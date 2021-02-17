Місце реєстрації можна буде міняти онлайн із квітня, - Федоров. ВIДЕО

Уряд України планує у квітні оцифрувати і запустити послугу зміни місця реєстрації. Це дасть змогу змінювати реєстрацію онлайн.

Про це під час засідання Кабінету Міністрів заявив віцепрем'єр, міністр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

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За його словами, це дасть можливість скоротити черги і швидше завершити будівництво цифрового держави.

"У квітні ми плануємо оцифровувати і запустити найпопулярнішу послугу в нашій країні - зміна місця реєстрації. Зробити її в форматі онлайн", - заявив Федоров.

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