Потрібно називати речі своїми іменами - це реальна війна, а не якесь АТО, - Кравчук. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Події Війна в Україні
Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук вважає, що настав час називати речі своїми іменами стосовно війни на Донбасі і дій російських військ. Ми називатимемо речі своїми іменами, війну війною, а не якимось АТО, що вони вбивають, а не провокують.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в ефірі каналу "Україна 24".
"Хочу сказати одну річ: ми маємо діяти активно, системно і не даючи жодної можливості, шансу нашим опонентам, Росії, думати, що Україна поступиться національними стратегічними інтересами. Цього не було і ніколи не буде. Але треба діяти адекватно і називати речі своїми іменами. Коли ми говоримо про війну на Донбасі, не можна говорити "вони нас провокують і стріляють, вбивають". Це дивне формулювання. Ми маємо говорити "вони ведуть проти України реальну війну, порушують домовленості про всеосяжну тишу", а не "провокують". Ми будемо називати речі своїми іменами, війну війною, а не якимось АТО, що вони вбивають, а не провокують, діємо жорстко там, де потрібно і гнучко там, де потрібно", - сказав Кравчук.
Будь ласка, зачекайте...
1. разрыв Дипломатических всех и в том числе торговых транспортных транзита газ в том числе отношений??!!! Тут точно Европа в обморок упадет а СП-2 газопровод достоят за пару недель... Путин получит потрясный козырь что Северный Поток 2 будет достроен...
2-Н?аши олигархи Беня бородатая и Герус упадут в обморок вместе с Тарасюком НКРЕКП от того что не куплять свет у России и Белоруссии..
3.в Стране вводится чрезвычайный режим военно полевые трибуналы и суды и наш бубочка! как сие увязать то??!!
4.с таким Мыныстром обороны и диктатором МВД Аваковым мы только падлам дадим повод построить в Украине концлагерь и хунту еврейско олигархическо бандитскую...
5. Все цены тарифы ЗАМОРАЖИВАЮТСЯ ВНУТРИ УКРАИНЫ ВСЕ ФИНАНСИРВОАНИЕ ПЕРЕХОДИТ НА РУЧНОЙ КАЖДОДНЕВНЫЙ РЕЖИМ ВОЕННЫЕ СНАБЕЖЕНИЯ И ФИНАНСИРВОАНИЕ ИМЕЮТ ПРИОРИТЕТ.. НАДО РАЗВОРАЧИВАТЬ ЛИНИЮ ВТОРЫХ ЭШЕЛОНОВ АЭТО НА МИНУТКУ 130-200КМ ВГЛУБ СТРАНЫ ОТ ЛИНИИ ПЕРВОЙ ОБРОНЫ ОНА КАК ПРАВИЛО 50-90 КМ.. шириной... практически вся Украина встанет та как наша БАНАДА столоватсья то будет с чего им воровать то ведь за то что они вытворяют сегодня саботаж воровство наглость их по законам войны просто к стенке и расстреливать расстреливаить и расстреливать....
с Фокином познакомьте.
как же в одной голове, уживаются настолько разные мнения? мастер переобувания - истинный коммунист, гнётся вместе с линией партии ...
А "симптомы" разных заболеваний, прямо как при простуде (в своем роде естественно) боль, гарячка, срачка с небольшими нюансами между ними. (сам читал)
Мы - это кто? Такое решение принимается официально там наверху. А у клоуна этовообще какое-то перемирие и режим тишины.
это нужно было делать сразу же! но твари не могут, у них же бизнес! рошенки как потом продавать в мордор???