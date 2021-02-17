У Кременчуці патрульні зловили за ноги чоловіка, який намагався вистрибнути з 7 поверху. ВIДЕО

У Кременчуці (Полтавська область) патрульні поліцейські врятували чоловіка, який намагався вистрибнути з 7 поверху.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Інспектори Максим Сучков і Дмитро Плічко прибули на виклик про домашнє насильство. Жінка повідомила, що співмешканець свариться та ображає її. Просила поліцейських приїхати швидше.

Прибувши на місце, інспектори виявили чоловіка з ознаками алкогольного сп'яніння. Він поводився агресивно і раптом вибіг на балкон і спробував вистрибнути. Патрульні встигли зреагувати: Сучков, майже на льоту схопив чоловіка за ноги і перетягнув у безпечне місце. Напарник у цей час страхував обох.

Правоохоронці передали чоловіка лікарям. Його госпіталізували в спеціалізований медзаклад.

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