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Кравчук (545) Пушилін (128)

Кравчук про розмову з терористом Пушиліним на росТБ: Якби втік з ефіру, то сказали б, що в мене немає позиції і я боюся. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук пояснив, з якою метою брав участь у пропагандистській передачі "Час покаже" на російському телебаченні і як минуло спілкування з ватажком так званої "ДНР" Денисом Пушиліним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Моє головне завдання, як я його бачу, коли говоримо про Донбас, - донести реальну правду не тільки до громадян України, а й до Росії. Тому що вони перебувають під дуже великим впливом російської пропаганди, до речі, добре, що в Україні припинено роботу деяких телеканалів. Проблема не в тому, з ким я говорю, а в тому, що я говорю. Я у своїх виступах на російських телеканалах, будь-яких телеканалах, постійно і системно говорю про державну національну позицію України, що ми ніколи не підемо ні на які поступки", - сказав Кравчук.

За словами політика, його не попередили про включення Пушиліна, і "тікати" з каналу він не став, поставивши ватажкові "ДНР" запитання, на яке він не відповів.

"Я не спілкувався з Пушиліним, я поставив йому запитання, тому що російські телеканали роблять певні маніпуляції, вони не попереджали мене, що там буде включення Пушиліна. Спочатку я запитав ведучого, він одразу переключився і каже: я даю вам можливість запитати Пушиліна. Ну скажіть, будь ласка, якби Леонід Макарович, перший президент України, злякався Пушиліна і втік з каналу, в Росії б взагалі сказали, що у нього немає позиції, повноважень, що він всього боїться. Я нікого не боюся, я свого часу злякався давно, мені 87 років, я вже настільки налякався, що немає ніякого страху, навіть вовка в лісі. Я буду спілкуватися з усіма, відстоюючи інтереси України", - сказав Кравчук.

Нагадаємо, раніше глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук поспілкувався в ефірі російського телебачення з ватажком терористів т. зв. "ДНР" Денисом Пушиліним.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Потрібно називати речі своїми іменами - це реальна війна, а не якесь АТО, - Кравчук. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+39
Кравчук мог не вступать с ним в диалог и тупо игнорить заявив что "не вступаем в переговоры с террористами", "у ведущих есть вопросы? Нет? Ну тогда досвиданья"
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18.02.2021 12:46
+16
А міг сказати :"Ти хто такий? І кого ти представляєш? Мені з тобою розмовляти немає про що"
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18.02.2021 12:47
+14
Старый дебил. Он хоть помнит то, что там наговорил?
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18.02.2021 13:00
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Кравчук мог не вступать с ним в диалог и тупо игнорить заявив что "не вступаем в переговоры с террористами", "у ведущих есть вопросы? Нет? Ну тогда досвиданья"
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18.02.2021 12:46 Відповісти
Йому 87 років. Не може вже так швидко і жваво розмірковувати...
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18.02.2021 12:57 Відповісти
То може йому не треба нас представляти у ткг? Бо протупить якийсь момент і кацапи отримають "погодження на окупацію".
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18.02.2021 12:59 Відповісти
Це питання до тупого блазня.
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18.02.2021 13:30 Відповісти
Cказати що він не спеціаліст по МММ та іншим шахрайствам, тому йому ні про що розмовляти з цим шараєм! Міг? І не треба збігати.
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18.02.2021 13:42 Відповісти
Так хай на пенсії дома сидить, якого хєра його втулили в ту ТКГ
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18.02.2021 13:19 Відповісти
У Кравчука "хатинка в Швейцарії", у Ростові клімат значно суворіший.
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18.02.2021 13:33 Відповісти
Так він жаліється що пенсія мала - 20 000гр., не надто багато для президента в порівнянні з "суддями".
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18.02.2021 14:09 Відповісти
кравчучку туди призначили бо можна на нього все звалити , а дідусь старий, йому все одно
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18.02.2021 14:35 Відповісти
Владислав Обужеванний, я пенсионер, пенсия маленькая, тоже хочу подзаработать, поэтому интересуюсь и сколько Вам платят за такой комментарий ? И к кому обращаться ?
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18.02.2021 14:40 Відповісти
Платят мне в зависимости от количества постов, в среднем выходит 2500-3000 дол.США в месяц. Обращайтесь в Госдеп США. Еще могу предложить вариант поработать порохоботом, но там платят только конхветами, и то, когда шоколадными, а когда "шаленой бджілкой". Но вам как пенсионеру, скорее всего предложат только сосательные. Кравчук про розмову з терористом Пушиліним на росТБ: Якби втік з ефіру, то сказали б, що в мене немає позиції і я боюся - Цензор.НЕТ 2321 Кравчук про розмову з терористом Пушиліним на росТБ: Якби втік з ефіру, то сказали б, що в мене немає позиції і я боюся - Цензор.НЕТ 2321 Кравчук про розмову з терористом Пушиліним на росТБ: Якби втік з ефіру, то сказали б, що в мене немає позиції і я боюся - Цензор.НЕТ 2321
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18.02.2021 15:54 Відповісти
А міг сказати :"Ти хто такий? І кого ти представляєш? Мені з тобою розмовляти немає про що"
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18.02.2021 12:47 Відповісти
До того ж азербайджанці у 2012 продемонстрували, як це робити
(шкода, Кравчук вже занадто старий, щоб відсмалити таку мейхану)

