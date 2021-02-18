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МВФ (1343) СБУ (10039) Шарій Анатолій (215) Данилюк-Ярмолаєва (361) Буткевич Богдан (432) Арестович Олексій (372)

"Без цензури" наживо: Арестович розпушив хвіст, МВФ показує дулю, наступ на вату, фронт не спить. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Арестович розпушив хвіст, Зеленський оголосив війну Заходу, тим часом МВФ показує дулю, СБУ наступає на вату, а фронт не спить. Сьогодні в "БЕЗ ЦЕНЗУРИ в прямому ефірі" говоритимемо про скандальне і найважливіше.

Марина Данилюк-Ярмолаєва та Богдан Буткевич говоритимуть про таке:

- Арестович проти… чого? Скандал із сексизмом, речником української делегації ТКГ і "Євросолідарністю". Що не так сказав Олексій Арестович, чи адекватно відреагувала Ірина Геращенко і чи не забагато галасу даремно?

- Зеленський проти Заходу. Чи вже ні? Володимир Зеленський вніс до Верховної ради три законопроєкти, які покликані вирішити проблемні питання у судовій системі і, зокрема, скоротити повноваження скандального Окружного адмінсуду. Сталося це після того, як стало ясно, що МВФ без реформ грошей не дасть. Що буде із українськими судами і чого насправді хоче Зеленський? (Це, звісно, трохи риторичне запитання).

- СБУ проти Шарія. Служба безпеки офіційно оголосила про підозру в державній зраді блогеру Анатолію Шарію. Які шанси побачити його на лаві підсудних в Україні? І звідки стільки патріотизму й ефективності в СБУ? (Не те, щоб ми проти, але цікаво).

- Орки проти України. Від початку 2021 року на Донбасі загинуло вже 11 українських бійців. Це втрати від снайперів, підривів на мінах та одна смерть від крупнокаліберного кулемета. Попри певну зміни риторики, влада Зеленського продовжує наголошувати, що "не дасть зірвати перемир'я" та готує "дорожню карту" для виконання Мінських домовленостей. Чого зараз хоче досягти Росія новою ескалацією? та чи припинили вже шукати мир в очах Путіна?

Долучайтеся до посиденьок "БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо"!

Також дивіться: Проєкт "Без цензури": Як "їхній" заперечує війну. Ватна хвойдарня атакує. ВIДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+19
"Без цензури" наживо: Арестович розпушив хвіст, МВФ показує дулю, наступ на вату, фронт не спить - Цензор.НЕТ 2085
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17.02.2021 20:48
+15
Посмотрела вчера внимательно впервые эту сцену-беспомощного Аферистовича! Именно с той беспомощностью, которую он ощутил всеми фибрами сам в себе - и заистерил.
Его тактика - спокойный тихий голос с убежденностью в своих тезисах. Что же случилось ?Геращенко ненавистная кремлю соратница Пороха, это в прошлом ведущий журналист ИНТЕРА! Именно прокремлевского или даже ПРикремлевского канала. Она мочила власть спокойно , без надрыва, очень убедительно, как оказалось, судя по истерке Леши, у которого обычно сверкающего своим интеллектом (в отличие от ЗЕленвх) сорвались тормоза , причем явно в русле диагноза дедушки Фрейда. Он понял, что он стал обьектом номер один в сцене его опускания, как выставленного на передачу защитника ОПУ. И Люсю понесло ! Понял это пердставнык влады Леша, а понесло уже ЛЮСЮ. Особенно после того, как Геращенко добила в него гвоздь последними словами, типа - "Я НЕ ОБРАЩАЮСЬ К ЭТОМУ... ну вот такому, как мы видим все здесь с вами этот уровень, ПРЕДСТАВИТЕЛУ ОПУ , я хочу узнать мнение власти" - и обратилась к Герою корабельных сосен, к министерке по евроинтеграции... И Остаполюсю просто прорвало! И когда его рвало, его выпученные от потуг глаза, оказались пустыми и тупыми . Это было падение звезды в прямом эфире!

