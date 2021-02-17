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Крим (12756) Порошенко (13232) Путін (21436) Шуфрич (355) Опозиційна платформа - За життя (466)

Порошенко - ОПЗЖ: Крим захопив Путін, а ви - його "п'ята колона". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Петро Порошенко з трибуни Верховної Ради жорстко відповів нардепу ОПЗЖ Нестору Шуфричу про Крим.

"Незважаючи на те, що в мене інавгурація була в червні, коли вже декілька місяців тривала російська анексія та окупація, досі ОПЗЖ не можуть розібратися, хто ж винен в анексії та агресії. Ми від імені всього залу інформуємо вас, що прізвище цієї людини – це Путін. Той, хто подав своїй Раді Федерації закон про право використання російських військ за кордоном. Той, хто ввів війська. Той, хто вбивав кримських татар і українських патріотів. Той, хто захоплював і кидав їх у тюрми, і Ахтем Чийгоз може яскраво вам це розповісти", - зазначив Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Якби ви розплющили очі і перестали виконувати завдання країни-агресора, насаджуючи тут тези російської пропаганди, які ви до сих пір мали можливість розповсюджувати через свої канали, які, на щастя, закриті", – зазначив Порошенко.

"Хочу наголосити, що за часів Порошенка ви спробували купити ці канали за декілька тижнів до завершення моєї каденції. Тоді ви лише хвалили і "топили" за Зеленського. А зараз, коли вас позбавили права обдурювати українських людей, весь цей зал підтримує це рішення. Путін… ви самі зрозуміли, хто", – резюмував Петро Порошенко, натякаючи на відому фанатську пісню про кремлівського господаря.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+61
Порошенко - ОПЗЖ: Крым захватил Путин, а вы - его "пятая колонна" - Цензор.НЕТ 7668
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16.02.2021 13:52
+42
Порошенко - ОПЗЖ: Крим захопив Путін, а ви - його "п'ята колона" - Цензор.НЕТ 816
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16.02.2021 14:12
+39
Порошенко - ОПЗЖ: Крым захватил Путин, а вы - его "пятая колонна" - Цензор.НЕТ 5628
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16.02.2021 14:03
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Пете на второй каденции нужно меньше либеральничать с этими быдлюками,и жестко,а лучше - жестоко их .бать...
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16.02.2021 21:17 Відповісти
ну да, и начать за уклонение
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16.02.2021 22:12 Відповісти
и ты я вижу отступил мля , аж в Канаду...
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16.02.2021 23:04 Відповісти
Діаспора! Скажи паляниця!

Чому коментар написав кацапячою? Чому приперся на украінський ресурс під проксі?
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17.02.2021 01:30 Відповісти
Иренка....эй ти! "Щира украинко"! почому тепер троляча праця?
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25.02.2021 07:44 Відповісти
Порошенко - ОПЗЖ: Крим захопив Путін, а ви - його "п'ята колона" - Цензор.НЕТ 4989
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25.02.2021 13:31 Відповісти
Когда началось в Крыму, не ты ли пьётр ездил туда "решать"? как решил так дела и пошли.
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17.02.2021 00:56 Відповісти
Порошенко - ОПЗЖ: Крим захопив Путін, а ви - його "п'ята колона" - Цензор.НЕТ 4528
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17.02.2021 01:07 Відповісти
Путин кто, я не понял?
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17.02.2021 01:39 Відповісти
путин - )(УЙЛО!!!!
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17.02.2021 02:05 Відповісти
Шоколад вдруг упал с глаз и петя прозрел. При этом 5 лет он их не замечал, а правильнее сказать только излучал улыбки при встречах, а теперь вдруг окрысился (от слова крыса).
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17.02.2021 10:44 Відповісти
Порошенко включил президента))
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18.02.2021 08:58 Відповісти
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