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У російському Нижньовартовську "в рамках профорієнтації" силовики пограли зі школярами в "протестувальників" і "ОМОН". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

У школі № 42 в російському Нижньовартовську відбулися заняття за участю співробітників МВС і Росгвардії, під час яких учні грали роль "протестувальників" і "омонівців".

Відео з уроку опублікував telegram-канал "Мегаполис", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Meduza.

На записі велика група школярів, "протестувальників", кидає м'ячі в "омонівців", що ховаються за щитами, - як діючих співробітників силових служб, так і школярів, які грають їх роль. Коли "протестувальники" припинили кидати м'ячі, троє школярів-"омонівців" вибігли з укриття, затримали одного з "протестувальників", розмахував кулаками, після чого забрали його (судячи по відео, це був поліцейський).

Заступник глави департаменту освіти Нижньовартовська Юрій Торопов повідомив "МБХ медіа", що в школі пройшли заняття "в рамках профорієнтації". У ході занять співробітники поліції і Росгвардії розповіли про вступ до вишів, а також про свою службу. Також, за його словами, "було знайомство з поліцейської формою, парашут розкладали, спецзасоби вивчали".

Читайте: Для боротьби з російськими фейками в Україні створять Центр протидії дезінформації, - глава МКІП Ткаченко

У пресслужбі МВС по Нижньовартовську повідомили "Интерфаксу", що в школі пройшла профорієнтаційна акція, покликана привернути школярів до вишів МВС. "Школярам розповіли про подвиги поліцейських, про те, якими якостями повинні володіти правоохоронці, щоб нести службу. У спортзалі хлопцям показали щити, палиці. А потім хлопцям запропонували кидати м'ячі, щоб вони самі перевірили, наскільки щити міцні, тверді. Ніякого політичного підґрунтя не було, з мітингами це взагалі ніяк не пов'язано", - сказали в поліції.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+21
В российском Нижневартовске "в рамках профориентации" силовики поиграли со школьниками в "протестующих" и "ОМОН" - Цензор.НЕТ 4857 В российском Нижневартовске "в рамках профориентации" силовики поиграли со школьниками в "протестующих" и "ОМОН" - Цензор.НЕТ 8032.. из цикла: сепарские страдания))

В российском Нижневартовске "в рамках профориентации" силовики поиграли со школьниками в "протестующих" и "ОМОН" - Цензор.НЕТ 7073
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16.02.2021 15:52
+15
"дети в войнушку играли в лесу, стреляли из пестика, пёрлись вовсю..")) это обострение начинается перед 9 Мая.. скоро Рейхстаг штурмовать))
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16.02.2021 15:47
+15
В российском Нижневартовске "в рамках профориентации" силовики поиграли со школьниками в "протестующих" и "ОМОН" - Цензор.НЕТ 7776
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16.02.2021 15:49
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В российском Нижневартовске "в рамках профориентации" силовики поиграли со школьниками в "протестующих" и "ОМОН" - Цензор.НЕТ 2889
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16.02.2021 15:46 Відповісти
"дети в войнушку играли в лесу, стреляли из пестика, пёрлись вовсю..")) это обострение начинается перед 9 Мая.. скоро Рейхстаг штурмовать))
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16.02.2021 15:47 Відповісти
В российском Нижневартовске "в рамках профориентации" силовики поиграли со школьниками в "протестующих" и "ОМОН" - Цензор.НЕТ 7776
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16.02.2021 15:49 Відповісти
Дети в подвали играли в гестапо
Зверски замучен сантехник Потапов
Иглы под ногти, гвозди в затылке
Так не признался где спрятал бутылку....
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16.02.2021 15:50 Відповісти
Лучше бы принесли в школу пару ящиков пустых бутылок для "профориентации" молодежи. Как говорится у кацапни-"готовь жопу смолоду".
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16.02.2021 15:51 Відповісти
лучше б бутылки с коктейлями молотова...
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16.02.2021 17:00 Відповісти
судя по видео принесли ...
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17.02.2021 00:13 Відповісти
В российском Нижневартовске "в рамках профориентации" силовики поиграли со школьниками в "протестующих" и "ОМОН" - Цензор.НЕТ 7832 страна сидельцев и вертузаев 50Х50 примерно
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16.02.2021 15:51 Відповісти
***
В России больше нету сострадания.
Страдают те, чьи помыслы чисты.
А тут теперь не Швеция, не Дания,
а чисто предвоенная Германия,
а в ней - одни драконы и глисты.

