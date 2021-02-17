"Гітлер був дуже сміливою людиною. Від армії не косив і воював відважно", - кремлівський пропагандист Соловйов хвалить нацистського вождя в ефірі росТВ. ВIДЕО

Кремлівський пропагандист Володимир Соловйов назвав нацистського вождя Адольфа Гітлера "дуже сміливою людиною, яка не косила від армії" і "воювала відважно під час Першої світової війни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Соловйов схвально відгукнувся про якості Гітлера у своєму пропагандистському шоу.

"Та й Гітлер, до речі, був дуже сміливою людиною. На відміну від цього гульфікфюрера (Навального, - ред.) не косив від армії. Воював, і воював відважно під час Першої світової війни", - сказав Соловйов.

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Депутат Держдуми від КПРФ Валерій Рашкін направив запит генпрокурору РФ Ігорю Краснову після цього випуску програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія" і попросив генпрокурора перевірити висловлювання Соловйова на порушення законів про протидію екстремістській діяльності та заборону на реабілітацію нацизму.

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