ******** і всемогутній Бог допускає страждання?
Я знайшов для себе логічну відповідь у Біблії.
Раджу подивитись це відео:

https://www.jw.org/finder?srcid=jwlshare&wtlocale=K&lank=docid-502018850_1_VIDEO
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18.02.2021 14:51 Відповісти
 
 