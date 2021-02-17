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Геращенко Ірина (1130) Арестович Олексій (372)

"ЄС" опустилася до рівня жіночої ПТУшної общаги. Ваші телеканали потрібно закрити", - радник глави ОП Арестович. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович у прямому ефірі звинуватив "Європейську Солідарність" нібито в роботі проти інформаційної безпеки України. Також заявив, що в політсилі "опустилися до рівня жіночої общаги".

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Свободи слова" на ICTV заявив радник глави ОП.

Так, Арестович звинуватив "Європейську Солідарність" у тому, що політсила нібито "працює проти інформаційної безпеки держави".

"Це офіційна заява, розумієте, пані Ірино? Так, я звинувачую "ЄС" в тому, що ви працюєте згідно з російськими наративами, починаючи з травня місяця. Якщо провести контент-аналіз, то вони збігаються на 70% і більше з тими наративами, які проводить РФ. Я кажу в прямому ефірі це", - сказав Арестович нардепці "ЄС" Ірині Геращенко.

Далі радник глави ОП заявив, що "наступний канал, який потрібно закривати, - це ваш".

"Я вже не кажу, як ви поводитеся, куди ви скочується. Зовнішність президента ви обговорюєте. ... Ви ж до рівня жіночої общаги опустилися, ПТУшної такої", - сказав Арестович.

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Зі свого боку Геращенко заявила, що їй хотілося б, щоб на "жіночу общагу" звернула увагу віцепрем'єрка Ольга Стефанішина.

Нардепка нагадала, що запитала в Арестовича, чому на загострення на фронті немає активізації контактів у "нормандському форматі", чому немає пропозиції внести до держбюджету зміни для підвищення зарплат військовослужбовцям.

"Що ми почули у відповідь, ми почули негідну влади риторику, яка свідчить про той рівень оцінки ситуації на фронті. Інтелектуальне зубожіння, яке ми бачимо", - сказала Геращенко.

Далі Арестович почав перебивати нардепку, ведучий зробив йому зауваження і запропонував вибачиться за сексистські слова.

Геращенко також звернулася до нардепа "Слуги народу" Олександра Корнієнка.

"Ви ж внесли законопроєкт про сексизм, ви не хочете відреагувати на офіційного спікера Банкової, який демонструє найгірші прояви сексизму в прямому ефірі", - сказала парламентарка.

Корнієнко відповів: "Я думаю, Олексій сам за себе відреагує. Він же не депутат у нас".

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+105
радник Приниженя України
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16.02.2021 14:20
+84
"ЕС" опустилась до уровня женской ПТУшной общаги. Ваши телеканалы надо закрыть", - советник главы ОП Арестович - Цензор.НЕТ 3899
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16.02.2021 14:21
+66
видно шо Люся все знает про женские общаги)
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16.02.2021 14:21
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"Прямий"



У Зеленского хотят отомстить Порошенко даже ценой предательства национальных интересов - Арестович

https://prm.ua/ru/u-zelenskogo-hotyat-otomstit-poroshenko-dazhe-tsenoy-predatelstva-natsionalnyih-interesov-arestovich/
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17.02.2021 11:42 Відповісти
Як легко вскриваються кацапські консерви...
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17.02.2021 10:38 Відповісти
Зеленский не пригоден к президентству.
Ни по личным качествам, ни по профессиональным, -
Арестович
https://ru.espreso.tv/news/2020/05/31/zelenskyy_ne_prygoden_k_prezydentstvu_ny_po_lychnym_kachestvam_ny_po_professyonalnym_arestovych
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17.02.2021 11:44 Відповісти
На щось інше від "савка па псіхотіпу і русскава па культурє" особисто я й не розраховував.

"ЄС" опустилася до рівня жіночої ПТУшної общаги. Ваші телеканали потрібно закрити", - радник глави ОП Арестович - Цензор.НЕТ 1158
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17.02.2021 11:57 Відповісти
"Это официальное заявление, понимаете, госпожа Ирина? Да, я обвиняю "ЕС" в том, что вы работаете согласно российским нарративам, начиная с мая месяца. Если провести контент-анализ, то они совпадают на 70% и больше с теми нарративами, которые проводит РФ. Я говорю в прямом эфире это", Источник: https://censor.net/ru/v3248229

ТИ ДИВИ ЄЗУЇТ - PDRS РОЗКАЗУЄ ІНШИМ ЯК БУТИ МОРАЛЬНИМ І ПАТРІОТОМ "ЄС" опустилася до рівня жіночої ПТУшної общаги. Ваші телеканали потрібно закрити", - радник глави ОП Арестович - Цензор.НЕТ 2569
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17.02.2021 12:45 Відповісти
Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович в прямом эфире обвинил "Европейскую Солидарность" якобы в работе против информационной безопасности Украины. Источник: https://censor.net/ru/v3248229

