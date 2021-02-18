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СБУ (10042) Вовк Павло (254) Окружний адмінсуд Києва (377) Нескоромний Дмитро (32)

Ексзаступник голови СБУ Нескоромний тісно співпрацював з главою ОАСК Вовком, - ЗМІ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Ексзаступник голови Служби безпеки України Дмитро Нескоромний, якого слідство підозрює в замовленні вбивства свого колеги, мав тісні зв'язки з главою Окружного адміністративного суду Києва Павлом Вовком.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в розслідуванні "Слідство.Інфо".

За даними журналістів, співробітник СБУ з суддею регулярно обмінювалися послугами та мали тривалі дружні стосунки.

У розпорядженні журналістів "Слідства.Інфо" є записи розмов з кабінету голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка. Згідно з цими "плівками", Нескоромний регулярно відвідував кабінет судді протягом зими-весни 2019 року. Тоді він був заступником начальника Головного управління СБУ в Києві та Київській області. І періодично звертався до Павла Вовка з проханнями.

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"Зокрема, Дмитро Нескоромний разом з іншим колегою з СБУ в лютому 2019 року приїхав в кабінет голови ОАСК, як неформальний представник інтересів одного з українських банків. У цієї банківської установи був тривалий спір з фінансово-промисловою групою "Альтком" на сотні мільйонів гривень. За часів Януковича ця компанія будувала найбільші державні об’єкти, зокрема, в рамках Євро-2012. Тоді її пов’язували з віце-прем’єром Колесниковим. Та навіть після зміни влади в 2014 року корпорація продовжувала реалізувати проекти за державні кошти", - йдеться в повідомленні.

В 2019 році "Альтком" звернувся до Окружного адмінсуду Києва з проханням призупинити стягнення з них коштів на користь українського банку, яке мало відбутися за рішенням іншого суду.

"На плівках зафіксовано кілька розмов щодо цього судового розгляду в кабінеті голови ОАСКу. Спочатку Павло Вовк пояснював приятелям, які допомагали опонентам фінансово-промислової групи "Альтком", що ситуація дуже неоднозначна і він веде перемовини з іншою стороною. З боку корпорації інтереси нібито представляли вже колишній народний депутат Ігор Кононенко та тодішній скандальний заступник голови СБУ Павло Демчина", - зазначають журналісти.

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Нагадаємо, 22 січня стало відомо, що полковника "Альфи" СБУ Юрія Расюка затримано в Києві за підготовку вбивства генерала СБУ Андрія Наумова.

Пізніше в СБУ заявили про запобігання вбивству співробітника. Шевченківський райсуд Києва заарештував Юрія Расюка без права застави. 24 січня радник глави ОП Михайло Подоляк визнав, що вбивство генерала СБУ Андрія Наумова замовив полковник СБУ Дмитро Нескоромний.

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27 січня СБУ оголосило Нескоромному підозру в організації замаху на Наумова. Спецслужба оприлюднила низку доказів у справі, зокрема переговори Нескоромного і ще одного організатора замаху Расюка, якого затримали під час передачі грошей.

"Так, там інша сторона підключається. І кажуть, що має подзвонити або Кононенко, або Демчина", — пояснював суддя в одній з розмов із Дмитром Нескоромним.

Але в березні до кабінету Вовка завітав суддя, який розглядав це звернення фінансово-промислової групи "Альтком". Він погоджував з головою суду, на чию користь виносити рішення у цій справі. А вже наступного дня, 13 березня 2019, суддя відмовив корпорації у вимогах призупинити стягнення з них коштів на користь банку. Таким чином, в ОАСКу виконали прохання Дмитра Нескоромного і його колеги з СБУ.

