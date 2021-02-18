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Нацгвардійці побилися на Майдані, МВС вважає, що "хлопці дуріли". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Події Суспільство
У мережі з'явився запис нібито бійки нацгвардійців у центрі Києва.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на PavlovskyNEWS, запис опубліковано учасниками акції протесту ФОПів.
Підприємці стверджують, що бійці Нацгвардії були п'яними. На відео знято, як наслідок конфлікту двоє нацгвардійців кидають на землю свого товариша по службі і завдають йому удари ногами і руками. Ще один нацгвардієць їх розбороняє, а четверо дивляться на те, що відбувається. Бійка закінчується після жіночого вигуку: "Що ви робите?"
Заступник глави МВС Антон Геращенко прокоментував ситуацію і пояснив, що хлопці просто дуріли, ніхто травм не зазнав.
Топ коментарі
+27 Dmytro Mazepov
показати весь коментар17.02.2021 16:52
+23 Ksenia VB
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+17 Tema9
показати весь коментар17.02.2021 17:01
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После этого возгласа я засомневался что это женщина. Скорее всего Верка Сердючка
лопати і ломи всім дати, щоб тротуари чистили.
скілльки цих ледацюг, 500 тисяч?
могли б у вільний від чергування час мости будувати, щоб не тягнуло на дурниці
Не нравится сослуживец - сыпани ему в водку витамин.
А вот як дураки можуть дурачитись,- мені не зрозуміло.
P.S. Предвижу скоро подобную картину у стен нашего Капитолия.