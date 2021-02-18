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Івано-Франківськ (341) мінування (1159) Нацполіція (13932)

Аеропорт, виші, банк і кілька багатоповерхівок: в Івано-Франківську "замінували" понад 10 об'єктів, триває евакуація людей. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події

Поліцейські Івано-Франківщини перевіряють інформацію про замінування більш як десяти об'єктів в обласному центрі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сектор комунікації поліції в Івано-Франківській області.

"До поліції Івано-Франківська сьогодні надійшли повідомлення про замінування аеропорту, кількох університетів, ліцею, адмінбудівель на вулиці Грушевського, банку та декількох багатоповерхівок", - йдеться в повідомленні.

На місці працюють поліцейські, евакуйовують людей та проводять ретельну перевірку об’єктів та прилеглу територію.

Події зареєстровано в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень. За результатами перевірки буде ухвалено процесуальне рішення.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+2
у придурков обострение? надо штрафы наваливать такие, чтобы рука сама отсыхала при попытке "минирования"
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18.02.2021 14:09
+1
Мінера потрібно виливити і каструвати за такий злочин !
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18.02.2021 14:02
+1
Ну.... Надо им просто создать условия, что б они свое фаберже откусили сами.
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18.02.2021 14:07
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Мінера потрібно виливити і каструвати за такий злочин !
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18.02.2021 14:02 Відповісти
Ну.... Надо им просто создать условия, что б они свое фаберже откусили сами.
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18.02.2021 14:07 Відповісти
может проще принять закон о том что такие "минеры " ОШИБАЮТСЯ ТОЛЬКО РАЗ-второй раз даже при большом желании такой возможности бы у них не было
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18.02.2021 18:38 Відповісти
у придурков обострение? надо штрафы наваливать такие, чтобы рука сама отсыхала при попытке "минирования"
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18.02.2021 14:09 Відповісти
Краще в гранкар"єри,років на надцять,за миску баланди !!!)))
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18.02.2021 14:11 Відповісти
Та да... Кацапсячі гниди періодично гадять...
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18.02.2021 15:03 Відповісти
В харькове тоже сегодня такая же история.
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18.02.2021 14:43 Відповісти
Пусть нардепы потребуют у МВД статистику по подобным "минированиям" за последние 20 лет.
Сколько реальных взрывных устройств было обнаружено после проверок?
Ответ будет, больше чем уверен, однозначный - НИСКОЛЬКО.
Вопрос, нужно ли реагировать на подобные звонки?
Ответ тоже напрашивается сам собой - НЕ НУЖНО.
Звонари убедятся в полной бесполезности таких угроз и звонки сами собой прекратятся.
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18.02.2021 19:37 Відповісти
А если они звонят из телефона -автомата?Правда не знаю,где они сохранились..
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18.02.2021 20:05 Відповісти
Технически определить звонильщика не трудно...
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18.02.2021 20:49 Відповісти
 
 