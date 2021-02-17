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Місце реєстрації можна буде міняти онлайн із квітня, - Федоров. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Уряд України планує у квітні оцифрувати і запустити послугу зміни місця реєстрації. Це дасть змогу змінювати реєстрацію онлайн.

Про це під час засідання Кабінету Міністрів заявив віцепрем'єр, міністр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, це дасть можливість скоротити черги і швидше завершити будівництво цифрового держави.

"У квітні ми плануємо оцифровувати і запустити найпопулярнішу послугу в нашій країні - зміна місця реєстрації. Зробити її в форматі онлайн", - заявив Федоров.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+14
Ок.
Военкоматы про это чтото знают?
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17.02.2021 15:34
+8
И медкомиссию военнообязанные тоже он-лайн проходить будут?
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17.02.2021 15:49
+7
И печать в паспорт по Вайберу бац
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17.02.2021 16:01
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Ок.
Военкоматы про это чтото знают?
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17.02.2021 15:34 Відповісти
Да сейчаз же. Федоров-обычный пиарзеленщик. Из пука сдетать видосик-пипл слопает.
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17.02.2021 15:41 Відповісти
Там не тільки черги змусять вистояти, а ще й медогляд змусять пройти.
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17.02.2021 15:51 Відповісти
автоматы пришлют новой почтой на новый адрес. по вайберу скажут куда приблизительно целиться.
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17.02.2021 16:50 Відповісти
слуги народа гнойные мрази
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17.02.2021 15:35 Відповісти
И медкомиссию военнообязанные тоже он-лайн проходить будут?
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17.02.2021 15:49 Відповісти
И печать в паспорт по Вайберу бац
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17.02.2021 16:01 Відповісти
Военкоматы будут ставить в очередь. Онлайн для кого?
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17.02.2021 16:37 Відповісти
Женщинам может и можно будет делать онлайн
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17.02.2021 16:40 Відповісти
украинцы простую схему нарисовали по отьему жилья с помощью этой услуги.

регистрируешь онлайн в любой квартире 5-10 человек и приезжают жить. Хозяин жилья долго не выдержит, либо продаст по цене которую скажут, либо просто свалит.
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17.02.2021 17:12 Відповісти
Слов нет, одни выражения. Федоров- недоразвитый ботан, ковыряльщик в клавиатуре. Сознательно или по идиотизму стявящий всех жителей страны под риски мошенничесва.Вписываешь туда инвалидов, несовершеннолетних, без всякого согласия собственника жилья, попробуй потом их выселить. В одном случае из 10- обязательно схема сработает. Хотелось бы, что бы это произошло с квартирой Федорова.
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17.02.2021 22:37 Відповісти
 
 