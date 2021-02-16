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Зеленський (17439) Буткевич Богдан (432)

Проєкт "Без цензури": Зеленський оголошує війну Заходу. Хто і як підставляє президента, Україну і нас усіх. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Як ображена 43-річна дитина оголосила війну Заходу, який взагалі-то підтримує Україну? Про це в іронічно-просвітницькому "Без цензури" з Богданом Буткевичем.

Це довга історія з купою антикорупції, договорняків, дивини й маразмів, але ми розкладемо все по поличках, щоб ви розуміли, звідки ноги ростуть.

"Розвели як дитину" – це про Володимира Зеленського, якого оточення змусило оголосити війну "клятому вашингтонському обкому". Як? Звільненням директора НАБУ Артема Ситника. За інформацією Центру протидії корупції, прибрати Ситника – особисте рішення Володимира Зеленського. Таким чином "найвеличніший лідер сучасності" відреагував на початок розслідування закупівлі вакцин проти COVID-19!

Як "агенти Заходу" вдарили по найбільш болючому місцю української влади – закупівлі вакцини проти ковіду? Чому Артем Ситник і НАБУ такі важливі для західних партнерів загалом і США зокрема? Чи варто готуватися до проблем із євроінтеграцією і відносинами зі Сполученими Штатами?

Як історія із Ситником і НАБУ вплине на співпрацю України з Міжнародним валютним фондом? І чому гроші МВФ насправді дуже нам потрібні, що б там не розказували у "Слузі народу"?

Дивіться проєкт журналістських історій "Без цензури" спеціально для порталу "Цензор.НЕТ", в нас нічого особистого - тільки факти