 Здесь, кажется, нарочно все устроено,
в ничем не разгоняемой ночи, -
чтоб не было ни рыцаря, ни воина,
ни святости, ни гения достойного,
а только палачи и стукачи....
Д. Быков, 2017.
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16.02.2021 20:47 Відповісти
В российском Нижневартовске "в рамках профориентации" силовики поиграли со школьниками в "протестующих" и "ОМОН" - Цензор.НЕТ 4857 В российском Нижневартовске "в рамках профориентации" силовики поиграли со школьниками в "протестующих" и "ОМОН" - Цензор.НЕТ 8032.. из цикла: сепарские страдания))

В российском Нижневартовске "в рамках профориентации" силовики поиграли со школьниками в "протестующих" и "ОМОН" - Цензор.НЕТ 7073
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16.02.2021 15:52 Відповісти
У російському Нижньовартовську "в рамках профорієнтації" силовики пограли зі школярами в "протестувальників" і "ОМОН" - Цензор.НЕТ 2710
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16.02.2021 15:59 Відповісти
Скрєпно. Прямо, як в тому висловлюванні: Росія - це країна, де половина населення сидить, а їх сторожує інша половина.
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16.02.2021 15:52 Відповісти
А потім міняються...
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16.02.2021 15:54 Відповісти
В российском Нижневартовске "в рамках профориентации" силовики поиграли со школьниками в "протестующих" и "ОМОН" - Цензор.НЕТ 1935
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16.02.2021 15:52 Відповісти
Таке враження що підглядаєш за пацієнтами дурдома. В российском Нижневартовске "в рамках профориентации" силовики поиграли со школьниками в "протестующих" и "ОМОН" - Цензор.НЕТ 8423
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16.02.2021 15:52 Відповісти
"Дебіли,бл###дь." Це,взагалі то,була цитата їхнього придуркуватого міністра,ну як міністра,просто пєчальной лошаді лаврова.
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16.02.2021 15:52 Відповісти
На скотоферме без изменений!
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16.02.2021 15:54 Відповісти
битый небитого кормит
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16.02.2021 15:56 Відповісти
У російському Нижньовартовську "в рамках профорієнтації" силовики пограли зі школярами в "протестувальників" і "ОМОН" - Цензор.НЕТ 2711
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16.02.2021 15:58 Відповісти
У російському Нижньовартовську "в рамках профорієнтації" силовики пограли зі школярами в "протестувальників" і "ОМОН" - Цензор.НЕТ 6634
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16.02.2021 16:00 Відповісти
то в коматозе, то - бухая,
страна рабов и вертухаев
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16.02.2021 16:00 Відповісти
В Эрмитаже выставили поддельные яйца Фаберже, владелец которых связан с подельником Путина

В Эрмитаже во время выставки «Фаберже - ювелир Императорского двора» демонстрировались фальшивые экспонаты, владелец которых связан с подельником Путина, пишет Русская служба BBC.
У російському Нижньовартовську "в рамках профорієнтації" силовики пограли зі школярами в "протестувальників" і "ОМОН" - Цензор.НЕТ 7473

В январе лондонский коллекционер Андрей Ружников написал открытое письмо директору Эрмитажа Михаилу Пиотровскому. В нем арт-дилер сообщил, что «бок о бок с прекрасными экспонатами из собраний Эрмитажа, Павловска и Петергофа» оказались «вульгарные новоделы», «произведения даже не XX, а XXI века».

Ружников отмечает, что все императорские яйца производились в единственном экземпляре, но предметы в Эрмитаже повторяют уже признанные оригиналами экспонаты в других музеях. В связи с этим, считает коллекционер, есть серьезный повод сомневаться в подлинности целого ряда предметов на выставке.

Опрошенные службой BBC эксперты согласны с мнением Андрея Ружникова, однако в самом Эрмитаже отказались комментировать обвинения коллекционера.

