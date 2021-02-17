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СБУ (10030) Шарій Анатолій (215) Буткевич Богдан (432)

Проєкт "Без цензури": СБУ вшкварила Шарія. Що далі? ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Швидкий експлейлер (пояснювалка) про головну подію тижня в експрес-випуску "Без цензури" від Богдана Буткевича.

Хто такий Анатолій Шарій? Що йому інкримінують, в чому підозрюють та які шанси довести це в суді? І чому ми вам про все це розповідаємо?

Чому Шарій втік з України? За що він так любить Росію і чому в такому разі живе в Іспанії? Що думає про Петра Порошенка, Володимира Зеленського й війну на Донбасі? Як Шарій полюбив, а потім розлюбив нинішнього президента?

За що Анатолія Шарія так люблять закриті санкціями РНБО телеканали Віктора Медведчука? І, звісно, яка муха вкусила Службу безпеки України так сильно, що вона зайнялася "цим чортом"?

Дивіться проєкт журналістських історій "Без цензури" спеціально для порталу "Цензор.НЕТ", в нас нічого особистого - тільки факти.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Проєкт "Без цензури": Зеленський оголошує війну Заходу. Хто і як підставляє президента, Україну і нас усіх. ВIДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+17
Проєкт "Без цензури": СБУ вшкварила Шарія. Що далі? - Цензор.НЕТ 699
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17.02.2021 10:32
+14
та чо он плачется?его фанам тоже не сладко Проєкт "Без цензури": СБУ вшкварила Шарія. Що далі? - Цензор.НЕТ 3957

Проєкт "Без цензури": СБУ вшкварила Шарія. Що далі? - Цензор.НЕТ 8024
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17.02.2021 10:36
+12
Т.е. предателей Родины щемить не надо?
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17.02.2021 10:38
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Ну ось-руска курва вже тут. Рюзьгє, ти знаєш, що вас всі називать свинями? Зайди на google і набори Russian pig.
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17.02.2021 12:28 Відповісти
Нормальные люди даже смотреть не станут в сторону Шария. А заходить и смотреть видосы на его канале это вообще ДНО.
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17.02.2021 11:11 Відповісти
Передайте это жителям Мариуполя, где партия Шария получиля около 8% голосов избирателей.
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17.02.2021 14:37 Відповісти
Ну, если Фейгин не ******, что Шарий имеет второе гражданство ЕС, то он эти пидозры СБУ может смело на ******** вертеть. Европа не экстрадирует своих граждан в страну, репутация судов и полиции которой может быть объектом внимания комиков и стендаперов.
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17.02.2021 11:11 Відповісти
А зачем петушария экстрадировать? Достаточно закрыть его помойку на ютубе (можно даже только в Украине), анулировать партию и через полгода о нем все забудут. Но в сша, канаду и прочие страны он будет невьездным с любым паспортом.
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17.02.2021 13:22 Відповісти
Ждем Шария в Украине через Интерпол.
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17.02.2021 11:23 Відповісти
это шут Проєкт "Без цензури": СБУ вшкварила Шарія. Що далі? - Цензор.НЕТ 3977 ка такая
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17.02.2021 11:41 Відповісти
Если это жар, то что такое прохлада? Это имитация деятельности, а-ля закрытие каналов. Публика в экстазе, толку никакого. Но про толк никто не думает, все заняты процессом. Такое ощущение, что не результат(никто не знает что это) важен, а процесс его достижения. В процессе всем тепло, все при деле. Каком, мало кому известно. Но шум и гам - до небес. А большего и не требуется для кварталовских сценаристов. Не хватает только софитов.
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17.02.2021 11:38 Відповісти
ну пока что еще не вшкварила, для того чтобы вшкварить сначала нужно поймать петушария, но все в процессе..)
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17.02.2021 11:47 Відповісти
Ніколи не дивився ніяких «ролікав» від шарія і вам цього бажаю. Для чого українці засмічують собі свідомість різним сміттям? Що ви хочете там знайти? Підтвердження для своєї любові до рідної землі і народу? Він вас навчить це робити? Чи вам потрібен шарій, щоб зробити правильний вибір на виборах? Що ви постійно шукаєте якихось провидців, щоб вказали вам шлях?
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17.02.2021 12:23 Відповісти
Тут на Цензорі був один із «етносом рагулів» і.т.д. Таких людей оминаю щоб уникнути фізичної конфронтації. Для мене люди із такими поглядами і є рагулями. Це вороги.
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17.02.2021 12:26 Відповісти
Dyaka za analitiku Bogdanu Butkevi4u !
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17.02.2021 12:30 Відповісти
Вшкварили шарія, чи медведчука, чи рабіновича, чи мураєва чи, таких як вони, це тоді, коли вони будуть сидіти років так по 15 з конфіскацією всього майна за державну зраду. Оце буде реальна боротьба з ворогами, а так це цирк та окозамилювання для лохторату. І більше нічого. А лохторат і цьому радий стрибає навіть не розуміючи що їх знову розводять, як тоді з смітєвими баками та зеленками, а потім погнали на забій в котли. Ось така картина маслом....
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17.02.2021 12:37 Відповісти
Этого цуцыка бобика шарика давно надо было изловить и выпороть на людном месте. Что бы второму и третьему не повадно было вскидывать на Неньку.
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17.02.2021 12:38 Відповісти
Зеленский сделал подарок Шарию и навредил самому себе - политтехнолог 17 февраля, 2021Без рубрикиКомментарии: 6

