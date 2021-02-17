Рада не змогла відсторонити нардепа Рудика на 5 засідань через його сексистські висловлювання. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Верховна Рада не змогла позбавити нардепа Сергія Рудика права брати участь в п'яти пленарних засіданнях у зв'язку з його сексистськими висловлюваннями щодо двох народних депутаток.
"За" проголосували 195 нардепів при 226 необхідних голосах, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
Раніше позбавити Рудика права брати участь у п'яти пленарних засіданнях рекомендував парламенту Комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради.
З відповідною заявою в комітет звернувся голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко та міжфракційне об'єднання "Рівні можливості". Підставою стали висловлювання Рудика до Мар'яни Безуглої і депутатки VIII скликання Ірини Сисоєнко.
Раніше в січні під час обговорення законопроєкту про СБУ депутат Сергій Рудик серед іншого заявив: "Мене дивує, як і кожного в цьому залі, що дівчинка, якій 32 роки, закликає нас проголосувати за один з дуже важливих документів".
У відповідь на вимогу вибачитися Рудик заявив, що він мав на увазі не стать депутата, а професіоналізм, і не вважає свої слова образою.
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сексотасексиста - Рудыка
Тепер у "ЗаМайбаху" Бєні, хоча, - тут правильно написали, - що в 2014 Рудика у Дніпрі пресували Бєня і його підручний рекетир Корбан.
Тобто, Рудик, судячи з його "кар'єри", - опортуніст-пристосуванець на темі "патріотизму".
Таких доволі багато є. Інколи навіть посідають високі державні посади, очолюють партії, блоки...
если ты Мужик, то она сама заговорит - давай ко мне едем, ооо, какой у тя джим большой, как и наверное все остальное?
А вы - да, джип большой, а еще у меня шашлычная палатка, хочешь покажу вам моего пса? он тоже большой - Еврейская овцеедка, ну и остальное все боьшое, кроме....
они там Поехавшие? Ну все бы поняли если Чупакабру, ну, того шо "без табу" опустили, но блин этого человека зачем то?
Или Допу, шо жрала "колеса" и теперь уже на следствии походу, или прочих клоунов, а тут, видите ли, нашли на ком "хайп" сделать.... сборище дегенератов
антифашисты по судам затаскают