Кравчук про розмову з терористом Пушиліним на росТБ: Якби втік з ефіру, то сказали б, що в мене немає позиції і я боюся - Цензор.НЕТ 3976
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18.02.2021 17:35 Відповісти
мог бы спросить, кто такой этот чмошник, с которым ему предлагают общаться? мог общаться только со скобеевой(коль уже был на враждебном канале) не обращая внимание на того чмыря.
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18.02.2021 12:49 Відповісти
смело. элементарное поведение в данной ситуации уже изложенно в первых камментах.
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18.02.2021 12:53 Відповісти
Тут выше человек правильно сказал. Я бы еще больше унизил . - Сказав - що це ? Навищо клоунив до студии заводити....И уже тогда с брезгливостью встать и уйти. - Вот это был бы удар.Превратил бы в посмешище с негласной кличкой ,клоун.
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18.02.2021 12:54 Відповісти
Кравчук про розмову з терористом Пушиліним на росТБ: Якби втік з ефіру, то сказали б, що в мене немає позиції і я боюся - Цензор.НЕТ 1413
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18.02.2021 12:55 Відповісти
А шо воно забуло на РОС ТВ? Не знав що так буде? Ой дурне.
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18.02.2021 12:55 Відповісти
Кравчук, просто полезный для кацапов идиот... Которого берут "на слабо" ...
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18.02.2021 12:56 Відповісти
Та годі вам ! Давно відомо,що Макарич- націоналіст-державник.
Має висіти поряд з Зеленським.
В рамочці.В кабінеті.
Відстоює інтереси.... Як Зєля в москві,в 2014-му....
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18.02.2021 12:59 Відповісти
Старый дебил. Он хоть помнит то, что там наговорил?
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18.02.2021 13:00 Відповісти
Та він спав прямо на ефірі.
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18.02.2021 13:01 Відповісти
А не надо было бежать с эфира, сказал бы что с говном не разговариваешь и всего делов.
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18.02.2021 13:01 Відповісти
- я, я , я... ничего не боюсь)
Кого волнует твоя боязнь? Как ты вообще ведешь переговоры если ты настолько туп что ведешся на такие примитивные манипуляции?
Или ты просто делаешь вид что ведешся?
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18.02.2021 13:03 Відповісти
Ключова фраза -«» Мені 87 років «»» , більше нічого не тре пояснювати
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18.02.2021 13:05 Відповісти
Мій сусід теж 87-літній ходив до сина, дивився на внуків та казав невістці: дивись Галю яких файних дітей я тобі наробив.
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18.02.2021 14:13 Відповісти
О то ж і япро це )
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18.02.2021 15:54 Відповісти
Збрехати для комуніста це не проблема.
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18.02.2021 13:05 Відповісти
Какого хера вообще пошел на эфир...**** дипломат 87 лет...."роспропагандонам интервью не даю ..точка..."
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18.02.2021 13:07 Відповісти
А взагалі як тільки лунає якась пропозиція від кацап TV треба відразу посилати нах(!) а потім казати - я не приймаю участь в кацапських шоу
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18.02.2021 13:08 Відповісти
Публично общаясь с мошенниками и пособниками террористов ты делаешь вклад в их легитимизацию. Неужели такому хитрожопому персонажу, как Кравчук , это непонятно или уже напоследок хочется хоть что-то кукарекнуть после своих Будапештских "меморандумов" и уже подзабытых "кравчучек"? Кравчук про розмову з терористом Пушиліним на росТБ: Якби втік з ефіру, то сказали б, що в мене немає позиції і я боюся - Цензор.НЕТ 2712
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18.02.2021 13:09 Відповісти
він сам себе туди призначив чи його хтось туди впихнув і дав мандат?
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18.02.2021 14:38 Відповісти
Вот вы Леонид Макарович дожили до такого уважаемого возраста, а в голове опилки). Можно было просто отказаться от выступления в эфире пропагандистской передачи вражеского государства (московия).
Учавтсвуя в эфирах - мы способствуем популярности таких помоек и легитимизируем участников))
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18.02.2021 13:14 Відповісти
Какого хрена старый вообще потерял на кацапской телепомойке?
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18.02.2021 13:16 Відповісти
Що ти робив на пропагандонському каналі ворога? Заблукав?
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18.02.2021 13:16 Відповісти
Маразматик довбаний поперся на свинособачий ефір, ще й виправдовується. Скотиняка деменціонна!
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18.02.2021 13:23 Відповісти
Якого х*я ти старе чмо там взагалі забуло? Вали на рашку тупий ватник.
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18.02.2021 13:24 Відповісти
Для 87 років планів ЛМ, як у державного діяча забагато. Це вже напевно не його діло давать відсіч офіцерам і агентам ФСБ РФ навідь на телеканалах. Сама поява Президента на цих помийках , складає враження, що кожне чмо на расєє і тимчасово недобитий зрадник з окупованої частини України може по графіку з кремля попитати Президента України про " ну когда ви там".
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18.02.2021 13:29 Відповісти
Аааааа... Так він зляканий... Кравчук про розмову з терористом Пушиліним на росТБ: Якби втік з ефіру, то сказали б, що в мене немає позиції і я боюся - Цензор.НЕТ 8480
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18.02.2021 13:37 Відповісти
