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Місце реєстрації можна буде міняти онлайн із квітня, - Федоров. ВIДЕО
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Уряд України планує у квітні оцифрувати і запустити послугу зміни місця реєстрації. Це дасть змогу змінювати реєстрацію онлайн.
Про це під час засідання Кабінету Міністрів заявив віцепрем'єр, міністр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, це дасть можливість скоротити черги і швидше завершити будівництво цифрового держави.
"У квітні ми плануємо оцифровувати і запустити найпопулярнішу послугу в нашій країні - зміна місця реєстрації. Зробити її в форматі онлайн", - заявив Федоров.
Топ коментарі
+14 Eugen Mk
показати весь коментар17.02.2021 15:34
+8 Андрей Кайнаран
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+7 Mussi Volanti
показати весь коментар17.02.2021 16:01
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Военкоматы про это чтото знают?
регистрируешь онлайн в любой квартире 5-10 человек и приезжают жить. Хозяин жилья долго не выдержит, либо продаст по цене которую скажут, либо просто свалит.