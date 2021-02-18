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Приватбанк (691) Венедіктова (756)

Венедіктова про справу "Приватбанку": "Ми рухаємося виключно за законом". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

У справі "Приватбанку" про підозру його колишніх власників у виведенні до націоналізації фінустанови коштів потрібно провести експертизу для встановлення збитків та складу злочину, повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

Про це вона сказала під час звіту в парламенті, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Експертизу неможливо не проводити, оскільки експертиза - це саме той документ, який встановлює збитки. Тут має бути склад злочину. Тому ми рухаємося виключно за законом", - сказала вона у Верховній Раді в четвер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Апеляційний суд переніс на 2 березня розгляд справи за позовом Коломойського про незаконність націоналізації "Приватбанку"

За словами Венедіктової, вона як прокурор увійшла в справу "Приватбанку" 11 січня 2021 року, не має жодного спеціального суб'єкта в цьому процесі, тому блокувати справу не може.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
переводя с "кабинетго-прокурорского" языка на человеческий, Венедиктова взяла на себя обязательство разрушить дело и работает на Каломойского..
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18.02.2021 11:23
+5
Ви рухаєтесь по указівкам з Банкової, а не по закону.
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18.02.2021 11:23
+5
Зе-Шариков подбирает себе подобных. Бенина шавка
Венедіктова про справу "Приватбанку": "Ми рухаємося виключно за законом" - Цензор.НЕТ 5952
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18.02.2021 11:38
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Ви рухаєтесь по указівкам з Банкової, а не по закону.
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18.02.2021 11:23 Відповісти
переводя с "кабинетго-прокурорского" языка на человеческий, Венедиктова взяла на себя обязательство разрушить дело и работает на Каломойского..
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18.02.2021 11:23 Відповісти
Ну, тоді наша зелена "еліта" може під санкції США попасти.
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18.02.2021 11:32 Відповісти
Венедиктова о деле "ПриватБанка": "Мы двигаемся исключительно по закону" - Цензор.НЕТ 9512
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18.02.2021 11:23 Відповісти
Вышла из доверия товарищ Венедиктова у Коломойского .Для Порошенко вернуть смертную казнь, - Коломойский./ Зеленский заявил, что все(!) ждут, когда посадят Порошенко/ Венедиктова разберется с Порошенко, - Портнов. /Венедиктова давала задание "поймать" Порошенко, - экс-руководитель следственной группы ГБР Корецкий/ Открываются очередные уголовные дела против Порошенко. Их количество дошло до 58. А результата нет.
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18.02.2021 11:23 Відповісти
В НАБУ чітко вказують хто гальмує справу Коломойського: СБУ та ОГП. Венедіктова про справу "Приватбанку": "Ми рухаємося виключно за законом" - Цензор.НЕТ 3463
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18.02.2021 11:36 Відповісти
Зе-Шариков подбирает себе подобных. Бенина шавка
Венедіктова про справу "Приватбанку": "Ми рухаємося виключно за законом" - Цензор.НЕТ 5952
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18.02.2021 11:38 Відповісти
Млять!
А что, ДО СИХ ПОР экспертиза проведена не была?
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18.02.2021 11:47 Відповісти
Грабанули страну, а правоохранители дармоеды экспертизу уже два года не могут состряпать.
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18.02.2021 11:58 Відповісти
ПЗДЦ, у всех зелено#опых ода школа. набор слов!
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18.02.2021 12:02 Відповісти
"Двигаемся по закону" это как, они по нему ездят или ходят? Может процесс ведется в рамках закона, чи чинного законодавства? Тупа шльондра.
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18.02.2021 13:01 Відповісти
Та не "ВенедІктова" вона. А "ВенедИктова", в українській граматичній інтерпретації.
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18.02.2021 14:21 Відповісти
Экспертизу затягивает Баканов - спасает Зеленского - он замешан в выводе денег из ПриватБанка. От вора Коломойского ниточка ведет к клоуну.
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18.02.2021 15:36 Відповісти
 
 