Дивіться: Проєкт "Без цензури": Чи боїться Росія ЗСУ? Все про нове загострення на фронті. ВIДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+28
Кого это нас всех? Это зелёное недорозумение считается президентом только у умственно отсталых.
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16.02.2021 15:37
+17
Так ніхто того й не робить. Мова зовсім про інше - зебіли вперто штовхають державу до повної руйнації, а це хаос, безлад і кровопролиття. І, до речі, на останній літак всіх не візьмуть, основній масі ідіотів доведеться залишитись тут.
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16.02.2021 15:54
+14
Соросята, внешнее управление... Сразу видно сраного кацапа
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16.02.2021 16:12
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"И тут Остапа,понесло..." !!!!))))
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16.02.2021 15:34 Відповісти
Рыжего борова зовут не Остап, а Богдан.)
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17.02.2021 02:05 Відповісти
Как по мне,сытый свадебный генерал. Хотя и не уверен.что поставят лучшего.
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16.02.2021 15:36 Відповісти
Ну какой-же генерал из этого зьйобнутого дрыща? Оно при первом выстреле жиденько обосрется с ног до головы. Это заурядный шут, который обслуживаен денежную вратву на корпоративах. До сих пор, потому что глядя на это убогое ушлепище, я вижу в нем дешового клоуна на подтанцовке у олигархов.
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16.02.2021 16:50 Відповісти
Так Путін же теж оголосив війну Заходу. Зайшли на одне мінне поле разом ? Дивна синхронність! Й співпало з тим, що МВФ укакаляся й ОПУ разгнєвалось нє па- мужскі...
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16.02.2021 15:37 Відповісти
Кого это нас всех? Это зелёное недорозумение считается президентом только у умственно отсталых.
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16.02.2021 15:37 Відповісти
так ты же сам за зе голосовал ). кста, петя точно также боролся с агтикоррупционными органами
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16.02.2021 17:15 Відповісти
При Пете если что они созданы были, так боролся, что аж создать сначала пришлось
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16.02.2021 17:32 Відповісти
Ахахахаха)))
В таком меня ещё никто не обвинял...
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16.02.2021 17:35 Відповісти
Гігант думки,геній геополітики!!!)))
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16.02.2021 15:37 Відповісти
Від дзеркала, придурку, відійди.
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16.02.2021 15:55 Відповісти
Это сарказм ващето.
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17.02.2021 09:46 Відповісти
В чию адресу? Буткевича?
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17.02.2021 20:32 Відповісти
Все так. Но делать из Сытника знамя борьбы с корупцией и "надежду Запада" немножко перебор)
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16.02.2021 15:39 Відповісти
Так ніхто того й не робить. Мова зовсім про інше - зебіли вперто штовхають державу до повної руйнації, а це хаос, безлад і кровопролиття. І, до речі, на останній літак всіх не візьмуть, основній масі ідіотів доведеться залишитись тут.
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16.02.2021 15:54 Відповісти
Це хто чесний борець з корупціонерами - Ситник? Не смішіть. Це ручна собачка США, що в посольстві США скажуть - те й буде виконувати. Кого з топ корупціонерів він довів до реального сроку?
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16.02.2021 15:56 Відповісти
Щоб довести до "реального строку" корупціонерів, треба справедливих суддів і президента.
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16.02.2021 16:10 Відповісти
Соросята, внешнее управление... Сразу видно сраного кацапа
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16.02.2021 16:12 Відповісти
Шифруйте пестливу назву мутантів, що живуть на Північний Схід від України, і Північний Захід від Китаю. Бо витруть комент.
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16.02.2021 16:21 Відповісти
Що шкодуєшь, що не кремлівська шавка ???)))
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16.02.2021 16:16 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3248262/antikorruptsionnyyi_sud_prigovoril_sudyuvzyatochnika_k_shesti_godam_tyurmy_s_konfiskatsieyi_imuschestva
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16.02.2021 16:49 Відповісти
Іди геть, дурний кацап.
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16.02.2021 17:13 Відповісти
бубочка вже тривалий час перебуває в прострації. а агент Козир із шкури вилізає, щоб скоротити Україну як державу. Бо інакше вдома можуть посадити. То і поява в ефірі хворих на роздвоення особистості (Люська), то неповних ідіотів (мілованов), то спеціалістів з щурячих перегонів(під підлогою), сивоха десь пропав, Жде кінця, скоріше за все америкоси поставили на єрмаку хрест за втручання у вибори, так як і на Миколі Платоновичу як "приемнику" на царство. Епоха руді закінчилась плачевно.
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16.02.2021 16:14 Відповісти
А він в простраціі від народження і ніколи з неї не виходив !!!)))
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16.02.2021 16:19 Відповісти
По словам Лероса, в повестке дня СНБО уже на следующем заседании должен рассматриваться вопрос о санкциях по отношению к ООО «Квартал 95» и его бенефициарам.

Депутат уточнил, что «Лига смеха» была продана российскому телевизионному каналу «СТС», владельцем которого является российский банк ВТБ и «Национальная медиа группа».

При этом, по словам нардепа, российский банк ВТБ находится под международными санкциями за содействие в аннексии Крыма Россией. Также Лерос рассказал, что съемки «Лиги смеха» в России должны состоятся в Москве.
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16.02.2021 16:24 Відповісти
Войну Западу ? - это круто! Проєкт "Без цензури": Зеленський оголошує війну Заходу. Хто і як підставляє президента, Україну і нас усіх - Цензор.НЕТ 2116
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16.02.2021 16:30 Відповісти
Самое печальное что Запад этого даже не заметит.
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16.02.2021 16:49 Відповісти
Беня Каломойский уже лет 20 лишних на воле бегает...
Олигарху Игорю Коломойскому в ближайшие дни выдвинут уголовное обвинение в отмывании денег в США.
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16.02.2021 17:52 Відповісти
👍👍👍
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16.02.2021 19:20 Відповісти
У клоуна приказ ху..йлатолько в родную говень - совок-параша - туда и летит при поддержке 73% мудаков.
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16.02.2021 18:28 Відповісти
Молодец Президент! Ну а Богдаша в очередной раз сёрбнэ чаю....
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16.02.2021 18:39 Відповісти
Похоже на вброс для раскола украинцев?..
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16.02.2021 18:53 Відповісти
Ой, все. Что происходит между Украиной и МВФ

