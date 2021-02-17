У Вінниці перейняли львівський досвід і теж посипають вулиці кавовою гущею. ВIДЕО

Триста кілограмів використаної кавової гущі працівникам комунальникам передали 20 вінницьких кав’ярень. Нею посипали алеї в Центральному парку ім. М. Леонтовича. Планують також посипати доріжки в інших парках і скверах.

Про це йдеться в сюжеті Суспільного, передає Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, в рамках експерименту кавовою гущею посипали доріжки в парку "700-річчя Львова". Якщо експеримент виявиться вдалим, гущею стануть посипати доріжки в усіх міських парках Львова.