подробности -- https://oleg-leusenko.livejournal.com/13543272.html
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16.02.2021 16:04 Відповісти
У російському Нижньовартовську "в рамках профорієнтації" силовики пограли зі школярами в "протестувальників" і "ОМОН" - Цензор.НЕТ 2705
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16.02.2021 20:55 Відповісти
ТАК ЭТО Ж ХЙЛО И ЕГО ПЗДОБРАТИЯ СЕБЕ ЯЙЦА ПРИШИЛИ ЗА НЕИМЕНИЕМ СОБСТВЕННЫХ !)
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17.02.2021 08:01 Відповісти
Опасный Спутник V

Ярого путиниста Мишку Боярского госпитализировали в Петербурге.
10 дней назад Боярский прошел вакцинацию путинским Спутником. "У него температура 38, слабость большая. Мы до сих пор не знаем, что с ним. Видимо, сосудистая реакция", - пожаловалась супруга паяца.
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16.02.2021 16:05 Відповісти
Аааа-п и т... фсе
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16.02.2021 16:35 Відповісти
Почему этой новости нет на цензор ?

Русскоязычная продавщица назвала Днепр "русским городом"

https://korrespondent.net/city/dnepr/4328041-russkoiazychnaia-prodavschytsa-v-dnepre-nazvala-horod-russkym
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16.02.2021 16:06 Відповісти
А ТЫ ЧТО СЫН ПРОДАВЩИЦЫ !?)
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17.02.2021 08:04 Відповісти
Увеличьте картинку и посмотрите как выглядит этот Нижневартовск в какой-то сибирской ******.

У російському Нижньовартовську "в рамках профорієнтації" силовики пограли зі школярами в "протестувальників" і "ОМОН" - Цензор.НЕТ 2124
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16.02.2021 16:22 Відповісти
А чого саме цю, а не цю ? А так. да, Нижневартовськ на 90 відсотків будували українці.У російському Нижньовартовську "в рамках профорієнтації" силовики пограли зі школярами в "протестувальників" і "ОМОН" - Цензор.НЕТ 5916
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16.02.2021 16:26 Відповісти
Прапор Нижневартовська.У російському Нижньовартовську "в рамках профорієнтації" силовики пограли зі школярами в "протестувальників" і "ОМОН" - Цензор.НЕТ 4302
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16.02.2021 16:27 Відповісти
До речі, що таке варта українською це зрозуміло, а мордовською?
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16.02.2021 16:29 Відповісти
А где видосик когда толкают автозак 🤣
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16.02.2021 16:40 Відповісти
СКАЗОЧНИЄ СВІНОСОБАКІ .
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16.02.2021 17:07 Відповісти
Деткам на Росии нужно с детства учится на бутылочку садиться . что бы потом попка не так болела.
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16.02.2021 18:53 Відповісти
На російському телебаченні порівняли Навального з Гітлером
https://www.pravda.com.ua/news/2021/02/16/7283678/
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16.02.2021 19:53 Відповісти
Страна опушенных и дебилов.
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16.02.2021 19:57 Відповісти
Т.е., как я понял, ОМОН малышню метелил? Так что-ли?)))
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16.02.2021 19:57 Відповісти
Дикуни
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16.02.2021 20:34 Відповісти
ноги незахищені - туди можна пару пляшок з гарячою рідиною підкинути щоб нехолодно хлопцям було )))
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16.02.2021 23:55 Відповісти
кто на ком тренируется?или школьников учат как правильно клепать омон?
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17.02.2021 06:26 Відповісти
ХОРОШИЕ ТРЕНИРОВКИ ОСОБЕННО КОГДА В НИХ СТРЕЛЯТЬ НАЧНУТ !)
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17.02.2021 07:59 Відповісти
ЛУЧШЕ КОНЕЧНО РОССИЯНАМ САМИМ ОТДАТЬ НАГРАБЛЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ !!!
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17.02.2021 08:07 Відповісти
Дичь...как и все мокшанское))
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17.02.2021 10:12 Відповісти
нужно было расстреливать со страйкбольных пистолЭтов, для эффекта присутствия
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18.02.2021 20:04 Відповісти
 
 