"ЄС" опустилася до рівня жіночої ПТУшної общаги. Ваші телеканали потрібно закрити", - радник глави ОП Арестович - Цензор.НЕТ 8383
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17.02.2021 12:47 Відповісти
арестович у 2003 році вступив у авторську школу «Человек среди людей» російського психолога Авессалома Подводного, яку закінчив у 2010 році.чмо-перевертень показує справжнє обличчя зе-зброд-компанії.Зе таке саме.
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17.02.2021 13:32 Відповісти
його поставли на канал не порошенківський а опустили як у Пояркова!
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17.02.2021 13:38 Відповісти
Посмотрела вчера внимательно в первые эту сцену -беспомощного Аферистовича! Именно той беспомощностью, которую он ощутил всеми фибрами сам в себе - и заистерил.
Его тактика -спокойный тихий голос с убежденностью в своих тезисах. Что же случилось ?Геращенко ненавистная кремлю соратница Пороха, это в прошлом ведущий журналист ИНТЕРА! Именно прокремлевского или даже ПРикремлевского канала. Она мочила власть спокойно , без надрыва, очень убедительно , ну прям, как на канале ПРЯМОЙ! И у этой, обычно искрящейся своим интеллектом ( отличие от ЗЕленвх) Люси, сорвались тормоза , причем явно в русле диагноза дедушки Фрейда. Он понял, что он стал игроком в сцене его опускания, как выставленного на передачу защитника ОПУ. И Люся понесло , особенно после того, Геращенко добила его последними словами, типа - "Я НЕ ОБРАЩАЮСЬ К ЭТОМУ ... вот такому как мы видим все здесь с вами этот уровень, ПРЕДСТАВИТЕЛУ ОПУ , я хочу узнать мнение власти" - и обратилась к Герою корабельных сосен, к министерке по евроинтеграции... И Остаполюсю просто прорвало! И когда его рвало, его выпученные от потуг глаза, оказались пустыми и тупыми . Это было падение звезды в прямом эфире!
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17.02.2021 13:44 Відповісти
И таки да, госпожа Люся , вы сами собой подтвердили, что ЕС участвовала в лице Геращенко в этой передаче, в диалоге с худшим аналогом ПТУшной женской общаги!
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17.02.2021 13:48 Відповісти
Закриєм анали спинім пенетрацію на всю Україну розведем манстурбацію!!"ЄС" опустилася до рівня жіночої ПТУшної общаги. Ваші телеканали потрібно закрити", - радник глави ОП Арестович - Цензор.НЕТ 2063
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17.02.2021 14:09 Відповісти
С УСПЕХОМ ВАС ЛЮСЯ- ВЫ Ж ВОЕННЫЙ эксПЭРД у Ермака...

«Укроборонпром» помешал Зеленскому передернуть... затвор подарочного «Форт» для эмира Дубая
"ЄС" опустилася до рівня жіночої ПТУшної общаги. Ваші телеканали потрібно закрити", - радник глави ОП Арестович - Цензор.НЕТ 7652Еще относительно свежа память об историческом визите Зеленского и Милованова в Объединенные Арабские Эмираты. Он (визит), вне всякого сомнения оставил глубокий след в ментальности братского народа Эмиратов вообще и в сознании шейха Мохамеда ибн Рашид Аль Мактума в частности.
Во время визита украинская делегация презентовала вице-президенту и правителю эмирата Дубай наградной, практически эксклюзивный автомат «Форт». Чудо украинского оборонпрома оказался неисправен. Шейх долго пытался присоединить к нему магазин, но не смог. Просто он был не того размера. Не вставлялся, короче. Когда товарищ Аль Мактум попытался передернуть затвор, его ждало еще одно открытие: затворная рама не работала. Вообще.
Примечание: другие источники утверждают. что в качестве подарка выступал творчески переработанный ПО «Маяк» автомат Калашникова с авторским наименованием «Хижак»:

Просто заклинило. Намертво. А кто у нас отвечал за подготовку подарков высокой принимающей стороне? Правильно, новоиспеченный руководитель «Укроборонпрома» Гусев. Как выяснилось, идиот. Профессиональный. Опять опозорились. Перед Аль Мактумом не удобно. И да: это очередная подстава Андрея Ермака, готовившего визит Зеленского в Объединенные Арабские Эмираты.

https://diana-mihailova.livejournal.com/6115270.html
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17.02.2021 14:13 Відповісти
от жалко пацана! хотя мог бы перед дарением проверить.... хотя нет не мог, я все забываю, что наш главком в армии не секунды не служил.... а вообще бред какой то, х у й ло наверное всех бы уже поувольнял и попересажал, а у нас все чики бомбони.... ламца дрица гоп ца ца!!!
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17.02.2021 14:54 Відповісти
Парашенка точно проверил БЫ! Он то служил АднАзначнА!
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18.02.2021 14:17 Відповісти
смейся или не смейся а ведь действительно все служили, кроме зэка и зельца.....
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18.02.2021 16:27 Відповісти
Украина буквально нашпигована российскими агентами и шпионами
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17.02.2021 14:56 Відповісти
Для "именитого" "военного аналитика", неоднократно бывавшего на передовой, поучающего воинов, как им себя вести и что говорить.... Для такого крутого спеца и бывалого мачо - супермэна, у Адрыстовича слишком слабые нервишки и повышенная плаксивость....Он на шоу чуть не бросился царапать Геращенке лицо и дёргатьза волосы....И истеричные нотки в голосе, предвещающие рыдания.... Зачем он сунулся шестерить в большой политике? Он что. надеялся, что все будут слушать его, открыв рот? И не будут топить его в его же дерьме?
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17.02.2021 15:32 Відповісти
Гарно Люся Арєстовічь попустив соєву лахудру на підсосі у Бариги. А та, не маючи, чим заперечити по суті, на ходу осідлала таку зручну для себе тему "сексизму". Соєвих недобитків треба попускати всюди, де випаде нагода. Не рахуючись ні зі статтю, ні зі стажем *************, ні з кілометражем відсмоктаних шоколадних прутнів.
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18.02.2021 20:09 Відповісти
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