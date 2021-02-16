Немає жодного доказу стеження за генералом Наумовим, - журналістка Єгошина. ВIДЕО

У матеріалах справи, які опинилися в мережі, йдеться про те, що за заявою самого Наумова ще в липні було розпочато кримінальне провадження за фактом стеження за ним. Як доказ там рапорт того ж Наумова. У тому величезному масиві даних просто немає жодного доказу стеження за генералом Наумовим.

Про це розповіла журналістка Валерія Єгошина, передає Цензор.НЕТ.

"Ще пам'ятаєте гучну історію з нібито замовленням вбивства бригадного генерала від СБУ Андрія Наумова (герой нашого зі Схеми: корупція в деталях – RFERL сюжету)? Не буду переказувати її від початку, але там багато разів звучить абревіатура СБУ. Відтоді мене мучить одне питання. В матеріалах справи, які опинилися в мережі, йдеться про те, що за заявою самого Наумова ще в липні було розпочато кримінальне провадження за фактом стеження за ним за "страшною" статтею КК 359 (ч.1). Як доказ там рапорт того ж Наумова. Це провадження зрештою об'єднали із вже осіннім провадженням щодо ймовірної підготовки замаху на його життя і відтоді дві справи розслідують разом. Проте. В тому величезному масиві даних просто немає жодного доказу стеження за генералом Наумовим. Хоча з моменту його рапорту минуло вже 9 місяців", - заявила журналістка.

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"Тож відтоді, як розгорілася ця гучна історія, мені не давало спокою питання - чи вдалося спецслужбі, яка, виходить, розслідує сама себе (чому?!), за цей час дістати докази? Аж раптом пощастило зустріти начальника слідчого управління ГСУ СБУ Анатолія Буліча в супроводі (наскільки я можу впізнати в шапці і масці) колишнього заступника начальника ГСУ Віталія Маякова. Який нині консультує службу та комітет у ВР", - додала Єгошина й опублікувала відео коментаря Буліча та Маякова.

Буліч відмовився давати коментарі і попросив звертатися в пресслужбу СБУ.

Нагадаємо, 22 січня стало відомо, що полковника "Альфи" СБУ Юрія Расюка затримано в Києві за підготовку вбивства генерала СБУ Андрія Наумова.

Пізніше в СБУ заявили про запобігання вбивству співробітника. Шевченківський райсуд Києва заарештував Юрія Расюка без права застави. 24 січня радник глави ОП Михайло Подоляк визнав, що вбивство генерала СБУ Андрія Наумова замовив полковник СБУ Дмитро Нескоромний.

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27 січня СБУ оголосило Нескоромному підозру в організації замаху на Наумова. Спецслужба оприлюднила низку доказів у справі, зокрема, переговори Нескоромного і ще одного організатора замаху Расюка, якого затримали під час передачі грошей.