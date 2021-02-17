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Рада не змогла відсторонити нардепа Рудика на 5 засідань через його сексистські висловлювання. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Верховна Рада не змогла позбавити нардепа Сергія Рудика права брати участь в п'яти пленарних засіданнях у зв'язку з його сексистськими висловлюваннями щодо двох народних депутаток.

"За" проголосували 195 нардепів при 226 необхідних голосах, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Раніше позбавити Рудика права брати участь у п'яти пленарних засіданнях рекомендував парламенту Комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради.

З відповідною заявою в комітет звернувся голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко та міжфракційне об'єднання "Рівні можливості". Підставою стали висловлювання Рудика до Мар'яни Безуглої і депутатки VIII скликання Ірини Сисоєнко.

Читайте: Нардепа Рудика відсторонять від 5 засідань Ради через сексизм

Раніше в січні під час обговорення законопроєкту про СБУ депутат Сергій Рудик серед іншого заявив: "Мене дивує, як і кожного в цьому залі, що дівчинка, якій 32 роки, закликає нас проголосувати за один з дуже важливих документів".

У відповідь на вимогу вибачитися Рудик заявив, що він мав на увазі не стать депутата, а професіоналізм, і не вважає свої слова образою.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
задрали уже с этим сексизмом, страшно заговорить с женщиной на улице...обвинят в сексизме
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17.02.2021 11:21
+7
Если за такие слова наказание, то что за "корабельную сосну" боссам слуг?
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17.02.2021 11:30
+5
Що цікаво: в самих слугах уродів не знайшлося навіть 200 голосів (тільки 169) для бану Рудика. Значить, оцю Марьяна безугла зневажають не тільки тут, а й в її фрації. Значить, вона справді "дівчика" (в лапках, звісно)..
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17.02.2021 11:33
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Нет у вас методов против сексота сексиста - Рудыка
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17.02.2021 11:14 Відповісти
Это не тот Рудык, который в 14-ом году приехал в Днепр как решалово по земельным вопросам, а его на фронт хотели отправить?
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17.02.2021 11:16 Відповісти
А ще це той Рудик, який був у маладой камандє Льоні Космоса!
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17.02.2021 11:28 Відповісти
Саме так. Потім Рудик став "свободівцем", потім кандидатом у депутати від Об'єднаної опозиції ("БЮТ"), а у минулому скликанні ВР перебіг до Блоку Петра Порошенка.
Тепер у "ЗаМайбаху" Бєні, хоча, - тут правильно написали, - що в 2014 Рудика у Дніпрі пресували Бєня і його підручний рекетир Корбан.
Тобто, Рудик, судячи з його "кар'єри", - опортуніст-пристосуванець на темі "патріотизму".
Таких доволі багато є. Інколи навіть посідають високі державні посади, очолюють партії, блоки...
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17.02.2021 16:07 Відповісти
Он еще тогда обмочился от страха.
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17.02.2021 11:36 Відповісти
задрали уже с этим сексизмом, страшно заговорить с женщиной на улице...обвинят в сексизме
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17.02.2021 11:21 Відповісти
А ты с иркой геращенко на улице не заговаривай, тогда и обвинять некому будет. Особенно про ментальность женских общежитий...
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17.02.2021 11:23 Відповісти
а зачем?
если ты Мужик, то она сама заговорит - давай ко мне едем, ооо, какой у тя джим большой, как и наверное все остальное?
А вы - Рада не змогла відсторонити нардепа Рудика на 5 засідань через його сексистські висловлювання - Цензор.НЕТ 9454 да, джип большой, а еще у меня шашлычная палатка, хочешь покажу вам моего пса? он тоже большой - Еврейская овцеедка, ну и остальное все боьшое, кроме.... Рада не змогла відсторонити нардепа Рудика на 5 засідань через його сексистські висловлювання - Цензор.НЕТ 9454
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17.02.2021 11:34 Відповісти
а еще есть гомофобия и расизм)))
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17.02.2021 12:30 Відповісти
яка ще нахер ВР? монофейк неосвічених істот, сексистів, озабоченців і хамелеонів.
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17.02.2021 11:23 Відповісти
Пєдіки!
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17.02.2021 11:27 Відповісти
о б*же....
Рада не змогла відсторонити нардепа Рудика на 5 засідань через його сексистські висловлювання - Цензор.НЕТ 3442 они там Поехавшие? Ну все бы поняли если Чупакабру, ну, того шо "без табу" опустили, но блин этого человека зачем то?
Или Допу, шо жрала "колеса" и теперь уже на следствии походу, или прочих клоунов, а тут, видите ли, нашли на ком "хайп" сделать.... сборище дегенератов
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17.02.2021 11:30 Відповісти
Если за такие слова наказание, то что за "корабельную сосну" боссам слуг?
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17.02.2021 11:30 Відповісти
Відмазки, від самих "корабельних сосон" з моностада.
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17.02.2021 12:21 Відповісти
Що цікаво: в самих слугах уродів не знайшлося навіть 200 голосів (тільки 169) для бану Рудика. Значить, оцю Марьяна безугла зневажають не тільки тут, а й в її фрації. Значить, вона справді "дівчика" (в лапках, звісно)..
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17.02.2021 11:33 Відповісти
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=9546
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17.02.2021 11:42 Відповісти
да, не любит рудык деффочек. не его это элохторат. он бабок преклонных годов любит, которые за него голосуют, получив в качестве предвыборного подарка похоронную бомажку на лоб и такой же платочек, шоб на руку участнику похоронной процессии повязать.
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17.02.2021 11:33 Відповісти
А когда же будет слушаться дело корабельных сосен и дело - баба да?
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17.02.2021 11:36 Відповісти
И где тут сексизм? Конченые на всю голову.
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17.02.2021 11:37 Відповісти
"Корабельная сосна" была против. Рада не змогла відсторонити нардепа Рудика на 5 засідань через його сексистські висловлювання - Цензор.НЕТ 4036
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17.02.2021 12:12 Відповісти
сексисты взрады проголосовали против отстранения сексистов от заседаний Рада не змогла відсторонити нардепа Рудика на 5 засідань через його сексистські висловлювання - Цензор.НЕТ 7073
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17.02.2021 12:15 Відповісти
Пусть покажет! И он им показал. Многих женщин это убедило.
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17.02.2021 12:37 Відповісти
скоро собаку собакой не назвешь;
антифашисты по судам затаскают
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17.02.2021 12:45 Відповісти
Вам що уроди, більше не має чим зайнятися?! Держава в руїні та війні, а вони херньою займаються!
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17.02.2021 12:52 Відповісти
кому там рыжик хотел засандалить... ну и надо мешать, пусть сделает это... не надо бабам провоцировать мужиков... а то сначала рот раскроют в сексуальном порыве, доведут мужика до почти оргазма, а потом с дороги в кювет... да еще и визжат, что-то...
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17.02.2021 13:03 Відповісти
Менше треба баб обирати у раду щоб не було сексизму.
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17.02.2021 14:11 Відповісти
 
 