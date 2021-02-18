Кравчук про розмову з терористом Пушиліним на росТБ: Якби втік з ефіру, то сказали б, що в мене немає позиції і я боюся. ВIДЕО
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Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук пояснив, з якою метою брав участь у пропагандистській передачі "Час покаже" на російському телебаченні і як минуло спілкування з ватажком так званої "ДНР" Денисом Пушиліним.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".
"Моє головне завдання, як я його бачу, коли говоримо про Донбас, - донести реальну правду не тільки до громадян України, а й до Росії. Тому що вони перебувають під дуже великим впливом російської пропаганди, до речі, добре, що в Україні припинено роботу деяких телеканалів. Проблема не в тому, з ким я говорю, а в тому, що я говорю. Я у своїх виступах на російських телеканалах, будь-яких телеканалах, постійно і системно говорю про державну національну позицію України, що ми ніколи не підемо ні на які поступки", - сказав Кравчук.
За словами політика, його не попередили про включення Пушиліна, і "тікати" з каналу він не став, поставивши ватажкові "ДНР" запитання, на яке він не відповів.
"Я не спілкувався з Пушиліним, я поставив йому запитання, тому що російські телеканали роблять певні маніпуляції, вони не попереджали мене, що там буде включення Пушиліна. Спочатку я запитав ведучого, він одразу переключився і каже: я даю вам можливість запитати Пушиліна. Ну скажіть, будь ласка, якби Леонід Макарович, перший президент України, злякався Пушиліна і втік з каналу, в Росії б взагалі сказали, що у нього немає позиції, повноважень, що він всього боїться. Я нікого не боюся, я свого часу злякався давно, мені 87 років, я вже настільки налякався, що немає ніякого страху, навіть вовка в лісі. Я буду спілкуватися з усіма, відстоюючи інтереси України", - сказав Кравчук.
Нагадаємо, раніше глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук поспілкувався в ефірі російського телебачення з ватажком терористів т. зв. "ДНР" Денисом Пушиліним.
Будь ласка, зачекайте...
(шкода, Кравчук вже занадто старий, щоб відсмалити таку мейхану)
Має висіти поряд з Зеленським.
В рамочці.В кабінеті.
Відстоює інтереси.... Як Зєля в москві,в 2014-му....
Кого волнует твоя боязнь? Как ты вообще ведешь переговоры если ты настолько туп что ведешся на такие примитивные манипуляции?
Или ты просто делаешь вид что ведешся?
Учавтсвуя в эфирах - мы способствуем популярности таких помоек и легитимизируем участников))
у церкві"© (Г.Москаль)
Чи скінчиться цей бридкий та надокучливий фарс, коли оце смердюче старе пердло Христопродавець Кравчук, який при першій ліпшій нагоді в одну мить "продав" ним же очолювану комуняцьку ідеологію ЦК КПУ, миттєво перефарбувавшись під "деРЬмократа", і якого нарід влучно увічнив "кравчучкою", тепер намагається корчити з себе, як йому здається, "мудрого аксакала"?
Втопити б падлюку Кравчука у власних старечих сциклинах з гівнами - це був би справжній вияв дійсно заслуженаої ним шани і поваги.
Московия- политическое, экономическое и географическое недоразумение, к 2035 году у них полностью закончится нефть на экспорт, а с учетом окупаемости это произойдет еще раньше. Как только закончится нефть, то закончатся и деньги и начнется парад суверенитетов, кстати, кадыров там будет в первых рядах, ему московиты без денег и нафиг не нужны.
комунизьма в голове
"Разговор господина (главаря террористов "ДНР) Пушилина и господина (главы делегации Украины в ТКГ ) Кравчука подтвердил, что политический диалог между Украиной и Донбассом возможен при наличии политической воли. Именно он может стать основой для выхода из тупика, в который завела себя украинская власть. Российская делегация в контактной группе готова содействовать развитию диалога", - сказал Грызлов журналистам.
Про це повідомляє «Мілітарний» з посиланням на щоденний звіт ОБСЄ № 38/2021.https://mil.in.ua/uk/news/na-donbasi-vyyavleno-rosijsku-rls-kasta-2e1/