У російському Нижньовартовську "в рамках профорієнтації" силовики пограли зі школярами в "протестувальників" і "ОМОН". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ За кордоном
У школі № 42 в російському Нижньовартовську відбулися заняття за участю співробітників МВС і Росгвардії, під час яких учні грали роль "протестувальників" і "омонівців".
Відео з уроку опублікував telegram-канал "Мегаполис", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Meduza.
На записі велика група школярів, "протестувальників", кидає м'ячі в "омонівців", що ховаються за щитами, - як діючих співробітників силових служб, так і школярів, які грають їх роль. Коли "протестувальники" припинили кидати м'ячі, троє школярів-"омонівців" вибігли з укриття, затримали одного з "протестувальників", розмахував кулаками, після чого забрали його (судячи по відео, це був поліцейський).
Заступник глави департаменту освіти Нижньовартовська Юрій Торопов повідомив "МБХ медіа", що в школі пройшли заняття "в рамках профорієнтації". У ході занять співробітники поліції і Росгвардії розповіли про вступ до вишів, а також про свою службу. Також, за його словами, "було знайомство з поліцейської формою, парашут розкладали, спецзасоби вивчали".
У пресслужбі МВС по Нижньовартовську повідомили "Интерфаксу", що в школі пройшла профорієнтаційна акція, покликана привернути школярів до вишів МВС. "Школярам розповіли про подвиги поліцейських, про те, якими якостями повинні володіти правоохоронці, щоб нести службу. У спортзалі хлопцям показали щити, палиці. А потім хлопцям запропонували кидати м'ячі, щоб вони самі перевірили, наскільки щити міцні, тверді. Ніякого політичного підґрунтя не було, з мітингами це взагалі ніяк не пов'язано", - сказали в поліції.
Будь ласка, зачекайте...
Зверски замучен сантехник Потапов
Иглы под ногти, гвозди в затылке
Так не признался где спрятал бутылку....
В России больше нету сострадания.
Страдают те, чьи помыслы чисты.
А тут теперь не Швеция, не Дания,
а чисто предвоенная Германия,
а в ней - одни драконы и глисты.
Здесь, кажется, нарочно все устроено,
в ничем не разгоняемой ночи, -
чтоб не было ни рыцаря, ни воина,
ни святости, ни гения достойного,
а только палачи и стукачи....
Д. Быков, 2017.
страна рабов и вертухаев
В Эрмитаже во время выставки «Фаберже - ювелир Императорского двора» демонстрировались фальшивые экспонаты, владелец которых связан с подельником Путина, пишет Русская служба BBC.
В январе лондонский коллекционер Андрей Ружников написал открытое письмо директору Эрмитажа Михаилу Пиотровскому. В нем арт-дилер сообщил, что «бок о бок с прекрасными экспонатами из собраний Эрмитажа, Павловска и Петергофа» оказались «вульгарные новоделы», «произведения даже не XX, а XXI века».
Ружников отмечает, что все императорские яйца производились в единственном экземпляре, но предметы в Эрмитаже повторяют уже признанные оригиналами экспонаты в других музеях. В связи с этим, считает коллекционер, есть серьезный повод сомневаться в подлинности целого ряда предметов на выставке.
Опрошенные службой BBC эксперты согласны с мнением Андрея Ружникова, однако в самом Эрмитаже отказались комментировать обвинения коллекционера.
подробности -- https://oleg-leusenko.livejournal.com/13543272.html
Ярого путиниста Мишку Боярского госпитализировали в Петербурге.
10 дней назад Боярский прошел вакцинацию путинским Спутником. "У него температура 38, слабость большая. Мы до сих пор не знаем, что с ним. Видимо, сосудистая реакция", - пожаловалась супруга паяца.
Русскоязычная продавщица назвала Днепр "русским городом"
https://korrespondent.net/city/dnepr/4328041-russkoiazychnaia-prodavschytsa-v-dnepre-nazvala-horod-russkym
https://www.pravda.com.ua/news/2021/02/16/7283678/