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У Вінниці перейняли львівський досвід і теж посипають вулиці кавовою гущею. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство
Триста кілограмів використаної кавової гущі працівникам комунальникам передали 20 вінницьких кав’ярень. Нею посипали алеї в Центральному парку ім. М. Леонтовича. Планують також посипати доріжки в інших парках і скверах.
Про це йдеться в сюжеті Суспільного, передає Цензор.НЕТ.
Нагадаємо, в рамках експерименту кавовою гущею посипали доріжки в парку "700-річчя Львова". Якщо експеримент виявиться вдалим, гущею стануть посипати доріжки в усіх міських парках Львова.
Топ коментарі
+10 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар17.02.2021 22:36
+2 Lvbnhj
показати весь коментар17.02.2021 22:40
+2 Людмила Карпова 35c4aebc
показати весь коментар17.02.2021 23:12
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тем более кофейную гущу подсыпают иногда под растения любящие кислотность в почве (например азалии, рододендроны или глицинии, а так же под многие хвойники)
а вот соль.. ничто ее не любит (даже подошвы сапог и ботинок))))
Теперь все мои домочадцы, увидев как держатся за жизнь даже самые бывшие чахлики, собирают остатки из кофеварок и джезв. Только, чтобы без сахара!
А я ( гордо!) второй год малину этим засыпаю. Время года не влияет на результат в плане ухудшения урожая. Все счастливы)))
Проблема Львова не в каві, а у повній відсутності прибирання снігу в місті!
Покатався у Львові 4 останні дні. Народ тільки почав відкопувати авто-проліски, затрачуюить від 4 до 8 годин на одиницю, головні магістралі якось розчищені, усі другорядні, про провудки просо промовчу, фото не буду навіть наводити - там повна СРАКА.
ПРИПАРКУВАТИСЯ НЕРЕАЛЬНО, НЕМАЄ ДЕ!
Чув як волала старенька 65-70 (досить стильна!) - Скільки живу тут, а ще такого не бачила. Звісно брехала трохи, я народився і виріс у Львові, але таке було тільки пару років у 60х та 70х.
Садовомц черенком лопати в сраку, на 100-150 см.