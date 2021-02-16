Проєкт "Без цензури": Зеленський оголошує війну Заходу. Хто і як підставляє президента, Україну і нас усіх. ВIДЕО

Як ображена 43-річна дитина оголосила війну Заходу, який взагалі-то підтримує Україну? Про це в іронічно-просвітницькому "Без цензури" з Богданом Буткевичем.

Це довга історія з купою антикорупції, договорняків, дивини й маразмів, але ми розкладемо все по поличках, щоб ви розуміли, звідки ноги ростуть.

"Розвели як дитину" – це про Володимира Зеленського, якого оточення змусило оголосити війну "клятому вашингтонському обкому". Як? Звільненням директора НАБУ Артема Ситника. За інформацією Центру протидії корупції, прибрати Ситника – особисте рішення Володимира Зеленського. Таким чином "найвеличніший лідер сучасності" відреагував на початок розслідування закупівлі вакцин проти COVID-19!

Як "агенти Заходу" вдарили по найбільш болючому місцю української влади – закупівлі вакцини проти ковіду? Чому Артем Ситник і НАБУ такі важливі для західних партнерів загалом і США зокрема? Чи варто готуватися до проблем із євроінтеграцією і відносинами зі Сполученими Штатами?

Як історія із Ситником і НАБУ вплине на співпрацю України з Міжнародним валютним фондом? І чому гроші МВФ насправді дуже нам потрібні, що б там не розказували у "Слузі народу"?

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