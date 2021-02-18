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бійка (715) Київ (13848) Національна гвардія (1231)

Нацгвардійці побилися на Майдані, МВС вважає, що "хлопці дуріли". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події Суспільство

У мережі з'явився запис нібито бійки нацгвардійців у центрі Києва.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на PavlovskyNEWS, запис опубліковано учасниками акції протесту ФОПів.

Підприємці стверджують, що бійці Нацгвардії були п'яними. На відео знято, як наслідок конфлікту двоє нацгвардійців кидають на землю свого товариша по службі і завдають йому удари ногами і руками. Ще один нацгвардієць їх розбороняє, а четверо дивляться на те, що відбувається. Бійка закінчується після жіночого вигуку: "Що ви робите?"

Заступник глави МВС Антон Геращенко прокоментував ситуацію і пояснив, що хлопці просто дуріли, ніхто травм не зазнав.

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Топ коментарі
+27
беркутня вновь набранная быкует
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17.02.2021 16:52
+23
Навіщо брехати, ніби по відео не видно, що лежачого б'ють ногами.
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17.02.2021 16:55
+17
Геращенко так бреше наче десь дістав методички Піськова?
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17.02.2021 17:01
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беркутня вновь набранная быкует
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17.02.2021 16:52 Відповісти
пусть лучше друг друга пздят
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17.02.2021 20:01 Відповісти
Гандошу им туда в середину. пусть с ним подурачатся
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18.02.2021 00:03 Відповісти
И тишина... Народ уже приучили уважать мусоров.
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17.02.2021 16:53 Відповісти
просто завтра будет пару статейек, как мусора спасли котика, накормили собачку и приняли в мусора дитёнка (которого не успели застрелить по пьяни) и нарид будет в восторге
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17.02.2021 23:08 Відповісти
А что надо делать? На Майдан выходить?
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18.02.2021 09:50 Відповісти
Навіщо брехати, ніби по відео не видно, що лежачого б'ють ногами.
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17.02.2021 16:55 Відповісти
После очередного рейдерского захвата не смогли по чесноку поделить премию.
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17.02.2021 18:01 Відповісти
Обычная тренировка.
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17.02.2021 18:09 Відповісти
Тренувались бити затриманого ?
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17.02.2021 18:11 Відповісти
Они сходили в театр и обсуждали тонкости актёрской игры.
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17.02.2021 22:17 Відповісти
для вас "да", такие же на всех ваших граждан "тренируются".
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18.02.2021 03:45 Відповісти
В бубен давно получал от тренирующихся?
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18.02.2021 08:19 Відповісти
потім в тік-ток викладуть : "бандєровци ізбівают міліціонєра" )
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17.02.2021 16:55 Відповісти
мусор он и в африке мусор!
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17.02.2021 16:56 Відповісти
А что можно еще ждать от лживого руководства МВД??? Парни дурачатся, в провале реформы виновата Деконаидзе... Поэтому и будет у нас еще ни одна Тараща, Глеваха, Запорожье и т.д., потому что эти парни из нац. гвардии и полиции не несут никакой ответственности за свои действия... Полицаям даже за то что они людей на пешеходных переходах убивают выносят дисциплинарку... Другими словами им дан зеленый свет на убийства граждан и не всегда, а довольно часто это очень даже законопослушные граждане которые не нарушали закон...
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17.02.2021 16:59 Відповісти
Нацгварды паприколу избила сверстника и выложили запись в рыболовных сетях.
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17.02.2021 16:59 Відповісти
Геращенко так бреше наче десь дістав методички Піськова?
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17.02.2021 17:01 Відповісти
Кацапню "мочить" запретили-давай друг друга.
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17.02.2021 17:04 Відповісти
кацапню можно всегда "мочить"
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18.02.2021 03:48 Відповісти
Молодцы, сам таким был, в детском саде.
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17.02.2021 17:05 Відповісти
А не рановато ли для детского сада быть быковатым нацгвардейцем?
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17.02.2021 17:12 Відповісти
У нас тоже один такой был, потом вместе в одной школе в параллельных классах учились. Но правда он и со временем быковать не перестал. Наверное врождённое. ))
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17.02.2021 17:28 Відповісти
які там гвардійці? Звичайні ввшники
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17.02.2021 17:29 Відповісти
Нацисты! *)
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17.02.2021 19:21 Відповісти
