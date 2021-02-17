Проєкт "Без цензури": СБУ вшкварила Шарія. Що далі? ВIДЕО
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Швидкий експлейлер (пояснювалка) про головну подію тижня в експрес-випуску "Без цензури" від Богдана Буткевича.
Хто такий Анатолій Шарій? Що йому інкримінують, в чому підозрюють та які шанси довести це в суді? І чому ми вам про все це розповідаємо?
Чому Шарій втік з України? За що він так любить Росію і чому в такому разі живе в Іспанії? Що думає про Петра Порошенка, Володимира Зеленського й війну на Донбасі? Як Шарій полюбив, а потім розлюбив нинішнього президента?
За що Анатолія Шарія так люблять закриті санкціями РНБО телеканали Віктора Медведчука? І, звісно, яка муха вкусила Службу безпеки України так сильно, що вона зайнялася "цим чортом"?
Дивіться проєкт журналістських історій "Без цензури" спеціально для порталу "Цензор.НЕТ", в нас нічого особистого - тільки факти.
Будь ласка, зачекайте...
Все таки ЗЕ - не «political animal».
Такой вывод огласил сегодня в Фейсбуке политтехнолог Сергей Гайдай, реагируя на вчерашнее решение по Шарию:
- СБУ объявила Шарию подозрение в госизмене. Видео
Политическим игроком Шария сделал Порошенко. Теперь очередь Зеленского.
Дело против Шария - это не просто подарок блогеру, которой начал становиться неинтересным общественности, для укрепления его статуса правдоборца. Это игра на понижение 3Е.
Играть нужно было на повышение - уголовные дела против Медведчука, арест его активов, запрет политической и общественной деятельности, запрет финансирования партий и запрет владения СМИ, ликвидация ОПЗЖ.
Скудность мировоззрения, мелкая мстительность, не понимание, что такое защита национальных интересов вместо государственного мышления - причина, по которой президент профукает едва открытое окно возможностей.
Цікаво,чим це СБУ вшкварило Шаріка ? Відкриттям справ ? Але сам же наприкінці визнав,що результату з цього відкриття-0 ! НУЛЬ ! ЗЕРО ! Що ж ти ліпиш з Зєлі бандерівця ?
Бодя хоче дізнатись,чому цього не зробили при Пороху ? Все просто: бо важливим був результат,добивались екстрадиції за КРИМІНАЛЬНИМИ справами,щоб без натяку про політичне переслідування.
Пан Будкєвіч згадав,що партію Шаріка зареєстрували при Зєлі,та не згадав про те,що рішення про його арешт та розшук було скасовано між першим і другим туром президентських виборів...
Піпл хаває,а отакі "журналісти" таким "продуктом" допомагають підгодовувати
Жени мене і карай,
Бо вже споглядать несила,
Свиню, що пхається рилом
У Рай.
2. Надавить на суд, чтобы суд принял решение о лишении лицензии ватного гавноканала "НАШ". ( Уже год как Нацрада подала все документы, но суд морозится, а помойка вещает).
3. Заблокировать в Ютубе все каналы-помойки террористических организаций лнр/днр. (гавноканалы типа ГТРК ЛНР, Analytical Network News Agency (Анна Ньюс), Первый Республиканский Телеканал, TK Union и т.д.)
4. Ввести персональные санкции против всех депутатов из вражеской про-российской партии опзж.