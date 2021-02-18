Вихователька луцького дитсадка заклеїла чотирирічному малюкові рот скотчем, - ЗМІ. ВIДЕО
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Жінка пропрацювала вихователем 30 років, і в управлінні освіти їй хочуть дати можливість допрацювати 4 роки до пенсії.
Про це повідомляє місцеве видання "Конкурент", інформує Цензор.НЕТ.
Інцидент стався в дитячому садку №37. Свої дії педагог пояснила тим, що хлопчик дуже галасував.
"Був скотч, тому що діти обривають всі ці картинки-маркування, і вихователь їх канцелярським скотчем підклеює. Скотч був тоненький. Він (хлопчик. - Ред.) дуже шумів, кричав, мама стверджує, що він активний хлопчик. І вихователька, маючи скотч у руках, сказала йому: "Зараз заклею рот". Так його налякала. Так пояснює вихователька", - розповіла начальниця управління освіти Луцької міської ради Зіновія Лещенко.
Чиновниця каже, що "чисто з людської позиції" вона не може не дати виховательці допрацювати до пенсії.
"Людині 56 років. Скажіть, як я б поступила з чисто людської позиції, якби не дозволила їй допрацювати і дослужити в тій сфері, в якій вона пропрацювала 30 років?" - каже Лещенко.
Вона додала, що виховательку, швидше за все, просто переведуть працювати в іншу групу або інший дитсадок.
Будь ласка, зачекайте...
Проведенное Интерполом расследование показало, что алжирские дети похищались в городах, расположенных в западных районах Алжира. Затем они переправлялись в Марокко, где местные «хирурги» изымали у малышей почки. После этого отобранный «материал» контрабандным путем доставлялся за океан и в Израиль, где и продавался по цене от 20 до 100 тыс. долларов за почку.
В результате пять американских раввинов, три мэра городов и два члена законодательной ассамблеи штата Нью-Джерси были арестованы сотрудниками ФБР. Аресты стали результатом двухлетнего «межконтинентального» расследования - от США до Швейцарии и Израиля - многочисленных случаев коррупции, политического шантажа, отмывания капиталов и торговли человеческим органами.
Крим- Україна.
рф - Ворог!
Хутин&рф- ПНХ!
потому что ему 3 года до пенсии.
Там чиновницей надо заняться тоже за покрывательство садизма в детсадах.
И пусть поищет работу.
Сколько претендентов на место воспитательницы в том сельском детском саду ?
Поряд дитсадок ..так директор розповідає.. приходить якась молодиця опісля вузу .Так там інтелекту , що в тих дітей
А не офуела ли эта чиновница? На мой взгляд ее саму надо гнать в три шеи с должности начальника управления образования Луцкого городского совета.
Дети , конечно, бывают разные, однако заклеивать ребенку рот это преступление и должно быть наказание. Как самое малое- увольнение с работы с последующим запретом работать на подобной должности.