Та за бабло он туда пошёл, и нужно было "отработать" до конца. Кравчук будучи президентом ещё понятия не имел, в каких масштабах можно грабить Украину. Его "шалости" с БЛАСКО это цветочки по сравнению с тем, что творил Кучма, донбасский проффэсор, и что творит нынешний поводырь слепцов. Так что не обижайте Макаровича, дайте и ему возможность положить в кармашек маленькую копеечку.
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18.02.2021 13:42 Відповісти
А если б ты, Леонид Макарыч, в прямом эфире руств сказал, что с террористом и убийцей украинских граждан тебе разговаривать не о чем, а спросить можно только о том, когда он, ****, наконец, сдохнет, как его "коллеги", то ты был бы мужиком...
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18.02.2021 13:47 Відповісти
"Кравчук за гроші напердить
у церкві"© (Г.Москаль)
Чи скінчиться цей бридкий та надокучливий фарс, коли оце смердюче старе пердло Христопродавець Кравчук, який при першій ліпшій нагоді в одну мить "продав" ним же очолювану комуняцьку ідеологію ЦК КПУ, миттєво перефарбувавшись під "деРЬмократа", і якого нарід влучно увічнив "кравчучкою", тепер намагається корчити з себе, як йому здається, "мудрого аксакала"?
Втопити б падлюку Кравчука у власних старечих сциклинах з гівнами - це був би справжній вияв дійсно заслуженаої ним шани і поваги.
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18.02.2021 13:51 Відповісти
С Макарыча,в силу его возраста и коммуняцкого прошлого,спрос небольшой..Главное,дабы его примеру не последовали наши державные"зеленые"мужи..
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18.02.2021 14:13 Відповісти
Надо отпустить комуняку на покой, иначе начнет оправдываться перед уголовниками
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18.02.2021 14:23 Відповісти
Старый маразматик! Мог спросить- Кто это? Что я могу обсуждать с подельником Мавроди? Как еще не раз натянуть ватников?- Так это не ко мне! Пошли найух!
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18.02.2021 14:30 Відповісти
старой крысе до сих пор не пофиг что о нем скажет русня
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18.02.2021 14:46 Відповісти
И как мне видится, практически весь комментарий заказной и по стилю это максимум два человека. Кравчук это ещё та лиса, наша лиса и Вы до Кравчука, как я уверен, никогда не дорастёте.
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18.02.2021 14:49 Відповісти
Кривчук - задохни, курва антиукраинская!Кравчук про розмову з терористом Пушиліним на росТБ: Якби втік з ефіру, то сказали б, що в мене немає позиції і я боюся - Цензор.НЕТ 9109
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18.02.2021 14:55 Відповісти
Дайте мля Кравчуку "кравчучку" и удочку пускай идет на рыбалку.
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18.02.2021 15:03 Відповісти
А слабо член в рот взять или боишься? Твоя позиция должна бить в том, чтоби не дискутировать с терористами, а не пиариться в кацапском ящике, маразматик.
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18.02.2021 15:16 Відповісти
наХ.. ти мудило туди висунуло своє табло, ти дебіл чи як?
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18.02.2021 15:37 Відповісти
Вопрос не в том, что Кравчук говорил с этим ублюдком, вопрос в том, что он как опытный политик должен был аргументированно осадить этого дегенерата. Во-первых, надо было сразу заткнуть ублюдка по поводу "русского Донбасса". По последней переписи на территории Донецкой и Луганской областей проживало больше украинцев чем русских, а в историческом плане эта земля была освоена этническими украинцами после развала Крымского ханства. Русских туда завезли при индустриализации и после голодомора. Да и само слово "Донбасс", которое превозносят эти дегенераты надо "опускать". Это просто донецкий угольный бассейн, по другому- обычная промышленная зона. Надо было также сказать, что речи пушилина это калька с речей гитлера 1930-ых, когда нацисты кричали о возвращении "исконно немецких земель" и расширении немецкого мира. Ну и напомнить надо было московитам народную английскую пословицу :"Живущий в стеклянном доме камнями не бросается". Поощряя сепаратизм в соседних странах московия скоро сама поимеет такой сепаратизм в своих 28 автономиях, что от их "империи" останутся одни ошметки.
Московия- политическое, экономическое и географическое недоразумение, к 2035 году у них полностью закончится нефть на экспорт, а с учетом окупаемости это произойдет еще раньше. Как только закончится нефть, то закончатся и деньги и начнется парад суверенитетов, кстати, кадыров там будет в первых рядах, ему московиты без денег и нафиг не нужны.
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18.02.2021 16:41 Відповісти
Какого зеленского этот старый маразматик вообще полез на московитскую пропагандонскую помойку????
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18.02.2021 18:53 Відповісти
Мог бы просто сказать пушилину, что пушилин ****, ему 87 лет, ему бы простили Кравчук про розмову з терористом Пушиліним на росТБ: Якби втік з ефіру, то сказали б, що в мене немає позиції і я боюся - Цензор.НЕТ 1039
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18.02.2021 16:43 Відповісти
нет у тебя чести и достоинства, ленид
комунизьма в голове
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18.02.2021 17:12 Відповісти
Ну, а так всі зрозуміли що, старому вже й віагра не допомагає.
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18.02.2021 17:30 Відповісти
Міг би артистично прикласти долоню до вуха і з цинічною посмішкою вислухати запитання Чепушиліна, а потім старечим голосом: "Ти диви! Півень закукурікав, замість Аврори!.."
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18.02.2021 17:38 Відповісти
Кравчук старый человек, мозги работают плохо и его россиянцы использовали как лоха. Полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов, напомнил, что на телевидении "состоялся прямой публичный диалог официальных лиц Украины и Донецка"​​​.

