В Україні відбудуться онлайн-змагання для ветеранів і людей з інвалідністю "Ігри Героїв". ВIДЕО

Спортивний турнір "Ігри Героїв" триватиме з 14 по 28 березня 2021 року і залучить близько 300 учасників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ про це йдеться в анонсі заходу.

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"Для підтримки українських бійців, соціальної адаптації людей з інвалідністю, популяризації здорового способу життя та поширення спортивного руху, ініціатива "Ігри Героїв" організовує міжнародні спортивні змагання онлайн для ветеранів країн-членів НАТО, ветеранів АТО/ООС та цивільних людей з інвалідністю. Участь є безкоштовною і є доступною для всіх охочих", - йдеться в повідомленні.

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Кожен учасник повинен зареєструватися на сайті спортивної платформи "Winwod", вибрати змагання, у якому хоче взяти участь, виконати його у спортивному залі під відеозапис. Організатори змагань та сертифіковані судді з кросфіту перевірятимуть відео всіх учасників та визначать переможців та призерів

Проєкт "Ігри Героїв" очолює киянин Роман Линдов - молодий чоловік, який 18 лютого 2014 року під час Революції Гідності зазнав поранення (втратив кисть руки та дістав опіки 30% поверхні тіла). Спорт та професійні заняття кросфітом допомогли Роману пройти реабілітацію і стати найсильнішим адаптивним атлетом в Україні. А також - посісти третє місце на всесвітніх змаганнях з кросфіту для адаптивних атлетів у Канаді влітку 2018 року та четверте місце на змаганнях Wodapalooza у Маямі, США взимку 2019 року.

"Попереду українців чекає вже друга весна із пандемією коронавірусу, що не може не позначатися на настрої та не створювати нові тривоги. Втім команда ініціативи "Ігри Героїв"пропонує ветеранам АТО/ООС та людям з інвалідністю дати відсіч хвилюванням, переключившись на спорт та здоровий спосіб життя. Адже хороший настрій, сильний дух та міцне тіло є найкращими запобіжниками від всіх хвороб!", - вважає Роман Линдов і закликає активно долучатися до онлайн-змагань.

Реєстрація стартувала 15 лютого і триватиме до 12 березня 2021 року.

""Ігри Героїв" - це ініціатива, яка об’єднує ветеранів та людей з інвалідністю через популяризацію здорового способу життя. "Ігри" були започатковані 21 травня 2016 року та проводяться серед ветеранів Збройних сил України, а також цивільних з інвалідністю. У рамках Проєкту, починаючи з 2016 року, організовано більше 30 національних та міжнародних спортивних змагань у різних містах України. Головною метою проєкту є підвищення обізнаності про успіхи та потреби людей з інвалідністю та ветеранів, пропагування здорового способу життя через залучення до спортивних заходів та груп зі спільними інтересами. Організатори проєкту: ● Благодійна організація "Благодійний фонд "МАЙБУТЕРРА"; ● Проєкт фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) у рамках проєкту міжнародної технічної допомоги "Зміцнення громадської довіри" (UCBI ІІ). Партнери проєкту: ● Міністерство ветеранів України; ● Місія України при НАТО; ● Громадська Організація "Revived Soldiers Ukraine"; ● Спортивний клуб DOG&Grand CrossFit.