Сергей Фурса

Нельзя постоянно делать глупости и считать, что если нет наказания, то так будет всегда
Украинская власть: очень нужны деньги. МВФ, дайте денег.
МВФ: делайте реформы.
Украинская власть не делает реформы, часть из них сворачивает.
Украинская власть: очень нужны деньги. МВФ, дайте деньги.
МВФ: вы не сделали реформы, вы свернули антикоррупционные меры и не сделали настоящую судебную реформу. Денег не будет, пока не исправите.
Украинская власть: ах вы, мы обиделись, мы вам еще покажем.
Украинские власти планируют уволить директора НАБУ. Хотя обещала этого не делать и МВФ, и всем послам. При том, что независимая антикоррупционная инфраструктура - важная реформа по программе МВФ и часть сотрудничества с ЕС.
«Ой, все». Это сейчас позиция украинской власти. Они обиделись на МВФ. Власть обиделась, как маленький ребенок, которому не дали конфету из-за того, что этот ребенок плохо себя вел.
«Ой, все». И решили уволить Сытника.
И неважно, просто обиделись ли они на МВФ и считают Сытника агентом МВФ, Запада, Сороса, Ротшильда или Билла Гейтса.
Или обиделись на НАБУ за Татарова, ибо те нашли коррупционера в Офисе президента.
Или обиделись за то, что НАБУ решило прийти за Степановым, который закупал вакцину через посредников.Ой, все». Они говорят сейчас. Когда есть запас прочности. Которого не будет через несколько месяцев.
Конечно, после того как украинской власти простили Смолия, там решили, что теперь всегда прокатит. Получили такой сигнал. И думают, что так будет всегда. И поэтому разрушают независимость НАБУ. Законом. Что принципиально отличается от ситуации с НБУ. Там не было законодательных изменений. А здесь должны быть. Не говоря уже о том, что после увольнения Смолия мы не получили ни цента от МВФ. Хотя те и согласились прислать миссию. Наивные.
Но нельзя постоянно делать глупости и считать, что если нет наказания, то будет так всегда. Не будет. Если тебе везет сейчас, это не значит, что так будет вечно. Когда-то не повезет. И тогда прилетит за все предыдущие ошибки. Вместе. Тогда денег не даст никто. А деньги нужны. И снова тогда возникнет призрак дефолта. Просто потому, что кто-то не хочет делать реформы. И просто потому, что кто-то обиделся.
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16.02.2021 21:44 Відповісти
Чому не дасть ? Московія буде совати свої кредити мабуть і без процентів і
с*ки народу будуть проводити референдуми - брати чи не брати грощі у

кацапів Проєкт "Без цензури": Зеленський оголошує війну Заходу. Хто і як підставляє президента, Україну і нас усіх - Цензор.НЕТ 3225
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16.02.2021 22:03 Відповісти
Чтобы продать что-нибудь ненужное, надо купить что-нибудь ненужное, а у кацапов для себя уже денег нет.
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17.02.2021 09:49 Відповісти
Для купівлі "союзників" і вербовки і на пиль в глаза у кацапів грощі завжди найдуться, тому Московія ще і існує
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17.02.2021 12:11 Відповісти
Д.В.П. -

Дурного Вибрали Президентом
Три слова відкривають всю картину дій нової влади України.
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16.02.2021 22:00 Відповісти
Кто и как подставляет президента

Бубочка не виноват? Бояре плохие?

Не надо снимать с Зеленского ответственность.
То, что ЗЕ дебил, абсолютно не отменяет того, что он сам принял на себя всю полноту ответственности в 2019-м году.


Или ЦН боится повторить судьбу каналов Медведчука за наезды на ЗЕ и поэтому выгораживает ЗЕ?
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17.02.2021 09:44 Відповісти
 
 