Так я пишу так, як їх в статті на "Цензорі" позиціонують. "Хлопці просто дуріли", - в мережі з'явився запис нібито бійки нацгвардійців у центрі Києва - Цензор.НЕТ 9519
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17.02.2021 20:13 Відповісти
Что бы ни говорил Аваков, мусора все-таки люди. Они тоже могут напиться и подраться.
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17.02.2021 17:09 Відповісти
С 2019 года все только и "дурачатся". Мозги отключены напрочь. Страна зебилов "Хлопці просто дуріли", - в мережі з'явився запис нібито бійки нацгвардійців у центрі Києва - Цензор.НЕТ 2386
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17.02.2021 17:10 Відповісти
Антоша "Мискооблизыватель" как обычно, ****** как дышит. На видео четко видно драку, а этому "божья роса", т.е. просто дурачились... ****** *******
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17.02.2021 17:22 Відповісти
Может это Антоху в темной подворотне коллеги подловили, теперь приходится оправдываться, гляди через полгода убд получит из за увечий.
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17.02.2021 17:28 Відповісти
На нуль їх всією ротою на півроку. Орава величезна мордоворотів, а заняти їх немає чим.
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17.02.2021 17:27 Відповісти
Этот Геращенко всегда врет даже не моргнув глазом.
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17.02.2021 17:30 Відповісти
нажратые мусора развлекаются
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17.02.2021 17:35 Відповісти
Мдя... почитал комменты - все в теме. На самом деле то, что мы видим, называется "неуставные отношения" и не зависит от рода войск или ведомственной принадлежности. проблема в ином - нежелании отмены рудимента совка в виде срочной службы. Только и всего.
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17.02.2021 17:37 Відповісти
Израиль, Норвегия, Швейцария, Швеция, Южная Корея, Турция - есть строчная служба. Там тоже рудимент совка? Или лишь бы высрать?
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17.02.2021 23:54 Відповісти
конечно дурачились. пьяные
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17.02.2021 17:54 Відповісти
Змерзли, гріються
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17.02.2021 17:54 Відповісти
могли бы и пострелять
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17.02.2021 17:59 Відповісти
та да, жаль что у оператора не было пистоля, а то бы он быстро всех поставил на место )))))
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17.02.2021 23:11 Відповісти
Значить - у дурку!
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17.02.2021 18:00 Відповісти
Этот толстожопый прихлебатель аваковский когда-нибудь правду говорил? Все годы при авакове врёт,как дышит,гнида
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17.02.2021 18:03 Відповісти
може у дурку таких дебілів потрібно відправляти дуріти, а не нацгвардії?
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17.02.2021 18:05 Відповісти
Поліцаї. Під час війни радянські партизани поліцаїв називали - бобики. А зараз в мусарні залишилися одні нащадки тих поліцаїв.
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17.02.2021 18:09 Відповісти
Учи матчасть: совковые партизаны ВСЕ были под 4-м управлением НКВД со всеми вытекающими. А полицаи были разные: кто-то не простил советской власти умершую от голодомора семью, кто-то был из военных УНР, кто-то-то из ОУН, как Б, так и М. И именно из них была сформирована 14-я гренадерская дивизия ваффен-СС, геройски сражавшаяся с москалями под Бродами. И многие полицаи со временем, уйдя с немцами в Западную германию, США и Канаду, сделали так, что сдох совок и ты теперь имеешь возможность писать на цензоре, а не восхвалять "ум честь и совесть"
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17.02.2021 18:43 Відповісти
навіть з погляду захисту порядку хтось повинен був служити охоронцем того порядку. Багтьох служивших в поліції так і не посадили: нікого не розстрілював, співпрацював із підпіллям.
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18.02.2021 03:53 Відповісти
Скільки мирних українців загинуло від рук московітів і скільки від німців? Скільки голодоморів було на територіях, що були окуповані німцями? А тепер скажіть: ХТО був героями - ті, хто служив у допоміжній поліції, чи підпорядковані НКВС партизани?
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18.02.2021 09:02 Відповісти
пьяная мусорня и жирный пис-тун геращенко..
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17.02.2021 18:51 Відповісти
Надо было візвать полицию для ареста нацгвардейцев
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17.02.2021 19:04 Відповісти
Бабу лепили? "Хлопці просто дуріли", - в мережі з'явився запис нібито бійки нацгвардійців у центрі Києва - Цензор.НЕТ 4471
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17.02.2021 19:17 Відповісти
-- горбатого...
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17.02.2021 19:22 Відповісти
...после женского возгласа: "Что вы делаете?"Источник: https://censor.net/ru/v3248498
После этого возгласа я засомневался что это женщина. Скорее всего Верка Сердючка
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17.02.2021 19:42 Відповісти
НУ НАШИ ХОТЬ МЕЖДУ СОБОЙ !) НЕ ТО ЧТО РОССИЙСКИЕ НАРОДОУБИЙЦЫ !!!
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17.02.2021 20:36 Відповісти
мусора не мають роботи
лопати і ломи всім дати, щоб тротуари чистили.
скілльки цих ледацюг, 500 тисяч?