И таки да, госпожа Люся , вы сами собой подтвердили, что ЕС, участвовавшая в лице Геращенко в этой передаче, столкнулась с худшим аналогом представителя ПТУшной женской общаги в Вашем лице. !
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17.02.2021 21:13
+10
"Без цензури" наживо: Арестович розпушив хвіст, МВФ показує дулю, наступ на вату, фронт не спить - Цензор.НЕТ 1679
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17.02.2021 21:31
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Ассоціація "УКркондпром " заявляє ,що ціни на цукор протягом вже декількох місяців на 30-40% вищі за світові. Так само вищі за світові і ціни на зернові. Тому і ціни на кондвироби виросли на 10%. Для народу зачароване коло. Всі буржуї деруть три шкури. А так у нас ліквідоване державне регулювання цін на продукти, ..депутати приймають звернення про Крим , уряд грає в дурня, ми намагаємося заплатити зрослі ціни хоча б... на ліки.
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17.02.2021 20:56 Відповісти
пнхкацап
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17.02.2021 21:08 Відповісти
"Без цензури" наживо: Арестович розпушив хвіст, МВФ показує дулю, наступ на вату, фронт не спить - Цензор.НЕТ 2085
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17.02.2021 20:48 Відповісти
ну теперь многие украинцы будут покупать права на маломерные суда с отливом. и на сейшелы!
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17.02.2021 20:53 Відповісти
а что, охметов разрешил членограю немного развеяться ...
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17.02.2021 20:57 Відповісти
може каломойша?не?или тебе сказали ахметку писать? "Без цензури" наживо: Арестович розпушив хвіст, МВФ показує дулю, наступ на вату, фронт не спить - Цензор.НЕТ 5960
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17.02.2021 21:27 Відповісти
Ну в ОАЭ все же ДТЭК договора подписывал. Теперь у нас ДТЭК при поддержке арабов будет новые зеленые станции строить. Каким боком здесь арабы, не знаю, но Ахметов точно доволен.
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18.02.2021 01:11 Відповісти
не так давно читал ваш высер про то, что низкая з/п медсестры
это проблема её лени и не желания работать, чтобы много
зарабатывать, теперь вам ахметка дорог,
хорошо подкидывает ?
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18.02.2021 12:32 Відповісти
"Без цензури" наживо: Арестович розпушив хвіст, МВФ показує дулю, наступ на вату, фронт не спить - Цензор.НЕТ 1679
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17.02.2021 21:31 Відповісти
под столом
Коломойский папа Карло целую партию настругал из поленьев одни дуболомы

"Без цензури" наживо: Арестович розпушив хвіст, МВФ показує дулю, наступ на вату, фронт не спить - Цензор.НЕТ 5292
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17.02.2021 22:01 Відповісти
а куда это давно уже заподевался такой мощный старик в мокрых джинсах, со своей лавочкой? штаны сушит, перманентно самонамокаемые? ))
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17.02.2021 20:51 Відповісти
"Без цензури" наживо: Арестович розпушив хвіст, МВФ показує дулю, наступ на вату, фронт не спить - Цензор.НЕТ 361

...
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17.02.2021 21:00 Відповісти
Запитання на Рандеву у Яніни до Арестовича- Чи збираєтесь Ви у велику політику? Арестович- А де жя зараз!!!
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17.02.2021 21:14 Відповісти
там і про Люсю гарно запитали ))))
https://youtu.be/vny5afZ3DOo
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17.02.2021 21:21 Відповісти
ЗЕЛЕНСКИЙ НЕ ПРИГОДЕН К ПРЕЗИДЕНТСТВУ. НИ ПО ЛИЧНЫМ КАЧЕСТВАМ, НИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ, - АРЕСТОВИЧ