На записах зафіксовано, що Павло Вовк також звертався до Дмитра Нескоромного по допомогу. Зокрема, з цих розмов випливає, що сам ексвисокопосадовець організовував перевірку кабінетів суддів на предмет прослуховуючих пристроїв. Але знайти їх фахівцям з СБУ тоді так і не вдалося.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
так почему Нескромный в розыске. а "судья" Вовк банкует?
Что-то тут не сходится.
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18.02.2021 13:28
+3
Тільки зовнішнє правління спасе Україну.
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18.02.2021 13:43
+2
Таке враження,що чиновники в нашій країна на роботі займаються виключно вирішеням своїх власних шкурних питань. І в зв*язку з цим виникає закономірне питання- коли ж закінчиться все це бл###тво?
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18.02.2021 14:45
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Экс-замглавы СБУ Нескоромный тесно сотрудничал с главой ОАСК Вовком, - СМИ - Цензор.НЕТ 6014
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18.02.2021 13:28 Відповісти
так почему Нескромный в розыске. а "судья" Вовк банкует?
Что-то тут не сходится.
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18.02.2021 13:28 Відповісти
Цікаво, а скільки в них ще цих записів один на одного є?
Мабуть ще роками будуть їх публікувати, коли комусь потрібно буде 😏
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18.02.2021 13:31 Відповісти
Оце так сенсація Экс-замглавы СБУ Нескоромный тесно сотрудничал с главой ОАСК Вовком, - СМИ - Цензор.НЕТ 2759 Дуже тісно ? Тісніше,ніж з Арсенбарісичем ?
Экс-замглавы СБУ Нескоромный тесно сотрудничал с главой ОАСК Вовком, - СМИ - Цензор.НЕТ 2323
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18.02.2021 13:39 Відповісти
Тільки зовнішнє правління спасе Україну.
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18.02.2021 13:43 Відповісти
Ти ідіот???
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19.02.2021 01:42 Відповісти
Какая-то суета нездоровая у вас вокруг КАОС. И пованивает. Может применить испытанное средство: ТПО-50?
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18.02.2021 13:47 Відповісти
И "Шмель" подойдет, проверен в ОРДЛО на "Гиви".
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18.02.2021 15:30 Відповісти
Таке враження,що чиновники в нашій країна на роботі займаються виключно вирішеням своїх власних шкурних питань. І в зв*язку з цим виникає закономірне питання- коли ж закінчиться все це бл###тво?
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18.02.2021 14:45 Відповісти
це запитання треба ставити "мудрому наріду" з ранку і до вечора хоча б на протязі одного місяця після виборів і пів року перед виборами.
навіть після цього знайдеться немало дурнів і холуїв що проголосують за нікчемних олігархів, ригопокидьків, відверту рашапоїдну вату і пустозвонів-трутнів типу скотиняки.
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18.02.2021 15:57 Відповісти
Шоколадку та його банду ти не вважаєшь бандою яка грабує Україну навіть після того як прочитав про те що найближче отточення вальцмана у вигляді кононенка допомагає ватнику колеснікову уникнути виплат перед банком?
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19.02.2021 01:38 Відповісти
До того часу поки їх особисто не почнуть відстрілювати, наше скиглення в інтернеті їм до одного місця. При чому мародери тільки роблять вигляд що є якимись там супротивниками у політиці, насправді вони є однією єдиною бандою чужинців-мародерів. Ну а за патріотів-націоналістів бидло не голосує, тому що по зомбоящику їх же не піарять цілодобово.
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19.02.2021 01:41 Відповісти
"На пленках зафиксированы несколько разговоров по этому судебному разбирательству в кабинете главы ОАСК. Сначала Павел Волк объяснял друзьям, которые помогали оппонентам финансово-промышленной группы "Альтком", что ситуация очень неоднозначная и он ведет переговоры с другой стороной. Со стороны корпорации интересы якобы представляли уже бывший народный депутат Игорь Кононенко и тогдашний заместитель председателя СБУ Павел Демчина", - отмечают журналисты. " - опаньки, вылезли уши ближайшего окружения сывочолого хетьмана шоколадки в лице кононенко, который "решает" (то есть пытается их подкупить или иными незаконными и перступными способами повлиять на решение суда) с судьями дела в пользу ватника бори колесникова. Никогда такого не было, чтобы шоколадка и его окружение крышевали и сотрудничали с ватой и врагами Украины и вот опять. Начинайте ботоферма шоколадная скулить, что вы все вретии, это клоун во всем виноват, а патриот панамы святой.
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19.02.2021 01:34 Відповісти
"На записях зафиксировано, что Вовк также обращался к Дмитрию Нескоромному за помощью. В частности, из этих разговоров следует, что сам экс-чиновник организовывал проверку кабинетов судей на предмет прослушивающих устройств. Но найти их специалистам из СБУ тогда так и не удалось." - это просто пипец, не удивительно что у нас слушают всех топ чиновников включая президента, и это все во время войны. О каких государственных тайнах может идти речь, когда "специалисты" из СБУ не способны найти прослушку.
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19.02.2021 01:46 Відповісти
Если покопаться в этом кубле то этих подлецов не так много и они все повязаны. Человек 15 расстрелять и всё наладится у нас.
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19.02.2021 08:33 Відповісти
расстреливают военных преступников , а такая гниль достойна развешивания на площадях под аплодисменты - в Европе всегда так было ... и доросли до цивилизованных наций ! а нам еще расти и расти !!!!
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19.02.2021 10:41 Відповісти
вовк , вовк , а де інші 12 фігурантів з окружного решалова ? чомусь вже не пом"ятають ... як по мене в Англії колись вершили суд : мотузку з каменюкаю на шию і в річку... якщо виплила , то відьма - повторити ! як що не виплила , то чесна людина пішла до бога !!! а за грабунки , піратство вздовж Темзи розвішували , як бігборди ... розумна нація і судочинство порядне !!!
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19.02.2021 10:29 Відповісти
 
 