могли б у вільний від чергування час мости будувати, щоб не тягнуло на дурниці
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17.02.2021 21:13 Відповісти
Это не нацгвардейцы, это галимые мусора-срочники. Нацгвардейцы в 2014-м голыми руками кацапские танки останавливали, а эти петухи бесцельно шарятся по городу и прожирают наши налоги.
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17.02.2021 21:20 Відповісти
З'ясовували, кто антошу геращенко більше любить
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17.02.2021 21:33 Відповісти
Зачем такие страсти?
Не нравится сослуживец - сыпани ему в водку витамин.
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17.02.2021 22:12 Відповісти
Это они доказывали,что были" туристами" в АТО
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18.02.2021 00:11 Відповісти
Заместитель главы МВД Антон Геращенко прокомментировал ситуацию и объяснил, что парни просто дурачились, никто травм не получил. Источник: https://censor.net/ru/v3248498 ,,никто травм не получил"значит всего лиш ,,подурачились"были бы свёрнутые шеи,сломанные позвонки было бы ,,азартно подурачились"оказывается нацгвардия ещё тот ,,детский сад"словом баловни судьбы!!пришли отметились подурачились и зарплату получили!!ляпота!! Нацгвардійці побилися на Майдані, МВС вважає, що "хлопці дуріли" - Цензор.НЕТ 4697 Нацгвардійці побилися на Майдані, МВС вважає, що "хлопці дуріли" - Цензор.НЕТ 3322
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18.02.2021 00:59 Відповісти
Ну да, Геращенка каждый день вот так валят на асфальт и пинают ногами - и, как видите, ничего - это просто юмор.
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18.02.2021 03:25 Відповісти
Ну зрозуміло, що "дурачитись" можуть тільки розумні.
А вот як дураки можуть дурачитись,- мені не зрозуміло.
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18.02.2021 01:12 Відповісти
Заблудившиеся беларусские "ихтамнеты" после трёх суток безрезультатных поисков протестантов в Украине...
P.S. Предвижу скоро подобную картину у стен нашего Капитолия.
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18.02.2021 01:32 Відповісти
Хотів би запитати в Антона Геращенко, а якби твого сина або онука так "оддурачили" ти как само сказав що то просто "дурачились", пане Антон чесно кажучи я Вас поважаю і якщо Ви ще будете давати такі коментарі- просто впадете в моїх очах нижче плінтуса.
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18.02.2021 08:37 Відповісти
Ех, хотів би я так грайливо з ноги завалити Авакову або Геращенку по печінці)))
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18.02.2021 08:50 Відповісти
мабуть мент менту щось про мамкині гланди запитав і Геращенко таке списує на пустунство а в Дагестані за таке б розстріляли
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18.02.2021 09:21 Відповісти
Главное чтоб людей не ******* дубьем, а то такое. Хай "играются".
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18.02.2021 10:48 Відповісти
 
 