"Разговор господина (главаря террористов "ДНР) Пушилина и господина (главы делегации Украины в ТКГ ) Кравчука подтвердил, что политический диалог между Украиной и Донбассом возможен при наличии политической воли. Именно он может стать основой для выхода из тупика, в который завела себя украинская власть. Российская делегация в контактной группе готова содействовать развитию диалога", - сказал Грызлов журналистам.
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18.02.2021 18:15 Відповісти
Маразматик старый. Зачем позорить Украину??? Ну сиди себе уже на пенсии и не вылезай из своей норы...
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18.02.2021 18:43 Відповісти
На Донбасі поблизу окупованого Луганська виявлено російську РЛС (радіолокаційну станцію) 51У6 «Каста-2Е1».
Про це повідомляє «Мілітарний» з посиланням на щоденний звіт ОБСЄ № 38/2021.https://mil.in.ua/uk/news/na-donbasi-vyyavleno-rosijsku-rls-kasta-2e1/
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18.02.2021 19:27 Відповісти
как комуняку не корми, а он все на кацапские телеканалы лезет... этому хитрожопому комуняцкому идеологу, Леонидмакарычу, "ватники" должны ноги целовать ибо именно он сделал все возможное, чтобы Украина пошла не по пути Польши и Прибалтики, а осталась в сфере влияния Московии... да и народец наш "мудрый" на первых президентских выборах постарался и вместо диссидента и антикоммуниста Чорновола выбрал себе хз что - партноменклатурного аппаратчика... До сих пор тот выбор страна вырыгивает ...
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18.02.2021 20:13 Відповісти
есть такое понятие - ЗАБВЕНИЕ... забудьте о кацапстане... этой паскуды нет... оно умерло... подохоло...
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18.02.2021 21:51 Відповісти
Да запретите этому старому маразматику-коммунисту выезд из Украины и закрйте его в дурдоме! Он ведь еще наговорит
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18.02.2021 23:48 Відповісти
Крачук и агентура Кремля
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19.02.2021 00:33 Відповісти
 
 