Порошенко - ОПЗЖ: Крим захопив Путін, а ви - його "п'ята колона". ВIДЕО

Петро Порошенко з трибуни Верховної Ради жорстко відповів нардепу ОПЗЖ Нестору Шуфричу про Крим.

"Незважаючи на те, що в мене інавгурація була в червні, коли вже декілька місяців тривала російська анексія та окупація, досі ОПЗЖ не можуть розібратися, хто ж винен в анексії та агресії. Ми від імені всього залу інформуємо вас, що прізвище цієї людини – це Путін. Той, хто подав своїй Раді Федерації закон про право використання російських військ за кордоном. Той, хто ввів війська. Той, хто вбивав кримських татар і українських патріотів. Той, хто захоплював і кидав їх у тюрми, і Ахтем Чийгоз може яскраво вам це розповісти", - зазначив Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

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"Якби ви розплющили очі і перестали виконувати завдання країни-агресора, насаджуючи тут тези російської пропаганди, які ви до сих пір мали можливість розповсюджувати через свої канали, які, на щастя, закриті", – зазначив Порошенко.

"Хочу наголосити, що за часів Порошенка ви спробували купити ці канали за декілька тижнів до завершення моєї каденції. Тоді ви лише хвалили і "топили" за Зеленського. А зараз, коли вас позбавили права обдурювати українських людей, весь цей зал підтримує це рішення. Путін… ви самі зрозуміли, хто", – резюмував Петро Порошенко, натякаючи на відому фанатську пісню про кремлівського господаря.