"Да всралась мне ваша ридна мова! В Киеве, бл#дь, все говорят на русском, и никого это не #бет", - 15-річна блогерка з TikTok про українську мову. ВIДЕО
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Блогерка з TikTok maybe_lizaaaaa записала відео, в якому образливо висловилася про українську мову. Увага! Нецензурна лексика!
Як повідомляє Цензор.НЕТ, матірний відеозапис юної блогерки опублікував у соцмережах користувач Ігор Колєснік. Він же стверджує, що блогерка maybe_lizaaaaa ніхто інша, як 15-річна Ліза Леоненко, а також вказує імена її батьків - Ніна і Геннадій Леоненки.
"Та всралася мені ваша рідна мова. Якщо людина не любить цю мову, то навіщо нею розмовляти. Щоб ви розуміли, наскільки я негативно ставлюся до української мови, я не буду дружити з тією людиною, яка розмовляє українською. Мене дуже дратує ця мова! Особливо її звучання від інших людей і від себе також. Тому, маленькі патріотики зі своєї зал#пи і своїх сіл, від#біться від мене, будь ласка. Чому із сіл? Тому що в Києві, бл#дь, майже нікого немає, хто розмовляє українською. Всі говорять російською, і нікого це не #бе", - заявила Ліза на відеозаписі.
Будь ласка, зачекайте...
кого из твоих перечисленных исполнителей слушает молодежь? а? ))
пс. только не ври что ты гнатюка слушаешь
пс. все кого ты перечислил поют на Русском языке. на русском. это первое. второе: на них мир не заканчивается. за день можно прослушать всё их унылое творчество. а дальше что? опять гнатюк?
Не только ОЭ, это и Билык, Кароль, Мотанка, Тінь Сонця та їх безліч.
А что предложит Иван? Что по вашему нужно слушать? Ваш уровень бузова?
Тому люди вчить, знайте, любіть рідну Українську мову щоб такі діти бистріще зрозуміли що не праві.
Люди просто втікали від цього жаху, а міста були повністю русифіковані. От і видавала їх мова, їх походження. Я знаю велику кількість людей, які зараз ненавидять українську мову і топлять за русский мир, з тих, хто колись не міг речення російською сказати. Вони через не можу вчили російську, приховували своє походження, вважаючи, що ставши російськомовними містянами, вони позбавляться наклеяного на них комуняками тавра "бидло".
А потім, раптом виявилось, що російська мова, це ніщо.
Це ментальна проблема мільйонів людей. Ми маємо доносити до них, що українська мова, це не мова села, це мова науки, культури, мистецтва. Ви думаєте чому кацапи так ненавидять Львів? Та тому, що він повністю руйнує створений шаблон. Ну і звісно, ми маємо перетворити наше село, за європейським типом подолавши радянсько-російське бачення столиці, міста та села...
Це села заробітчан, а хороми, це наслідок важкої, багатодесятилітньої праці.
Я і не сумнівався, що ви не прийдите до висновку - треба збирати речі і їхати пахати,щоби мати такі хороми. Звісно, значно легше стверджувати, що це неможливо, так простіше жити!?
Якщо ти, для прикладу працюєш 20 років у США і 2-4к чистими кожного місяця відправляєш до дому? Ви були у Іршаві? Там цілими вулицями люди десятиліттями у США працюють.
Треба просто знати де, як і коли працювати. Звісно, якщо ви зараз на Польщу збираєтесь, щоби 800 євро мати, то так ви ніколи не заробите...
Я не стверджую, що у вас він якийсь поганий. Хтось подорожує по світу, хтось відпочиває, а на Закарпатті будують "хижі".
Ми ж говорили про Українське село. Ви дійсно думаєте, що для нього підходить концепція із "подорожами світом"? А от наша концепція їм точно підійде. Для початку, вилізуть із лайна, а вже потім, прийде час і до подорожів (чи не прийде )
Таких тварюк треба вбивати ,, морально поки що . А якщо не одумаются ........ . ! Ну а шо ж дєлать .!? Якось з цим треба ж боротись .
Самі батьки роздмухують майбутній мовний конфлікт і обмежують розвиток своєї дитини.
Це всеодно як чехи б вчили говорити свою дитину наприклад польскою мовою в Празі.
Должно быть два языка ,должен быть выбор!
Поздно спохватились,уже языка украинского никто и не помнит..
То под поляками,то под немцами,то под Россией..
По собі знаю).
Ера мілосердія , толєрантность і всьо такоє , це все дурниці .
Я не сподіваюсь на розум цієї "блохерши"; на сьомому році війни з московією думаюча людина мала б хоч щось зрозуміти.
Я розумію, що ця істота - уродливе поєднання совкової спадщини батьків та слабких мізків. І начхать мені було б на це недолуге, але ж скілько такого лайна вУкраїні! І це реально напрягає
Учений секретар
ДержНДІ Спецзв"язку============
Это допуск к гостайне!!!!!!!! Плотная беседа в СБУ с подписочкой и с работы ПНХ!!!!
"нас эта бл#дь не #бет"
на ее же собачьей мове
а на Росії і дійсно сподобається:
Ты понесёшь наказание": Следственный Коммитет России "поздравил" 14-летних с днём рождения
П.с. Я киянка -українськомовна. Я не з села, Спілкуюсь свідомо українською мовою, але і нормально ставлюсь до росмовних. Чому тоді я, в своїй країні, повинна чути і платити податки за таких "громадян " .
ну и чего вы так разгорячились, такие есть в любом народе, таких никто не уважает ни оккупанты ни их сограждане, были б это гитлероцы эта курица лизала б им зад, такая натура, пинками шкуру к кордону с россией и пусть там говорит на русском хотя зачем ей вообще говорить на это у неё голова не приспособлена