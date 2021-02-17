"ЄС" опустилася до рівня жіночої ПТУшної общаги. Ваші телеканали потрібно закрити", - радник глави ОП Арестович. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович у прямому ефірі звинуватив "Європейську Солідарність" нібито в роботі проти інформаційної безпеки України. Також заявив, що в політсилі "опустилися до рівня жіночої общаги".
Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Свободи слова" на ICTV заявив радник глави ОП.
Так, Арестович звинуватив "Європейську Солідарність" у тому, що політсила нібито "працює проти інформаційної безпеки держави".
"Це офіційна заява, розумієте, пані Ірино? Так, я звинувачую "ЄС" в тому, що ви працюєте згідно з російськими наративами, починаючи з травня місяця. Якщо провести контент-аналіз, то вони збігаються на 70% і більше з тими наративами, які проводить РФ. Я кажу в прямому ефірі це", - сказав Арестович нардепці "ЄС" Ірині Геращенко.
Далі радник глави ОП заявив, що "наступний канал, який потрібно закривати, - це ваш".
"Я вже не кажу, як ви поводитеся, куди ви скочується. Зовнішність президента ви обговорюєте. ... Ви ж до рівня жіночої общаги опустилися, ПТУшної такої", - сказав Арестович.
Зі свого боку Геращенко заявила, що їй хотілося б, щоб на "жіночу общагу" звернула увагу віцепрем'єрка Ольга Стефанішина.
Нардепка нагадала, що запитала в Арестовича, чому на загострення на фронті немає активізації контактів у "нормандському форматі", чому немає пропозиції внести до держбюджету зміни для підвищення зарплат військовослужбовцям.
"Що ми почули у відповідь, ми почули негідну влади риторику, яка свідчить про той рівень оцінки ситуації на фронті. Інтелектуальне зубожіння, яке ми бачимо", - сказала Геращенко.
Далі Арестович почав перебивати нардепку, ведучий зробив йому зауваження і запропонував вибачиться за сексистські слова.
Геращенко також звернулася до нардепа "Слуги народу" Олександра Корнієнка.
"Ви ж внесли законопроєкт про сексизм, ви не хочете відреагувати на офіційного спікера Банкової, який демонструє найгірші прояви сексизму в прямому ефірі", - сказала парламентарка.
Корнієнко відповів: "Я думаю, Олексій сам за себе відреагує. Він же не депутат у нас".
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У Зеленского хотят отомстить Порошенко даже ценой предательства национальных интересов - Арестович
https://prm.ua/ru/u-zelenskogo-hotyat-otomstit-poroshenko-dazhe-tsenoy-predatelstva-natsionalnyih-interesov-arestovich/
Ни по личным качествам, ни по профессиональным, -
Арестович
https://ru.espreso.tv/news/2020/05/31/zelenskyy_ne_prygoden_k_prezydentstvu_ny_po_lychnym_kachestvam_ny_po_professyonalnym_arestovych
ТИ ДИВИ ЄЗУЇТ - PDRS РОЗКАЗУЄ ІНШИМ ЯК БУТИ МОРАЛЬНИМ І ПАТРІОТОМ
Его тактика -спокойный тихий голос с убежденностью в своих тезисах. Что же случилось ?Геращенко ненавистная кремлю соратница Пороха, это в прошлом ведущий журналист ИНТЕРА! Именно прокремлевского или даже ПРикремлевского канала. Она мочила власть спокойно , без надрыва, очень убедительно , ну прям, как на канале ПРЯМОЙ! И у этой, обычно искрящейся своим интеллектом ( отличие от ЗЕленвх) Люси, сорвались тормоза , причем явно в русле диагноза дедушки Фрейда. Он понял, что он стал игроком в сцене его опускания, как выставленного на передачу защитника ОПУ. И Люся понесло , особенно после того, Геращенко добила его последними словами, типа - "Я НЕ ОБРАЩАЮСЬ К ЭТОМУ ... вот такому как мы видим все здесь с вами этот уровень, ПРЕДСТАВИТЕЛУ ОПУ , я хочу узнать мнение власти" - и обратилась к Герою корабельных сосен, к министерке по евроинтеграции... И Остаполюсю просто прорвало! И когда его рвало, его выпученные от потуг глаза, оказались пустыми и тупыми . Это было падение звезды в прямом эфире!
«Укроборонпром» помешал Зеленскому передернуть... затвор подарочного «Форт» для эмира Дубая
Еще относительно свежа память об историческом визите Зеленского и Милованова в Объединенные Арабские Эмираты. Он (визит), вне всякого сомнения оставил глубокий след в ментальности братского народа Эмиратов вообще и в сознании шейха Мохамеда ибн Рашид Аль Мактума в частности.
Во время визита украинская делегация презентовала вице-президенту и правителю эмирата Дубай наградной, практически эксклюзивный автомат «Форт». Чудо украинского оборонпрома оказался неисправен. Шейх долго пытался присоединить к нему магазин, но не смог. Просто он был не того размера. Не вставлялся, короче. Когда товарищ Аль Мактум попытался передернуть затвор, его ждало еще одно открытие: затворная рама не работала. Вообще.
Примечание: другие источники утверждают. что в качестве подарка выступал творчески переработанный ПО «Маяк» автомат Калашникова с авторским наименованием «Хижак»:
Просто заклинило. Намертво. А кто у нас отвечал за подготовку подарков высокой принимающей стороне? Правильно, новоиспеченный руководитель «Укроборонпрома» Гусев. Как выяснилось, идиот. Профессиональный. Опять опозорились. Перед Аль Мактумом не удобно. И да: это очередная подстава Андрея Ермака, готовившего визит Зеленского в Объединенные Арабские Эмираты.
https://diana-mihailova.livejournal.com/6115270.html