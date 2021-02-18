"Без цензури" наживо: Арестович розпушив хвіст, МВФ показує дулю, наступ на вату, фронт не спить. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Арестович розпушив хвіст, Зеленський оголосив війну Заходу, тим часом МВФ показує дулю, СБУ наступає на вату, а фронт не спить. Сьогодні в "БЕЗ ЦЕНЗУРИ в прямому ефірі" говоритимемо про скандальне і найважливіше.
Марина Данилюк-Ярмолаєва та Богдан Буткевич говоритимуть про таке:
- Арестович проти… чого? Скандал із сексизмом, речником української делегації ТКГ і "Євросолідарністю". Що не так сказав Олексій Арестович, чи адекватно відреагувала Ірина Геращенко і чи не забагато галасу даремно?
- Зеленський проти Заходу. Чи вже ні? Володимир Зеленський вніс до Верховної ради три законопроєкти, які покликані вирішити проблемні питання у судовій системі і, зокрема, скоротити повноваження скандального Окружного адмінсуду. Сталося це після того, як стало ясно, що МВФ без реформ грошей не дасть. Що буде із українськими судами і чого насправді хоче Зеленський? (Це, звісно, трохи риторичне запитання).
- СБУ проти Шарія. Служба безпеки офіційно оголосила про підозру в державній зраді блогеру Анатолію Шарію. Які шанси побачити його на лаві підсудних в Україні? І звідки стільки патріотизму й ефективності в СБУ? (Не те, щоб ми проти, але цікаво).
- Орки проти України. Від початку 2021 року на Донбасі загинуло вже 11 українських бійців. Це втрати від снайперів, підривів на мінах та одна смерть від крупнокаліберного кулемета. Попри певну зміни риторики, влада Зеленського продовжує наголошувати, що "не дасть зірвати перемир'я" та готує "дорожню карту" для виконання Мінських домовленостей. Чого зараз хоче досягти Росія новою ескалацією? та чи припинили вже шукати мир в очах Путіна?
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это проблема её лени и не желания работать, чтобы много
зарабатывать, теперь вам ахметка дорог,
хорошо подкидывает ?
Коломойский папа Карло целую партию настругал из поленьев одни дуболомы
...
https://youtu.be/vny5afZ3DOo
https://ru.espreso.tv/news/2020/05/31/zelenskyy_ne_prygoden_k_prezydentstvu_ny_po_lychnym_kachestvam_ny_po_professyonalnym_arestovych
Арестович
https://replyua.net/news/143463-arestovich-u-zelenskogo-est-tri-globalnyh-problemy.html
Его тактика - спокойный тихий голос с убежденностью в своих тезисах. Что же случилось ?Геращенко ненавистная кремлю соратница Пороха, это в прошлом ведущий журналист ИНТЕРА! Именно прокремлевского или даже ПРикремлевского канала. Она мочила власть спокойно , без надрыва, очень убедительно, как оказалось, судя по истерке Леши, у которого обычно сверкающего своим интеллектом (в отличие от ЗЕленвх) сорвались тормоза , причем явно в русле диагноза дедушки Фрейда. Он понял, что он стал обьектом номер один в сцене его опускания, как выставленного на передачу защитника ОПУ. И Люсю понесло ! Понял это пердставнык влады Леша, а понесло уже ЛЮСЮ. Особенно после того, как Геращенко добила в него гвоздь последними словами, типа - "Я НЕ ОБРАЩАЮСЬ К ЭТОМУ... ну вот такому, как мы видим все здесь с вами этот уровень, ПРЕДСТАВИТЕЛУ ОПУ , я хочу узнать мнение власти" - и обратилась к Герою корабельных сосен, к министерке по евроинтеграции... И Остаполюсю просто прорвало! И когда его рвало, его выпученные от потуг глаза, оказались пустыми и тупыми . Это было падение звезды в прямом эфире!
И таки да, госпожа Люся , вы сами собой подтвердили, что ЕС, участвовавшая в лице Геращенко в этой передаче, столкнулась с худшим аналогом представителя ПТУшной женской общаги в Вашем лице. !
Показав себе тупим хамлом, якому даремно платять бабки за відмивання зеліної репутації.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ11:41, 22 мая 2020
https://prm.ua/ru/u-zelenskogo-hotyat-otomstit-poroshenko-dazhe-tsenoy-predatelstva-natsionalnyih-interesov-arestovich/