Венедіктова про справу "Приватбанку": "Ми рухаємося виключно за законом". ВIДЕО

У справі "Приватбанку" про підозру його колишніх власників у виведенні до націоналізації фінустанови коштів потрібно провести експертизу для встановлення збитків та складу злочину, повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

Про це вона сказала під час звіту в парламенті, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

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"Експертизу неможливо не проводити, оскільки експертиза - це саме той документ, який встановлює збитки. Тут має бути склад злочину. Тому ми рухаємося виключно за законом", - сказала вона у Верховній Раді в четвер.

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За словами Венедіктової, вона як прокурор увійшла в справу "Приватбанку" 11 січня 2021 року, не має жодного спеціального суб'єкта в цьому процесі, тому блокувати справу не може.