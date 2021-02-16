Вирок щодо розстрілів на Майдані може бути вже цього року, - Венедіктова. ВIДЕО

Генпрокурор України Ірина Венедіктова розповіла про результати розслідування справ Майдану станом на 16 лютого 2021 року. За її словами, в 2020 році було повідомлено про підозру 42 особам.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це генпрокурор заявила у своєму відеозверненні.

"Цими днями Україна вшановує пам’ять Героїв Небесної Сотні. Перед нами - правоохоронцями, суспільство ставить закономірне питання про результати розслідування трагічних подій на Майдані: вбивств, викрадень, переслідувань, зловживань, перешкоджань мирним протестам. Наш обов’язок - нарешті дати вичерпні законні відповіді і ми над цим безперервно працюємо.



"Справи Майдану" - справа честі для Офісу Генпрокурора і ми постійно звітуємо про кожен важливий процесуальний крок та судове рішення в провадженнях, до яких прикута увага суспільства", - повідомила вона.

Як зазначила генпрокурор, в минулому році відомство значно активізувало слідство в цих процесах: " За процесуального керівництва прокурорів повідомлено про підозру 42 особам – це втричі більше, ніж у 2019 році. Серед них 24 працівники органів внутрішніх справ, троє прокурорів, п‘ятеро суддів, десятеро цивільних осіб".

"За результатами розгляду клопотань прокурорів профільного Департаменту, упродовж останнього року слідчими суддями обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою (заочно) стосовно 31 підозрюваного, з яких 25 – колишні правоохоронці, 4 – колишні високопосадовці, 2 – цивільні особи. Ці цивільні, до речі, підозрюються у вбивстві правоохоронців та замаху на вбивство військового. Підкреслю, слідство всесторонньо розслідує всі факти злочинів під час Майдану", - повідомила Венедіктова.

Генпрокурор додала, що це рішення суду, що дають стороні обвинувачення процесуальну можливість розпочати стосовно підозрюваних процедуру екстрадиції та звернутися до суду за дозволом на здійснення спеціального досудового розслідування.

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"20 таких дозволів отримано за останній рік. Спеціальне досудове розслідування, іншими словами заочне, тепер здійснюється відносно 10 колишніх співробітників полку "Беркут", які підозрюються у вчиненні 20 лютого 2014 року умисних вбивств 48 осіб та замахів на умисні вбивства 80 осіб, терористичного акту та інших злочинів.



Лише за два останні місяці судом надано дозволи на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно 6 колишніх високопосадовців та 2 правоохоронців, які займали керівні посади якраз в провадженні щодо найкривавіших днів Революції Гідності – з 18 по 20 лютого 2014 року.



Заочне слідство дозволено стосовно колишніх Голови Служби безпеки України та його першого заступника – керівника Антитерористичного центру при СБУ, Міністра оборони України, Міністра внутрішніх справ України та його заступника, командувача внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України та інших, що підозрюються у організації у складі злочинного угруповання з 18 по 20 лютого 2014 року незаконного перешкоджання проведенню мітингів, перевищенні влади та службових повноважень, умисних вбивств 62 осіб та замахів на умисні вбивства 80 осіб, умисного завдання тяжких тілесних ушкоджень 92 особам, терористичного акту, а також дезертирства.



Досудове розслідування стосовно колишніх високопосадовців, які переховуються від органів слідства та суду, надасть можливість встановити всіх осіб, які в ці дні 7 років тому віддавали явно злочинні вказівки та накази працівникам правоохоронних органів про безпідставне і незаконне застосування спецзасобів, техніки і вогнепальної зброї для силової протидії акціям протесту в центрі Києва, що призвело до масових жертв як серед мітингувальників, так і правоохоронців, а також завершити слідство та скерувати справу до суду.



Спеціальне досудове розслідування щодо 2 цивільних осіб, підозрюваних у викраденні та катуванні Ігоря Луценка та Юрія Вербицького, а також умисному вбивстві Вербицького, завершено і 11 лютого 2021 року обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду за спеціальною процедурою, так званою "заочкою".

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Усього прокурорами Офісу Генпрокурора спільно зі слідчими ДБР за цей рік до суду скеровано також втричі більше, ніж минулого, обвинувальних актів - 27 стосовно 40 осіб. Вперше у 2020 році у справах Майдану прокурорами отримано дозвіл суду на заочний судовий розгляд у кримінальному провадженні за обвинуваченням "беркутівця" у перевищені влади та службових повноважень під час подій1 грудня 2013 року на вулиці Банковій у м. Києві.

"Ми продовжуємо постійну роботу із розшуку підозрюваних. У справі викрадення активістів Луценка та Вербицького в березні 2020 року вдалося затримати 2 цивільних учасників злочинного угруповання, один із яких перебував у міжнародному розшуку. Вони наразі під вартою і обвинувальний акт стосовно них вже у суді. Загалом за вчинення цих злочинів до кримінальної відповідальності у цій справі притягнуто усього 15 осіб, стосовно 4 осіб справи розглядаються судами, інших оголошено в розшук", - повідомила генпрокурор.

За її словами, підтримка публічного обвинувачення прокурори Офісу Генерального прокурора поки забезпечують в 95 судових справах Майдану за звинуваченням 195 осіб.

"Серед перспектив на цей рік - завершення судового розгляду в суді першої інстанції щодо розстрілів на вул. Інститутській 20 лютого 2014 року. З огляду на періодичність судових засідань, ми маємо підстави розраховувати на вирок до кінця 2021-го.



В планах - початок заочних судових процесів стосовно колишнього керівництва держави за події 18-20 лютого 2014 року, а також щодо членів злочинної організації так званих "тітушок", які на замовлення колишнього керівництва МВС України викрадали та катували учасників акцій протесту, у тому числі вбили Юрія Вербицького.

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Для цього нам надзвичайно необхідно законодавчо остаточно врегулювати процедуру "заочного засудження", щоб чітко визначити процесуальну категорію міжнародного розшуку і мати можливість в повній мірі на практиці застосовувати інститут спеціального досудового розслідування та судового розгляду. Цього тижня Верховна Рада розгляне законопроєкт №2164 з цього питання. Прошу народних обранців його підтримати.



Також Офіс Генпрокурора ініціює збалансування та удосконалення кримінального процесуального законодавства, щоб позбутися численних колізій, що перешкоджають більш результативному розслідуванню та негативно впливають на можливість збору доказів.

"Розгляд кримінальних проваджень у судах надто тривалий і це обумовлює вкрай низку результативність судового розгляду у вигляді вироків. Але і тут, попри об’єктивні та суб’єктивні перепони – перевантаження судів та процесуальні зловживання, ми мусимо йти до головної цілі – покарати всіх винних, щоб перемогли Справедливість і Закон, які були ідеалами та метою Революції Гідності", - резюмувала Венедіктова.