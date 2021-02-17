Батько підстрелив сина з рушниці на Волині. ВIДЕО
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Поліція встановлює обставини інциденту з застосуванням зброї в Луцькому районі. За цим фактом триває досудове розслідування, розпочате за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Сектор комунікації поліції Волинської області, пригода сталася в селі Новокотів Луцького району.
"Під час розпиття спиртного 58-річний місцевий житель вистрілив і мисливської рушниці в знайомого - 42-річного жителя села Звєрєв. На місце виїхала слідчо-оперативна група Луцького районного управління поліції. Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Рушницю вилучили. Потерпілого госпіталізували. Санкція ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України передбачає від п'яти до восьми років позбавлення волі. Слідство триває", - інформують правоохоронці.
Пізніше на facebook-сторінці поліцейських офіцерів громади області уточнили, що під час сімейного конфлікту батько вистрілив із рушниці синові в ногу.
"Двоє чоловіків розпивали алкогольні напої, під час чого в приміщення зайшов батько одного з чоловіків і між ними виник конфлікт, внаслідок якого останній взяв рушницю і вистрілив синові в ногу", - сказано в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
так что...58 и 42 - даже не родственники ))) а собутыльники
Источник: https://censor.net/ru/v3248563
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А вообще я считаю, шо за ношение оружия пьяным надо давать 5 лет....Выпил вызвал ментов сдал в оружейку абсолютно бесплатно...утром пришел трезвый забрал
Прочитал ещё раз...
Дай, думаю, ещё раз прочитаю...
Цитирую
1. название "Отец подстрелил сына из ружья"
2. из статьи ""Во время распития спиртного 58-летний местный житель выстрелил из охотничьего ружья в знакомого - 42-летнего жителя села Зверев."
3. из статьи """Двое мужчин распивали алкогольные напитки, во время чего в помещение пришел отец одного из мужчин и между ними возник конфликт, в ходе чего последний взял ружье и выстрелил сыну в ногу".
Спасибо!
Теперь всё стало ясно и понятно.