https://ru.espreso.tv/news/2020/05/31/zelenskyy_ne_prygoden_k_prezydentstvu_ny_po_lychnym_kachestvam_ny_po_professyonalnym_arestovych
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18.02.2021 03:15 Відповісти
"Без цензури" наживо: Арестович розпушив хвіст, МВФ показує дулю, наступ на вату, фронт не спить - Цензор.НЕТ 2696
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17.02.2021 21:03 Відповісти
У ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО ЕСТЬ ТРИ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМЫ: ДЕБАТЫ, ПОПЫТКА ПОДДЕЛАТЬ АНАЛИЗЫ И ВОЗМОЖНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ОТ НАРКОТИКОВ.
Арестович
https://replyua.net/news/143463-arestovich-u-zelenskogo-est-tri-globalnyh-problemy.html
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18.02.2021 03:17 Відповісти
"Без цензури" наживо: Арестович розпушив хвіст, МВФ показує дулю, наступ на вату, фронт не спить - Цензор.НЕТ 7491
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17.02.2021 21:09 Відповісти
Посмотрела вчера внимательно впервые эту сцену-беспомощного Аферистовича! Именно с той беспомощностью, которую он ощутил всеми фибрами сам в себе - и заистерил.
Его тактика - спокойный тихий голос с убежденностью в своих тезисах. Что же случилось ?Геращенко ненавистная кремлю соратница Пороха, это в прошлом ведущий журналист ИНТЕРА! Именно прокремлевского или даже ПРикремлевского канала. Она мочила власть спокойно , без надрыва, очень убедительно, как оказалось, судя по истерке Леши, у которого обычно сверкающего своим интеллектом (в отличие от ЗЕленвх) сорвались тормоза , причем явно в русле диагноза дедушки Фрейда. Он понял, что он стал обьектом номер один в сцене его опускания, как выставленного на передачу защитника ОПУ. И Люсю понесло ! Понял это пердставнык влады Леша, а понесло уже ЛЮСЮ. Особенно после того, как Геращенко добила в него гвоздь последними словами, типа - "Я НЕ ОБРАЩАЮСЬ К ЭТОМУ... ну вот такому, как мы видим все здесь с вами этот уровень, ПРЕДСТАВИТЕЛУ ОПУ , я хочу узнать мнение власти" - и обратилась к Герою корабельных сосен, к министерке по евроинтеграции... И Остаполюсю просто прорвало! И когда его рвало, его выпученные от потуг глаза, оказались пустыми и тупыми . Это было падение звезды в прямом эфире!

И таки да, госпожа Люся , вы сами собой подтвердили, что ЕС, участвовавшая в лице Геращенко в этой передаче, столкнулась с худшим аналогом представителя ПТУшной женской общаги в Вашем лице. !
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17.02.2021 21:13 Відповісти
Дубина тоже хвост подымал. Потом в крендель завязали. Арестович тоже увянет, когда покровительствовать перестанут.
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17.02.2021 21:24 Відповісти
Люся Арестович зганьбився безмежно на тому ефірі.
Показав себе тупим хамлом, якому даремно платять бабки за відмивання зеліної репутації.
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17.02.2021 21:38 Відповісти
"Без цензури" наживо: Арестович розпушив хвіст, МВФ показує дулю, наступ на вату, фронт не спить - Цензор.НЕТ 2095
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17.02.2021 22:02 Відповісти
Тепер я точно знаю про кого той вислів, ,, ....є.... ть ту Люсю 🤣
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17.02.2021 22:16 Відповісти
Недолго Арестович помаячил и поотсвечивал рядом с политическим олимпом.... Думаю, на днях его вышвырнут из советчиков , как Витольда Факина, за ненадобностью....
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17.02.2021 22:25 Відповісти
З якого болота оці Арестовичі випливають? Де Зеленський знаходить таких прислужників? Вони ж опустять його рейтинг до нуля...
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17.02.2021 23:09 Відповісти
опа на. петюньку начинают кидать его немногочисленные прихвостни.
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17.02.2021 23:57 Відповісти
У Зеленского хотят отомстить Порошенко даже ценой предательства национальных интересов - Арестович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ11:41, 22 мая 2020
https://prm.ua/ru/u-zelenskogo-hotyat-otomstit-poroshenko-dazhe-tsenoy-predatelstva-natsionalnyih-interesov-arestovich/
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18.02.2021 03:19 Відповісти
 
 