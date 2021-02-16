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розслідування (1959) СБУ (10030) стеження (87) Наумов Андрій (52)

Немає жодного доказу стеження за генералом Наумовим, - журналістка Єгошина. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

У матеріалах справи, які опинилися в мережі, йдеться про те, що за заявою самого Наумова ще в липні було розпочато кримінальне провадження за фактом стеження за ним. Як доказ там рапорт того ж Наумова. У тому величезному масиві даних просто немає жодного доказу стеження за генералом Наумовим.

Про це розповіла журналістка Валерія Єгошина, передає Цензор.НЕТ.

"Ще пам'ятаєте гучну історію з нібито замовленням вбивства бригадного генерала від СБУ Андрія Наумова (герой нашого зі Схеми: корупція в деталях – RFERL сюжету)? Не буду переказувати її від початку, але там багато разів звучить абревіатура СБУ. Відтоді мене мучить одне питання. В матеріалах справи, які опинилися в мережі, йдеться про те, що за заявою самого Наумова ще в липні було розпочато кримінальне провадження за фактом стеження за ним за "страшною" статтею КК 359 (ч.1). Як доказ там рапорт того ж Наумова. Це провадження зрештою об'єднали із вже осіннім провадженням щодо ймовірної підготовки замаху на його життя і відтоді дві справи розслідують разом. Проте. В тому величезному масиві даних просто немає жодного доказу стеження за генералом Наумовим. Хоча з моменту його рапорту минуло вже 9 місяців", - заявила журналістка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Расюк у суді назвав Нескоромного замовником убивства Наумова, - Бутусов

"Тож відтоді, як розгорілася ця гучна історія, мені не давало спокою питання - чи вдалося спецслужбі, яка, виходить, розслідує сама себе (чому?!), за цей час дістати докази? Аж раптом пощастило зустріти начальника слідчого управління ГСУ СБУ Анатолія Буліча в супроводі (наскільки я можу впізнати в шапці і масці) колишнього заступника начальника ГСУ Віталія Маякова. Який нині консультує службу та комітет у ВР", - додала Єгошина й опублікувала відео коментаря Буліча та Маякова.

Буліч відмовився давати коментарі і попросив звертатися в пресслужбу СБУ.

Немає жодного доказу стеження за генералом Наумовим, - журналістка Єгошина 01

Нагадаємо, 22 січня стало відомо, що полковника "Альфи" СБУ Юрія Расюка затримано в Києві за підготовку вбивства генерала СБУ Андрія Наумова.

Пізніше в СБУ заявили про запобігання вбивству співробітника. Шевченківський райсуд Києва заарештував Юрія Расюка без права застави. 24 січня радник глави ОП Михайло Подоляк визнав, що вбивство генерала СБУ Андрія Наумова замовив полковник СБУ Дмитро Нескоромний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Есбеушник Нескоромний, якого підозрюють в організації замаху на колегу Наумова, збирається дати пресконференцію в Бельгії

27 січня СБУ оголосило Нескоромному підозру в організації замаху на Наумова. Спецслужба оприлюднила низку доказів у справі, зокрема, переговори Нескоромного і ще одного організатора замаху Расюка, якого затримали під час передачі грошей.

Автор: Наталя Джума
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Як на мене,то нехай краще ці павуки в банці пожруть одне одного. Повітря після них набагато чистішим буде.
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16.02.2021 14:56 Відповісти
Так то воно так,але...від їхньої гризні страждає держава і ми всі. На жаль.
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16.02.2021 23:15 Відповісти
Если будут доказательства слежки, топтунов нужно расстрелять!
Слежка она на то и слежка, потому что тайная.
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16.02.2021 15:04 Відповісти
Хорошо работают и платят неплохо.
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16.02.2021 15:20 Відповісти
Это тот Наумов, который барыжничал в Луганской области с Москалем и оббрехал торнадовцев?
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16.02.2021 15:25 Відповісти
В материалах дела, которые оказались в сети, говорится о том, что по заявлению самого Наумова еще в июле было начато уголовное производство по факту слежки за ним. В качестве доказательства там рапорт того же Наумова, и следил он сам за собой судя по всему.
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16.02.2021 16:06 Відповісти
 
 