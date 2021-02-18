Аеропорт, виші, банк і кілька багатоповерхівок: в Івано-Франківську "замінували" понад 10 об'єктів, триває евакуація людей. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Події
Поліцейські Івано-Франківщини перевіряють інформацію про замінування більш як десяти об'єктів в обласному центрі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сектор комунікації поліції в Івано-Франківській області.
"До поліції Івано-Франківська сьогодні надійшли повідомлення про замінування аеропорту, кількох університетів, ліцею, адмінбудівель на вулиці Грушевського, банку та декількох багатоповерхівок", - йдеться в повідомленні.
На місці працюють поліцейські, евакуйовують людей та проводять ретельну перевірку об’єктів та прилеглу територію.
Події зареєстровано в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень. За результатами перевірки буде ухвалено процесуальне рішення.
Топ коментарі
+2 Оксана Евтухова
показати весь коментар18.02.2021 14:09
+1 Amber
показати весь коментар18.02.2021 14:02
+1 Алексей Достоевский
показати весь коментар18.02.2021 14:07
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Сколько реальных взрывных устройств было обнаружено после проверок?
Ответ будет, больше чем уверен, однозначный - НИСКОЛЬКО.
Вопрос, нужно ли реагировать на подобные звонки?
Ответ тоже напрашивается сам собой - НЕ НУЖНО.
Звонари убедятся в полной бесполезности таких угроз и звонки сами собой прекратятся.