"ЄС" опустилася до рівня жіночої ПТУшної общаги. Ваші телеканали потрібно закрити", - радник глави ОП Арестович. ВIДЕО

Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович у прямому ефірі звинуватив "Європейську Солідарність" нібито в роботі проти інформаційної безпеки України. Також заявив, що в політсилі "опустилися до рівня жіночої общаги".

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Свободи слова" на ICTV заявив радник глави ОП.

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Так, Арестович звинуватив "Європейську Солідарність" у тому, що політсила нібито "працює проти інформаційної безпеки держави".

"Це офіційна заява, розумієте, пані Ірино? Так, я звинувачую "ЄС" в тому, що ви працюєте згідно з російськими наративами, починаючи з травня місяця. Якщо провести контент-аналіз, то вони збігаються на 70% і більше з тими наративами, які проводить РФ. Я кажу в прямому ефірі це", - сказав Арестович нардепці "ЄС" Ірині Геращенко.

Далі радник глави ОП заявив, що "наступний канал, який потрібно закривати, - це ваш".

"Я вже не кажу, як ви поводитеся, куди ви скочується. Зовнішність президента ви обговорюєте. ... Ви ж до рівня жіночої общаги опустилися, ПТУшної такої", - сказав Арестович.

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Зі свого боку Геращенко заявила, що їй хотілося б, щоб на "жіночу общагу" звернула увагу віцепрем'єрка Ольга Стефанішина.

Нардепка нагадала, що запитала в Арестовича, чому на загострення на фронті немає активізації контактів у "нормандському форматі", чому немає пропозиції внести до держбюджету зміни для підвищення зарплат військовослужбовцям.

"Що ми почули у відповідь, ми почули негідну влади риторику, яка свідчить про той рівень оцінки ситуації на фронті. Інтелектуальне зубожіння, яке ми бачимо", - сказала Геращенко.

Далі Арестович почав перебивати нардепку, ведучий зробив йому зауваження і запропонував вибачиться за сексистські слова.

Геращенко також звернулася до нардепа "Слуги народу" Олександра Корнієнка.

"Ви ж внесли законопроєкт про сексизм, ви не хочете відреагувати на офіційного спікера Банкової, який демонструє найгірші прояви сексизму в прямому ефірі", - сказала парламентарка.

Корнієнко відповів: "Я думаю, Олексій сам за себе відреагує. Він же не депутат у нас".

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