Все таки ЗЕ - не «political animal».
Такой вывод огласил сегодня в Фейсбуке политтехнолог Сергей Гайдай, реагируя на вчерашнее решение по Шарию:
- СБУ объявила Шарию подозрение в госизмене. Видео
Политическим игроком Шария сделал Порошенко. Теперь очередь Зеленского.
Дело против Шария - это не просто подарок блогеру, которой начал становиться неинтересным общественности, для укрепления его статуса правдоборца. Это игра на понижение 3Е.
Играть нужно было на повышение - уголовные дела против Медведчука, арест его активов, запрет политической и общественной деятельности, запрет финансирования партий и запрет владения СМИ, ликвидация ОПЗЖ.
Скудность мировоззрения, мелкая мстительность, не понимание, что такое защита национальных интересов вместо государственного мышления - причина, по которой президент профукает едва открытое окно возможностей.
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17.02.2021 13:14 Відповісти
Этот вброс неизвестного "политтехнолога" расчитан на лохов. В 2019-м у петушария был рейтинг 4%, сейчас 1.4%. даже среди про-кацапских лошар в Украине, доверия к педофилу нет вообще. А с учетом того, что за последние недели, вылезли наружу масса зашкваров бородатого педофила, то о политическом будущем в Украине он может забыть навсегда
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17.02.2021 13:26 Відповісти
Ну це вже не може не втішити: настільки відверта оцінка рівню примітива ментальності українців (російськомовних також) жидівським штабом експансії українських територій надає оптимістичні висновки щодо деградації їхнього менеджменту. Виявляється, уже прийшов час висувати на заміну розкрученому колись тупому циніку Зеленському, такого ж штучно розкрученого цинічну посередність Шарія.
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17.02.2021 14:11 Відповісти
Цей Будкевич ніби як розумний чорт.Але старанно це приховує.
Цікаво,чим це СБУ вшкварило Шаріка ? Відкриттям справ ? Але сам же наприкінці визнав,що результату з цього відкриття-0 ! НУЛЬ ! ЗЕРО ! Що ж ти ліпиш з Зєлі бандерівця ?
Бодя хоче дізнатись,чому цього не зробили при Пороху ? Все просто: бо важливим був результат,добивались екстрадиції за КРИМІНАЛЬНИМИ справами,щоб без натяку про політичне переслідування.
Пан Будкєвіч згадав,що партію Шаріка зареєстрували при Зєлі,та не згадав про те,що рішення про його арешт та розшук було скасовано між першим і другим туром президентських виборів...
Піпл хаває,а отакі "журналісти" таким "продуктом" допомагають підгодовувати Проєкт "Без цензури": СБУ вшкварила Шарія. Що далі? - Цензор.НЕТ 9471
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17.02.2021 14:12 Відповісти
Доле моя безкрила,
Жени мене і карай,
Бо вже споглядать несила,
Свиню, що пхається рилом
У Рай.
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17.02.2021 14:19 Відповісти
"рая" нет, это миф для верозавров.
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18.02.2021 13:55 Відповісти
Проєкт "Без цензури": СБУ вшкварила Шарія. Що далі? - Цензор.НЕТ 7224
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17.02.2021 17:15 Відповісти
Как всегда все га*доны , это понятно , ни кто не сидит не пойман , и прекрасно все живут припевают за бугорком кто где. То есть мы все возмущены. и больше не куя....
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18.02.2021 09:52 Відповісти
а что ты думал)))?
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18.02.2021 14:32 Відповісти
1. Заблокировать в Ютубе все каналы-помойки петушария и его ватной тупой потаскухи.
2. Надавить на суд, чтобы суд принял решение о лишении лицензии ватного гавноканала "НАШ". ( Уже год как Нацрада подала все документы, но суд морозится, а помойка вещает).
3. Заблокировать в Ютубе все каналы-помойки террористических организаций лнр/днр. (гавноканалы типа ГТРК ЛНР, Analytical Network News Agency (Анна Ньюс), Первый Республиканский Телеканал, TK Union и т.д.)
4. Ввести персональные санкции против всех депутатов из вражеской про-российской партии опзж.
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18.02.2021 13:09 Відповісти
А каким образом заблокировать его каналы на Ютубе? Как связаны СБУ и Ютуб?
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18.02.2021 16:03 Відповісти
СБУ слабенькая конторка против Шария, он размажет этих петушков сбушных)))
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18.02.2021 14:31 Відповісти
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