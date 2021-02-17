У російському Нижньовартовську "в рамках профорієнтації" силовики пограли зі школярами в "протестувальників" і "ОМОН". ВIДЕО

У школі № 42 в російському Нижньовартовську відбулися заняття за участю співробітників МВС і Росгвардії, під час яких учні грали роль "протестувальників" і "омонівців".

Відео з уроку опублікував telegram-канал "Мегаполис", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Meduza.

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На записі велика група школярів, "протестувальників", кидає м'ячі в "омонівців", що ховаються за щитами, - як діючих співробітників силових служб, так і школярів, які грають їх роль. Коли "протестувальники" припинили кидати м'ячі, троє школярів-"омонівців" вибігли з укриття, затримали одного з "протестувальників", розмахував кулаками, після чого забрали його (судячи по відео, це був поліцейський).

Заступник глави департаменту освіти Нижньовартовська Юрій Торопов повідомив "МБХ медіа", що в школі пройшли заняття "в рамках профорієнтації". У ході занять співробітники поліції і Росгвардії розповіли про вступ до вишів, а також про свою службу. Також, за його словами, "було знайомство з поліцейської формою, парашут розкладали, спецзасоби вивчали".

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У пресслужбі МВС по Нижньовартовську повідомили "Интерфаксу", що в школі пройшла профорієнтаційна акція, покликана привернути школярів до вишів МВС. "Школярам розповіли про подвиги поліцейських, про те, якими якостями повинні володіти правоохоронці, щоб нести службу. У спортзалі хлопцям показали щити, палиці. А потім хлопцям запропонували кидати м'ячі, щоб вони самі перевірили, наскільки щити міцні, тверді. Ніякого політичного підґрунтя не було, з мітингами це взагалі ніяк не пов'язано", - сказали в поліції.