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У Кременчуці патрульні зловили за ноги чоловіка, який намагався вистрибнути з 7 поверху. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події

У Кременчуці (Полтавська область) патрульні поліцейські врятували чоловіка, який намагався вистрибнути з 7 поверху.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Інспектори Максим Сучков і Дмитро Плічко прибули на виклик про домашнє насильство. Жінка повідомила, що співмешканець свариться та ображає її. Просила поліцейських приїхати швидше.

Прибувши на місце, інспектори виявили чоловіка з ознаками алкогольного сп'яніння. Він поводився агресивно і раптом вибіг на балкон і спробував вистрибнути. Патрульні встигли зреагувати: Сучков, майже на льоту схопив чоловіка за ноги і перетягнув у безпечне місце. Напарник у цей час страхував обох.

Правоохоронці передали чоловіка лікарям. Його госпіталізували в спеціалізований медзаклад.

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Топ коментарі
+12
Дело ведь не столько в самоубийце-алкаше, сколько в полицейских, которые сработали быстро и спасли жизнь))
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16.02.2021 21:01
+7
Рискуя своей жизнью , мог кого с собой забрать
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16.02.2021 21:03
+5
А наші предки вважали - Жінка це Берегиня
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16.02.2021 21:30
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Дело ведь не столько в самоубийце-алкаше, сколько в полицейских, которые сработали быстро и спасли жизнь))
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16.02.2021 21:01 Відповісти
Рискуя своей жизнью , мог кого с собой забрать
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16.02.2021 21:03 Відповісти
Мог, но такая уж работа у парней. Надеюсь, этот случай их вдохновит) Да и прыгуна тоже - авось одумается и пересмотрит свой образ жизни.
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16.02.2021 21:30 Відповісти
Врачи решат
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16.02.2021 21:01 Відповісти
Эпидемия прыгунов.
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16.02.2021 21:02 Відповісти
От нахрена таких падлюк спасати? Воно падло відсидить рік, потім прийде додому (тому що має право) і далі буде дітей та дружину тероризувати. Захтів політати, хай летить, для чого заважати. То сам Бог йому дорогу вказує, виправля помилки природи...
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16.02.2021 21:04 Відповісти
Сожительница дура конченная довела мужика до белого каления еще и мусоров вызвала...наши предки рассуждали так "Жінка не бита це коса не клепана"...
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16.02.2021 21:21 Відповісти
А наші предки вважали - Жінка це Берегиня
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16.02.2021 21:30 Відповісти
выход простой: не надо жениться на кацапке
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16.02.2021 23:34 Відповісти
То чудака на букву "М" бєлка схопила.
Біла гарячка, ане "бєлоє калєніє".
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17.02.2021 07:42 Відповісти
Кстати, а где комментатор Baks 13 ?
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16.02.2021 21:27 Відповісти
Зачем от тебе?
Могу по секрету сдать сайт, где он висит постоянно В Кременчуге патрульные поймали за ноги мужчину, который пытался выпрыгнуть с 7 этажа - Цензор.НЕТ 9585
Сайт по заработку криптовалют
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16.02.2021 22:13 Відповісти
Та ну на... )))
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16.02.2021 22:37 Відповісти
Зуб даю ))
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Если зарегестрируешся - увидиш его там в рюццкам чате
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16.02.2021 23:07 Відповісти
тобто, втрутились у божий промисел
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16.02.2021 21:42 Відповісти
Зебил наверное какой то .
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16.02.2021 21:47 Відповісти
скорее всего адепт "русскага мира" с лишней хромосомой
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16.02.2021 23:35 Відповісти
алкашня не хош не живи под бояркой
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16.02.2021 22:12 Відповісти
Повезло, могли б за "чудо" зловити.
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17.02.2021 06:49 Відповісти
 
 