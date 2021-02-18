"Да всралась мне ваша ридна мова! В Киеве, бл#дь, все говорят на русском, и никого это не #бет", - 15-річна блогерка з TikTok про українську мову. ВIДЕО

Блогерка з TikTok maybe_lizaaaaa записала відео, в якому образливо висловилася про українську мову. Увага! Нецензурна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, матірний відеозапис юної блогерки опублікував у соцмережах користувач Ігор Колєснік. Він же стверджує, що блогерка maybe_lizaaaaa ніхто інша, як 15-річна Ліза Леоненко, а також вказує імена її батьків - Ніна і Геннадій Леоненки.

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"Та всралася мені ваша рідна мова. Якщо людина не любить цю мову, то навіщо нею розмовляти. Щоб ви розуміли, наскільки я негативно ставлюся до української мови, я не буду дружити з тією людиною, яка розмовляє українською. Мене дуже дратує ця мова! Особливо її звучання від інших людей і від себе також. Тому, маленькі патріотики зі своєї зал#пи і своїх сіл, від#біться від мене, будь ласка. Чому із сіл? Тому що в Києві, бл#дь, майже нікого немає, хто розмовляє українською. Всі говорять російською, і нікого це не #бе", - заявила Ліза на відеозаписі.

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